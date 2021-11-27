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Глюкоза предложила сделать в школах площадки для курения
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Наталья Ионова, известная как Глюкоза, в Youtube-шоу «Джарахов» потребовала организовать в школах площадку для курения, потому что ее дочь за эту привычку в очередной раз отчислили из учебного заведения.
Глюкоза пожаловалась, что ее дочь отчислили из очередной школы из-за курения. 14-летняя Лида уже дважды вылетала из частных образовательных учреждений из-за поведения.
«Лиду вместе с компанией поймали за курение. Меня вызвали к директору. Я понимаю, что с этой свободой Лида немножко не справляется. Но с другой стороны: а где детям курить? Они в машине едут с родителями – там не могут. Из школы не выпускают. Ну, сделайте уже детям место для курения! Ее выгнали из-за этого. Причем из всей компании всегда достается ей, так как она самая яркая и заводила», – цитирует звезду «Комсомольская правда».
Певица уверена, что курят очень многие подростки – тайно, а действуют открыто – единицы. Их и наказывают, хотя все прочие тоже курят. И запретами тут ничего не сделать.
По словам Глюкозы, сама она в подростковый период проявляла себя не лучшим образом: плохо училась, употребляла алкоголь, могла что-то украсть, состояла на учете в детской комнате милиции.
14-летняя Лида уже дважды вылетала из частных образовательных учреждений из-за поведения. Лида – очень современная девушка: она делает себе экстремальные прически и носит эпатажные наряды. Она планирует быть певицей и уже выступает под псевдонимом Lidus.
Между тем, вице-премьер России Татьяна Голикова предложила проверять школьников на курение и разработать соответствующий законопроект.
Ранее Минздрав заявлял о росте никотиновой зависимости среди школьников. Это произошло из-за появления на рынке электронных сигарет.
Зеленский со скандалом покинул пресс-конференцию
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Президент Украины Владимир Зеленский завершил и со скандалом покинул пресс-конференцию, посвященную итогам первой половины его президентского срока.
«Чтобы уехать, президенту пришлось прорываться через блокаду журналистов, которые не были на пресс-марафоне. Охрана грубо оттесняла представителей СМИ, из-за чего случилась давка», – пишет украинский журналист Андрей Павловский в своем телеграм-канале.
Напомним, 26 ноября состоялась пресс-конференция главы Украины. В ходе встречи с представителями СМИ он ответил на ряд вопросов, касающихся политики и экономики.
Так, Зеленский заявил, что еще не определился, будет ли баллотироваться в президенты на второй срок. По словам украинского лидера, решение он примет позже, выслушав мнение своей семьи и исходя из поддержки общества.
Также он назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» трагедией для страны, призвав ЕС и США выполнить все обещания об обеспечении энергетической безопасности Украины.
Экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова Зеленский назвал одним из тех, по чьей вине потеряли Крым, а экс-главу страны Петра Порошенко назвал причастным к потере Донбасса.
Избивший девушек в Астрахани дагестанец извинился
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Избивший девушек в пиццерии в Астрахани дагестанец раскаялся и на видео извинился перед избитыми девушками и их родителями, расследование уголовного дела продолжается.
В рамках расследования была назначена и проведена медицинская экспертиза для установления степени тяжести нанесенных посетителем увечий потерпевшим, изъяты видеозаписи и опрошены свидетели. Фигуранта заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, за подобное поведение мужчине грозит до пяти лет тюрьмы, передает «Площадь Свободы».
После задержания мужчина решил покаяться и записал видеообращение с извинениями.
Сейчас полицейские проводят мероприятия, направленные на установление, задержание и привлечение к ответственности иных лиц, причастных к хулиганским действиям. К слову, информацию о том, что злоумышленник напал на сотрудников полиции во время задержания, в пресс-службе регионального УМВД не подтверждают.
Напомним, житель Дагестана избил женщин в кафе в Астрахани за сделанное замечание. Он вместе с приятелями напал на посетительниц заведения после того, как они попросили его убрать ноги со стола.
Генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя избиение женщин в астраханском кафе уроженцем Дагестана газете ВЗГЛЯД, заявил, что о драках с участием кавказцев становится известно, потому что общество боится, что нарушитель не будет наказан за совершенное деяние.
Погребинский: Зеленский фактически подготовил войну против Ахметова
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Владимир Зеленский решил объявить против Рината Ахметова войну в ответ на ту критику, которая звучит в адрес президента Украины на телеканалах олигарха, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. В пятницу Зеленский заявил о том, что Ахметов готов потратить миллиарды долларов на госпереворот на Украине.
«Зеленский фактически подготовил войну против Ахметова в ответ на эфиры на телеканалах, которые принадлежит бизнесмену. Президент не выносит никаких, особенно выносимых на широкую публику, прямых обвинений в свой адрес. А в эфире прозвучали эти обвинения, причем от тех людей, которые совсем недавно «облизывали» все места Зеленского», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
В частности, обвинения в адрес президента звучали в эфире телеканала «Украина 24», на котором выходит шоу журналиста Савика Шустера. Кроме того, как сообщали украинские СМИ, офис Зеленского тщетно требовал не приглашать на эфиры бывшего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, который из соратника президента превратился в одного из его главных политических оппонентов. Противостояние Зеленского и Ахметова, уверен Погребинский, началось после истории с задержанием летом 2020 года «вагнеровцев» в Белоруссии. После провала этой операции представители пропрезидентской партии «Слуга народа» отказались участвовать в эфирах на телеканалах Ахметова.
«Видимо, люди Зеленского посчитали, что этого мало и Ахметова нужно как-то скомпрометировать и «наехать» на него. Зеленский не прямо обвинил Ахметова в том, что он готовит госпереворот, а что какие-то люди из окружения бизнесмена подставляют своего шефа. Это смешно. Ясно, что это фигура речи, чтобы избежать прямого обвинения, которое в принципе заслуживало бы судебного иска о клевете, поскольку, по-видимому, нет никаких доказательств, кроме какого-то телефонного разговора кого-то из украинских граждан с кем-то в России о готовности Ахметова выделить миллиарды долларов на переворот против Зеленского...» – полагает собеседник.
В украинских телеграм-каналах, отметил Погребинский, уже появились слухи о безрезультатных попытках советника Зеленского Сергея Шефира встретиться с Ахметовым. «А теперь сам Зеленский пригласил Ахметова. Причем пригласил к себе, но намекнул, что его могут вызвать и в СБУ (Службу безопасности Украины). Вообще говоря, если есть надежная информация о подготовке переворота, то должно начаться следствие. Но поскольку этого нет, то я думаю, что Зеленскому справиться с Ахметовым, у которого сильная юридическая команда, будет нелегко. На Виктора Медведчука (находится под домашним арестом), у которого тоже сильная юридическая команда, атаку поддерживает американское посольство, а насчет Ахметова большой вопрос. Я знаю, что у него хорошие отношения с британской элитой. Так просто разобраться с ним, как с Медведчуком, у Зеленского не получится», – подытожил Погребинский.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский, который проводит многочасовую встречу с журналистами, заявил о наличии у него информации о том, что 1 декабря в стране планируется государственный переворот, к которому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов и Россия.
В ответ на эти слова представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что «у России не было никаких планов принимать участие». «Россия никогда не занимается вообще такими делами», – подчеркнул Песков.
Зеленский рассказал о запуске альтернативного Минским соглашениям процесса
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Украина идет параллельным путем переговоров по Донбассу, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-марафоне 26 ноября.
«Нормандский формат и Минск были единственным, что у нас есть. Я говорил, что мы пойдем параллельным путем. Мы заранее его начали, он сейчас идет. Будет ли результат у дипломатического пути с привлечением Соединенных Штатов, я считаю, что мы увидим», – цитирует политика «Корреспондент».
