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«Бессмертный полк» объявил об открытии проекта памяти Василия Ланового
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На сайте движения «Бессмертный полк» откроется проект, посвященный памяти Василия Ланового. Об этом было объявлено в Белграде, где завершился международный форум «Память победителей». Лановой занимал пост сопредседателя Центрального штаба «Бессмертного полка» России.
Руководитель Исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина рассказала о проектах, посвященных памяти Василия Ланового. Так, на сайте Движения будет создана специальная страница, где будет размещена необычная фотография – портрет, собранный из тысяч фото и историй. Нажимая на небольшой фрагмент картины, можно будет увидеть фотографию и ссылку на пост, где она была размещена с хэштегом #нашЛановой, либо прочесть сопроводительный текст. Организаторы уже получили сотни фото, но прием фотографий и воспоминаний о великом артисте продолжается до конца ноября, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Всего в международном форуме «Память победителей» для организаторов шествия «Бессмертный полк» в странах ближнего и дальнего зарубежья, представителей организаций соотечественников и иностранных граждан, приняли участие более 150 человек из 42 стран. В течение двух дней они обменивались опытом реализации проектов по увековечению памяти героев Второй мировой войны, обсуждению мер по противодействию попыткам фальсификации истории.
В последний фень форума состоялся концерт в честь Дня народного единства – там прозвучали любимые песни военных лет в исполнении «голоса Бессмертного пока России», солиста крупнейших отечественных и зарубежных музыкальных коллективов Михаила Гаврилова.
В парламенте Белоруссии заявили о признании Крыма российским
Заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, заявил председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
«Вне всякого сомнения», – ответил Савиных в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» на вопрос, означает ли заявление Лукашенко признание Крыма российским.
По его словам, Минск давно считает Крым российской территорией, просто это не было «формализовано для российского медийного пространства».
В четверг Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
Также глава Белоруссии пожаловался, что президент России Владимир Путин не взял его с собой в Крым и попросил его взять хотя бы в Петербург, пригласив российского лидера в Белоруссию. Путин в свою очередь заявил, что готов показать памятник в Севастополе Лукашенко, который после воссоединения Крыма с Россией там еще не был.
Политолог Валерий Карбалевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что «Лукашенко прибег к филигранной дипломатии для признания Крыма российским. Минск по каким-то причинам пока не может напрямую признать Крым российским. Поэтому белорусский лидер прибегает к таким экзотическим путям частичного признания российской принадлежности полуострова».
Политолог: Лукашенко пошел по экзотическому пути признания Крыма российским
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«Лукашенко прибег к филигранной дипломатии для признания Крыма российским», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Валерий Карбалевич. В четверг Москва и Минск подписали 28 союзных программ и утвердили общую Военную доктрину. Также Александр Лукашенко в беседе с Владимиром Путиным изъявил желание посетить Крым.
«Подписание союзных программ президентами России и Белоруссии в День народного единства символизирует близость граждан двух государств и направлено на популяризацию самой идеи интеграции», – сказал ведущий эксперт минского аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич.
Вместе с тем, по его словам, подготовка союзных документов Москвы и Минска шла три года, а реализация может занять еще больше времени. «Я думаю, что не все программы будут реализованы. Например, как можно на 100% унифицировать законодательства стран с разными макроэкономическими моделями и налоговыми базами? Кроме того, белорусская социальная и экономическая модели – это системы с ручным управлением. Им будут мешать работать любые внешние ограничители», – детализировал эксперт.
Другой проблемой аналитик видит вероятное непризнание процесса интеграции России и Белоруссии со стороны Запада. Однако он отметил тот факт, что Лукашенко в начале заседания обратился с приветом и поздравлениями к жителям Крыма, хотя Белоруссия не признает полуостров российским. Также Лукашенко пожаловался Путину на то, что президент России не взял его с собой в Севастополь.
