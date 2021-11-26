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26 ноября, пятница | Последнее обновление — 14:52 | vz.ru
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Избивший девушек в Астрахани дагестанец извинился
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Избивший девушек в пиццерии в Астрахани дагестанец раскаялся и на видео извинился перед избитыми девушками и их родителями, расследование уголовного дела продолжается.
В рамках расследования была назначена и проведена медицинская экспертиза для установления степени тяжести нанесенных посетителем увечий потерпевшим, изъяты видеозаписи и опрошены свидетели. Фигуранта заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, за подобное поведение мужчине грозит до пяти лет тюрьмы, передает «Площадь Свободы».
После задержания мужчина решил покаяться и записал видеобращение с извинениями.
Сейчас полицейские проводят мероприятия, направленные на установление, задержание и привлечение к ответственности иных лиц, причастных к хулиганским действиям. К слову, информацию о том, что злоумышленник напал на сотрудников полиции во время задержания, в пресс-службе регионального УМВД не подтверждают.
Напомним, житель Дагестана избил женщин в кафе в Астрахани за сделанное замечание. Он вместе с приятелями напал на посетительниц заведения после того, как они попросили его убрать ноги со стола.
Генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя избиение женщин в астраханском кафе уроженцем Дагестана газете ВЗГЛЯД заявил, что о драках с участием кавказцев становится известно, потому что общество боится, что нарушитель не будет наказан за совершенное деяние.
Житель Дагестана избил женщин в кафе в Астрахани за сделанное замечание
Полицейские задержали подозреваемого в нападении на посетительниц кафе в Астрахани. За просьбу убрать ноги со стола, мужчина с приятелями жестоко избил женщин. Возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел в пиццерии «7 пятниц» в Астрахани. Мужчина вместе с приятелями набросился на девушку, которая попросила его убрать ноги со стола. На опубликованном видео с камер наблюдения можно заметить, что пострадавшую таскали за волосы, били ногами и бросали на пол. Позже досталось еще двум женщинам, передает «Фонтанка».
Как сообщили в региональном ГУ МВД, нападавшего мужчину задержали, им оказался 26-летний житель Дагестана. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Хулиганство».
Ранее в подмосковной Балашихе мужчина сделал замечание прохожему за непристойное поведение возле дома, после чего был избит друзьями нарушителя.
Эстония завершила возведение заграждений на границе с Россией
Призванные на учебный сбор резервисты сил обороны Эстонии установили временные заграждения на десяти участках границы с Россией.
Общая длина заграждений – 36,7 километров, их установили в местах якобы наиболее высокого риска незаконного пересечения границы, передает «Интерфакс» со ссылкой на эстонское телевидение.
«Учения прошли очень успешно, резервисты очень довольны тем, что смогли проделать настоящую работу, а не просто потренироваться. Мы на практике доказали эффективность работы нашей модели резервных сил», – заявил командир 27-го пионерского батальона майор Мартен Суур.
Об установке заграждений стало известно 20 ноября. Замгендиректора департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев заявлял, что если миграционное давление на страну увеличится, то «быстрая установка временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной миграции».
Между тем Украина начала финансирование строительства стены на границе с Белоруссией.
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Собянин сообщил о резервах для сокращения мигрантов среди коммунальщиков в Москве
Среди московских коммунальщиков есть резерв к сокращению числа мигрантов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Ведь у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных ГБУшек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться», – заявил Собянин в интервью РИА «Новости».
Ранее Собянин сообщал, что на стройках в Москве число мигрантов сократилось более чем в два раза.
Напомним, власти столицы готовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов.
Мигранты подняли бунт в охраняемом центре для иностранцев в Польше
Нелегальные мигранты подняли бунт в охраняемом центре для иностранцев в Венджине (Любушское воеводство, Польша), сообщают местные СМИ.
Радиостанция RMF FM сообщила, что «в охраняемом центре для иностранцев в Венджине вспыхнул бунт, несколько сотен человек вышли на площадку перед зданием и испортили часть оборудования», передает РИА «Новости».
