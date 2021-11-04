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Немцы раскритиковали Байдена за упреки лидеров России и Китая в Глазго
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Читатели немецкого издания Der Spiegel в комментариях к статье отреагировали на колкости президента Соединенных Штатов Джо Байдена в адрес России и Китая, чьи лидеры не присутствовали на мировой конференции по климату в Глазго.
«И чего Байден ругает лидеров Росси и Китая? Путин и Си хотя бы спасли планету от выхлопов, которыми испортили бы атмосферу несущие их в Рим и Глазго самолеты. Вся эта 25-я конференция по климату не имеет ни ценности, ни смысла», – приводит мнение пользователя gsGjkk РИА «Новости».
«Упреки Байдена могли бы быть направлены не России и Китаю, а и великим, «непогрешимым» США с ФРГ. Это от нас (Германия) исторически ушла в атмосферу большая часть индустриальных выхлопов углекислого газа – со времен начала индустриальной эры», – выразил мнение Sir Drakon.
«Германия делает в среднем на одного жителя намного больше выхлопов и выбросов в землю, в воздух и воду, чем Китай – в расчете на одного китайца», – констатирует Thermodynamisscher Toast.
«Ого! Нужно срочно отправить Грету протестовать на площади Небесного Спокойствия в Пекине. Это, конечно, не помешает среднему китайцу заниматься тем самым преступным потреблением, которое американцы себе много лет позволяли без всяких уколов совести», – иронично резюмировал Ich Esse Robbenfleisch.
Накануне президент США Джо Байден в ходе выступления на саммите по вопросам изменения климата (COP26) в шотландском Глазго критически высказался в адрес лидеров России и Китая, решивших не приезжать на мероприятие. При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с уважением отнесся к решению лидеров России и Китая не приезжать на саммит из-за пандемии коронавируса. Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Байден находится не в том положении, чтобы читать нотации России и Китаю.
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Россия указала на принципиальную ошибку США в создании системы ПРО
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Соединенные Штаты не смогут создать на 100% непроницаемую систему противоракетной обороны (ПРО), решение Вашингтона о создании глобальной системы ПРО было принципиально неверным, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в ходе онлайн-выступления на форуме «Диалог Форт-Росс».
«Мы исходим из того, что администрация [президента США Джо] Байдена сможет в будущем серьезно заняться озабоченностями, которые мы связываем с этим вопросом (с ракетной обороной). Мы считаем, что было принципиально неверным решением при второй администрации [Билла] Клинтона и затем при администрации [Джорджа] Буша – младшего приступить к созданию того, что сейчас выглядит как глобальная многослойная система ПРО», – приводит слова Рябкова ТАСС.
«Я не думаю, что США смогут создать с помощью этой дорогой системы [ПРО] в различных смыслах этого слова на 100% непроницаемый щит для себя, – сказал заместитель министра иностранных дел России на английском языке. – В лучшем случае они смогут защитить себя от ограниченных ракетных атак с каких-либо очень конкретных направлений».
По словам дипломата, по мере развития технологий развиваются и новые возможности в инструментарии США, видятся «все более и более опасные ситуации, в которых эти возможности начнут подрывать и обесценивать критические элементы российского стратегического сдерживания». «Мы не хотим, чтобы это произошло. Мы последовательно верим в связь стратегического нападения и стратегической обороны. Мы говорим, что надо дать ответ на новое стратегическое уравнение, в котором будут учтены все эти аспекты», – заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства.
«Мы не должны терять больше времени. Надо сфокусироваться на рамках с верными параметрами и масштабами, которые обеспечат, что ракетная система США служит верным целям и не подрывает принципиальные основы стратегической стабильности», – подчеркнул заместитель министра иностранных дел России на английском языке.
В прошлый вторник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал США на связь наступательных и оборонительных стратегических вооружений. В октябре президент Владимир Путин допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на Украине ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Напомним, 23 июня в польском поселке Редзиково начались финальные работы по сборке и монтажу системы ПРО США «Иджис Эшор». В тот же день глава Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в России разработаны средства нейтрализации угрозы глобальной системы противоракетной обороны США.
В МИД России отмечали, что попытки США представить развитие американской глобальной системы ПРО в качестве оборонительного проекта являются «дымовой завесой». Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что размещение ПРО США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе является глобальным проектом Соединенных Штатов по сдерживанию России и Китая с целью обеспечения абсолютного доминирования. Так, в августе 2019 года США использовали установку американской системы ПРО «Иджис Эшор» для запуска новейшей модификации ударных крылатых ракет «Томагавк».
