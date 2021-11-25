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25 ноября, четверг | Последнее обновление — 13:12 | vz.ru
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Кремль отверг намеки о причастности России к «гаванскому синдрому» у дипломатов США
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отверг любые намеки о якобы причастности России к «гаванскому синдрому» у дипломатов США, сообщив, что директор ЦРУ не поднимал эту тему с президентом Владимиром Путиным.
«Эта тема никоим образом не поднималась с политическими собеседниками Бернса здесь, в Москве, и с главой государства она не затрагивалась. Что касается содержания разговора Бернса с его коллегами в специальных службах, то здесь мне сказать нечего – это не публичная информация. Единственное что здесь можно однозначно отвергнуть: любые намеки, предположения или заявления о мнимой причастности российской стороны к этим случаям – мы никакого отношения к этому не имеем», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее в четверг Washington Post сообщила, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время визита в Москву в ноябре предупредил о последствиях для России, если американские спецслужбы сочтут ее ответственной за «гаванский синдром» у американских дипломатов.
Лавров назвал одну из тем предстоящей встречи Путина и Байдена
Москва и Вашингтон обсуждают детали нового контакта президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена, лидеры затронут тему Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет», – цитирует ТАСС Лаврова.
Глава МИД напомнил, что во время саммита в Женеве Байден подтвердил приверженность Минским договоренностям, признав необходимость выполнять и ту их часть, которая предполагает особый статус Донбасса.
«Это обсуждалось, и когда у нас была заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд. Мы исходим из того, что Соединенные Штаты все-таки, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию. Но то, что они могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой, наверное, это ни у кого сомнений не вызывает», – заявил министр.
Как указал Лавров, у российской стороны были контакты по Украине и с предыдущей американской администрацией.
«Есть нормандский формат, и есть самый главный механизм, который реализует договоренности, заключенные в минском Комплексе мер и в последующих решениях, имею в виду Контактную группу, где напрямую работают Донецк, Луганск и Киев при помощи ОБСЕ и РФ. Выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, необходимо именно в этом формате», – заявил он.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов России и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО.
Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана.
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СВР: Положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года
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Нынешнее положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года, есть информация об усилении военного присутствия Украины в приграничных районах с Россией и Белоруссией.
«Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили «сорвался с цепи» и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось»,— говорится в распространенном заявлении пресс-бюро СВР.
До этого в СВР назвали ложью заявления Госдепа о концентрации Россией сил на границе Украины.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Запад намерено «подтягивает» Россию к миграционному кризису на польско-белорусской границе, чтобы использовать это как «тяжеловесный» фактор для обвинений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вбросами публикацию о готовящемся российском «вторжении» на Украину, по его словам, западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.
Так, CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину.
Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Москву обвиняют не только в якобы наращивании войск у украинских границ, но и в провоцировании миграционного кризиса.
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В России предостерегли США от поставок «Стингеров» Украине
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«Поставка «Стингеров» Киеву спровоцирует всплеск террористических атак в Европе, поскольку коррупционные украинские власти перепродадут оружие преступным группировкам», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее источники CNN сообщили о готовности США отправить на Украину военных советников, ПЗРК «Стингер» и вертолеты Ми-17.
«Это очень опасная поставка, ведь Украина сегодня представляет собой проходной двор для международных преступных группировок, в том числе и для тех, кто занимается незаконным экспортом оружия. В итоге коррупция в администрации Зеленского может привести к тому, что «Стингеры» с помощью сложных схем попадут в руки террористов, которые орудуют на территории Европы и Азии», – пояснил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Таким образом «Стингеры» могут применяться на подлетной территории аэропортов для атак на гражданские авиалайнеры, в том числе – российские. «Но США понимают, что не смогут в достаточной степени проконтролировать условия хранения и возможного применения оружия, поэтому, я думаю, они не будут поставлять ПЗРК Украине», – добавил аналитик.
«США могут поставить Украине «Стингеры» вместо комплексов Patriot, которые официальный Киев неоднократно просил у Вашингтона», – сказал в свою очередь военный эксперт Алексей Леонков. Но область возможного применения таких ПЗРК предположить трудно.
