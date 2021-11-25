Эксперт: Калашников уволен с поста главы ФСИН из-за пыточных скандалов

Увольнение Калашникова с поста директора ФСИН связано со скандалами с пытками, перед назначенным на его место Гостевым стоит крайне сложная задача – навести порядок в ведомстве, ему можно только посочувствовать, сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Наталья Хуторская. Ранее Владимир Путин уволил Александра Калашникова с поста главы ФСИН, назначив на это место генерала МВД Гостева.

«Увольнение Александра Калашникова с поста директора Федеральной службы исполнения наказаний связано со скандалами с пытками в исправительных колониях в нескольких регионах», – сказала экс-представитель России в Европейском комитете по предупреждению пыток Наталья Хуторская.

«Когда прогремели эти скандалы с пытками, в Совете Федерации заявляли, что продолжат совместные с ФСИН разбирательства по поводу происходящего. Видимо, в Софведе посчитали, что с Калашниковым нет должного взаимодействия, и ходатайствовали о его отстранении», – сказала эксперт.

Назначенному Владимиром Путиным главе ФСИН Аркадию Гостеву будет очень трудно войти из МВД в новую систему, считает собеседница. «Для того, чтобы руководить ФСИН, в ней надо проработать далеко не один год и пройти путь наверх с самого низа. Перед Гостевым стоит крайне сложная задача – навести порядок в ведомстве. Так что ему можно только посочувствовать», – добавила Хуторская.

Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ об увольнении Александра Калашникова с поста директора Федеральной службы исполнения наказаний и назначении на эту должность замглавы МВД Аркадия Гостева.

Напомним, ранее в Сети были опубликованы видео с издевательствами якобы над заключенным, который содержался в тюремной больнице в саратовской исправительной колонии №7. Следователи возбудили четыре уголовных дела, которые передали в центральный аппарат Следственного комитета.

Тогда же Калашников уволил четырех сотрудников Саратовского УФСИН, а позднее стало известно, что из управления были уволены еще 18 сотрудников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал дождаться результатов расследования, также он сообщил, что Путину доложили о случаях пыток в местах заключения.

Позднее пресс-служба ведомства сообщала, что часть осужденных в колониях Саратовской области препятствует проверкам, проводимым центральным аппаратом ФСИН.

Между тем передавшего видео о пытках Сергея Савельева обвинили по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб или совершенный из корыстной заинтересованности»), его заочно арестовали.

Мужчина был объявлен в международный розыск, предположительно, он выехал за пределы России и попросил убежище во Франции, сообщили в полиции.