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Сатановский отреагировал на слова Байдена о «горящей у Путина тайге»
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«Дипломатический диалог с США абсолютно не имеет смысла. Поэтому я бы предложил Байдену вернуть России Аляску и Калифорнию, которая была продуктовой базой для наших колонистов», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский. Ранее Джо Байден рассказал о «горящей тундре» в России.
«Наблюдая то престарелое недоразумение, которое сегодня занимает пост президента США, первое, что я ему напомнил бы в ответ – «Аляску верни! И про Калифорнию не забудь». Ее в свое время освоил русский начальник Аляски Баранов как продуктовую базу для колонистов. Вот и все», – сказал президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
«Поэтому что касается пожаров в Калифорнии и на Аляске – Байден мог бы их тушить с нашими представителями МЧС. Проблема ведь в том, что с американцами бесполезно разговаривать любым другим образом. Дипломатический диалог с США абсолютно не имеет смысла. Все остальное – разговоры в пользу бедных», – подчеркнул собеседник.
Ранее президент США Джо Байден критически высказался в адрес Москвы на саммите по вопросам изменения климата (COP26) из-за того, что Россия «не явилась» на встречу G20 в Риме. По его словам, Китай претендует на роль мирового лидера, однако не участвует в таких форумах, как G20.
«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом», – заявил глава Белого дома.
При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением относится к решению Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на саммит из-за пандемии коронавируса.
В ответ Кремль напомнил Байдену о том, что не только тундра, «но и Калифорния горит». «Убежден, что, когда состоится очередное общение двух президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, я думаю, что у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, президент Владимир Путин выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.
Он также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.
Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.
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В Китае жестко ответили на претензии Байдена в адрес Москвы и Пекина
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Соединенные Штаты не имеют права обвинять Россию и Китай в бездействии по отношению к мировому климатическому кризису, пишет китайское издание Global Times.
По мнению авторов статьи, высказавшись негативно о позиции РФ и КНР на саммите G20, нынешний президент США Джо Байден попытался подорвать успех мероприятия и бросить тень на предстоящую конференцию по климату в Глазго, передает РИА «Новости».
При этом в публикации подчеркнули, что Вашингтон нельзя назвать лидером в сфере климатических изменений. Так, например, заявления Штатов регулярно расходятся с их действиями: в стране нет четкого плана по сокращению выбросов.
«Как может Байден и его администрация вести за собой весь мир в борьбе с глобальным потеплением, если он даже не может быть лидером своей страны?» – подчеркивают авторы.
В издании полагают, что Вашингтон заинтересован исключительно в завоевании статуса ведущей державы в климатической повестке, однако конкретных вариантов решения проблем не предлагает.
Накануне президент США Джо Байден по итогам G20 в Риме заявил, что разочарован позицией России и Китая, которые «де-факто не явились» на саммит. Как заявил Байден, «разочарование касается того факта, что Россия, и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата». По его мнению, удалось добиться «значительного прогресса, но надо сделать больше». Байден заявил, что для этого необходимо сосредоточиться «на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия».
Байден сказал, что «есть причина, почему люди должны быть разочарованы», он и сам «разочарован». Однако президент США указал на то, что участники «приняли ряд положений, чтобы прекратить субсидирование угля».
В Болгарии испугались призыва Байдена помешать России
Читатели болгарского интернет-портала «Дневник» раскритиковали призыв президента США Джо Байдена на саммите G20 противостоять попыткам России «манипулировать газом во вредных политических целях».
По мнению читателей, американский лидер может только критикует, не предлагая ничего взамен, передает РИА «Новости».
«Раз манипулирует, спасите вы Европу. Почему американский сжиженный газ отправляют в основном в Китай? Почему азиатский рынок должен быть только для американского газа, была же «свободная торговля»? И как именно Россия манипулирует газом? Пусть Байден объяснит. Газпром следует договорам, что в этом политического?» – задался вопросом пользователь с ником otrqdnik.
«Окей, с завтрашнего дня начнем перерезать трубы, чтобы выполнить наказ товарища Байдена», – сыронизировал Шоршо.
«А санкции против «Северного потока – 2» разве не манипулятивное, не политическое воздействие на торговлю суверенных стран? Кстати, куда делись океаны американского сжиженного газа, который должен был затопить ЕС по цене ниже российской? Почему терминалы пустуют? Кто потопил американские танкеры, направлявшиеся в Европу?» – возмутился Манчо.
