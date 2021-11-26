Посольство России в ЮАР прокомментировало ситуацию вокруг нового штамма COVID-19

Посольство России в ЮАР сообщило, что следит за ситуацией вокруг нового штамма коронавируса, пока остаются в силе все общие рекомендации.

«Посольство России в ЮАР следит за ситуацией вокруг нового штамма коронавируса. На настоящий момент остаются в силе все общие рекомендации: соблюдать масочный режим, правила личной гигиены, избегать мест массового скопления людей, пользоваться антисептическими средствами», – передает РИА «Новости» сообщение дипмиссии.

«Что касается каких-либо новых рекомендаций, связанных именно с новым штаммом вируса, то штамм сейчас изучается профессиональным научным сообществом и они (рекомендации) могут быть сформулированы на основании той информации, которая последует от научного сообщества», – пояснили в посольстве.

Напомним, Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной и еще четырьмя африканскими странами из-за выявления в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Вместе с тем Израиль внес в список «красных стран» ЮАР и еще шесть государств Африки.

Ранее штамм коронавируса B.1.1.529, который может оказаться опаснее других, включая «дельту», выявили в Южной Африке.

Эксперты из ЮАР пока не могут точно сказать, помогут ли от него современные вакцины. Свежий штамм уже выявлен в Ботсване и Гонконге.

Ученые из Великобритании сообщали о новом штамме в Ботсване, который содержит в себе 32 мутации. Многие из них указывали на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.

ВОЗ в пятницу созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID-19.