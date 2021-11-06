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Названа цель визита главы ЦРУ в Москву
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Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс приезжал в Москву, чтобы дать понять России, что Вашингтон пристально наблюдает за ситуацией с якобы стягиванием российских войск к украинской границе, сообщил телеканал американский телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным СМИ, на встречах в российской столицу Бернс пытался предостеречь Россию от любых планов по проведению каких-либо наступательных операций, подчеркивая, что США очень внимательно отслеживают все перемещения российских войск, передает ТАСС.
CNN отмечает, что глава ЦРУ также выражал обеспокоенность тем, что Россия якобы может использовать экспорт газа в качестве рычага давления на Украину и страны Европы.
После встреч в Москве Бернс позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы передать обеспокоенность Белого дома по поводу действий РФ и заверить украинского лидера о пристальном наблюдении за активностью российских войск.
Информацию CNN в пресс-службе ЦРУ пока не прокомментировали.
Напомним, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств.
Также с главой ЦРУ встретился директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, они обсудили борьбу с международным терроризмом и взаимодействие между ведомствами.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что обсуждалось на этих встречах и каким образом Бернс выработал свой собственный, весьма показательный взгляд на Россию?
Между тем СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
В Болгарии испугались призыва Байдена помешать России
Читатели болгарского интернет-портала «Дневник» раскритиковали призыв президента США Джо Байдена на саммите G20 противостоять попыткам России «манипулировать газом во вредных политических целях».
По мнению читателей, американский лидер может только критикует, не предлагая ничего взамен, передает РИА «Новости».
«Раз манипулирует, спасите вы Европу. Почему американский сжиженный газ отправляют в основном в Китай? Почему азиатский рынок должен быть только для американского газа, была же «свободная торговля»? И как именно Россия манипулирует газом? Пусть Байден объяснит. Газпром следует договорам, что в этом политического?» – задался вопросом пользователь с ником otrqdnik.
«Окей, с завтрашнего дня начнем перерезать трубы, чтобы выполнить наказ товарища Байдена», – сыронизировал Шоршо.
«А санкции против «Северного потока – 2» разве не манипулятивное, не политическое воздействие на торговлю суверенных стран? Кстати, куда делись океаны американского сжиженного газа, который должен был затопить ЕС по цене ниже российской? Почему терминалы пустуют? Кто потопил американские танкеры, направлявшиеся в Европу?» – возмутился Манчо.
«Призывами Байдена счета не оплатить», – отметил mbs.
«То есть, возможно, следующие несколько зим мы (а что еще хуже – наши дети) будем мерзнуть, но будем мерзнуть демократично, по-евроатлантически! Какой же дурак этот Джо...», – подытожили читатели.
Ранее на саммите G20 Джо Байден призвал помешать России «манипулировать потоками природного газа во вредных политических целях». Также он заявил, что разочарован позицией России и Китая, которые «де-факто не явились» на саммит. Как заявил Байден, «разочарование касается того факта, что Россия, и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата». По его мнению, удалось добиться «значительного прогресса, но надо сделать больше». Байден заявил, что для этого необходимо сосредоточиться «на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия».
Пушков увидел несостыковки в заявлении США об аварии американской подлодки
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США могут пытаться скрыть правду об аварии американской атомной подводной лодки в Южно-Китайском море, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Так парламентарий прокомментировал заявление ВМС США о том, что неизвестный объект, с которым столкнулась подлодка Connecticut в Южно-Китайском море, оказался подводной горой. Пушков выразил удивление по поводу того, что, обладая новейшим гидроакустическим оборудованием, американцы не сумели найти подводную гору, хотя определять подобные объекты военные умели уже в 1970-е годы.
«Либо речь о вопиющей некомпетентности команды подлодки, либо официальное заявление призвано скрыть, что же в действительности произошло недавно под водой недалеко от берегов Китая», – написал Пушков в Telegram.
Ранее американские ВМС сообщили, что атомная ударная подводная лодка США получила повреждения при столкновении с объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона 2 октября. Позже ведомственное издание USNI News сообщило, что при столкновении пострадали 11 американских военных моряков. Институт ВМС США (USNI) сообщил, что неизвестным объектом, с которым столкнулась подлодка, оказалась не нанесенная на карту подводная гора.
Специалисты китайского аналитического центра SCSPI, специализирующегося на исследованиях ситуации в Южно-Китайском море, сообщили, что определен предполагаемый район столкновения атомной подлодки ВМС США Connecticut с неустановленным объектом.
