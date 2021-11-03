В Кремле сказали, когда озвучат позицию по законопроекту о региональной власти

Кремль сообщит свою позицию по законопроекту «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», когда Госдума завершит работу над документом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать опасения руководства Тюменской области, ХМАО и ЯНАО тем, что закон может разрушить распределение полномочий между регионами «тюменской матрешки».

«Я сейчас никак не могу и не готов комментировать эту тему, потому что работа продолжается, высказываются разные мнения по этому законопроекту. Вот когда он уже будет на выходе из Думы, уже будет формулироваться позиция. Пока работа продолжается внутри нашего парламента», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Документ был внесен в Госдуму председателем комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом с целью исполнения обновленных положений Конституции Российской Федерации и развития положений о единой системе публичной власти. Отмечалось, что законопроект, в частности, снимает для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд и устанавливает общее для всех субъектов наименование должности высшего должностного лица – глава субъекта России, однако Крашенинников заявил, что исключается только должность президента республики, а губернаторов переименовывать не будут.

Напомним, 25 октября парламент Татарстана не поддержал проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Документ, в частности, устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица – глава субъекта.

Ранее проект закона о региональной власти отказались менять из-за позиции Татарстана.

Клишас заявил, что закон о региональной власти, предусматривающий возможность для губернаторов избираться более чем на два срока подряд, может быть принят до конца года.