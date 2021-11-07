В посольстве Германии рассказали о выдаче виз россиянам

Германия не планирует возобновлять оформление гражданам России виз для всех целей поездок, сообщило посольство ФРГ в Москве, комментируя информацию об увеличении числа авиарейсов между странами с 9 ноября.

«Что касается вашего вопроса о возобновлении выдачи всех категорий виз для граждан России, сообщаем, что рекомендации, принятые Советом государств ЕС в связи с пандемией коронавируса, остаются в силе. И в настоящее время не предвидится, когда мы сможем снова выдавать визы для всех целей поездок (россиянам)», – цитирует РИА «Новости» посольство ФРГ.

Отмечается, что с началом зимнего расписания Lufthansa теперь также летает чаще, чем раньше. «Среди прочего, у авиакомпании теперь есть рейсы из Москвы в Мюнхен четыре раза в неделю», - уточнили в посольстве.

На вопрос о признании в ФРГ российской вакцины «Спутник» в диппредставительстве отметили, что «сначала необходимо завершить процедуру эквивалентности «Спутника» с вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам EMA».

Ранее сообщалось, что Россия с 9 ноября увеличивает число рейсов с Германией. Авиасообщение с ФРГ вырастет в том числе за счет полетов по маршрутам Франкфурт-на-Майне – Москва с 5 до 14 рейсов в неделю, Франкфурт-на-Майне – Санкт-Петербург с 3 до 7 рейсов в неделю.