«Мужчины разбили стекла в здании, они выкрикивают «Свободу» и скандируют, что цель их прибытия в Европу – Германия», – уточняет радиостанция.
На площадь перед зданием центра вынесли мусорные баки и шкафы. На место были вызваны полиция и дополнительные силы пограничной стражи и пожарной стражи.
Отмечается, что мигранты пытаются форсировать ограждение
«Там двойные, а в некоторых местах тройные заборы. Ситуация под контролем», – заверила пресс-секретарь пограничной стражи Польши Анна Михальская.
«Продолжаются переговоры, направленные на то, чтобы успокоить нервничающих иностранцев, но, учитывая их темперамент, это не легко», – сообщила пресс-секретарь Надбужанского отдела пограничной стражи Иоанна Конечняк.
В этом центре содержания иностранцев содержатся 604 человека, мужчины. 358 из них – граждане Ирака. В подобные охраняемые центры для иностранцев помещают нелегальных мигрантов, задержанных на территории Польши. Там они ждут предоставления им статуса беженца либо депортации.
Между тем самолет иракской авиакомпании Iraqi Airways с частью иракских мигрантов вылетел в четверг в Эрбиль из аэропорта в Минске, передает ТАСС.
Напомним, на границе Белоруссии и Польши последние недели находятся тысячи беженцев, которые хотят попасть в ЕС. Минск обвинили в создании миграционного кризиса. Белоруссия заявила, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Между тем мигранты штурмуют границу под гимн Польши.
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Вооруженный мигрант приставал к женщинам в Петербурге
В Петербурге задержали гражданина Таджикистана, который приставал к женщинам с непристойными предложениями и угрожал им ножом.
Инцидент произошел во вторник: сотрудница одного из ТЦ днем вышла с работы, через некоторое время к ней подошел мужчина с предложением заняться сексом. Она ответила отказом, тогда прохожий достал нож. Женщине удалось убежать, передает «Фонтанка».
Затем мужчина решил обратиться с тем же предложением к женщине за рулем автомобиля Audi Q5. Та заблокировала двери и подняла стекло; мигрант вытащил нож и стал ломиться в машину.
Он продолжил преследовать свою жертву, в итоге на помощь женщине приехал ее муж и наряд патрульно-постовой службы.
Подозреваемого доставили в отдел полиции, где выяснилось, что это 27-летний гражданин Таджикистана, который находится на территории России без регистрации.
В отношении мужчины составили протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение иностранцем правил въезда либо режима пребывания в России». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Петербурге мужчина похитил женщину после отказа продолжить знакомство.
Лукашенко пообещал исполнять желания беженцев без оглядки на поляков и латышей
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с беженцами в торгово-логистическом центре у польской границы и заявил, что что Минск будет делать так, как они захотят, «даже если это будет плохо для поляков».
«Мы, белорусы, и я в том числе, будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то», – передает его слова «БелТА».
Глава республики заявил, что в Минске понимают беженцев.
«Мы хорошо знаем и понимаем вас – вы стремитесь попасть в Европу, куда вас пригласили. Вы хотите воссоединить свои семьи, и таких людей немало… Кто-то из вас, поверив западной пропаганде, ищет там лучшей жизни. Словом, здесь люди разные. Но проблема у вас одна, большая, общая: вы просто попали в беду. Я уверен, что это временно», – сказал Лукашенко.
«Здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, заберите этих людей к себе. Это небольшая нагрузка для Германии. Но блокируют это все поляки», – добавил президент.
Он также обратился к полякам с призывом образумить власти.
«Руководство Польши обезумело, оно потеряло реальность. Уважаемые поляки, образумьте своих политиков», – сказал Лукашенко, заявив, что польские власти устроили бойню на границе, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем».
«По нашим подсчетам, на территории Беларуси, кроме этого двухтысячного лагеря, около 2-3 тысяч беженцев из ваших стран. Но это очень приблизительные цифры», – утончил Лукашенко.
Президент также заявил, что за последние сутки была попытка «по-зверски» выбросить на границу со стороны Польши около 400 человек.
Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища. Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
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ЕС решил выделить 3,5 млн евро на возвращение мигрантов из Белоруссии в свои страны
Евросоюз выделит 3,5 млн евро на то, чтобы поддержать добровольное возвращение мигрантов из Белоруссии в свои страны, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Все больше мигрантов оказываются в ловушке, и мы будем сотрудничать с агентствами ООН, чтобы облегчить их возвращение домой. Мы мобилизуем до 3,5 млн евро для поддержки добровольного возвращения из Белоруссии», – приводит ТАСС слова главы ЕК.
Ранее государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища.
Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов.
До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
В Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
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Мигранты штурмовали границу под гимн Польши
Более 200 беженцев штурмовали белорусско-польскую границу под гимн Польши, они были возвращены обратно в Белоруссию, сообщила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.
«Вчера около 19.00 (21.00 мск) на участке погранотряда в Черемше группа из более 200 человек силовым образом форсировала границу, конечно, при активной поддержке белорусских служб. Эти лица были агрессивными, бросали камни, ветки деревьев в польских силовиков», – цитирует РИА «Новости» Михальскую.
По ее словам, около 230 лиц зашли на польскую сторону на расстояние нескольких метров, они были задержаны и возвращены на линию границы. Также она добавила, что на территории Польши остались семь человек.
«Пять человек были госпитализированы. Они нуждались в медицинской помощи. Они были измождены, они принимали участие в силовом нападении на нашу границу. У них царапины разного рода. Мы знаем, что их состояние стабильное. Врачи говорят, что в течение нескольких часов они смогут выйти из госпиталя», – рассказала она.
Михальская уточнила, что в ходе силового форсирования границы был включен гимн Польши. По ее мнению, это было направлено на эскалацию наших эмоций, усиление напряжения. Она добавила, что на территории Белоруссии вблизи границы остаются несколько тысяч мигрантов, которые намереваются нелегально попасть в Евросоюз.
Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что польские силовики минувшей ночью пытались автоматными очередями остановить проход на свою территорию группы мигрантов.
Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища. Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Меркель и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе и миграционный кризис
Врио канцлера Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время телефонных переговоров договорились продолжить работу в нормандском формате, чтобы реализовать минские договоренности, передает пресс-служба правительства ФРГ.
«Канцлер и украинский президент обсудили ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе и на востоке Украины. <...> Канцлер и президент договорились продвигать усилия в нормандском формате по реализации минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Лидеры обменялись мнениями о ситуации на границе между Белоруссией и Польшей, где сейчас находятся тысячи мигрантов, желающих попасть в Европу.
Ранее Меркель попросила не использовать газопровод «Северный поток-2» против Украины в качестве давления. Германия выступает за продление договора на транзит российского газа через Украину.
Мигранты попытались штурмовать польско-белорусскую границу
Мигранты продолжают попытки силового штурма польско-белорусской границы, заявила Пограничная стража Польши.
«На участках, охраняемых отрядами в Дубичах Церкевных и Мельнике, группы агрессивных иностранцев форсировали границу», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в одном случае «группа из более ста агрессивных иностранцев силой форсировала границу, в польских силовиков бросали камни». В Погранстраже заявили, что нападение происходило под надзором белорусских силовиков.
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделит 3,5 млн евро на то, чтобы поддержать добровольное возвращение мигрантов из Белоруссии в свои страны.
Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища. Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
В Польше заявили об отсутствии лагерей мигрантов на белорусско-польской границе
Лагерей мигрантов больше нет непосредственно у линии белорусско-польской границы, заявила пресс-секретарь Подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович.
«Нет. Мы не отмечаем. Если только где-то в глубине Белоруссии. Мы видим, что этих людей подводят к границе», – ответила она на вопрос, есть ли непосредственно у линии границы лагеря мигрантов, сообщает РИА «Новости».
В среду в Польше заявили, что мигранты продолжают попытки силового штурма польско-белорусской границы.
