Глюкоза предложила сделать в школах площадки для курения

Наталья Ионова, известная как Глюкоза, в Youtube-шоу «Джарахов» потребовала организовать в школах площадку для курения, потому что ее дочь за эту привычку в очередной раз отчислили из учебного заведения.

Глюкоза пожаловалась, что ее дочь отчислили из очередной школы из-за курения. 14-летняя Лида уже дважды вылетала из частных образовательных учреждений из-за поведения.

«Лиду вместе с компанией поймали за курение. Меня вызвали к директору. Я понимаю, что с этой свободой Лида немножко не справляется. Но с другой стороны: а где детям курить? Они в машине едут с родителями – там не могут. Из школы не выпускают. Ну, сделайте уже детям место для курения! Ее выгнали из-за этого. Причем из всей компании всегда достается ей, так как она самая яркая и заводила», – цитирует звезду «Комсомольская правда».

Певица уверена, что курят очень многие подростки – тайно, а действуют открыто – единицы. Их и наказывают, хотя все прочие тоже курят. И запретами тут ничего не сделать.

По словам Глюкозы, сама она в подростковый период проявляла себя не лучшим образом: плохо училась, употребляла алкоголь, могла что-то украсть, состояла на учете в детской комнате милиции.

14-летняя Лида уже дважды вылетала из частных образовательных учреждений из-за поведения. Лида – очень современная девушка: она делает себе экстремальные прически и носит эпатажные наряды. Она планирует быть певицей и уже выступает под псевдонимом Lidus.

Между тем, вице-премьер России Татьяна Голикова предложила проверять школьников на курение и разработать соответствующий законопроект.

Ранее Минздрав заявлял о росте никотиновой зависимости среди школьников. Это произошло из-за появления на рынке электронных сигарет.