Зеленскому напомнили его слова о том, что страна не может потратить больше года на минский процесс, а также заявление о том, что если это не принесет результата, то формат урегулирования придется менять.
Президент заявил, что тогда не было пандемии коронавируса и энергетического кризиса, которые все затормозили. По поводу результата Зеленский заявил, что не может оказать влияние на некоторые вещи и встречи.
«По Минску. Он не работает, но это единственное, что работало, и даже режим прекращения огня, и даже после эскалации... Посмотрите, с начала режима прекращения огня... мне жаль всех этих 66 человек, но это не тысячи. Я знаю, что это плохой результат, но из двух зол...» – сказал президент.
Также Зеленский рассказал о планах Франции продолжить оказывать давление на Россию, чтобы состоялся нормандский саммит с новым канцлером. По словам украинского лидера, в ближайшее время состоятся разговоры или встречи между руководителями президентских администраций Украины и России.
Ранее президент Зеленский заявил, что ему известно о подготовке госпереворота на Украине, который должен состояться 1 декабря.
В Кремле ответили на слова Зеленского о «планах» госпереворота при участии России
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова украинского лидера Владимира Зеленского про «планы» госпереворота на Украине при участии России, заметив, что «Россия никогда не занимается такими делами».
«У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Также пресс-секретарь президента добавил, что у Кремля не было контактов с представителем офиса Зеленского. «Пока не было», – сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать анонсированную Зеленским встречу.
Ранее Зеленский заявил
, что у него якобы есть информация о том, что 1 декабря на Украине планируется государственный переворот, к этому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов.
Напомним, 5 ноября Зеленский сообщил, что подписал закон «об олигархах», и заявил, что документ коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками.
В сентябре Верховная рада Украины по инициативе президента страны Владимира Зеленского приняла закон об олигархах, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.
В Германии предложили запустить «Северный поток – 2» без сертификации
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Германское издание Handelsblatt выступило с утверждением, что газопровод «Северный поток – 2» при определенных обстоятельствах может начать работать до завершения процесса сертификации, однако в этому случае оператору проекта придется заплатить штраф.
Источники издания указали на примеры в прошлом, когда трубопроводы вводились в эксплуатацию до того, как их сертифицировали, например, проекты NEL и EGL 401. По подсчетам немецкого федерального сетевого агентства (BNA), в таком случае штраф составляет «не более 1 миллиона евро», приводит РИА «Новости».
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«Это сумма выглядит приемлемой. Инвестиции в строительство «Северного потока – 2» равняются не менее 10 миллиардов евро», – считают авторы публикации. По их мнению, такой сценарий может показаться оператору «заманчивым» с учетом высоких цен на газ. «Благодаря этому Газпром сэкономит на выплатах за транзит газа через Украину», – говорится в статье. Однако, как указано в статье, BNA считает предыдущие прецеденты «несопоставимыми» с российским проектом.
Накануне сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек, кандидат на пост главы Минэкономики Германии выступил с критикой «Северного потока – 2». В тот же день президент Украины Владимир Зеленский назвал проект «Северный поток – 2» трагедией для страны, призвав ЕС и США обеспечить энергетическую безопасность Украины.
Глава кузбасского Прокопьевска отправлен в отставку из-за банкета во время траура
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Новый глава Прокопьевска Вячеслав Старченко решил устроить праздничный банкет во время трехдневного траура по погибшим шахтерам и спасателям при взрыве в «Листвяжной» и был отправлен в отставку губернатором Кемеровской области.
Глава региона Сергей Цивилев объявил о трехдневном трауре накануне. Он продлится с 26 по 29 ноября, именно в это время чиновник из Прокопьевска решил собрать всех желающих поздравить по случаю своего назначения, передает РИА «Новости».
«В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с «Листвяжной», в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтеров и спасателей. Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет», – написал Цивилев в телеграм-канале «Цивилев.Live».
