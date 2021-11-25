Путин пообещал Вучичу договориться о поставках газа в Сербию Вучич подарил Путину серебряную вазу и книги Путин выразил соболезнования семьям погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе 25 ноября 2021, 15:44 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин назвал большой бедой трагедию на шахте «Листвяжная» в Кузбассе и выразил надежду на спасение как можно большего количества шахтеров. На встрече с президентом Сербии Александаром Вучичем глава государства поблагодарил своего гостя за слова соболезнования в связи с трагедией, передает РИА «Новости». «Благодарю вас за слова соболезнования, связанные с трагедией в Кузбассе. Действительно, это большая беда, люди погибли», – сказал Путин. Президент заявил, что дал распоряжения службам, которые должны заниматься спасением людей, помощью пострадавшим и семьям погибших. Глава государства заявил, что несколько раз связывался с губернатором региона Сергеем Цивилевым, чтобы обсудить ситуацию на месте трагедии. Путин выразил надежду на спасение как можно большего количества шахтеров, которые еще остаются на данный момент внутри шахты. Сообщалось, что поисково-спасательные работы на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области временно приостановлены из-за угрозы взрыва, горноспасателей выводят на поверхность. В четверг около 4.30 мск произошло задымление на шахте «Листвяжная», работники предприятия выводятся на поверхность. В шахте находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали. Шахта «Листвяжная» принадлежит холдингу «СДС-Уголь», входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в городе Белове – одной из самых мощных в России по переработке энергетического угля. Ранее в экстренных службах сообщили, что из-за пожара в шахте «Листвяжная» в Кузбассе погибли 11 человек. Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших на шахте «Листвяжная» в Белове в Кемеровской области.

Путин заявил премьеру Италии об отказе Киева выполнять Минские соглашения 22 ноября 2021, 18:59

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги подчеркнул, что Киев отказывается от выполнения Минских соглашений и «нормандских» договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля. «Владимир Путин подчеркнул, что Киев по-прежнему упорно отказывается от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском» формате договоренностей», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин заявил, что провокационные шаги Киева по намеренному обострению ситуации в Донбассе вызывают озабоченность. «Особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе, в том числе применение запрещенных минским комплексом мер вооружений», – сообщили в пресс-службе. Также Путин и Драги отметили целесообразность налаживания взаимодействия ЕС с Минском для урегулирования миграционного кризиса. «С обеих сторон отмечена целесообразность налаживания на практике взаимодействия Евросоюза с Минском для скорейшего урегулирования кризиса в соответствии с нормами гуманитарного права – о чем шла речь в ходе недавних телефонных контактов президента Белоруссии Александра Лукашенко с исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель», – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Драги обсудил по телефону с Путиным ситуацию на Украине и на границе Польши и Белоруссии. Путин поддержал продление сертификата после перенесенного COVID до года 24 ноября 2021, 15:42

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить действие сертификата для переболевших коронавирусом до года. «Мы совместно с нашими учеными, экспертами в области иммунизации, с учетом результатов отечественных и международных исследований, подробно обсуждали вопрос о наиболее оптимальных сроках повторной вакцинации после перенесенной болезни и пришли к выводу о том, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год, сейчас это полгода», – цитирует Голикову РИА «Новости». По словам вице-премьера, это решение может быть принято, поскольку доля переболевших коронавирусом повторно составляет 0,74%. «Почему сейчас мы выработали такое решение, почему мы его предлагаем. Мы, как и другие страны, осуществляем мониторинг переболевших и заболевших после вакцинации и иные последствия перенесенного заболевания или вакцинации. Доля переболевших повторно от общего количества переболевших по данным нашего мониторинга составляет 0,74%», – добавила Голикова. «Так и будем делать», – сказал Путин в ответ на доклад вице-премьера, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что эксперты Минздрава обсуждают увеличение сроков действия ковид-сертификатов для переболевших коронавирусом с шести месяцев до одного года. Также стало известно, что QR-коды заболевших после прививки россиян будут учитывать только срок болезни, прежний код вакцинации «сгорит». Путин рассказал о своей ревакцинации назальной вакциной 24 ноября 2021, 16:28

