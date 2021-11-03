Депутат рассказала о враче из Асбеста, машину которого обстреляли

Врач, машину которого накануне обстреляли из ружья перед ковидной реанимацией городской больницы №1 в Асбесте – это реаниматолог Антон Райковский, жалоб на него не поступало, рассказала муниципальный депутат Наталья Крылова.

Крылова отметила, что Райковский – «хороший врач», жалоб на него ранее не поступало. У полиции уже есть подозреваемый – это местный житель, который на минувшей неделе похоронил жену, скончавшуюся от коронавируса, передает «Ридус».

Инцидент произошел во вторник, 2 ноября: злоумышленник вел огонь не только по автомобилю, но и по самому зданию медучреждения, однако никто не пострадал, передает РИА «Новости».

Начальник пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых подтвердил информацию о стрельбе, отметив, что правоохранительные органы выясняют детали происшествия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Одна из пуль попала в кислородную разводку, если бы пробило, мог бы случиться взрыв», – сообщает группа «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на собственный источник.

Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области сообщила, что по данному факту проводится проверка. Полиция устанавливает нанесенный больнице и врачу материальный ущерб и возможных очевидцев происшествия.

Больница после обстрела работает в штатном режиме, в здании заменяют поврежденные пулями стекла.

Крылова добавила, что ситуация с коронавирусом в Асбесте умеренная, «такая же, как и в среднем по Свердловской области».

При этом больница уже подвергалась нападению: 29 октября туда проник мужчина с ножом и угрожал медсестре. Пострадавших из-за его действий не было. Причастен ли к обоим нападениям на медиков Асбеста один и тот же человек, неизвестно.

Ранее в медицинском центре Якутска пациентка избила врача женской консультации за просьбу подождать своей очереди.