«У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать. Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку», – сообщил глава региона.
Фото и видео с банкета оказались в соцсетях. Старченко 13 ноября избрали мэром города депутаты городского совета Прокопьевска. Согласно появившимся сообщениям, празднование прошло вечером 25 ноября, когда уже сообщили о гибели 11 горняков, передает ТАСС.
Напомним, трагедия в Кузбассе случилась утром 25 ноября, когда в шахте «Листвяжной», согласно предварительным данным, произошел выброс метана и взрыв. Под землей находились 285 человек. Большую часть горняков удалось вывести на поверхность. За оставшимися отправились горноспасатели, но из-за выброса метана поисковые работы через несколько часов приостановили.
Тогда же стало известно, что одно звено спасателей перестало выходить на связь, а позже были найдены тела шестерых человек.
Всего в результате трагического инцидента погибли 52 человека. На утро пятницы за медицинской помощью после ЧС обратились 63 человека. Один из спасателей, считавшийся погибшим, был найден живым под завалами.
Президенту Владимиру Путину докладывают всю необходимую информацию о трагедии на шахте «Листвяжная», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Зеленский обвинил Ахметова в подготовке с Россией госпереворота на Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что у него есть информация о том, что 1 декабря на Украине планируется государственный переворот, к этому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов.
«Я получил информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот… У нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители Украины с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине, что будут привлечены миллиард долларов и прочее», – передает его слова РИА «Новости».
Зеленский добавил, что Украина находится в начале «большой войны» с олигархами.
«Я считаю, что мы в начале большого прогресса, мы в процессе и в большой войне по деолигархизации… Их [олигархов] щупальца везде… Мы только начали. Тут нет ничего личного. Я хочу сказать, что я отношусь с уважением к большому бизнесу. Но очень важно, чтобы большой бизнес не был олигархатом и не влиял на медиа», – сказал украинский президент.
Напомним, 5 ноября Зеленский сообщил, что подписал закон «об олигархах», и заявил, что документ коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками.
В сентябре Верховная рада Украины по инициативе президента страны Владимира Зеленского приняла
закон об олигархах, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.
Пушков связал запрет балета «Щелкунчик» в Германии с рождением новой религии
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Мы присутствуем не при рождении странного казуса, как считают некоторые, а при рождении новой социальной религии – с ее жесткими догматами и беспощадной травлей противников, заявил сенатор Алексей Пушков, отвечая на реплику журналиста Михаила Шахназарова о запрете в Германии из-за расизма балета «Щелкунчик».
«Михаил Шахназаров ставит вопрос: когда это все закончится?», – написал Пушков в Telegram. «Беда в том, что это только начинается. Американская либерал-радикальная Матрица производит новую тоталитарную идеологию ежечасно и ежедневно, а консервативная Америка уходит в себя, делает вид, что все путем, если только не трогают ее школы, жилые районы и графства. Но из детсадов и школ уже приходят домой 6-7 летние дети и вопрошают: «Мама, а правда, что я – носитель зла, потому что родилась белой?», – рассуждает сенатор.
Пушков считает, что весь это мутный поток «новых ценностей» перетекает в Европу, где такие же радикалы сражаются с «Щелкунчиком» и проповедуют «сексуальное воспитание» в детсадах, которое призвано обучить детей «новой норме».
«Мы присутствуем не при рождении странного казуса, как считают некоторые, а при рождении новой социальной религии – с ее жесткими догматами и беспощадной травлей противников. И конца этому не будет, а будет новое противостояние идеологий и ценностей – в добавление к геополитическому, пока одна из систем ценностей не одержит верх. А какая – одержит верх, зависит и от нас с вами»,– подытожил сенатор.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков высмеял национальную балетную труппу Шотландии, признавшую наличие расистских элементов в «Щелкунчике».
Напомним также, что балет Лондона изменил сцену в «Щелкунчике» из-за «оскорбительных намеков на гарем».
