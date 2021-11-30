Выступающий за диалог с Россией журналист выдвинулся на пост президента Франции

Радикальный журналист Эрик Земмур, известный крайне правыми взглядами, выдвинул свою кандидатуру на пост президента Франции.

«Я решил представить свою кандидатуру на президентских выборах», – сказал он в видеообращении, которое транслировалось на его канале в YouTube.

В настоящее время в список претендентов на должность главы государства, выборы которого пройдут во Франции в апреле 2022 года, входят уже более 40 человек. При этом действующий французский лидер Эммануэль Макрон о выдвижении своей кандидатуры на второй срок официально пока не сообщал.

По результатам недавнего опроса Elabe, на данный момент поддержать Земмура в первом туре выборов готовы 12-15% избирателей. В то же время за Макрона готовы проголосовать 25-27% граждан, а за лидера консервативной партии «Национальное объединение» и депутата французского Национального собрания Марин Ле Пен – 20-22%.

Земмур известен как сторонник правых политических взглядов. В частности, он выступает за принудительное возвращение мигрантов из Франции в страны их происхождения, а также за отмену права получения французского гражданства по рождению на территории страны. Кроме того, кандидат выступает за диалог с Россией и отмену антироссийских санкций Запада.