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, что на себе испытал назальную вакцину от коронавируса. «У меня ничего необычного нет, классический случай абсолютно, ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня защитные титры опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад», – приводит его слова ТАСС. Путин добавил, что «сначала сделал это в виде укола, а на следующий день после разговора с Денисом Юрьевичем (Логуновым, заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи) он же сам мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно вот этот порошок назальной формы». «Это тот же шприц, только вместо жидкости он набрал порошок. Попросил меня вздохнуть глубоко – с одной стороны, с другой, 15 минут я посидел, и все на этом закончилось. Никаких ощущений у меня не было, просто 15 минут посидел и пошел. Сегодня с утра уже занимался спортом. Могу засвидетельствовать, что все так и было, как наши ученые и говорят», – рассказал президент подробности ревакцинации назальной вакциной. Напомним, в воскресенье Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Путин заменил главу ФСИН 25 ноября 2021, 12:48

Фото: мвд.рф

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении с должности главы ФСИН Александра Калашникова и назначении на его место Аркадия Гостева. «Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Новым главой ФСИН президент назначил Аркадия Гостева. Калашников родился 27 января 1964 года, директором ФСИН был назначен 8 октября 2019 года. В 1985 году он окончил Новосибирское высшее военное командное училище внутренних войск МВД СССР. Служил в КГБ СССР с 1987 года, затем в ФСБ России. В июне 2011 года назначен начальником Управления ФСБ по Республике Коми, где проработал до мая 2017 года. В мае 2017 года был назначен начальником Управления ФСБ по Красноярскому краю. Указом президента России от 15 июня 2012 года Калашникову присвоено воинское звание генерал-майор, летом 2018 года – генерал-лейтенант. Евросоюз, США и Канада в 2021 году внесли Калашникова в санкционные списки из-за дела Алексея Навального. Аркадий Гостев родился в 1961 году. На службу в органы внутренних дел пришел в 1981 году на должность милиционера. С 2012 года Гостев работал на должности заместителя министра внутренних дел России. 20 февраля 2016 года ему было присвоено специальное звание генерал-полковника полиции. Напомним, в Сети были опубликованы видео с издевательствами якобы над заключенным, который содержался в тюремной больнице. Следователи возбудили четыре уголовных дела после сообщений о пытках в саратовской колонии. До этого региональное СУ СК возбуждало дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Уголовные дела передали в центральный аппарат Следственного комитета. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал дождаться результатов расследования по саратовской колонии, также он сообщил, что Владимиру Путину доложили о случаях пыток в местах заключения. Руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников уволил четырех сотрудников Саратовского УФСИН после сообщений о насилии в отношении заключенных в саратовской колонии. После стало известно, что из УФСИН по Саратовской области после истязаний заключенных были уволены 18 сотрудников. Между тем передавшего видео о пытках Сергея Савельева обвинили по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб или совершенный из корыстной заинтересованности»), его заочно арестовали. Мужчина попросил убежища во Франции. Он передал видеозаписи с сексуальным насилием и пытками осужденных в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области. Путин предложил расширить действие «Пушкинской карты» на билеты в кино 24 ноября 2021, 16:59 Текст: Александра Юдина