«Призывами Байдена счета не оплатить», – отметил mbs.
«То есть, возможно, следующие несколько зим мы (а что еще хуже – наши дети) будем мерзнуть, но будем мерзнуть демократично, по-евроатлантически! Какой же дурак этот Джо...», – подытожили читатели.
Ранее на саммите G20 Джо Байден призвал помешать России «манипулировать потоками природного газа во вредных политических целях». Также он заявил, что разочарован позицией России и Китая, которые «де-факто не явились» на саммит. Как заявил Байден, «разочарование касается того факта, что Россия, и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата». По его мнению, удалось добиться «значительного прогресса, но надо сделать больше». Байден заявил, что для этого необходимо сосредоточиться «на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия».
Американист удивился претензиям Байдена к России на саммите G20
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Джо Байден раскритиковал Россию и Китай по итогам римского саммита G20 в ситуации, когда США не предлагают никаких внятных повесток, лишь призывая к декарбонизации и борьбе за права трансгендеров, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Байден заявил, что Москва и Пекин якобы «отказались от каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата».
«Саммит G20 вполне мог бы и не собираться, учитывая отсутствие у США конструктивной повестки в сфере борьбы с изменением климата. Поэтому я не очень понимаю смысл реверансов Байдену со стороны России и причины его критики в отношении Москвы и Пекина», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт напомнил, что Индия полностью отказалась от ранее взятых на себя обязательств по сокращению использования угля. «Китай об отказе не объявлял, но «по-тихому» снял со своих предприятий все ограничения из-за энергетического кризиса. В некоторых провинциях КНР даже пришлось применить нормирование в пользовании электричества. А мы этого сделать не можем, да еще и вводим с 2023 года карбоновое регулирование. Если мы хотим этим помочь Байдену и задобрить Запад – тогда это пустое занятие», – указал аналитик.
«Также интересно, что из-за раскола в Демпартии в США не был принят «зеленый» инфраструктурный билль. Кроме того, и это самое интересное – в 2024 году администрация в США может поменяться на команду, которая придерживается противоположных взглядов и выйдет из Парижского соглашения», – добавил Дробницкий.
Говоря о провале саммита, политолог также подчеркнул, что лидеры должны были договориться о взаимном признании вакцин и о выделении препаратов тем бедным странам, откуда в развитые государства идут потоки беженцев и гастарбайтеров. «Но G20 не сделали и этого. При этом все слушают критику в отношении России и Китая от западного гегемона – США – который сейчас находится в таком же физическом состоянии, как и сам Байден», – с удивлением подытожил Дробницкий.
Накануне президент США Джо Байден по итогам G20 в Риме заявил, что разочарован позицией России и Китая, которые «де-факто не явились» на саммит. Как заявил Байден, «разочарование касается того факта, что Россия, и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата». По его мнению, удалось добиться «значительного прогресса, но надо сделать больше». Байден заявил, что для этого необходимо сосредоточиться «на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия».
Байден сказал, что «есть причина, почему люди должны быть разочарованы», он и сам «разочарован». Однако президент США указал на то, что участники «приняли ряд положений, чтобы прекратить субсидирование угля».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%. Он отметил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
29 октября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США и Европа будут «впереди и в центре G20», так как лидеры России и Китая «не будут присутствовать в зале в Риме».
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Пушков увидел несостыковки в заявлении США об аварии американской подлодки
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США могут пытаться скрыть правду об аварии американской атомной подводной лодки в Южно-Китайском море, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Так парламентарий прокомментировал заявление ВМС США о том, что неизвестный объект, с которым столкнулась подлодка Connecticut в Южно-Китайском море, оказался подводной горой. Пушков выразил удивление по поводу того, что, обладая новейшим гидроакустическим оборудованием, американцы не сумели найти подводную гору, хотя определять подобные объекты военные умели уже в 1970-е годы.
«Либо речь о вопиющей некомпетентности команды подлодки, либо официальное заявление призвано скрыть, что же в действительности произошло недавно под водой недалеко от берегов Китая», – написал Пушков в Telegram.