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделит 3,5 млн евро на то, чтобы поддержать добровольное возвращение мигрантов из Белоруссии в свои страны.
Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища. Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
ЕК предложила бороться с использованием мигрантов в политических целях
Еврокомиссия предлагает создать правовую базу в Евросоюзе для противодействия использованию мигрантов в политических целях.
«В рамках единого ответа Европейского союза на инструментализацию мигрантов властями Белоруссии Еврокомиссия и верховный представитель по внешней политике предлагают меры по предотвращению и ограничению деятельности транспортных операторов, вовлеченных или способствующих контрабанде мигрантов», – говорится в документе, передает РИА «Новости».
В ЕК подчеркнули необходимость «обеспечить наличие в ЕС соответствующих инструментов для борьбы с инструментализацией людей в политических целях».
«Комиссия предлагает новую правовую основу, позволяющую ЕС принимать адресные меры в отношении транспортных операторов любого вида транспорта (наземного, воздушного, морского, водного), которые участвуют в незаконной перевозке людей в ЕС», – указывается в документе.
В частности, предлагается предусмотреть ограничение деятельности, приостановку лицензий и разрешений на дозаправку, техоблсуживание, остановки, транзит и пролет над территорией ЕС.
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделит 3,5 млн евро на то, чтобы поддержать добровольное возвращение мигрантов из Белоруссии в свои страны.
Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища. Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Погранкомитет Белоруссии заявил о применении польскими силовиками взрыв-пакетов и газа
Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища.
Группа иностранцев 23 ноября отказалась следовать в Белоруссию и осталась возле польского заграждения, продолжая просить убежища в Польше.
«Для того, чтобы разогнать беженцев польские военнослужащие использовали взрыв-пакеты, которые перебрасывали через линию границы на территорию Беларуси, и слезоточивый газ», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На границе Белоруссии и Польши скопились мигранты, которые хотят попасть в ЕС. Польские власти усилили охрану границы, стянув военных. Минск обвинили в создании миграционного кризиса, но Белоруссия обвинения отвергает. Польшу обвинили в искусственном создании ситуации с беженцами.
Власти Белоруссии организовали мигрантам медицинскую помощь, предоставив продукты питания и одежду.
В погранкомитете напомнили ситуация, когда на прошлой неделе Польша применяла спецсредства в отношении мигрантов, пытавшихся прорвать границу. Происходящее власти республики назвали нарушением международных норм права и проявлением прямой агрессии в отношении беженцев.
«Подобные действия направлены на то, чтобы вызвать ответную агрессивную реакцию со стороны беженцев и создать предпосылки для очередной провокации на границе», – заявили в белорусском ведомстве.
Ранее Литва, Латвия и Польша жаловались на возросшие случаи задержания нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что страна больше не будет сдерживать поток мигрантов из-за санкций ЕС.
На прошлой неделе группа мигрантов пыталась прорвать границу с Польшей в пункте пропуска «Брузги» в Гродненской области, но они встретили сопротивление.
Самолет с иракскими мигрантами вылетел из Минска в Эрбиль
Борт авиаперевозчика Iraqi Airways с иракскими мигрантами отправился из аэропорта «Минск» в Эрбиль, следует из данных онлайн-табло вылета воздушной гавани.
О вылете самолета также свидетельствует информация на сайте белорусского аэропорта, передает РИА «Новости».
В четверг Iraqi Airways сообщала, что готова вывезти из Белоруссии 1,3 тыс. иракцев человек за два дня.
Предыдущий рейс авиакомпании по этому маршруту проводился на прошлой неделе.
Столтенберг счел лишней помощь НАТО в решении миграционного кризиса на границе Польши
Польша сама справляется с миграционным кризисом у своих границ без прямого участия, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«До сих пор Польша сама справлялась без прямого участия НАТО», – приводит РИА «Новости» слова генсека.
При этом он заявил, что союзники солидарны с Польшей и готовы рассмотреть запросы о поддержке в случае их поступления.
Ранее президент Польши Анджей Дуда предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу повысить готовность сил альянса на восточном фланге.
Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища. Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе.
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