Также Берлинский государственный балет отказался в этом году от всех показов традиционного для зимних праздников балета «Щелкунчик» из-за «неполиткорректных танцев». Исполняющая обязанности директора Кристиана Теобальд заявила, что спектакль необходимо «поместить в новый контекст, дать новое прочтение этому репертуару», поскольку некоторые сцены «придется объяснять» после показа.
Сахалинская учительница сыграла с восьмиклассниками на раздевание
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В СМИ Сахалина появилась информация о том, что учительница одной из школ сыграла с учениками восьмого класса в игру «Камень, ножницы, бумага» на раздевание.
Мать одного из школьников рассказала, что инцидент произошел во время классного часа в школе села Пензенского. Видеозапись была снята в октябре, однако разошлась по сети только сейчас, передает RT.
В учебном заведении проведена служебная проверка, инцидентом заинтересовались и в прокуратуре. Учитель уволилась, а с детьми поработал школьный психолог.
Ранее в Сети появилась видеозапись фрагмента с торжественной линейки, посвященной Дню знаний, которая проходила в одной из школ Хабаровска. На нем девушка в откровенном наряде исполнила перед учениками танец живота. Пользователи оказались шокированы выступлением.
Оказалось, что перед учениками станцевала педагог дополнительного образования Юлия Марченко. Она объяснила свой поступок.
Директор школы в Хабаровске решила уволиться после исполнения учительницей танца живота.
Началось серийное изготовление гиперзвуковых ракет «Циркон»
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Реутовское НПО машиностроения приступило к выполнению контракта по серийному изготовлению новейших гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» для Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщил близкий к военному ведомству источник.
«Серийное изготовление «Цирконов» уже ведется в НПО машиностроения, хотя государственные испытания этого изделия с надводного носителя будут продолжаться», – приводит слова источника ТАСС.
Напомним, 3 ноября президент России Владимир Путин в ходе совещаний по оборонной тематике в Сочи сообщил, что с 2022 года ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ России.
В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Гоиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году.
Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
Первым штатным подводным носителем ракет «Циркон» среди АПЛ проекта 885М будет подлодка «Пермь» измененной конструкции – пятая по счету в семействе лодок этой серии. Передача субмарины флоту планируется на 2025 год.
Военный эксперт высмеял переброску британской танковой бригады в Германию
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«Переброска британской танковой бригады в Германию похожа на медийный хайп, ведь никакой угрозы ФРГ со стороны России нет», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский. Ранее стало известно, что в Германию может быть направлена бронетехника Великобритании на случай гипотетической войны с Россией.
«Все это больше относится к сфере информационного пространства и хайпа. Любой может взять линейку, приложить к карте и прикинуть, какое расстояние между ближайшей нашей танковой частью где-нибудь под Воронежем и, например, Рейном, куда они эту бригаду собираются направить. Просто смешно», – заявил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.
По его словам, «чисто в теории британская боевая техника вроде ничего так по местным нормам», «но и ничего выдающегося она на деле не показала». «Их новая машина среднего класса Ajax – весьма неоднозначна. Challenger 3 – тоже своеобразный танк, рекордсмен по боевой массе, имеет необычные системы вооружения. Boxer – давно известный, популярный в ряде стран бронетранспортер, но тоже не какая-то вундервафля», – отметил собеседник.
«Ну и структура соединения сухопутных войск Британии вызывает недоразумение. Сейчас у них четыре боеготовых бригады и при этом всего два танковых полка, один из которых они якобы хотят перебросить к немцам. Полк у британцев входит в состав бригады, что, с точки зрения наших военных, странновато. Полк состоит из рот, в нем нет батальонов», – добавил он.
«Так что военнослужащие этой бригады прекрасно будут служить в Германии. Там повышенный оклад, Россия очень далеко и можно наслаждаться немецкой архитектурой, девушками и пивом. Главное, с виски не смешивать», – сыронизировал Мураховский.
