В Германии установлен новый суточный рекорд по заболевшим коронавирусом

|
26 ноября, пятница | Последнее обновление — 06:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В МЧС заявили о гибели всех оставшихся в шахте «Листвяжная»
Разделы
Давление Пекина на Литву, которая доставляет достаточно много хлопот и самой России, неизбежно станет фактором российской политики на европейском направлении.
Подробности...
В последние дни позиции украинского президента Владимира Зеленского оказались значительно ослаблены. Произошло это в результате объективных процессов или против ЗЕ-команды развернута серьезная кампания?
Подробности...
Официально Пекин талибов пока не признал, но первый шаг к этому уже сделан. Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам. И это может стать для России серьезным вызовом.
Подробности...
Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
Подробности...
Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
Подробности...
Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В Германии установлен новый суточный рекорд по заболевшим коронавирусом
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В ФРГ количество подтвержденных новых случаев за сутки выросло на 76 тыс. 414, это новый максимум за все время пандемии, об этом свидетельствуют данные Института вирусологии имени Роберта Коха.
Прошлый антирекорд в стране зарегистрирован 25 ноября, тогда за сутки было выявлено 75 тыс. 961 случай коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на данные института.
За последние сутки в стране от этого заболевания скончались 357 человек, общее число смертей от болезни за все время пандемии в Германии достигло 100 тыс. 476.
Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что большинству немцев предстоит либо вакцинироваться от коронавируса, либо переболеть, либо умереть до конца зимы.
Депутат рассказал о специально инфицирующих себя коронавирусом антиваксерах
|
|
В России есть желающие специально заболеть коронавирусом, вместо того, чтобы вакцинироваться, таким образом противники прививок хотят выработать у себя иммунитет, заявил зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Я слышал высказывания людей, которые говорят: «Давайте мы заразимся», чуть ли не в красную зону специально приходят или с инфицированными контактируют, такие у нас тоже есть, просто это у нас не носит массовый характер, не сопровождается публикациями. Если человек таким путем хочет выработать иммунитет, это его позиция, другое дело, чем закончится их болезнь, как они перенесут», – заявил Нилов порталу Lenta.ru.
По словам парламентария, в Госдуме этот вопрос не обсуждался.
-
Ранее RT сообщило со ссылкой на испанское телевидение, что в Европе противники вакцинации специально инфицируют себя COVID-19, чтобы получить ковид-паспорт. Они покупают в интернете наборы для самоинфицирования и ходят в гости к заболевшим друзьям.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто организует акции антиваксеров в российских регионах.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за штамма COVID-19 опаснее «дельты»
|
|
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР и Ботсване, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
В ВОЗ обеспокоены появлением нового штамма коронавируса, ранее обнаруженного в Ботсване и Гонконге, в Южной Африке. В связи с этим было решено созвать чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма COVID, передает РИА «Новости».
Ранее штамм коронавируса B.1.1.529, который может оказаться опаснее других, включая «дельту», выявили в Южной Африке. Эксперты из ЮАР не могут точно сказать, помогут ли современные вакцины от коронавируса или нет. Свежий штамм уже был выявлен в Ботсване и Гонконге.
Ученые из Великобритании сообщали о новом штамме в Ботсване, который содержит в себе 32 мутации. Многие из них указывали на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штаммы имеют большие изменения в спайковом белке, в отличии от других штаммов COVID-19.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названы противопоказания к вакцинации «Спутником М»
|
|
Побочные эффекты после вакцинации препаратом от коронавируса для подростков «Спутник М» развиваются на первые-вторые сутки, они преимущественно легкой или средней степени тяжести, следует из инструкции к вакцине.
«Нежелательные явления, характерные для применения вакцины, выявленные в клинических исследованиях, а также исследованиях других вакцин на основе аналогичной технологической платформы, бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней», – говорится в документе, передает ТАСС.
Противопоказаниями к вакцинации являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.
Отмечается, что вследствие недостатка информации вакцинация «Спутником M» может представлять риск для лиц с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями.
Согласно инструкции к вакцине, клеточный иммунитет после вакцинации препаратом «Спутник М» сформирован у 93,2% добровольцев.
«При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ – вакцинацию проводят при нормализации температуры. Возраст до 12 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)», – сказано в инструкции.