«Возможно, американские инструкторы научат украинских специалистов проникать на территорию республик Донбасса, Белоруссии и России, чтобы те оттуда осуществляли атаки против гражданских самолетов», – допустил собеседник.
«Что касается вертолетов Ми-17, то здесь речь идет, скорее всего, о тех машинах, которые были предназначены для Афганистана. Мы их поставили американцам, когда у нас были более-менее нормальные отношения, потому что их вертолеты Chinook в Афганистане оказались малоприменимы. А теперь США свернули афганскую миссию. И чтобы не утилизировать Ми-17, они могут их передать Украине. Возможно, в кредит», – добавил Леонков.
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Ранее источники CNN сообщили
, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.
Также обсуждается возможность отправки Киеву вертолетов Ми-17, помимо «Стингеров». Кроме того, по словам источников, в пакет военной помощи Украине могут входить новые противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и минометы. При этом в статье CNN указывается, что в администрации Джо Байдена нет консенсуса в этом вопросе. Некоторые политики считают, что отправка «Стингеров» и вертолетов может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта.
Накануне руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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WSJ: США не убедили Европу в намерении России напасть на Украину
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США не смогли убедить ЕС в том, что Москва якобы готовится «атаковать Киев», сообщает Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских дипломатов.
Источники сообщили, что после получения предупреждения в начале ноября, чиновники из стран ЕС снизили степень опасений по поводу якобы готовящегося нападения. «Свежая информация от США была призвана усилить озабоченность у стран ЕС», – приводит слова дипломатов сот ссылкой на издание РИА «Новости».
Wall Street Journal сообщает, что новые данные повысили обеспокоенность, однако «некоторые европейские столицы все еще не убедились в том, что Россия планирует атаку на Украину», при этом о каких именно странах говорится, не уточняется.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.
Так, CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину.
Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Москву обвиняют не только в якобы наращивании войск у украинских границ, но и в провоцировании миграционного кризиса.
Шойгу заявил об отработке бомбардировщиками США условных ракетных ударов по России
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У российских границ начались активные действия стратегической бомбардировочной авиации ВВС США, летчики отрабатывают тактику нанесения ракетных ударов заявил, глава Минобороны России Сергей Шойгу.
«В настоящее время отмечаем значительное увеличение количества полетов непосредственно у восточных рубежей России. Только в 2020 году над акваторией Охотского моря стратегическая авиация Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки выполнила 22 полета, в то время как в 2019 году их было всего три», – сказал Шойгу в ходе беседы с китайским коллегой Вэй Фэнхэ, передает ТАСС.
По его словам, во время таких мероприятий американские летчики отрабатывают «выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара».
«Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов», – подчеркнул он.
Глава ведомства добавил, что российско-китайская координация на этом фоне становится стабилизирующим фактором в мировых делах.
Ранее Шойгу докладывал президенту Владимиру Путину об успешно проведенном патрулировании российской и китайской авиации над морями Азиатско-Тихоокеанского региона.
На отдельных этапах патрулирования стратегические ракетоносцы сопровождались японскими F-16 и F-15. Полет продолжался более 10 часов.
Минобороны сообщало, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и китайские «Хун-6К» проводили совместное патрулирование в Азиатско-тихоокеанском регионе для развития отношений между странами.
США ввели санкции против связанных с «Северным потоком – 2» компаний и кораблей
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Американское министерство финансов ввело санкции против базирующейся на Кипре компании Transadria и судна под российским флагом Marlin, сообщают информационные агентства.
Санкции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года, передает ТАСС.
Ранее Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для вероятного введения санкций по «Северному потоку – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности, пояснил заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен.
Госсекретарь не уточнял название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Антонов отреагировал на угрозы санкций США по «Северному потоку – 2»
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Попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право, заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о новых рестрикциях, касающихся газопровода «Северный поток – 2» (Nord Stream 2).
«Американская администрация, будь то республиканцы или демократы, уже несколько лет пытается осложнить российско-европейское энергосотрудничество», – приводит слова Антонова ТАСС.