Ранее американские ВМС сообщили, что атомная ударная подводная лодка США получила повреждения при столкновении с объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона 2 октября. Позже ведомственное издание USNI News сообщило, что при столкновении пострадали 11 американских военных моряков. Институт ВМС США (USNI) сообщил, что неизвестным объектом, с которым столкнулась подлодка, оказалась не нанесенная на карту подводная гора.
Специалисты китайского аналитического центра SCSPI, специализирующегося на исследованиях ситуации в Южно-Китайском море, сообщили, что определен предполагаемый район столкновения атомной подлодки ВМС США Connecticut с неустановленным объектом.
Эксперт назвал бредом и абсурдом претензии Байдена к России по нефти
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«У Байдена его же нефтяники спрашивают: «Ты совсем с ума сошел? Сначала тебе нужна зеленая повестка, а потом, оказывается, нужно больше нефти», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Станислав Митрахович. Ранее американский президент обвинил Россию и ОПЕК+ в низких объемах добычи черного золота, что привело к подорожанию бензина в США.
«Это тот случай, когда политики путаются в своих действиях, а потом пытаются сохранить лицо, чтобы не выглядеть клоунами. Байден пришел во власть на волне зеленой повестки, когда раздавались лозунги, мол, нефть – это что-то плохое. Его администрация объявила, что будет делать ставку на ускоренный энергопереход. Но о каком переходе может идти речь, если Байден одновременно призывает увеличить добычу нефти? Это просто бред и абсурд», – подчеркнул ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
По его словам, дорогой американский бензин сразу бьет по рейтингу Байдена, чего он усиленно пытается избежать. Отсюда непоследовательность по линии ОПЕК+ и необоснованные претензии к России. «Обвинять нас в этом вопросе еще глупее: мы второй поставщик нефти в Америку после Канады, даже Мексику переплюнули, – сказал собеседник. – Более того, Россия поставляет много нефти даже с учетом ограничений по ОПЕК+. Мы сократили добычу и пока не можем ее мгновенно нарастить из-за удара пандемии в 2020 году».
При этом сейчас США не могут производить бензин и другие нефтепродукты так масштабно, как у них это получалось раньше. Во-первых, нефтяникам при Байдене стало очень некомфортно: новая администрация принимает странные решения – то за, то против нефти. Во-вторых, черное золото в Америке объявляют чуть ли не вторым табаком, а дополнительные проблемы создают активисты и суды. В результате многим компаниям приходится продавать свои активы в нефтяной сфере.
«Сейчас цена на нефть поднялась и у нефтяников появились хоть какие-то деньги. Но они их отправляют на дивиденды, а не вкладывают в дополнительную добычу, – рассказал собеседник. – Отсюда попытки пойти за нефтью в ОПЕК+, что создает противоречие в зеленой повестке. Решить его можно, скорректировав темпы обещанного энерогоперехода. Но тогда Байдену придется признать свою неправоту».
Что касается отношений Вашингтона и ОПЕК+, то их можно описать формулировкой «любовь и ненависть в одном флаконе».
«С одной стороны, Америка потребляет опековскую нефть. С другой стороны, ОПЕК для нее – конкурент. С третьей стороны, американская администрация в угоду зеленой повестке вообще призывает закрывать нефтяные производства в этих странах. Хотя их потом петух клюет в одно место, и внезапно Штатам нужно больше нефти», – уточнил экономист.
«Пока что Америка предпочитает сохранять хоть какие-то отношения с ОПЕК+, чтобы в случае чего можно было опереться на Саудовскую Аравию. Но надо понимать, что при желании она может выкрутить саудитам руки в любую сторону», – отметил он.
Поэтому говорить о будущем цен на нефть проблематично – ситуация очень переменчива. Некоторые западные банки, по словам собеседника, ожидают, что она может подорожать до 100–120 долларов за баррель, если мировая экономика будет восстанавливаться быстрыми темпами. Но у игроков на рынке сохраняются опасения из-за распространения новых штаммов коронавируса, которые приведут к локдаунам и понижению спроса на нефть.
«Поэтому России надо приспосабливаться к любому возможному сценарию и выживать в любых условиях», – считает Митрахович. Он также указал на символичность того, что заявление Байдена о низких темпах добычи нефти Россией и ОПЕК+ прозвучало на фоне подорожания «ненужных энергоресурсов».
«На конференции в Глазго звучал лозунг: «Отправить уголь и другие ископаемые виды топлива в историю!» Ну в какую историю вы собрались их отправить, когда сами же в Британии наращиваете производство электроэнергии из угля. Это все выглядит глуповато, как и позиция Байдена, который сам не знает, чего хочет», – заключил эксперт.