Ранее в пресс-службе Минздрава рассказали, что вакцина против коронавируса для подростков «Спутник М» состоит из двух компонентов, их будут вводить с интервалом 21 день. В Москве первый компонент вакцины «Спутник М» уже получили 400 подростков.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Таганрога объяснили критическую ситуацию с хранением тел умерших от COVID-19
Ситуация с хранением тел умерших от коронавируса в Таганроге Ростовской области критическая из-за того, что площади патолого-анатомического бюро не соответствуют требованиям и возросшей нагрузке, заявил представитель администрации города.
«В связи с тем, что занимаемые патолого-анатомическим бюро Таганрога площади не соответствуют требованиям и возросшей нагрузки в настоящее время действительно сложилась критическая ситуация с хранением тел умерших от новой коронавирусной инфекции», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации Таганрога.
По его словам, для стабилизации ситуации количество вскрытий тел умерших уже увеличили, данная мера приведет к постепенной ликвидации очередности, из-за значительного скопления тел в предыдущие дни. Кроме того, для хранения тел также приспособили холодильную камеру, предназначенную для хранения биопсийного материала.
Городское управление здравоохранения готовит предложения для выделения дополнительных средств на приобретение холодильного оборудования. При этом остается актуальным вопрос строительства в городе морга соответствующей площади.
За минувшие сутки в России выявили 33 796 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 9,5 млн случаев заболевания.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 9 468 189 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1238 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 269 057 человек.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Онищенко: Привитым иностранной вакциной нужно автоматически выдавать QR-коды
|
|
Международного сертификата о вакцинации иностранной вакциной, которая ранее была официально зарегистрирована, должно быть достаточно для получения QR-кода в России, заявил газете ВЗГЛЯД врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Депутаты от фракции ЛДПР предложили выдавать QR-коды привитым иностранными вакцинами, а также «неофициально» переболевшим COVID-19 гражданам. Соответствующие поправки к правительственным законопроектам подготовили к внесению в Госдуму.
«Не знаю, почему эта инициатива исходит от непрофильного органа, это давно должен был сделать Минздрав. Во-первых, каких-то специальных разрешений на то, чтобы давать QR-коды привитым иностранной вакциной, не должно требоваться. Если на нашем фармацевтическом рынке официально циркулируют эти вакцины, то специального разрешения не требуется. Мы же не должны идти на поводу у тех, кто занимается не здоровьем, а политикой», – считает Онищенко.
Он объясняет, что после вакцинации официально зарегистрированным препаратом каждому человеку выдается соответствующий сертификат, просто за границей он международный, на английском языке. Именно этого документа, вне зависимости от того, признана ли вакцина в стране, должно быть достаточно, чтобы признать наличие иммунитета. Соответственно, привитому иностранной вакциной необходимо выдавать и QR-код, убежден собеседник.
«Тем более деловым людям, да и чиновникам, для того чтобы экономика работала, нужно ездить за рубеж в деловые поездки, кому-то по семейным делам это необходимо. Поэтому, пока эта бадяга с признанием или непризнанием вакцин тянется, нужно двигаться дальше. Тем более, что иностранные вакцины ставятся не за счет бюджета, а за счет обычных граждан, поэтому здесь я абсолютно никакой проблемы не вижу», – говорит Онищенко.
Оснований отказывать таким гражданам в выдаче QR-кода собеседник не видит, поскольку в противном случае у данной категории людей просто не будет никакого выхода: прививаться российской вакциной раньше срока не рекомендовано, а значит, человек не сможет выходить из дома, например, на работу, поскольку имеет международный сертификат, а не российский.
«Что касается наличия антител, то мы неоднократно говорили, что у 40-60% граждан болезнь протекает либо в легкой форме, либо в бессимптомной. Поэтому, если есть должный уровень антител, то прививаться и не нужно. Не нужно ждать каких-то политических заявлений, а просто нашему Минздраву и другим ведомствам, которые этим занимаются, нужно уже давно было решить этот вопрос», – заключил Онищенко.
Ранее завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что высокий титр антител еще не говорит о том, что организм человека защищен от коронавирусной инфекции.