Посол напомнил, что сначала в Вашингтоне пытались сорвать завершение строительства трубопровода, однако это не удалось. «Теперь здесь стремятся задержать ввод объекта в эксплуатацию. И это при одновременных призывах к России нарастить поставки энергоносителей в Европу для минимизации последствий топливного кризиса», – подчеркнул глава российского диппредставительства в США.
«Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка», – заявил Антонов.
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Посол подчеркнул также, что Москва категорически отвергает обвинения в своей адрес «относительно российской энергетической политики». «Такие заявления показывают неуважение Соединенных Штатов к своим же союзникам, которые готовы к выстраиванию с нашей страной долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Мы на практике доказали, что являемся надежными партнерами в энергосфере», – добавил дипломат.
Ранее Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для вероятного введения санкций по «Северному потоку – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности, пояснил Блинкен. Госсекретарь не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
В России допустили срыв сделки по «Северному потоку – 2» между США и Германией
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«Если Байден проиграет борьбу с Конгрессом, и санкции против «Северного потока – 2» будут введены, вред рестрикций будет зависеть от даты их реализации», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее журнал Foreign Policy сообщил о попытках Джо Байдена добиться исключения части санкций против «Северного потока – 2» из оборонного бюджета.
«Даже если новые санкции против «Северного потока – 2» будут включены в оборонный бюджет США, Госдепартамент и казначейство теоретически могут оставить за собой возможность их не реализовывать. Например, одобренные Конгрессом в 2019 году санкции против российской банковской сферы казначейство США никак не реализовало», – сказал политолог, американист Малек Дудаков.
Если Конгресс обяжет Белый дом применить санкции, то главная борьба развернется за дату, когда они должны быть реализованы, добавил эксперт. «Наверняка там будет временной лаг на год – тогда введение рестрикций вряд ли принципиально осложнит работу «Северного потока – 2». В том случае, если Белому дому дадут два-три месяца, тогда санкции нарушат энергетическое партнерство России и Германии, а также «газовую сделку» между Вашингтоном и Берлином», – сказал аналитик.
Собеседник также напомнил, что в Вашингтоне есть группы влияния, чья повестка не совпадает с официальной позицией Белого дома и с личными взглядами Джо Байдена и Энтони Блинкена на «Северный поток – 2». «Они будут пытаться повлиять на новую правящую в ФРГ коалицию с тем, чтобы отсрочить ввод трубопровода в эксплуатацию», – отметил политолог.
Дудаков считает, что Байдену будет нелегко отстоять свою позицию, так как против «Северного потока – 2» действительно сложился, по сути, двухпартийный консенсус – большинство законодателей на Капитолийском холме выступает за ужесточение санкционной политики против Москвы.
«Нынешняя политика Байдена в отношении «Северного потока – 2» идет в фарватере его прошлых заявлений о том, что рестрикции уже не смогут существенно повлиять на ввод трубопровода в эксплуатацию. Этот вектор Байден принял еще в преддверии саммита с Путиным в Женеве. Американский лидер показывает России свою договороспособность и утверждает, что он не является сторонником применения санкционных инструментов. Также глава Белого дома хочет не ухудшения отношений с Москвой, а их заморозки на нынешнем уровне», – резюмировал эксперт.
По данным издания Foreign Policy, госсекретарь США Энтони Блинкен и другие высокопоставленные представители администрации Байдена на минувшей неделе лично обращались по телефону к некоторым американским конгрессменам, призывая их отменить поправки к оборонному бюджету, предполагающие санкции против участвующих в проекте компаний.
Указывается, что таким образом администрация Байдена пытается предотвратить введение санкций против компаний из ФРГ. Этот шаг, как отмечается в статье, «вызвал гнев со стороны республиканцев в Конгрессе». При этом Белый дом желает «не оттолкнуть Германию», которая является для Вашингтона важным союзником.
Ранее в США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций назвали «роковым сигналом».
Кроме того, Минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin).
В Кремле новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без». Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.
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Шеф ЦРУ пожаловался на «серьезные повреждения мозга» у дипломатов США
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время визита в Москву в ноябре предупредил о последствиях для России, если американские спецслужбы сочтут ее ответственной за «гаванский синдром» у американских дипломатов, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
По данным газеты, Бернс обсудил этот вопрос с руководством ФСБ и СВР.
