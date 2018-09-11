Президент Никарагуа обвинил США в попытке госпереворота

Президент Никарагуа Даниэль Ортега обвинил Вашингтон в финансировании попытки госпереворота, которая якобы произошла в апреле и привела к массовым протестам в стране.

Ортега обвинил США в финансировании попытки госпереворота, которая привела к массовым протестам в Никарагуа. Вместе с тем он отверг обвинения в чрезмерном насилии в отношении митингующих, передает Deutsche Welle.

Президент заявил также, что конференция католических епископов Никарагуа как общественный институт «засорена» действиями епископов, поддержавших участников протеста.

Многие епископы выступили за проведение досрочных выборов в 2019 году, чтобы снизить напряжение в стране. Ортега же не намерен проводить их.

Отмечается, что следующие президентские и парламентские выборы в Никарагуа должны состояться в 2021 году.

Ранее Ортега уже заявлял о наличии доказательств причастности США к организации антиправительственных акций, которые начались в апреле 2018 года.

Митингующие изначально выступали против реформы социального обеспечения, которая предусматривает рост отчислений работников в фонды социального страхования и уменьшение пособий.

Позже эти протесты переросли в акции с требованием отставки действующего президента и вице-президента Росарио Мурильо.

В ООН сообщали, что в ходе подавления митингов в Никарагуа якобы погибли 300 человек, еще 2 тыс. получили ранения.

21 июля посол Соединенных Штатов при Организации американских государств (ОАГ) Карлос Трухильо прокомментировал возможность вторжения американских войск в Никарагуа под предлогом преодоления в этой стране политического кризиса.