«Лукашенко прибег к филигранной дипломатии для признания Крыма российским. Минск по каким-то причинам пока не может напрямую признать Крым российским. Поэтому белорусский лидер прибегает к таким экзотическим путям частичного признания российской принадлежности полуострова», – сказал эксперт.
При этом он посетовал на отсутствие сообщений о размещении двух российских военных объектов в Белоруссии. «Эта тема обсуждалась недавно на совместной коллегии министерств обороны двух стран. Но вопрос с пролонгацией этих договоров, видимо, опять подвис в воздухе», – добавил Карбалевич.
В четверг президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ двух стран. Помимо этого, стороны утвердили Военную доктрину Союзного государства.
Также на заседании была утверждена новая концепция миграционной политики. В документе определены направления деятельности министерств внутренних дел, органов государственной безопасности, пограничных служб и внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий. По словам Путина, особое значение приобретает стабильность на границе двух стран.
Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко достигли договоренности о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. Лидеры также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.
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В Новой Москве четверо неизвестных напали на мужчину с ребенком
В районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Инцидент произошел накануне вечером в районе Новые Ватутинки. Четыре человека, по предварительным данным, выходцы с Кавказа, напали на мужчину с маленьким ребенком. С начала они стали предъявлять претензии ему, а затем избили», – сообщил источник ТАСС.
По его данным, что стало причиной случившегося, устанавливается.
Ранее сотрудники полиции задержали мужчину, который 11 сентября набросился на маленькую девочку в подмосковном Солнечногорске и начал душить ребенка.
Кабмин продлил до конца года розыгрыш по 100 тыс. рублей среди вакцинированных
Правительство России продлило срок проведения розыгрыша по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от коронавируса до 31 декабря. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
«Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, увеличится до 2 тысяч человек. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Розыгрыш призов по 100 тыс. рублей среди вакцинированных граждан начался 1 сентября и по прежним правилам должен был завершиться 1 декабря. Теперь срок продлен до 31 декабря.
Номера победивших сертификатов публикуются на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Информация о призе доступна в личном кабинете гражданина на портале госуслуг, пользователи мобильного приложения сервиса также получат push-уведомления о выигрыше.
Денежные призы будут зачисляться на карты «Мир». Для этого победителям необходимо будет не позднее трех месяцев с даты получения уведомления указать номер своей банковской карты в личном кабинете на портале госуслуг. Выплата призов будет производиться в течение полугода.
Розыгрыш проводится среди прошедших вакцинацию на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Оператором лотереи выступает акционерное общество «Гознак».
Напомним, 18 августа правительство утвердило правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса.
Полиция нашла мужчину с ребенком, на которого напали четверо в Новых Ватутинках
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Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения неизвестных на мужчину с ребенком в Новой Москве в районе Новые Ватутинки, сообщила пресс-служба ГУ МВД России.
По сообщению ведомства полицейскими был установлен отец несовершеннолетнего ребенка, сообщает «МК». В настоящее время он дает показания. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех участников конфликта.
Сейчас на месте драки в Новой Москве работает полиция, проходят задержания. Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, полиция задержала пять человек для установления личностей и поверки документов. Пока неизвестно, являлись ли они участниками нападения на мужчину с ребенком.
Ранее сообщалось, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых уроженцев Кавказа на отца с маленьким ребенком в новой Москве.
Пушков раскритиковал Молдавию за поведение на газовом рынке
Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на то, что президент Молдавии Майя Санду поблагодарила США за помощь в газовом кризисе, а премьер Наталья Гаврилица обвинила Россию в «жестокой игре» в ситуации, когда газовый контракт был заключен «на приличных для Кишинева условиях».
«Как ни поступает Россия, всем нашим «партнерам» плохо. Не заключала контракт с Молдавией – плохо. Заключила на приличных для Кишинева условиях – тоже плохо. За это премьер Молдавии обвинила нас в «жестокой игре», а президент (Майя) Санду благодарит за «помощь» США, откуда не поступило ни кубометра газа», – написал он в своем Telegram-канале.