«Он (Бернс) сказал им, что заставлять американских дипломатов и членов их семей страдать от серьезного повреждения мозга и других болезненных состояний – это выходит за рамки приемлемого поведения для профессиональных разведслужб», – передает РИА «Новости» текст статьи.
При этом Бернс не обвинял Москву напрямую в каких-либо действиях против американских дипломатов.
«Тот факт, что Бернс сформулировал предупреждение со словом «если», предполагает, что после четырех лет расследований при разных администрациях власти США по-прежнему не могут определить причину необычных инцидентов. Тем не менее, решение директора обсудить возможность российского участия непосредственно с коллегами в Москве подчеркнуло глубокие подозрения ЦРУ относительно причастности Кремля», – говорится в статье.
Ранее Бернс заявил, что Россия может стоять за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов, которые называют «гаванским синдромом», но сделать определенные выводы не позволяет нехватка данных.
США утверждали, что американские служащие за рубежом якобы подвергаются акустическим атакам.
СМИ сообщали, что эксперты, занимающиеся выяснением происхождения так называемого «гаванского синдрома» у сотрудников диппредставительств США, пока не могут найти доказательств, которые бы позволили обвинить Россию.
Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, что причиной так называемого гаванского синдрома у американских дипломатов по всему миру стали сверчки, и потому «правда оказалась смешнее троллинга».
Украина обменялась с США и Британией разведданными о ВС России
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Глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что обменялся с коллегами из США и Британии данными разведслужб о якобы имеющем место «скоплении российских войск на границе с Украиной».
«У меня (ранее) состоялись две важные встречи – с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином. У нас были серьезные разговоры, где мы четко сравнили факты, который получают наша и их разведки. Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами – выводы одинаковые. Режим риска нам понятен», – приводит ТАСС слова Резникова, которого цитирует пресс-служба Минобороны Украины.
Как утверждает глава украинского военного ведомства, Киев получил «получил очень важные сигналы от партнеров» о том, что не останется наедине с этой ситуацией. Министр обороны Украины выступил с утверждением, что партнеры начали соответствующие консультации с другими государствами ЕС и НАТО. «Реакция будет очень жесткой», – заявил глава военного ведомства, добавив, что речь идет о возможных экономических и политических санкциях против России, а также об увеличении помощи Украине «техникой и вооружением».
Ранее в Госдепе США заявили о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщили о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США заявили также о «тесных контактах» с властями Украины.
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Накануне в Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. 13 ноября в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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МИД назвал цель маневров кораблей США в Черном море
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Маневры и запугивания со стороны США в Черном море преследуют цель разделить Россию и Европу «маленькой войнушкой», результаты которой Вашингтон не волнуют, заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Мне кажется, главная цель США и киевского режима, который сейчас не знает, что уже делать, – это хоть как-то отвлечь внимание от проблем внутри Украины. А для американцев – это разделить Европу и Россию посредством маленькой войнушки. Их не волнует, какие будут результаты. Для этого все эти маневры и запугивания», – передает ТАСС слова Гаврилова в эфире канала «Россия-24».
Дипломат подчеркнул, что Москва не поддается на такие провокации, а руководство страны и Министерство обороны «обо всем знают, контролируют ситуацию». «Мы можем спокойно вести переговоры, убеждать, пока не наступит определенный момент, когда они [страны Запада] потеряют разум и голову. Мы делаем все, чтобы такого [момента] не наступило», – резюмировал Гаврилов.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.
Так, CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину.
Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
Напомним, во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских дипломатов сообщила, что США не смогли убедить ЕС в том, что Москва якобы готовится «атаковать Киев».
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В Госдуме призвали прекратить притеснения россиян в США
Госдума намерена осудить агрессивные действия властей США по отношению к российским соотечественникам и потребовать прекратить их притеснения.
Проект заявления палаты был размещен в думской электронной базе. «Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации решительно осуждает агрессивные действия властей Соединенных Штатов Америки, направленные против российских соотечественников», – приводит текст документа ТАСС.
Отмечается, что Госдума намерена потребовать «немедленного прекращения притеснений представителей русской общины» в США и соблюдения их прав.