Ранее стало известно о том, что Великобритания планирует отправить в Германию сотни единиц военной техники на случай гипотетической войны с Россией, сообщил командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Ральф Вуддисс. На фоне масштабной трансформации армии Лондон намерен создать три новых военных базы – в Германии, Кении и Омане.
«Особое внимание я уделяю Германии, куда мы перебросим значительное число бронетехники», – передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times слова Вуддисса, добавившего, что это упростит транспортировку подкрепления через пролив Ла-Манш.
По его словам, новые подразделения получат усовершенствованные версии танков Challenger 3, бронированные транспортеры Boxer, гусеничные боевые машины Ajax, артиллерийское оружие, транспортные средства для обезвреживания мин и беспилотники.
Предполагается, что бригаду в составе более 250 человек разместят «на случай войны с Россией».
Ранее в интервью изданию Military Times руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о планируемом «вторжении» России на территорию Украины в начале 2022 года. Также он рассказал, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». СНБО Украины не согласилось с главой военной разведки об «угрозе вторжения» России.
В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Бизнесмен Ахметов обвинил Зеленского во лжи
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что предприниматель якобы является одним из участников подготовки госпереворота на Украине.
«Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент», – говорится в заявлении Ахметова, приведенного компанией System Capital Management, передает РИА «Новости».
Он отметил свою однозначную позицию – «независимая демократическая и цельная Украина с Крымом и моим родным Донбассом».
Ранее Зеленский говорил о том, что у него есть информация о готовящемся госперевороте, к которому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Для осуществления планов якобы будут привлечены миллиарды долларов. Состояться переворот должен 1 декабря, считает украинский лидер.
Позже в Кремле заявили, что «Россия никогда не занимается такими делами».
Зеленский: Принятие закона о переходном периоде в Донбассе сейчас приведет к эскалации
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не стоит продвигать принятие украинского закона о переходном периоде в Донбассе, так как это может привести к эскалации.
«Что касается переходного правосудия, сегодня мы можем делать, что хотим, мы свободное государство. Но я не считаю, что мы сейчас должны продвигать этот вопрос. Я считаю, что рисков больше, чем закон о переходном правосудии. Я об этом откровенно говорю с лидерами Европы и США… Тут не вопрос в том, что Россия против этого, мы независимая страна. Мы считаем, что это один из принципов, который может привести к эскалации», – цитирует Зеленского РИА «Новости».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга говорила о том, что Россия считает заключение Венецианской комиссии Совета Европы по проекту Украины о переходном периоде, не отвечающим принципам демократии и верховенства права.
Ранее сообщалось, что закон об основах госполитики переходного периода на Украине, если будет принят, то будет означать только выход Киева из Минских соглашений, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее Киев подробно описал свои планы, касающиеся Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Проект противоречит минским договоренности, а также создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
Эрдоган обвинил внешние силы в обвале турецкой лиры
Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил внешние силы в падении лиры, отметив, что снижение ставки продолжится.
«Эта ставка упадет, упадет! Мы наш народ, наших фермеров не отдадим на растерзание ставке. Есть иностранные агенты, они на нас наступают, но что бы они ни делали, мы от нашей экономической программы не откажемся», – пояснил Эрдоган, передает РИА «Новости».
В среду стихийные акции протеста состоялись в Стамбуле и Анкаре после обвала турецкой лиры, протестующие выкрикивали лозунги с требованием отставки правительства и отстранения от власти правящей Партии справедливости и развития.
Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции – Народно-республиканской и Хорошей – Кемаль Кылычдароглу и Мераль Акшенер обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы на фоне рекордного падения курса лиры. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.
Напомним, в марте курс турецкой лиры по отношению к доллару резко упал после решения Эрдогана о смене главы Центробанка Турции. В ноябре 2020 года Эрдоган уволил главу центробанка Турции из-за падения курса лиры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему турецкая экономика находится на грани масштабного кризиса и как на это влияют внешнеполитические авантюры президента страны Эрдогана?