Пушков добавил, что «теперь руководство польского концерна PGNiG еще и предупреждает: случай Молдавии – это, дескать, предупреждение о зависимости Европы от Газпрома».
«При этом мы не мешали Кишиневу закупать газ хоть у Польши, хоть у Украины, хоть у Катара или Индонезии. Но Кишинев выбрал Газпром из-за надежности и гарантировнности поставок. А польская сторона, как всегда злобствует, да еще и просит Газпром снизить цену на газ – дорого, мол, очень, газовый кризис в Европе. Дорого? Не берите», – отметил Пушков.
Сенатор заключил, что «если бы мы не заключили контракт с Кишиневом, то не было бы ни «жестокой игры» со стороны России, ни «подтверждений зависимости».
«И газа российского в Молдавии тоже не было бы. Газ Молдавия покупала бы втридорога на свободных рынках и просила бы ЕС оплатить разницу в цене, на что ЕС ей ответил бы «Non», а Санду бы точно так же благодарила США непонятно за что», – написал он.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию, что кроется за новым соглашением между Газпромом и Кишиневом, и почему Майя Санду поблагодарила США и представителей ЕС за поддержку во время газового кризиса.
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Путин оценил подписание интеграционного декрета с Белоруссией
Подписанный декрет с Белоруссией – шаг вперед, он не связан с внутриполитической ситуацией, нацелен на выгоду для людей обеих стран, заявил президент России Владимир Путин.
«Очень рассчитываем на то, что те договоренности, которые были достигнуты нашими правительствами в предыдущий период времени и которые мы сегодня формализовали, подписывая документ, ради которого мы сегодня собрались, это серьезный шаг вперед», – сказал Путин, подводя итоги заседания Высшего Госсовета Союзного государства, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что подписанный интеграционный декрет «абсолютно не связан с внутриполитическими повестками в наших странах. Он связан с необходимостью эффективно функционировать нашим экономикам и создавать конкурентные преимущества для того, чтобы повышать эффективность нашей работы, которая в конечном итоге направлена на повышение благосостояния наших граждан».
Российский лидер поблагодарил правительства двух стран за проделанную сложную и многовекторную работу.
«Мы с вами хорошо знаем, что сегодня в связи с потерями в экономике, социальной сфере, потерями, связанными с коронавирусной инфекцией, в качестве одного из наиболее эффективных инструментов преодоления этих кризисных явлений считается объединение усилий расположенных близко друг от друга стран, которые идут по пути кооперации своих усилий в области экономики в целом, отдельных отраслей производства и ищут решения в том числе не путях интеграции», – сказал Путин.
Россия и Белоруссия подписали в четверг на заседании Высшего Госсовета Союзного государства интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран.
Также президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства и новую концепцию миграционной политики.
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым
МИД Украины в очередной раз выразил протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Севастополь, заявление опубликовала пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 4 ноября 2021 года президента Российской Федерации на временно оккупированную территорию Украины – в Автономную республику Крым и город Севастополь», – говорится на сайте украинского МИД.
МИД Украины регулярно направляет России ноты протеста в связи с организацией в Крыму различных государственных мероприятий, военных учений, а также после поездок на полуостров руководства страны. Российский МИД возвращает их обратно без рассмотрения, подчеркивая, что Россия является суверенным государством и не должна согласовывать действия на своей территории с правительствами других стран.
Стоит отметить, что президент России Владимир Путин в четверг прилетел в Севастополь, где глава государства принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства.
В Севастополе он посетил мемориальный комплекс, посвященному окончанию Гражданской войны в России. Глава государства подчеркнул, что комплекс служит знаком того, что Россия «помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились». Он также отметил, что крымская земля всегда будет символом как трагедии братоубийственного конфликта – Гражданской войны, так и последующего примирения и торжества исторической правды.
