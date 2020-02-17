Фигурант дела «краснодарских каннибалов» скончался в тюрьме

Дмитрий Бакшеев, осужденный на 13 лет за убийство и последующее расчленение женщины, скончался в тюремной больнице Ростова-на-Дону, рассказала общественный защитник Юлия Федотова.

«Дмитрий (Бакшеев, – прим. ВЗГЛЯД) скончался вчера (в воскресенье, – прим. ВЗГЛЯД) в тюремной больнице Ростова. Мы с адвокатом Алексеем Аванесяном едем туда для выяснения обстоятельств», – написала Федотова в Facebook.

Напомним, в сентябре 2017 года в Краснодаре взяли под стражу 35-летнего местного жителя и его жену за убийство знакомой. В общежитие военного авиационного училища, где жил подозреваемый с супругой, обнаружили фрагменты человеческого тела в солевом растворе.

Суд присяжных признал супругу «краснодарского каннибала» Наталью Бакшееву виновной в подстрекательстве к убийству. Бакшееву вынесли приговор в виде 13 лет и двух месяцев колонии строгого режима.