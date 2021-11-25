Врио главы Тамбовщины поручил ускорить переселение из аварийного жилья

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров принял решение досрочно, до 1 июня 2023 года, предоставить квартиры по программе переселения из аварийного жилья тем, кто вступил в нее до 1 января 2017 года, сообщил представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, такое поручение руководитель региона дал на очередном совещании по реализации национальных проектов, где было уделено особое внимание анализу исполнения нацпроекта «Жилье и городская среда». В настоящее время не достроен пятиэтажный дом в Котовске, где планировалось расселить несколько семей. Затягивается приобретение квартир на рынке вторичного жилья для жителей областного центра из-за роста цен на жилье, передает РИА «Новости».

«Необходимо выстраивать организационную работу по программе переселения граждан из аварийного жилья по-новому. Проблема в неумелом планировании. Планировать мероприятия надо как минимум на год вперед. Следует четко определить: сколько квартир строится, а сколько приобретается на вторичном рынке жилья», – приводит пресс-служба слова Егорова.

Руководитель региона поручил составить четкий план-график предоставления жилья при переселении из аварийного жилья на 2022-2023 годы.

«Люди, живущие в невыносимых условиях, не должны ждать месяцами и годами обещанных им квартир. Когда обещания власти не исполняются, - это больно. Так не должно быть. Перед нами поставлена задача досрочно провести расселение из аварийного фонда, и мы ее выполним. Нам надо вести работу активнее», – сказал Егоров.

Он также поставил задачу на перспективу расселить и многоквартирные дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года.

В пресс-службе добавили, что по поручению главы региона на ежедневный контроль поставлены все объекты нацпроектов, которые на сегодняшний день не завершены.