Аналогичную точку зрения в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн, объяснив, что антитела бывают разные: защитные и просто антитела, которые обычные тесты не различают. Кроме того, выдавать QR-коды по результатам антител, по его мнению, опасно еще и потому, что есть большой риск появления фальшивых справок.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Одессе появилась скульптура коронавируса с золотым влагалищем
В одесском Городском саду в рамках международной инициативы ООН «16 дней активных действий против гендерного насилия» установили необычную скульптуру. Арт-объект представляет собой коронавирус, к которому прикреплено золотое влагалище.
Работа получила название «Пандемия домашнего насилия». Автором произведения стала одесская художница Ева Ятт, пишет Cтрана.UA.
По словам автора, скульптура стала символом планеты, пандемии коронавируса и женского начала. Цель работы – обратить внимание на насилие в семье, что стало особенно актуально в период локдауна, когда весь мир был вынужден самоизолироваться.
«Зачастую женщины молчат о своих проблемах и не решаются бороться. Мой арт-объект призван обратить внимание на эту проблему», – рассказала художница.
На беседке рядом с арт-объектом весят растяжки с надписями о свободе от насилия и с названием объекта.
ЕК заявила о новых правилах въезда в Евросоюз
|
|
Еврокомиссия (ЕК) предлагает с 1 марта разрешить въезд в Евросоюз всем, кто был вакцинирован признанными в союзе прививками от COVID-19, сообщила еврокомиссар Илва Йоханссон на пресс-конференции.
«Мы решили сегодня в ЕК, что у нас будут новые правила для въезда в ЕС из третьих стран с 1 марта. Насущные поездки из третьих стран могут совершаться. Что же касается не насущных поездок, то сегодня у нас есть список стран (откуда странам ЕС рекомендовано разрешать) В нем около 20 государств. Сейчас мы уходим от странового подхода и переходим к индивидуальному. Это означает, что все люди, которые были вакцинированы, могут приехать в Евросоюз», – цитирует ее РИА «Новости».
Отмечается, что речь идет о «разрешенных Еврокомиссией» вакцинах для централизованного применения в Евросоюзе. Прививка будет считаться действующей только в течение девяти месяцев. Также Еврокомиссия рекомендует странам ЕС принимать тех, кто был вакцинирован препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, но при наличии ПЦР-теста. Кроме того, для тех, кто уже переболел коронавирусом, въезд будет разрешен при наличии ПЦР-теста.
Президент России Владимир Путин, выступая на G20, призвал ускорить признание странами вакцин от коронавируса.
Задержанный в аэропорту тренер Ильин отказался надеть маску в суде
Московский районный суд Санкт-Петербурга повторно отложил рассмотрение протокола об административном правонарушении за отказ надеть маску в отношении заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина из-за его отказа использовать средства индивидуальной защиты в зале суда, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
«Сотрудники полиции, вызванные в суд, увезли Ильина увезли для составления протокола по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). Судебное заседание по ч. 1 ст. 19.3 (неповиновение сотрудникам полиции) КоАП РФ отложено», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Там пояснили, что Ильин перед началом судебного заседания отказался надеть маску, в связи с чем был удален из зала. Тренер проводил время в коридоре, а суд вызвали сотрудников полиции.
Изначально протокол должны были рассмотреть 23 ноября, но заседание отложили на 25-е.
Напомним, в понедельник пловчиха Виталина Симонова в Instagram опубликовала видео с задержанием в аэропорту ее тренера – 63-летнего Ильина. По словам спортсменки, его задержали за отказ надеть маску. На кадрах Симонова требовала от полицейских освободить Ильина.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Полиция в Казани предупредила о недопустимости проведения митинга против QR-кодов
Управление МВД по Казани предупредило активистов о недопустимости проведения несогласованных с властями публичных мероприятий, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант», такой документ за подписью начальника отдела охраны общественного порядка Александра Царского, в частности, получил глава отделения «Яблока» в Татарстане Руслан Зинатуллин. Об этом изданию сообщил сам партиец. Он связал активность полиции с появившимися в соцсетях сообщениями о митинге против QR-кодов возле казанской мэрии.
Как пишет издание, в предупреждении говорится о том, что при проведении публичных мероприятий необходимо подать уведомление за 10-15 дней до акции.
Вместе с тем из-за пандемии COVID-19 правительство Татарстана приняло постановление, согласно которому с 30 октября «запрещается проведение массовых мероприятий с участием граждан». Ограничения вводились на фоне объявления нерабочих дней в республике. Они завершились 7 ноября, но пикеты, митинги и шествия в Татарстане проводить по-прежнему нельзя.