Путин заявил, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа. Также он поздравил россиян с Днем народного единства.
В 2020 году МИД Украины выразил протест из-за «незаконного» визита президента России Владимира Путина в Крым. Тогда Путин, принял участие в церемонии закладной доски секции универсального десантного корабля «Иван Рогов» в Керчи.
Большинство энергоблоков ТЭС на Украине прекратили работу
На Украине по состоянию на 4 ноября не работало более половины энергоблоков на тепловых электростанциях, заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько в эфире телеканала «Наш».
«У нас на Украине действуют 88 энергоблоков ТЭС, которые вырабатывают электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику (…) На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива. То есть они готовы, но не функционируют», – передает его слова РИА «Новости».
Крулько добавил, что накануне прекратила работу государственная Трипольская ТЭС, самая мощная электростанция в Киевской области. Причиной этого стало снижение до минимума поставок угля. «Это серьезная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе, в больницах», – сказал депутат.
Он подчеркнул, что «нормальные власти» в «нормальных странах» в таких случаях начинают действовать.
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября «Россия останавливает поставки энергетического угля».
В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
Украинские СМИ писали, что Россия и Белоруссия не будут помогать Украине с поставками угля и электричества до тех пор, пока Киев не изменит свою политику в важнейших вопросах или пока не поменяет власть.
Эксперты объяснили использование армией страны НАТО советских «кукурузников»
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Латвии, которая входит в НАТО, не хватает средств на закупку современной техники, поэтому военные продолжают эксплуатировать советские самолеты «Ан-2», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Об использовании советских «Ан-2» сообщил командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш. Самолет, несмотря на преклонный возраст, обладает рядом достоинств.
«Ничто не достается бесплатно. И Латвия – не исключение. Само по себе членство в НАТО и Евросоюзе не означает начала бесплатных поставок дорогой военной техники. Соответственно, у Риги таких денег нет и поэтому в стране до сих пор вынуждены использовать советские самолеты «Ан-2», – говорит доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
С тем, что Латвии не хватает средств на обновление авиационной техники, согласен обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. «Наверное, им денег не хватает. «Ан-2» прожил достаточно большую жизнь, но это по по-прежнему очень хороший самолет. Он сильно устарел, но концепция биплана фактически повторена Минпромторгом при разработке самолета ЛМС-901 «Байкал», – сказал Дрозденко по поводу эксплуатации «Ан-2» Национальными вооруженными силами Латвии.
Одним из преимуществ «Ан-2» остается возможность садиться практически на любую поверхность, в том числе воду или снег, если машину оборудуют поплавками или лыжами. «У самолета минимальный пробег для взлета и посадки. «Ан-2» очень неприхотлив в эксплуатации. Но, к сожалению, сам по себе он уже давно отжил свое. Ничего в мире не бывает вечным», – считает Дрозденко.
То, что Латвия открыто признается в использовании «Ан-2» в военных нуждах, означает желание страны заполучить новую технику, добавляет Перенджиев. «В Латвии не говорят, что не могут купить, а намекают, что, может, «чего-нибудь подарите все-таки, сколько же можно на старом советском передвигаться...» Именно в этом смысл публичного заявления Леонида Калниньша, а не просто констатация самого факта», – считает эксперт.
Перенджиев напомнил, что Латвия далеко не единственная страна, на вооружении которой остаются советские образцы вооружений. «Многие страны Восточной Европы до сих пор используют советскую технику. Это прежде всего Словакия, Болгария, Польша и другие прибалтийские республики», – подчеркнул эксперт.
Об использовании советских «Ан-2» командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш рассказал на прошедшем накануне заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Как сообщает Sputnik, c помощью «кукурузника» обеспечивается перевозка персонала и грузов, десантирование, учебные полеты, патрулирование сухопутных и морских границ.
