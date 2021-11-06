Названа цель визита главы ЦРУ в Москву

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс приезжал в Москву, чтобы дать понять России, что Вашингтон пристально наблюдает за ситуацией с якобы стягиванием российских войск к украинской границе, сообщил телеканал американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным СМИ, на встречах в российской столицу Бернс пытался предостеречь Россию от любых планов по проведению каких-либо наступательных операций, подчеркивая, что США очень внимательно отслеживают все перемещения российских войск, передает ТАСС.

CNN отмечает, что глава ЦРУ также выражал обеспокоенность тем, что Россия якобы может использовать экспорт газа в качестве рычага давления на Украину и страны Европы.

После встреч в Москве Бернс позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы передать обеспокоенность Белого дома по поводу действий РФ и заверить украинского лидера о пристальном наблюдении за активностью российских войск.

Информацию CNN в пресс-службе ЦРУ пока не прокомментировали.

Напомним, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств.

Также с главой ЦРУ встретился директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, они обсудили борьбу с международным терроризмом и взаимодействие между ведомствами.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что обсуждалось на этих встречах и каким образом Бернс выработал свой собственный, весьма показательный взгляд на Россию?

Между тем СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.