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил разрешить использовать средства «Пушкинской карты» для покупки билетов на фильмы отечественного производства. «Я предлагаю, как мы вчера с вами и обсуждали, <...> использовать эти деньги в рамках этой программы [«Пушкинская карта»] еще и на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных фильмов, ну и документальных фильмов, отечественного производства», – передает ТАСС слова главы государства. Президент добавил, что Союз кинематографистов и Министерство культуры обращается с просьбами поддержать их материально. «Вот это одна из форм поддержки, которая не требует дополнительного выделения ресурсов, я имею в виду, что в бюджете следующего года эти деньги уже предусмотрены», – резюмировал Путин. Премьер-министр Михаил Мишустин выразил поддержку и сказал, что это «очень хорошая идея» и «дополнит уже действующие меры поддержки производства и проката отечественных кинофильмов». Премьер добавил, что в настоящий момент действует программа ФОТ 3.0, а в рамках специальной программы Минкульта, запущенной в 2020 году, дополнительную поддержку получили еще 650 организаций, занимающихся производством и показом российского кино, на общую сумму порядка 2 млрд рублей. «Возвращаясь к вашему предложению, думаю, это позволит еще больше оказать поддержку отечественному кинематографу, кинотеатрам. Такая идея сегодня технически осуществима», – подытожил Мишустин. Президент России добавил, что «речь должна идти только о фильмах отечественного производства». Напомним, реализация программы «Пушкинская карта« вошла в народную программу «Единой России». Карты в России начали выдавать 1 сентября. Проект по популяризации культурных мероприятий для молодежи от 14 до 22 лет был разработан по инициативе президента. С помощью карты молодые люди могут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. К проекту присоединились сотни организаций во всех 85 регионах страны – это как государственные, так и частные театры и музеи. До конца текущего года на каждой «Пушкинской карте» будет по три тысячи рублей, их необходимо потратить до 31 декабря, потом сумма сгорит. В 2022 году на походы в культурные учреждения выделят уже по 5 тыс. рублей. Участниками программы могут стать порядка 13 млн человек. Путин предложил подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет 24 ноября 2021, 15:48

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет. «Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности в Китайской Народной Республике, начали уже работать над вакциной для детей с двух лет. Так?» – цитирует его РИА «Новости». Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила эту информацию. «Нам тоже нужно над этим подумать», – сказал глава государства. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела к коронавирусу у подростков после вакцинации вырабатываются лучше, чем у взрослых. Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию на Украине 24 ноября 2021, 19:46 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого они обсудили ситуацию на Украине, в Карабахе, Афганистане и Ливии, сообщила пресс-служба Кремля. В разговоре Путин указал на провокации Киева на линии соприкосновения в Донбассе и нарушение прав русскоязычных жителей. «В ходе обмена мнениями по внутриукраинскому конфликту подчеркнута безальтернативность минского «Комплекса мер» как основы урегулирования. Президент России выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися провокациями украинской стороны, направленными на обострение обстановки на линии соприкосновения. Указано также на необходимость прекращения осуществляемой Киевом политики дискриминации русскоязычного населения, нарушающей международные обязательства Украины», – сообщается на сайте Кремля. Также Путин выразил надежду, что глава Евросовета поработает с Варшавой с целью недопущения насилия в отношении мигрантов и эскалации ситуации на границе с Белоруссией. «Обращено внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств. Выражена надежда, что Шарль Мишель поработает с Варшавой с целью недопущения насилия в отношении мигрантов и отказа от действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации», – сообщили в пресс-службе. Кроме того, глава российского государства обратил внимание на то, что намерение некоторых европейских государств ввести очередные санкции против Белоруссии на фоне миграционного кризиса является контрпродуктивным. «Подтверждена целесообразность налаживания системного взаимодействия Евросоюза с Минском, как это было условлено в телефонных контактах президента Белоруссии Александра Лукашенко с и. о. федерального канцлера Германии Ангелой Меркель. В данном контексте Владимир Путин отметил контрпродуктивность намерений европейских государств ввести очередные антибелорусские санкции», – говорится в сообщении. Ранее премьер-министр Италии Марио Драги обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине и на границе Польши и Белоруссии. Путин и премьер Италии обсудили кризис на границе Польши и Белоруссии 22 ноября 2021, 16:59 Текст: Елена Мирошниченко