Факт наличия «Ан-2» у латвийской армии заставляет некоторых улыбаться, отметил Калниньш, но вложения в эти летательные аппараты окупаются, и их можно продолжать использовать. В распоряжении Национальных вооруженных сил находятся четыре самолета «Ан-2», произведенные в период с 1961 до 1982 года. В прошлом году латвийские СМИ сообщали, что используется только один из этих летательных аппаратов, который был полностью восстановлен в 2016 году. Борт в том числе участвует в авиационной части парадов латвийской армии. В мае 2020 года «Ан-2» задействовали в поисковой операции беспилотника, потерявшего управление во время испытаний.
Одномоторные бипланы АН-2 выпускались с 1949 года. Самолет называют мировым рекордсменом по продолжительности серийного производства. Китайцы выпускают его до сих пор. Он использовался как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, пассажирский самолет и по-прежнему состоит на вооружении ВВС многих стран, включая все страны Балтии.
В России «Ан-2» продолжает эксплуатироваться в регионах. В конце октября при посадке в Свердловской области после наблюдательного полета за пожарной обстановкой в Алапаевском районе региона у самолета отказал двигатель. В июне в Челябинской области из-за технической неисправности «Ан-2» совершил вынужденную посадку на поле, на его борту находились восемь человек, никто не пострадал.
Кононенко назвал поставившего на место некультурную компанию Зверева «мужиком»
Журналист и блогер Максим Кононенко назвал стилиста и певца Сергея Зверева мужиком, после того, как он поставил на место группу мужчин, которая преследовала стилиста в ТЦ и выкрикивала оскорбления в его адрес.
«Все-таки Сергей Зверев мужик», – написал Кононенко в своем Telegram.
Ранее в Сети появилось видео, снятое в одном из торговых центров Москвы. Компания мужчин увидела мирно идущего Сергея Зверева. Реакция последовала незамедлительно. Они стали смеяться над ним, пытаться грубо обратить на себя внимание.
Зверев не испугался, а остановился и культурно, интеллигентно объяснил им, как надо себя вести в общественном месте.
Ранее сообщалось, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком.
Депутат Мосгордумы предложил поддержку подвергшемуся нападению мужчине с ребенком
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Депутат Мосгордумы Андрей Медведев заступился за отца с ребенком, отметив, что он, защищая своего сына, поступил как настоящий мужчина.
«Отец поступил в этой ситуации, как и положено поступить нормальному русскому мужчине. Защитил своего ребенка», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
По словам депутата, он готов оказать правовую и информационную поддержку герою, которого видно на этих кадрах. «Герой в данном случае не фигура речи. Это факт», – добавил он.
Он добавил, что мужчина, встающий на защиту семьи, ребенка, женщины (то есть следующий традиционному кодексу поведения мужчины) это в наше время, когда всем нам пытаются навязать «новую нормальность», безусловный герой.
«Я не знаю как тебя зовут. И кто ты. Но если тебе будет нужна моя помощь – я рядом. Впрочем, уверен, что не только я. Уверен, что и другие депутаты, военкоры, просто обычные люди, точно также будет готовы поддержать тебя», – обратился Медведев к отцу ребенка.
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц и депутат Мосгордумы обратились к мальчику, и призвали его гордиться своим папой.
«Герои не в сказках. Герой это вот он. И когда укладывает тебя спать, и когда закрывает тебя собой», – резюмировал Медведев.
«Этот ребенок может гордиться своим отцом. Он в этой драке не проиграл», – написал Коц в Telegram.
«Зато отец показал отличный мужской пример своему ребенку. Не опустил рук, не унижался, не пресмыкался, валяясь в ногах. Настоящий мужской поступок. В настоящих русских традициях – не отступать и не сдаваться. Даже понимая, что силы не равны», – подчеркнул военкор.
Он привел в пример, Романа Ковалева, который заступился в метро за девушку, к которой приставали борзые горцы. «Дело ведь не в победе силы, а в победе духа», – отметил он.
Напомним, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых уроженцев Кавказа на отца с ребенком.
