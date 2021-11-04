США захотели ввести санкции против Никарагуа за торговлю с Россией

Палата представителей США одобрила законопроект об обязанности администрации Байдена предоставлять Конгрессу доклад о продажах российского оружия в Никарагуа и готовить обзор о возможности введения рестрикций на основании закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

Как рассказал председатель комитета Сената США по иностранным делам Роберт Менендес, «законопроект требует увеличения объема разведывательной информации [для американских законодателей] о деятельности России в Никарагуа и проверки продаж российского вооружения в Никарагуа на предмет потенциальных санкций в соответствии с CAATSA». Инициативу поддержали 387 конгрессменов, 35 выступили против, четверо воздержались. Документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену, передает ТАСС.

Законопроект «О понуждении к созданию условий для избирательной реформы в Никарагуа» (RENACER), сокращенное название которого переводится на испанский язык как «возрождение», был внесен в Конгресс весной 2021 года и в августе одобрен Сенатом. Однако затем законодатели решили скорректировать инициативу и после изменений проголосовали на этой неделе за нее вновь. Доработанная версия документа предусматривает, в частности, ужесточение действующих с 2018 года ограничительных мер против ряда должностных лиц и организаций Никарагуа, расширение круга лиц, в отношении которых действуют санкции, пересмотр участия страны в соглашении о свободной торговле между США, Центральной Америкой и Доминиканской Республикой, а также анализ российско-никарагуанского военно-технического и иного сотрудничества.

7 ноября в Никарагуа пройдут всеобщие выборы, на которых граждане проголосуют за кандидатов на посты президента, вице-президента, депутатов Национальной ассамблеи и муниципальных должностных лиц, а также депутатов Центральноамериканского парламента. В выборах участвует альянс девяти политических сил во главе с «Сандинистским фронтом национального освобождения», от которого баллотируются на следующий срок президент Даниэль Ортега и вице-президент, его супруга Росарио Мурильо, а также еще шесть партий, включая одну региональную. Представители администрации США неоднократно заявляли о «нелегитимности» предстоящих выборов в Никарагуа из-за непроведения в центральноамериканской республике избирательной реформы по западным стандартам.

Принятый в США в 2017 году закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) угрожает применением односторонних американских рестрикций в отношении государств, приобретающих у России современные крупные системы вооружений и военную технику.

Напомним, в феврале 2019 года Майк Помпео, занимавший в то время пост госсекретаря США, заявил о намерении Соединенных Штатов сменить власть в Никарагуа. Осенью 2018 года президент Никарагуа Даниэль Ортега обвинил США в попытке госпереворота. Он также обвинял Вашингтон в финансировании антиправительственных протестов в республике.

Напомним также, в июне 2016 года западные СМИ сообщали, что Россия строит в Никарагуа разведцентр. Кроме того, в начале 2015 года в Никарагуа началось строительство альтернативы Панамскому каналу. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об огромном значении нового судоходного маршрута для борьбы с мировой гегемонией США.