Премьер-министр Италии Марио Драги обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине и на границе Польши и Белоруссии, сообщает пресс-служба правительственного Дворца Киджи. «Премьер-министр Марио Драги сегодня провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В центре переговоров были миграционный кризис на границе между Польшей и Белоруссией, динамика цен на энергоносители и ситуация на Украине», – приводит сообщение РИА «Новости». Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что рассчитывает, что президент России Владимир Путин вмешается в ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией и окажет давление на Минск. Ранее в Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса. В Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей. Путин поручил проанализировать смертность в регионах с высоким уровнем вакцинации от COVID-19 24 ноября 2021, 16:46 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил провести анализ смертности и продолжительности жизни в регионах, которые добились хороших показателей по вакцинации, а также в тех, которые не достигли соответствующего уровня. «Все-таки мне кажется, нужно провести, это не сложно сделать, анализ продолжительности жизни и смертности в тех регионах, которые добились хороших показателей по вакцинации, вот вы говорите 80%, и в тех, где пока такого уровня не достигнуто. Мне думается, что это не сложно сделать. И сделать можно довольно быстро», – цитирует его РИА «Новости». Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что мониторинг будет готов по итогам года. «У нас мониторинг есть. Все-таки с учетом того, что показатели продолжительности жизни – это годовые показатели в Российской Федерации, у нас все-таки есть желание дождаться 12 месяцев, и мы готовы будем доложить вам соответствующие результаты», – рассказала она. Путин попросил отдельно посмотреть, как на это влияет вакцинация. В ходе совещания Голикова сообщила, что Москва и Липецкая область близки к достижению коллективного иммунитета от COVID в 80%. «На сегодняшний день в шести регионах уже вакцинированы первым компонентом необходимое число граждан для достижения запланированного коллективного иммунитета в 80%. Мы ожидаем, что в установленные сроки, либо через три недели, либо через две, в зависимости от того, какая вакцина применялась, эти коллеги приблизятся к искомой цифре. ...Близки к этой цели город Москва, совсем небольшое отставание, и Липецкая область», – сказала она. Ранее Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить действие сертификата для переболевших коронавирусом до года. Путин запланировал совещание по зарплатам бюджетников 23 ноября 2021, 15:46 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин в среду намерен провести совещание с правительством, на котором планируется обсуждать уровень зарплат работников бюджетной сферы, сообщила пресс-служба Кремля. «24 ноября Путин проведет очередное совещание с членами правительства России. Основная тема встречи – обеспечение установленного указами президента уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы», – цитирует сообщение Кремля РИА «Новости». С докладом на совещании выступит глава Минтруда Антон Котяков, также в заседании будут участвовать министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова и министр финансов Антон Силуанов. Анонсированы трехсторонние переговоры Путина, Пашиняна и Алиева 23 ноября 2021, 15:59 Текст: Евгения Шестак

Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня в зоне Нагорного Карабаха, состоятся в Сочи 26 ноября, сообщила пресс-служба Кремля. «Планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе, – сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей. Предусмотрены также отдельные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном. Напомним, президент России Владимир Путин намерен на этой неделе провести переговоры с лидером Сербии Александром Вучичем. Путин выразил соболезнования семье Нины Руслановой 22 ноября 2021, 16:09 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования дочери актрисы Нины Руслановой, отметив, что артистка покоряла зрителей самобытным талантом и достоинством. «Уважаемая Олеся Геннадьевна, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи со смертью вашей матери. Нина Ивановна Русланова была замечательной актрисой, искренним, удивительно обаятельным и доброжелательным человеком. Она не играла, а буквально проживала судьбы своих героинь, покоряла зрителей самобытным талантом, внутренней силой и достоинством», – говорится в телеграмме на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что светлая память о выдающейся актрисе навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и всех поклонников ее щедрого дарования. Заслуженная артистка РСФСР и народная артистка России Нина Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Источник сообщил, что причиной смерти Руслановой стал коронавирус. Прощание с народной артисткой России Ниной Руслановой состоится 24 ноября в московском Доме кино, похороны пройдут на Троекуровском кладбище. Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в украинском Богодухове (Харьковская область), окончила театральное училище имени Щукина. Начала сниматься с 1967 года. Известна по фильмам «Афоня», «Собачье сердце», «Зимняя вишня», «Кин-дза-дза», «Возвращение Будулая», «Завтра была война», «Настройщик». Она является лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, не раз становилась обладательницей кинопремии «Ника», а также получила кинопремию «Золотой орел» в категории «Лучшая женская роль второго плана». В Белграде назвали основную тему переговоров Путина и Вучича 23 ноября 2021, 08:29 Текст: Елена Мирошниченко