Ранее посольство России в Вашингтоне потребовало от американской стороны прекратить преследование людей, входящих в российскую диаспору.
Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб.
В США указали адресатов новых санкций против «Северного потока – 2»
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Госдепартамент Соединенных Штатов перечислил в списке для вероятного введения санкций Конгрессом по «Северному потоку – 2» (Nord Stream 2) два судна и связанную с Россией компанию, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
«Госдепартамент США представил Конгрессу доклад на основе закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года. В докладе перечислены два судна и одна связанная с Россией структура Transadria Ltd («Трансадрия»), которые имеют отношение к газопроводу «Северный поток – 2». В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно Marlin («Марлин») будет отнесено к заблокированной собственности», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Сегодняшний доклад соответствует неизменной позиции Соединенных Штатов, согласно которой они выступают против газопровода «Северный поток – 2», а правительство США выполняет положения PEESA, – добавил Блинкен. – Учитывая сегодняшние действия, администрация ввела санкции в отношении восьми человек и отнесла 17 судов к заблокированной собственности на основе PEESA из-за связей с «Северным потоком – 2».
«Несмотря на то, что администрация продолжает выступать против газопровода «Северный поток – 2», в том числе путем введения санкций, мы продолжаем работать с Германией и другими союзниками и партнерами с целью снижения рисков для Украины, для находящихся у передовой линии стран НАТО и ЕС, а также с целью противодействия враждебным действиям России, в том числе в энергетической сфере», – выступил с утверждением госсекретарь США.
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Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
В прошлый вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора. В Кремле назвали «неблагодарным делом» гадание о сроках ввода «Северного потока – 2».
США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2»
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Соединенные Штаты намерены продолжать вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA), заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы продолжим следовать законодательству [Соединенных Штатов] по выполнению [положений закона «О защите энергетической безопасности Европы»] PEESA надлежащим образом в отношении организаций, участвующих в строительстве газопровода», – приводит слова американского дипломата ТАСС.
«Мы последовательно выполняем законодательство, [и] продолжим это делать», – добавил Прайс. При этом представитель Госдепартамента США не стал говорить о конкретных судах или компаниях, против которых могут быть введены рестрикции.
Сотрудник администрации США повторил позицию Вашингтона о том, что газопровод якобы является «российским геополитическим проектом» и «плохой сделкой» для Европы и Украины. «Мы отслеживаем информацию о подпадающей под санкции деятельности, собираем информацию и анализируем. Рассматриваем эти факты с точки зрения требований этого закона [PEESA]», – сказал Прайс.
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Во вторник Минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin). В Кремле новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США. Глава МИД Сергей Лавров в связи с этим отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без», особенно это касается «Северного потока – 2». Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.
Накануне Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для введения санкций против «Северного потока – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). Как пояснил госсекретарь США Энтони Блинкен, в отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности. Блинкен не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
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В Кремле обвинили США в желании приватизировать демократию
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США хотят приватизировать демократию и провести новые разделительные линии между странами, занимаясь подготовкой «саммита за демократию» без участия России и Китая, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы негативно относимся, безусловно, к этому предстоящему мероприятию. Это не что иное, как, знаете, какая-то попытка провести новые какие-то разделительные линии. Мы бились-бились в начале 1990 годов, чтобы эти разделительные линии сокращать и убирать. Но сейчас США, к сожалению, предпочитают создавать новые разделительные линии и делить страны на хорошие, в их представлении, и плохие, тоже в их представлении», – передает его слова РИА «Новости».
Песков отметил, что это «совершенно не коррелируется с общими настроениями в мире». «Все больше стран предпочитают сами решать, как жить, не оглядываясь ни на кого. Но такие попытки США предпринимаются, они пытаются приватизировать это слово «демократия». То есть демократией является только то, что соответствует пониманию Вашингтона. Но очевидно, что так быть не может и не должно, такого, собственно, и нет», – сказал представитель Кремля.
Инициированный США «Саммит за демократию» намечен на 9 декабря.
Ранее глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что США совершили более 100 актов грубого вмешательства в суверенные дела других государств с момента принятия Устава ООН, закрепившего принцип невмешательства, с 1946 по 2000 год.
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