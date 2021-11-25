Врача тюремной больницы обвинили в смерти «краснодарского каннибала»

Следователи предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности врачу-эндокринологу тюремной больницы Ростова-на-Дону, из-за действий которой, по версии правоохранителей, скончался осужденный по делу «краснодарских каннибалов» Дмитрий Бакшеев.

По словам адвоката людоеда Алексея Аванесяна, после смерти Бакшеева в возбуждении уголовного дела было отказано, однако после повторной проверки в марте этого года дело было возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Несколько дней назад следствие постановило привлечь в качестве обвиняемой по данному уголовному делу врача тюремной больницы Лусине Григорян. Ей предъявлено обвинение», – приводит РИА «Новости» слова юриста.

По его словам, Бакшеев умер от осложнившегося диабета. Проверка установила, что Григорян «не осуществила оптимальную инсулинотерапию Бакшееву». В настоящее время следственные действия завершены, теперь материалы дела должны передать в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В феврале 2020 года Дмитрий Бакшеев, осужденный на 13 лет за убийство и последующее расчленение женщины, скончался в тюремной больнице Ростова-на-Дону, куда его доставили из Краснодара во время этапа к месту отбывания наказания за убийство женщины и надругательство над ее телом.

Напомним, в сентябре 2017 года в Краснодаре взяли под стражу 35-летнего местного жителя и его жену за убийство знакомой. В общежитии военного авиационного училища, где жил подозреваемый с супругой, обнаружили фрагменты человеческого тела в солевом растворе.

Суд присяжных признал супругу «краснодарского каннибала» Наталью Бакшееву виновной в подстрекательстве к убийству. Бакшееву вынесли приговор в виде 13 лет и двух месяцев колонии строгого режима.