СМИ: США не смогут одолеть объединившиеся Россию и Китай
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Сближение России и Китая против США - настоящий стратегический кошмар для Вашингтона, написал обозреватель американского издания 19Fortyfive Клинт Мэллори.
«Если две державы объединят свои возможности, они станут противником, которого практически невозможно одолеть, даже если бы у нас была политическая воля для этого», – цитирует его РИА «Новости».
Колумнист считает, что США могут спровоцировать скрытые трения между Россией и Китаем: для этого нужно начать предметный диалог с Москвой, чтобы вырвать ее из объятий Пекина. Он напомнил, что в восприятии русских основная угроза исходит из Европы, а расшрение НАТО на восток к границам России приводит к ухудшению ее стратегических позиций.
«Это означает, что даже маленький, можно сказать, символический вклад в безопасность этой страны со стороны США может оказать непропорционально большое влияние на поведение России и поменяет ее позицию в отношении Китая в нашу пользу», – пишет Мэллори.
Обозреватель предложил Штатам начать переговоры с Россией по вопросу экспансии Североатлантического альянса на восток, ослабить или скорректировать закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», вернуть Москву в клуб Большой семерки (G7), а также инициировать диалог в военной сфере.
Ранее в США испугались увиденной из космоса российской «торпеды апокалипсиса».
В Кремле ответили на слова Байдена о «горящей тундре»
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Тундра горит, но горят и леса в Калифорнии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Джо Байдена о пожарах.
Песков указал, что «тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира», передает ТАСС.
«Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся», – добавил он.
Песков также подчеркнул, что «с подобной постановкой вопроса» со стороны США в Кремле не согласны.
«Убежден, что, когда состоится очередное общение двух президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, я думаю, что у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату», – заключил он.
Ранее Байден раскритиковал Владимира Путина на климатическом саммите в Глазго: «У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом».
Напомним, российский лидер выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.
Путин также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.
Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.
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В Пентагоне назвали Россию полюсом силы
Мировое сообщество вступает в период потенциально повышенной нестабильности, возникли три полюса силы: Россия, США и Китай, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли.
«Мы, на мой взгляд, вступаем в мир, который потенциально будет являться более нестабильным в стратегическом плане, чем, скажем, в последние 40, 50, 60 или 70 лет», – цитирует генерала ТАСС.
Перечисленные страны он назвал великим державами. Заявление прозвучало на форуме по безопасности, организованной Аспенским институтом.
Ранее США обвинили в предательстве Украины из-за «холодного» мира с Россией. Об этом писало украинское издание «Страна.ua», утверждая, что курс администрации президента США Джо Байдена на нормализацию отношений с Россией в Киеве могут посчитать предательством.
Речь шла о переговорах между Вашингтоном и Москвой по кибербезопасности, которые могут снизить напряженность между странами. Перемены якобы произошли после встречи Владимира Путина и Джо Байдена.
Немцы раскритиковали Байдена за упреки лидеров России и Китая в Глазго
Читатели немецкого издания Der Spiegel в комментариях к статье отреагировали на колкости президента Соединенных Штатов Джо Байдена в адрес России и Китая, чьи лидеры не присутствовали на мировой конференции по климату в Глазго.
«И чего Байден ругает лидеров Росси и Китая? Путин и Си хотя бы спасли планету от выхлопов, которыми испортили бы атмосферу несущие их в Рим и Глазго самолеты. Вся эта 25-я конференция по климату не имеет ни ценности, ни смысла», – приводит мнение пользователя gsGjkk РИА «Новости».
«Упреки Байдена могли бы быть направлены не России и Китаю, а и великим, «непогрешимым» США с ФРГ. Это от нас (Германия) исторически ушла в атмосферу большая часть индустриальных выхлопов углекислого газа – со времен начала индустриальной эры», – выразил мнение Sir Drakon.
«Германия делает в среднем на одного жителя намного больше выхлопов и выбросов в землю, в воздух и воду, чем Китай – в расчете на одного китайца», – констатирует Thermodynamisscher Toast.
«Ого! Нужно срочно отправить Грету протестовать на площади Небесного Спокойствия в Пекине. Это, конечно, не помешает среднему китайцу заниматься тем самым преступным потреблением, которое американцы себе много лет позволяли без всяких уколов совести», – иронично резюмировал Ich Esse Robbenfleisch.
