В России анонсировали первый виртуальный тур по «Красной зоне» в НИИ Склифосовского

В Английском клубе Государственного центрального Музея современной истории России состоится первый в стране виртуальный тур по «Красной зоне» и фотовыставка, рассказывающая о работе врачей в непростых условиях пандемии.

Мероприятие пройдет 30 ноября в 13.00 мск. Задача проекта – рассказать о работе медицинских работников в условиях пандемии, акцентируя внимание на том, насколько быстро московская система здравоохранения адаптировалась к непривычным условиям труда, обеспечив стационары всем необходимым для оказания необходимой помощи пациентам с COVID-19, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В мероприятии примут участие генеральный директор Музея Ирина Великанова, директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков и заместитель Мэра Москвы Анастасия Ракова.

Виртуальный тур станет первым и пока единственным проектом в России, который позволит каждому желающему посетить «Красную зону» института Склифосовского благодаря современным 3D-технологиям.

Технология съемки в формате 360 градусов позволит осмотреть кадры рабочих будней, работу реанимации и отделений, в каждом из которых экскурсоводами станут работающие в НИИ имени Н.В. Склифосовского врачи. Медики не только расскажут о борьбе с COVID-19, но и поделятся своими личными эмоциями. Достаточно просто выбрать точку на плане «красной зоны», чтобы попасть внутрь переоборудованного корпуса для лечения пациентов с COVID-19.

Помимо онлайн-тура, в рамках взаимодействия НИИ Склифосовского с Музеем современной истории России состоится выставка экспонатов, связанных с коронавирусной эпохой.

Ссылка на виртуальный тур будет опубликована на сайте и в социальных сетях Музея, а также на сайте Минкультуры России и портале культура.рф.