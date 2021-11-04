ОПЕК+ решил сохранить восстановление добычи нефти

ОПЕК+ решил не отходить от прежних договоренностей, ослабив ограничения в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки, говорится в специальном коммюнике.

«Подтвердить план изменения добычи и механизм ежемесячного наращивания добычи, утвержденные на 19-м совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение о ежемесячном увеличении общей добычи на 0,4 миллиона баррелей в сутки в декабре 2021 года», – говорится в коммюнике о решении по итогам министерского заседания ОПЕК+, передает РИА «Новости». Также альянс сохранил действие механизма компенсации несокращенной ранее добычи до конца года.

Такое решение альянса вице-премьер России Александр Новак объяснил тем, что ОПЕК+ решил продолжить наращивать добычу ежемесячно на 400 тыс. баррелей в сутки, помня о сезонном снижении спроса в текущем и следующем кварталах и учитывая сохраняющееся давление на рынок от пандемии коронавируса.

«Мы понимаем, что рынок восстанавливается, мы дополнительно даем объемы на рынок, при этом, как известно, в течение четвертого квартала и первого сезональное есть снижение спроса», – сказал Новак на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.



Он добавил, что все страны альянса привержены обеспечению рыночной стабильности.



«Мировой спрос по-прежнему находится по давлением штамма «дельта» COVID-19 в ключевых регионах-потребителях, и сохраняется часть ограничительных мер в некоторых странах, поэтому, исходя из этих всех плюсов и минусов, мы считаем, что эта стратегия, которая была выработана, об увеличении на 400 тысяч баррелей (в сутки ежемесячно), она даже в период низкого спроса будет правильной», – отметил Новак.

Он добавил, что ОПЕК+ принимал решение о добыче на декабрь, учитывая общемировой баланс спроса и предложения на нефтяном рынке.

Во вторник Джо Байден на 26-й конференции ООН по климату (COP26) в Глазго заявил, что рост цен на углеводород вызван отказом России и ОПЕК от увеличения объемов добычи нефти, а также влиянием пандемии на цепочку поставок.

Двумя днями ранее глава Белого дома призвал Москву и Эр-Рияд наращивать нефтедобычу, «чтобы у людей был бензин». Со своей стороны пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил дождаться следующих консультаций ОПЕК+.