Накануне президент США Джо Байден в ходе выступления на саммите по вопросам изменения климата (COP26) в шотландском Глазго критически высказался в адрес лидеров России и Китая, решивших не приезжать на мероприятие. При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с уважением отнесся к решению лидеров России и Китая не приезжать на саммит из-за пандемии коронавируса. Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Байден находится не в том положении, чтобы читать нотации России и Китаю.
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США захотели ввести санкции против Никарагуа за торговлю с Россией
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Палата представителей США одобрила законопроект об обязанности администрации Байдена предоставлять Конгрессу доклад о продажах российского оружия в Никарагуа и готовить обзор о возможности введения рестрикций на основании закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).
Как рассказал председатель комитета Сената США по иностранным делам Роберт Менендес, «законопроект требует увеличения объема разведывательной информации [для американских законодателей] о деятельности России в Никарагуа и проверки продаж российского вооружения в Никарагуа на предмет потенциальных санкций в соответствии с CAATSA». Инициативу поддержали 387 конгрессменов, 35 выступили против, четверо воздержались. Документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену, передает ТАСС.
Законопроект «О понуждении к созданию условий для избирательной реформы в Никарагуа» (RENACER), сокращенное название которого переводится на испанский язык как «возрождение», был внесен в Конгресс весной 2021 года и в августе одобрен Сенатом. Однако затем законодатели решили скорректировать инициативу и после изменений проголосовали на этой неделе за нее вновь. Доработанная версия документа предусматривает, в частности, ужесточение действующих с 2018 года ограничительных мер против ряда должностных лиц и организаций Никарагуа, расширение круга лиц, в отношении которых действуют санкции, пересмотр участия страны в соглашении о свободной торговле между США, Центральной Америкой и Доминиканской Республикой, а также анализ российско-никарагуанского военно-технического и иного сотрудничества.
7 ноября в Никарагуа пройдут всеобщие выборы, на которых граждане проголосуют за кандидатов на посты президента, вице-президента, депутатов Национальной ассамблеи и муниципальных должностных лиц, а также депутатов Центральноамериканского парламента. В выборах участвует альянс девяти политических сил во главе с «Сандинистским фронтом национального освобождения», от которого баллотируются на следующий срок президент Даниэль Ортега и вице-президент, его супруга Росарио Мурильо, а также еще шесть партий, включая одну региональную. Представители администрации США неоднократно заявляли о «нелегитимности» предстоящих выборов в Никарагуа из-за непроведения в центральноамериканской республике избирательной реформы по западным стандартам.
Принятый в США в 2017 году закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) угрожает применением односторонних американских рестрикций в отношении государств, приобретающих у России современные крупные системы вооружений и военную технику.
Напомним, в феврале 2019 года Майк Помпео, занимавший в то время пост госсекретаря США, заявил о намерении Соединенных Штатов сменить власть в Никарагуа. Осенью 2018 года президент Никарагуа Даниэль Ортега обвинил США в попытке госпереворота. Он также обвинял Вашингтон в финансировании антиправительственных протестов в республике.
Напомним также, в июне 2016 года западные СМИ сообщали, что Россия строит в Никарагуа разведцентр. Кроме того, в начале 2015 года в Никарагуа началось строительство альтернативы Панамскому каналу. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об огромном значении нового судоходного маршрута для борьбы с мировой гегемонией США.
В Пентагоне заявили о «необычных» действиях российских военных вблизи Украины
Пентагон отслеживает «необычные» действия российских военных вблизи Украины, заявил представитель американского военного ведомства Джон Кирби.
«Мы продолжаем следить и мониторить необычную российскую военную деятельность вблизи Украины. Мы также продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу», – приводит его слова РИА «Новости».
Он добавил, что «любые эскалационные или агрессивные действия со стороны России очень сильно обеспокоят Соединенные Штаты». При этом о каких именно «необычных действиях» идет речь он не уточнил.
В понедельник Кирби также заявил, что Вашингтон в курсе сообщений о «необычной военной активности» России на границе с Украиной. Кирби сказал, что США «продолжают консультироваться с партнерами и союзниками по этому вопросу». Представитель Пентагона отметил, что «не может говорить о намерениях России», но подчеркнул, что США «следят за ситуацией в регионе»
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
Патрушев доложил Путину об итогах встречи с главой ЦРУ
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину об итогах встречи с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Разумеется. Конечно, доложил. Важные контакты и с руководителями наших специальных служб, поэтому, конечно, президент получает все необходимые доклады», – передает его слова РИА «Новости».
