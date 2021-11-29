Подросткам в Тамбовской области рассказали о подвиге Зои Космодемьянской

Врио главы Тамбовской области Максим Егоров провел исторический час для подростков, активистов Российского движения школьников, лидеров детских организаций региона в день 80-летней годовщины казни Зои Космодемьянской.

Егоров напомнил ребятам о вкладе Тамбовщины в победу в Великой Отечественной войне: почти 450 тыс. тамбовчан, четверть довоенного населения региона, ушли на фронт, больше половины из них погибли в сражениях. Кроме того, Тамбовская область стала основным поставщиком продовольствия на фронт. Здесь родилась юная партизанка Зоя Космодемьянская – первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза.

«Подвиг каждого человека стал вкладом в победу в Великой Отечественной войне», – приводятся на сайте администрации региона слова Егорова.

Врио главы также рассказал о подвиге своих родных. Бабушка у Егорова была военным врачом, дедушка воевал, получил ранение на Курской дуге. Другие бабушка и дедушка ковали победу в тылу.

«Сейчас страшная эпидемия захватила наш мир. И все мы стали свидетелями подвига врачей, которые работают самоотверженно, не щадят себя», – подчеркнул Егоров.

Руководитель региона сделал особый акцент на исторической памяти: события Великой Отечественной войны нужно помнить и изучать. Тамбовские школьники ведут большую исследовательскую работу в этом направлении. В частности, ребята разработали проект «Патриот-68» и отправили его на грантовый конкурс Росмолодежи. Проектом предусмотрено проведение нескольких тематических слетов, субботников, форума юных граждан и другие мероприятия.

Максим Егоров поддержал тамбовский проект. Участников исторического часа будущей весной он пригласил на совместную поездку на Родину Зои Космодемьянской в село Осино-Гай Гавриловского района.

Ранее Главархив представил документы о подвиге Зои Космодемьянской, о ее биографии, рассказав о первой женщине, получившей звание Героя Советского Союза. Найти информацию можно по алфавитному указателю в разделе «Герои Отечества» виртуального музея «Москва – с заботой об истории». Здесь также представлены материалы о брате Зои, Александре Космодемьянском – участнике войны, посмертно удостоенном звания Героя Советского Союза.

Спецкорр газеты ВЗГЛЯД искал в подмосковной деревне Петрищево ответ на вопрос: почему новый музей Зои Космодемьянской для некоторых представителей современной молодежи стал идеальным фоном для фэшн-съемки.