Во вторник Джо Байден на 26-й конференции ООН по климату (COP26) в Глазго заявил, что рост цен на углеводород вызван отказом России и ОПЕК от увеличения объемов добычи нефти, а также влиянием пандемии на цепочку поставок.
Двумя днями ранее глава Белого дома призвал Москву и Эр-Рияд наращивать нефтедобычу, «чтобы у людей был бензин». Со своей стороны пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил дождаться следующих консультаций ОПЕК+.
В прошлом месяце в администрации Байдена признались в давлении на ОПЕК для снижения цен на нефть, а российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва не получала от США запросов на обсуждение стабилизации нефтяного рынка.
Также в октябре президент России Владимир Путин допустил, что стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов, а глава «Роснефти» Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Италии анонсировал возможное завершение столетней эпохи низких цен на традиционные энергоресурсы.
В начале прошлого месяца мировые цены на нефть выросли после решения альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу.
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Байден обвинил Россию в росте цен на бензин в США
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с утверждением, что рост цен на топливо на мировом рынке якобы обусловлен главным образом нежеланием России и ОПЕК увеличивать объемы добычи нефти.
«Во-первых, важная причина повышения цен – это то, что пандемия коронавируса повлияла на цепочку поставок», – приводит ТАСС ответ Байдена на вопрос о росте цен на многие товары в Соединенных Штатах. «Я знаю, что вам это известно», – добавил политик.
«Во-вторых, если обратить внимание на стоимость бензина [в США], на стоимость нефти – это последствия того, что пока Россия или страны ОПЕК отказываются добывать больше нефти. Увидим, что произойдет на этом направлении, скорее, раньше, нежели позднее», – заявил глава американской администрации после двухдневного саммита глав государств и правительств в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго.
Ранее 45-й президент США Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в выпрашивании нефти у России.
В понедельник Байден призвал Россию и Саудовскую Аравию наращивать нефтедобычу, «чтобы у людей был бензин». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться следующих консультаций ОПЕК+. Он подчеркнул, что Россия придерживается договоренностей по добыче нефти, при этом они каждый раз подлежат ревизии. Ранее глава Роснефти Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Италии предупредил о возможном завершении столетней эпохи низких цен на традиционные энергоресурсы.
13 октября президент России Владимир Путин допустил, что стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов. После этого в администрации президента США Джо Байдена признались в давлении на ОПЕК для снижения цен на нефть. Между тем вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не получала каких-либо запросов от США относительно возможности обсуждения стабилизации нефтяного рынка и снижения цен на углеводороды.
Напомним, 6 октября появились сообщения, что Россия и страны ОПЕК отвергли просьбу Штатов об увеличении добычи нефти из-за рекордных цен на энергоносители в США. Днем ранее мировые цены на нефть выросли после значительного скачка на фоне решения альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу.
В июле страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2022 года, при этом базовый уровень добычи для некоторых стран изменился. Для России и Саудовской Аравии базовый уровень добычи был повышен на 0,5 млн б/с – до 11,5 млн б/с, для ОАЭ он вырос с 3,17 до 3,5 млн б/с, для Ирака – с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта – с 2,8 до 2,96 млн б/с.
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Директор ЦРУ Бернс прибыл в Москву по поручению президента США
Президент США Джо Байден отправил главу ЦРУ Уильяма Бернса в Москву. Здесь он проведет ряд встреч с представителями правительства России для обсуждения вопросов двусторонних отношений, сообщили в американском посольстве.
«Директор ЦРУ Уильямс Бернс по поручению президента во главе делегации высокопоставленных чиновников США встретится в Москве 2-3 ноября с представителями российского правительства, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений», – заявили в дипмиссии, передает РИА «Новости».
Cекретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев уже встретился с директором ЦРУ, чтобы обсудить отношения России и США.
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В Кремле ответили на слова Байдена о «горящей тундре»
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Тундра горит, но горят и леса в Калифорнии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Джо Байдена о пожарах.
Песков указал, что «тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира», передает ТАСС.
«Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся», – добавил он.
Песков также подчеркнул, что «с подобной постановкой вопроса» со стороны США в Кремле не согласны.
«Убежден, что, когда состоится очередное общение двух президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, я думаю, что у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату», – заключил он.
Ранее Байден раскритиковал Владимира Путина на климатическом саммите в Глазго: «У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом».