Напомним, 22 ноября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса, который повлек за собой стычки с контролерами в транспорте.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России выявили 33,7 тыс. случаев коронавируса за сутки
|
|
За минувшие сутки в России выявили 33 796 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 9,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 33 796 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2340 (6,9%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3349, Санкт-Петербурге – 1538, Московской области – 1483.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 9 468 189 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1238 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 269 057 человек.
Накануне, 24 ноября, в России выявили 33 558 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 238.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мособлдума поддержала законопроект об ограничениях в связи с COVID-19
Мособлдума поддержала законопроект о введении ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба думы.
«Мособлдума на 8-м заседании рассмотрела и поддержала документ об изменениях в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением: либо QR-кода о прививке; либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; либо медицинского отвода от вакцинации», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
При этом уточняется, что до 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Однако после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Такие нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.
Напомним, в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Финансирование лоббирующего антиваксеров сайта выросло вдвое с начала пандемии
С начала пандемии финансирование основной в России лоббистской платформы против вакцинации – русскоязычной версии сайта для петиций и голосования CitizenGo – увеличилось в два раза.
«Если в 2019 году организация получила 175 млн рублей пожертвованиями, то в 2020-м эта сумма составила 341 млн», – сообщил телеканал RT.
В материале отмечается, что 74% донатов – разовые значительные пожертвования спонсоров, имена которых скрыты от широкой публики.
Согласно опубликованной финансовой отчетности, из полученных организацией в 2020 году 341 млн рублей 142 млн было потрачено «на проведение кампаний», что составило свыше 86% расходов. Что это были за кампании, не уточняется.
Ранее эксперты заявили, что онлайн-платформа для петиций и голосования CitizenGo против вакцинации работает совместно с ультраправым американским и европейским истеблишментом для манипуляции общественным мнением россиян.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американский бизнес попросил Вашингтон одобрить «Спутник V»
Американская торговая палата просит власти США признать сертификаты вакцинации «Спутником V», сообщил президент организации Алексис Родзянко.
Родзянко пояснил, что для поездки из России в США в данный момент нужны две вещи – это «виза, которую сейчас невозможно получить, и прививка той вакциной, которая принята либо ВОЗ, либо США», передает газета «Известия».
«Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе «Спутник V». Ответ на наш запрос был такой: пока думаем», – добавил он.
Напомним, «Спутник V» не вошел в число дающих возможность въехать в США вакцин.
Между тем Российский фонд прямых инвестиций ожидает, что инспекция ВОЗ посетит Россию в декабре в рамках работы по признанию «Спутника V».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Парламент Северной Осетии переголосовал за законопроект о QR-кодах
Парламент Северной Осетии еще раз проголосовал за федеральный законопроект о QR-кодах на внеочередной сессии, депутаты поддержали проект, сообщили в заксобрании по итогам заседания.
«На повторном рассмотрении законопроекта о введении QR-кодов 44 депутата проголосовали «за», четыре «против», один воздержался, еще двое из присутствовавших не голосовали», – цитирует собеседника в заксобрании ТАСС.
Также народное собрание Дагестана поддержал введение QR-кодов при посещении мест общественного пользования, передает РИА «Новости».
«Законопроект поддержали 62 из 72 присутствующих на заседании депутатов, четыре проголосовали против, еще шестеро воздержались. Данный законопроект был разослан в органы управления здравоохранения Республики Дагестан, комитеты народного собрания. Замечаний и предложений от комитетов не поступило», – сообщает пресс-служба регионального парламента.
Кроме того, законопроект о QR-кодах в общественных местах поддержали Новосибирская область, Нижегородская область, Брянская область, Омская область, Магаданская область, Московская область, Рязанская область, Челябинская область, Волгоградская область, Ростовская область, Калининградская область, Псковская область, Приморский край, Пермский край, Хабаровский край, Татарстан, Коми, Чувашия, Удмуртия.
Напомним, в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Гинцбург назвал число выпущенных в гражданский оборот в России доз «Спутника V»
В гражданский оборот в стране поступило 70 млн комплектов вакцины «Спутник V», заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«В России выпущено 70 млн комплектов «Спутника V» и 15 млн «Спутника Лайт», – сообщил Гинцбург РИА «Новости».
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.
|
|