Нур-Султан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля из Казахстана
Россия не блокировала транзит угля из Казахстана, отмечены лишь «некоторые ограничения» из-за загруженности инфраструктуры, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) республики.
«Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря МИИР Мадияра Уакпаева.
Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия остановила транзит угля из Казахстана, шедшего на Украину, заблокировав все поставки в ноябре. По его словам, соответствующее ограничение наложено только на энергетический уголь и не касается поставок коксующегося угля.
В прошлую пятницу Герус сообщил, что с 1 ноября Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину. При этом парламентарий выразил мнение, что это «похоже на энергетическую войну».
В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
В октябре в Раде обвинили власти Украины в полном провале подготовки к отопительному сезону из-за недостаточных закупок угля и газа и призвали украинцев готовиться к холоду.
Напомним, в апреле 2019 года Москва в ответ на расширение Киевом списка запрещенных для импорта российских товаров запретила экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов, а уголь разрешила вывозить только по специальным разрешениям.
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Генпрокуратура США выступила против смягчения условий освобождения зампреда «Новатэка»
Американская Генпрокуратура попросила суд отказать топ-менеджеру российской компании «Новатэк» Марку Джитвэю в смягчении условий освобождения.
Обвиняемый в крупном уклонении от налогов Джитвэй просит уменьшить сумму налога, также он добивается отказа от слежения с помощью электронных устройств и расширения возможностей для поездок по стране, передает РИА «Новости».
«Ходатайство подзащитного должно быть отклонено, поскольку не может удовлетворить нормативное требование для возобновления слушаний о залоге, которое предписывает продемонстрировать наличие информации, которой подзащитный не располагал во время слушаний, и которая имеет существенное отношение к вопросу, каковы условия освобождения, в разумной мере гарантирующие появление Джитвэя в суде», – сказано в позиции обвинения.
В Генпрокуратуре США добавили, что ограничительные условия, определенные ранее судом, учитывают «значительный риск» побега топ-менеджера компании. Отмечается, что Джитвэй на момент ареста располагал ликвидными активами на сумму 124 млн долларов и паспортом России – страны, с которой у США нет соглашения об экстрадиции.
Напомним, в конце сентября суд в США освободил Джитвэя под залог в размере 80 млн долларов.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Москва не может вмешиваться в дело о неуплате налогов, заведенное в США против Джитвэя, однако готова оказывать ему дипломатическое содействие как гражданину России.
Джитвэй был арестован во Флориде по обвинению в неуплате налогов на сумму 93 млн долларов.
Напомним, в 2019 году ему было предоставлено российское гражданство.
Джитвэй трудился в «Новатэке» свыше 15 лет, переехал в Москву в 1995 году. Он является экспертом в нефтяной и газовой отрасли, выступает на отраслевых и инвестиционных конференциях по этой тематике, опубликовал многочисленные статьи по нефти и газу. Был признан журналом Investor Relations Magazine одним из лучших главных финансовых директоров в России и СНГ, журналом Institutional Investor – одним из пяти лучших главных финансовых директоров в нефтегазовой отрасли в Европе.
Украинский депутат нарисовал Путина на заседании горсовета
Депутат фракции «Европейская солидарность» Юрий Грынив на заседании горсовета во Львове нарисовал портрет президента России Владимира Путина.
Видео опубликовал украинский «24 канал». Ролик журналисты телеканала подписали гневной репликой: украинский парламентарий рисует портрет лидера государства, к которому у властей Украины есть претензии. Более того, он делает это во время сессии горсовета.
На кадрах видно, как Грынив рисует российского лидера, находясь в сессионном зале. Депутат рисует портрет российского президента, подложив под лист бумаги смартфон с открытой фотографией Путина, обводит контуры ручкой, затем добавляет детали от себя.
Ранее глава города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес выложил в Instagram фото того, как он с портретом Путина в руках получает вакцину.