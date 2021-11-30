СМИ: Новым послом Молдавии в Москве станет сторонник сближения Кишинева и ЕС

Кандидатура молдавского дипломата Лилиана Дария одобрена Москвой на должность представителя Кишинева в России. Нота ушла из российского МИД в молдавский 25 ноября. Должность молдавского посла в России освободилась летом после скандала.

Кандидатура Лилиана Дария была одобрена недавно, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.

Лилиан Дарий имеет большой опыт работы в системе МИД, где трудится с конца 1990-х годов. В России работал в период с 2000 по 2001 годы, он входил в состав группы содействия ОБСЕ в Чечне. В 2018 году стал послом республики в Бельгии и Люксембурге, а также главой представительства Молдавии при НАТО.

Дарий выступает за сближение страны с Евросоюзом. Выступал в ОБСЕ с осуждением «незаконной аннексии Крыма» Россией.

Пока от молдавских властей не поступало сообщений о назначении нового посла в России. Ранее глава МИД Молдавии говорил, что перед назначением должны быть проведены необходимые процедуры.

«Процесс назначения идет хорошо, но мы находимся где-то в середине этого процесса», – заявлял глава ведомства на пресс-конференции 30 ноября.

Напомним, должность посла Молдавии в России освободилась после того, как в августе был отозван Владимир Головатюк. Одна из сотрудниц посольства обвинила начальника в сексуальных домогательствах.

Предшественник Головатюка Андрей Негуца тоже покинул Москву не по собственной воле. Он стал фигурантом уголовного дела о контрабанде анаболиков. Машина с запрещенными веществами принадлежала посольству. Груз был остановлен при пересечении молдавско-украинской границы.