Напомним, российский лидер выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.
Путин также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.
Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.
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Названы причины провала партии Байдена на местных выборах в США
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Поражение демократов на региональных выборах в ряде штатов США стало следствием критического падения рейтинга Джо Байдена из-за его провалов в экономической и социальной политике, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Во вторник в США прошли выборы региональных законодателей и мэров.
«Самой интригующей была борьба в Вирджинии, где за несколько месяцев до выборов обострились самые разные культурные противоречия. Наиболее громким был «трансгендерный» скандал, когда парень в юбке изнасиловал ученицу в женском туалете, куда имел законный доступ. Произошедшее хотела замолчать администрация школы, добившаяся даже ареста отца потерпевшей. Демократы тоже пытались игнорировать эту «антилиберальную» историю», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.
Кроме того, обстановку в Вирджинии накалило возмущение общественности тем, что в программу обучения детей ввели критическую расовую теорию, утверждающую, что деятельность государственных институтов США изначально направлена на ущемление прав чернокожих.
«Республиканцы активно использовали все эти темы, что в итоге и привело к победе, хоть и с небольшим отрывом, их кандидата на пост губернатора – 54-летнего инвестиционного банкира Гленна Янгкина. Это показательно, учитывая, что Вирджиния – штат довольно либеральный, Байден здесь получил 60% на прошлогодних выборах. Теперь же республиканцы здесь побеждают впервые за 12 лет. При этом либеральные СМИ уже заявили, что причиной победы Янгкина стало «белое невежество», – констатировал эксперт.
Аналитик подчеркнул, что Республиканская партия теперь получит большинство еще и в местной Генеральной ассамблее штата. «Байден активно помогал своим кандидатам в Вирджинии, но проиграл, потому что стал непопулярным. Общенациональный рейтинг главы Белого дома колеблется в районе 42% и имеет дальнейшую тенденцию к снижению. Причины этого – рост инфляции, логистический кризис, неправильная иммиграционная политика, провал в Афганистане. Впрочем, на результаты выборов в Вирджинии также повлияли, конечно, местная повестка и специфика», – указал Дудаков.
В других штатах, например в Нью-Джерси, республиканские кандидаты тоже выступили успешно, они там почти победили, хотя от них никто не ожидал ничего подобного. В Техасе и Пенсильвании на выборах в местные законодательные органы республиканцы также были успешны.
«В Нью-Йорке обошлось без сюрпризов – новым мэром города стал 61-летний демократ Эрик Адамс, возглавлявший полицейское отделение Бруклина. Он шел на выборы с повесткой «закона и порядка», что является сейчас одной из важнейшим тем для мегаполиса, уставшего от бесконечных погромов и насилия», – детализировал Дудаков.
Республиканцы не стали выдвигать кандидата против Адамса, потому что его позиции были весьма сильны, и он лидировал в опросах, заметил эксперт. «Думаю, мы увидим уход Нью-Йорка от радикально левой повестки, которая наблюдалась при предыдущем мэре Билле де Блазио, и возвращение в более умеренное русло, наподобие того, что было при Майкле Блумберге. Это будет более предпочтительно для самого города», – пояснил аналитик.
В Миннеаполисе ситуация похожа, отметил политолог, погромы и преступность привели к тому, что референдум об упразднении полиции провалился, хотя левые и демократы призывали к тому, чтобы ввести вместо полиции службу социальной защиты. «По их замыслу, правоохранительной деятельностью должны заниматься медиаторы – социальные сотрудники, которые договорными механизмами разрешали бы конфликты между жителями штата. В Миннеаполисе большинство ее не поддержало, хотя идея эта довольно популярна у либеральной общественности. Отказ от расформирования полиции ударит по позициям местных демократов, но вряд ли сильно повлияет на общенациональную повестку», – спрогнозировал эксперт.
При этом издание The New York Times написало, что отказ Миннеаполиса распускать полицию после гибели Джорджа Флойда «может иметь национальные последствия для дебатов о деятельности полиции и расовой справедливости». По мнению газеты, «провал поправки показал, что даже в либеральном городе, где с глубоким скепсисом относятся к полиции, многие американцы не готовы избавиться от нее».
В целом результаты электоральной гонки в штатах на региональном уровне говорят о том, что на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году республиканцы покажут себя весьма хорошо, а демократам остается надеяться только на то, что рейтинги Байдена к следующему году хоть немного повысятся. На фоне бушующих культурных войн битва за Конгресс станет следующей линией фронта в «холодной» гражданской войне, разрывающей Америку, подчеркнул Дудаков.