У Пескова уточнили, можно ли интерпретировать визит Бернса в Москву как движение в положительную сторону развития двусторонних отношений.
«Безусловно, диалог на таком уровне и диалог по таким чувствительным вопросам чрезвычайно важен для двусторонних отношений и для обмена мнениями по тем проблемам, которые у нас есть», – сказал он.
Говоря об основных темах обсуждения на встрече, Песков рассказал, что это были в первую очередь двусторонние отношения, а также обмен мнениями по различным международным вопросам.
Также Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина с главой ЦРУ, передает ТАСС.
«Президент не в Москве, президент находится в Сочи, где он работает. (…) Поэтому если какие-то контакты состоятся – не личные, то мы об этом сообщим», – заявил представитель Кремля.
Накануне секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств.
Также с главой ЦРУ встретился директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, они обсудили борьбу с международным терроризмом и взаимодействие между ведомствами.
Россия потребовала компенсацию от США за простой дипсобственности
Россия требует от Соединенных Штатов компенсации за простой изъятой дипломатической собственности, заявил советник-посланник российского посольства в США Сергей Кошелев.
«Мы самым настоятельным образом на всех уровнях требуем безусловного возврата и, разумеется, компенсации тех потерь, которые мы понесли», – слова Кошелева из интервью RTVI.
Всего США конфисковали шесть объектов. «Мы не имеем доступа, мы не можем сказать, в каком состоянии инженерные коммуникации, не можем сказать, в каком состоянии оставленные там материальные ценности. Могу вас заверить, что это многие десятки, а то и сотни тысяч долларов», – сказал он.
Кошелев также сообщил, что российское посольство на протяжении последних лет примерно 470 раз обращалось в Госдепартамент с просьбой разрешить посетить данные объекты, провести инвентаризацию и осмотреть состояние сооружений и зданий. Американская сторона каждый раз отвечала отказом.
Он добавил, что ответственность за поддержание зданий в нормальном состоянии несет посольство. Это означает, что если случится какая-либо авария, и пострадает здание или соседние объекты, то претензии предъявят российской стороне.
«Даже если мы договоримся и нам вернут подобные объекты, это будет очень серьезная и очень большая проблема – привести их в нормальное состояние», – подытожил советник-посланник.
Также Кошелев заявил, что дипломаты из России и США в ближайшие дни проведут «консультации по двухсторонним раздражителям», в ходе встречи будут решаться вопросы консульского обеспечения.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва предлагает США остановить «маховик эскалации» и начать взаимоуважительный разговор по всем имеющимся «раздражителям» в двусторонних отношениях. По ее словам, на каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ.
Напомним, россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности») – к таким заявителям относят граждан государств, где-либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. В посольстве США в России заявили, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Проблемы у посольства, по версии американской стороны, возникли после решения российских властей о запрете американской дипмиссии нанимать местный персонал.
В США арестовали аналитика в рамках расследования о возможных связях Трампа с Россией
Власти США арестовали аналитика Игоря Данченко в рамках расследования возможных связей экс-президента Дональда Трампа с Россией, сообщает New York Times.
«Федеральные власти в четверг арестовали аналитика, который в 2016 году собирал информацию о возможных связях Трампа с Россией, сообщили знакомые с ситуацией люди», – приводит сообщение РИА «Новости».
В публикации говорится, что обвинительное заключение против Данченко пока не опубликовано, «по словам источников, арест Данченко является частью расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом».
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что личность главного «источника» досье бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила еще в июле раскрыли американские СМИ. По их информации, это был аналитик Игорь Данченко, родившийся на Украине и выросший в России. После он работал в США, будучи специалистом по России и Евразии.
До этого экс-глава ФБР не подтвердил контакт источника досье на Трампа с разведкой России. До этого в сенате США источник «компромата» на Трампа назвали «российским агентом».
США остались довольны диалогом с Россией по стратегической стабильности
Администрация США довольна тем, как проходит диалог с Россией по стратегической стабильности и надеется, что сможет в будущем запустить аналогичный процесс с Китаем, заявил представитель госдепа Нед Прайс.
«Как вы знаете, мы ведем диалог по стратегической стабильности с Российской Федерацией, этот диалог был конструктивным, он был полезным. Мы надеемся, мы намерены вступить в диалог по контролю над вооружениями также и с КНР», – цитирует ТАСС Прайса.