Белград надеется, что основной темой встречи лидеров Сербии и России на этой неделе в Москве станет разговор об энергетике, заявил временный поверенный в делах сербского посольства в России Славолюб Царич. «Основной темой этого визита будет разговор об энергетике. Учитывая чрезвычайно высокий уровень политических и экономических отношений и стратегического партнерства между Россией и Сербией, а также прекрасные личные отношения между президентом Республики Сербия господином Александром Вучичем и президентом Российской Федерации господином Владимиром Путиным, предметом обсуждения будут и другие темы, естественно», – сообщил он РИА «Новости». По его словам, на данный момент сотрудничество Сербии и России в сфере энергетики на высшем уровне, что Сербия «ожидает и в будущем». Он отметил, что сербская сторона, «учитывая братские и дружественные отношения двух стран и народов», от данного визита ожидает «позитивные результаты, укрепление и продолжение сотрудничества в ряде сфер». Напомним, президент России Владимир Путин намерен на этой неделе провести переговоры с лидером Сербии Александром Вучичем. Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии в связи с ДТП в Болгарии 23 ноября 2021, 13:35 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии Стево Пендаровскому после крупного ДТП в Болгарии. «Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан вашей страны, в том числе детей и подростков, в результате дорожно-транспортного происшествия в Болгарии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Напомним, туристический автобус из Северной Македонии попал в ДТП и загорелся на автомагистрали «Струма» в Болгарии, инцидент произошел около 03.00 (около 04.00 мск). Как уточнил начальник пожарной охраны Николай Николов, происшествие произошло на 31-м километре автомагистрали «Струма», когда после ДТП туристический автобус из Северной Македонии, в котором находились 52 человека, загорелся. Песков объяснил важность переговоров Путина с Вучичем 24 ноября 2021, 14:49 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин 25 ноября встретится в Сочи с сербским коллегой Александром Вучичем, это будут важные переговоры с другом и союзником России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «В Сочи президент будет принимать президента Вучича. Это очень важные переговоры с нашим союзником, с нашим другом. Вы знаете, что наши отношения двусторонние носят особый характер, они весьма объемные с точки зрения пунктов взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и взаимодействия: торгово-экономического, инвестиционного и другого. Все это будет, естественно, на повестке дня», – передает его слова РИА «Новости». «Что касается газа, да, мы неоднократно слышали заявления господина Вучича о том, что этот вопрос будет ставиться. Можно предположить, что, конечно, он будет тоже обсуждаться, будет на повестке дня. Конечно же, и вопросы борьбы с COVID будут затрагиваться и, что очень важно, ситуация на Балканах – не самая простая. И в целом обмен мнениями по международной обстановке, которая не менее тревожная», – добавил Песков. Кроме того, главы государств обсудят вопросы косовского урегулирования. «Планируется обсудить актуальные вопросы российско-сербского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере, а также обменяться мнениями по ситуации на Балканах, включая перспективы косовского урегулирования», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Сам Вучич в свою очередь заявил, что переговоры по поставкам природного газа станут важнейшей темой встречи. Сейчас Сербия получает российский газ по 270 долларов за 1000 кубических метров, контракт истекает в конце года. «Мне не трудно сказать, что я очень волнуюсь. Я хорошо знаю Путина и не могу сказать «страх», мы всегда в хороших, дружеских отношениях, но конечно, это огромная ответственность за страну, и знаю, сколько это в деньгах значит для наших граждан», – сказал президент Сербии. «Могу сказать, что буду бороться за интересы нашей страны и просить президента Путина пойти нам навстречу. А если бы я был на его месте, пошел бы себе навстречу, так как знаю, каковы будут мои просьбы и предложения – не уверен в этом. Поэтому такое волнение», – отметил Вучич. Ранее Вучич заявил, что Сербия попросит Россию поставлять по 3 млрд кубометров газа ежегодно на протяжении 10 лет.