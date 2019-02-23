Помпео заявил о планах США сменить власть в Никарагуа и на Кубе

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении Соединенных Штатов сменить власть в Никарагуа и на Кубе вслед за Венесуэлой.

Отвечая на вопрос о том, намерены ли Соединенные Штаты «предпринимать действия против недемократических режимов» в Никарагуа и на Кубе вслед за Венесуэлой, Помпео заверил, что «администрация президента [США Дональда] Трампа делает и продолжит делать это не только в Венесуэле, но, конечно же, также в Никарагуа и на Кубе», что можно видеть по проводимой Вашингтоном политике, которая отличается от политики предыдущих американских администраций, передает ТАСС.

«Соединенные Штаты при администрации президента Трампа старательно работают над тем, чтобы не только в Венесуэле, но и в каждой из этих двух стран были достигнуты положительные результаты для этих народов», – заявил Помпео в интервью телеканалу Telemundo.

По словам главы Госдепа, «эти правительства ведут себя жестоко по отношению к собственному народу, они представляют реальную угрозу: угрозу безопасности для народа, угрозу для личности, они лишают людей базовых свобод».

«Я надеюсь, что в каждой из этих стран граждане понимают, что иго авторитаризма, которое было им навязано, не является необходимым <...>, что у них может быть другая жизнь, и они приложат свои усилия, свою добрую волю и свои гуманные устремления, чтобы достичь лучшего политического решения как в Венесуэле, так и в Никарагуа и на Кубе», – ответил Помпео на вопрос о том, надеется ли он на «эффект домино» в регионе после событий в Венесуэле.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о богатом опыте США по вторжению в страны Латинской Америки.