Также он отметил, что США остаются привержены режиму санкций против КНДР и призывают к тому же все страны, входящие в ООН.
«Как вы знаете, мы не комментируем внутреннюю работу системы СБ ООН, но мы остаемся привержены режиму санкций. Мы призываем всех членов ООН выполнять свои обязательства по санкциям в рамках существующих резолюций СБ ООН», – сказал Прайс.
При этом он заявил, что США продолжают стремиться к серьезному дипломатическому взаимодействию с КНДР, не имеют враждебных намерений.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия и США после саммита в Женеве в июне сумели установить устойчивый диалог по линии Советов безопасности и внешнеполитических ведомств.
Накануне секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, чтобы обсудить отношения России и США.
Россия планирует обсудить в Глазго снятие санкций с климатических проектов
Спецпредставитель президента России Руслан Эдельгериев рассказал о планах обсудить с коллегой из США Джоном Керри снятие санкций с компаний, занимающихся реализацией климатических проектов.
«Сейчас все идет пока так, как мы прогнозировали, единственный вопрос, который я, возможно, буду дополнительно с ним обсуждать - это вопрос об отсутствии санкционной повестки на климатическом треке», – передает РИА Новости со ссылкой на Эдельгериева.
По словам спецпредставителя, он просил Керри еще во время телефонного разговора ранее обсудить этот вопрос с Байденом, на что тот ответил, что разговор состоялся.
Эдельгериев рассказал, что Россию призывают вступить в инициативу по снижению выбросов метана, но зона проблемы находится в трубопроводе, за который отвечает Газпром. Компания же находится под санкциями.
«На этом примере я объясняю, что санкционных вопросов не должно быть на климатическом треке, санкции не должны отражаться на реализации климатических проектов, и в отношении тех операторов, которые находятся под санкциями, они должны быть сняты в части реализации климатических проектов», – подчеркнул он.
Напомним, конференция в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Вместе с официальными переговорами обсуждается проблема экологии. В ходе мероприятия планируется принять документы по вопросам снижения парниковых выбросов.
В Кремле заявили о последовательности политики России в области климата
Климатическая политика России носит последовательный и очень серьезный характер, действия в этом направлении не приурочены к каким-то конкретным мероприятиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «климатические действия России не имеют своей целью быть приуроченными к какому-то мероприятию, мы не умаляем значения мероприятия (климатической конференции) в Глазго, но действия России носят последовательный и очень серьезный, продуманный характер», передает ТАСС.
«Это и меры, которые мы принимаем в плане борьбы с лесными пожарами. Учитывая нашу обширную географию, это очень сложная задача. (Это и) меры по диверсификации нашего энергобаланса, которые уже дали свои результаты, потому что наш энергобаланс гораздо более зеленый, чем энергобаланс многих стран», – добавил он.
В этой связи представитель Кремля высоко оценил поглощающую способность российских лесов и морей.
Песков напомнил, что Россия на климатической конференции в Глазго была представлена на уровне делегации, в составе которой были вице-премьер Алексей Оверчук и спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.
«Они очень активно работали на этой конференции», – заметил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее президент США Джо Байден раскритиковал Владимира Путина на климатическом саммите в Глазго: «У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом».
В Кремле заявили, что не следует забывать – горит не только тундра, но и леса Калифорнии.
Напомним, российский лидер выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.
Путин также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.
Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.
В США задумались об отказе наносить ядерный удар первыми
Команда по национальной безопасности президента США Джо Байдена в ближайшее время рассмотрит условия, при которых Соединенные Штаты могут взять обязательство не применять ядерное оружие первыми, сообщили источники в Белом доме.
По данным газеты Politico, помощники Байдена также изучат возможность объявить о том, что «единственной целью» ядерного арсенала США является сдерживание ядерного конфликта, а не использование его в ответ на обычные военные действия или другое стратегическое нападение, например, кибератаку, передает ТАСС.
Отмечается, что Пентагон выступает против этих возможностей в связи с предполагаемым «наращиванием вооружений Россией и Китаем».
Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон работают над поднятием порога применения ядерного оружия.
Напомним, в прошлую субботу стало известно, что союзники Соединенных Штатов в Европе и Тихом океане призвали Вашингтон не исключать возможность упреждающего ядерного удара по России. На этом фоне США в понедельник начали учения ядерных сил Global Thunder.
В октябре страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готово применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие. Москва назвала «абсолютно недопустимыми» заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о возможности применения ядерного оружия против России.