Накануне газета ВЗГЛЯД сообщала, что известный американский историк и политолог, один из авторов проекта «Новый американский век», сотрудник Института Брукингса, Фонда Карнеги и Фонда Маршалла, а главное – муж Виктории Нуланд Роберт Каган в своей статье в The Washington Post прогнозирует большой вооруженный конфликт в США в ближайшие три–четыре года, который может закончиться свержением правительства и развалом страны на воюющие друг с другом части.
В конце прошлой недели сообщалось, что, согласно результатам последнего национального опроса NBC News, большинство американцев в настоящее время не одобряют работу Байдена, а половина выставляет ему низкие оценки за некомпетентность. Исследование показало, что семь из десяти американцев, три из которых – демократы, считают, что страна движется в неправильном направлении.
Исторические данные Gallup показывают, что рейтинг одобрения Байдена (42%) сейчас ниже, чем у любого другого президента США за тот же период работы, за исключением Дональда Трампа (чье одобрение в среднем составляло 37% осенью 2017 года).
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему рейтинг Байдена идет ко дну.
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США заявили об отслеживании ситуации на границе России и Украины
Вашингтон в курсе сообщений о «необычной военной активности» России на границе с Украиной, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Кирби сказал, что США «продолжают консультироваться с партнерами и союзниками по этому вопросу». Представитель Пентагона отметил, что «не может говорить о намерениях России», но подчеркнул, что США «следят за ситуацией в регионе». По его словам, любые шаги по эскалации или агрессивные действия вызовут беспокойство США, передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
В Пентагоне назвали Россию полюсом силы
Мировое сообщество вступает в период потенциально повышенной нестабильности, возникли три полюса силы: Россия, США и Китай, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли.
«Мы, на мой взгляд, вступаем в мир, который потенциально будет являться более нестабильным в стратегическом плане, чем, скажем, в последние 40, 50, 60 или 70 лет», – цитирует генерала ТАСС.
Перечисленные страны он назвал великим державами. Заявление прозвучало на форуме по безопасности, организованной Аспенским институтом.
Ранее США обвинили в предательстве Украины из-за «холодного» мира с Россией. Об этом писало украинское издание «Страна.ua», утверждая, что курс администрации президента США Джо Байдена на нормализацию отношений с Россией в Киеве могут посчитать предательством.
Речь шла о переговорах между Вашингтоном и Москвой по кибербезопасности, которые могут снизить напряженность между странами. Перемены якобы произошли после встречи Владимира Путина и Джо Байдена.
Байден рассказал о «горящей тундре» в России
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Президент США Джо Байден критически высказался в адрес России на саммите по вопросам изменения климата (COP26), который проходит в шотландском Глазго.
Байден заявил, что Россия и Китай «не явились» на встречу G20 в Риме. По его словам, Китай претендует на роль мирового лидера, однако не участвует в таких форумах, как G20, передает РИА «Новости».
«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом», – заявил глава Белого дома.
При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением относится к решению Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на саммит из-за пандемии коронавируса.
Напомним, президент Владимир Путин выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.
Он также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.
Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.
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Климкин призвал Украину готовиться к эскалации и вспомнил Че Гевару
Киев должен избегать паники и готовиться к возможной эскалации конфликта в Донбассе, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
По словам Климкина, у Украины есть «два принципиальных способа обеспечения безопасности»: построить «минимально необходимый ассиметричный потенциал» и воспользоваться помощью «партнеров». Климкин заявил, что сейчас «Путин боится только Байдена». Украина, по словам бывшего министра, «должна быть готовы к эскалации», «не бояться, не паниковать касательно того, что будет завтра или послезавтра, и спокойно готовиться», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.
«Помните, Че Гевара говорил, что эскалация начинается не с военных акций, а с отключения электроэнергии», – заявил Климкин, предложив посмотреть на то, как Украина «может пройти эту зиму, отопительный сезон, и каким будет следующий отопительный сезон, с учетом того, что Путин начал использовать энергетику как массовое оружие».
Напомним, Климкин выступил с утверждением, что между Москвой и Киевом возможен только «гибридный мир». По его мнению, украинская армия сильна с моральной точки зрения, но не обладает достаточной мощью в сугубо военном смысле.