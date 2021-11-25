Подведены итоги работы Лаборатории современного искусства

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25 ноября, четверг | Последнее обновление — 11:16 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ДНР заявила о бомбежке центра Ясиноватой беспилотником ВСУ
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Официально Пекин талибов пока не признал, но первый шаг к этому уже сделан. Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам. И это может стать для России серьезным вызовом.
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Им всё сходит с рук: гонки по дорогам общего пользования, подрезания, хамство, нападение на людей, дрифт чуть ли не на Красной площади.
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Безответственные решения, принимаемые временщиками во главе стратегических компаний и в правительстве, уже в обозримой перспективе могут сделать Украину крайне взрывоопасной страной в самом прямом смысле этого слова.
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Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Подведены итоги работы Лаборатории современного искусства
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В «Школе современной пьесы» прошел финал конкурса «Театр без границ» – совместного проекта Федерации креативных индустрий и V фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры».
Лауреаты получили гранты на реализацию представленных эскизов. Призовой фонд составил 3 млн рублей. Лаборатория прошла в рамках проекта «Сцена будущего» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.
«Театр без границ» – первый и единственный в России проект, цель которого – обновление формы и содержания современного искусства на основе кросс-индустриального взаимодействия. В рамках лаборатории участники создавали эскизы будущих постановок нового формата вне привычной сцены-коробки. Спектакли-экскурсии, перформансы под водой, цифровой театр – конкурсанты предлагали революционные идеи, в реализации которых им помогали представители различных культурных индустрий – специалисты в области моды, звука, архитектуры и др. Участие в конкурсе приняли молодые режиссеры и студенты творческих вузов.
Конкурс проходил в несколько этапов. В лонг-лист вошли 15 участников, затем был сформирован шорт-лист из семи человек и, наконец, были определены трое победителей. Обладателем главного приза – 1,2 млн рублей на воплощение представленной постановки – стал Артем Галушин. Он представил спектакль-инсталляцию «К.» по мотивам романа Франца Кафки «Замок» и рассказа «Превращение». Это своего рода театрализованный музей с экспонатами, которые наполнены историей жизни писателя и его героя.
Серебряным призером стала Елена Ненашева и ее перформанс «Тело», на реализацию которого, в качестве награды, организаторы предоставили грант в размере 1 млн рублей. Этот проект – попытка замедлиться и обратить внимание на абсолютное чудо природы – человеческое тело, какую роль оно играет в нашей культуре.
Следом идет Элина Куликова с сенситивным спектаклем «Синете», она получила в качестве приза 800 тыс. рублей. Главными компонентами постановки выступают запахи, вкусы и тактильные ощущения.
Церемонию награждения провели генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов и арт-директора фестиваля «Уроки режиссуры» Ольга Егошина и Марина Токарева. «Мы получили много новых открытий, много новых театральных имен. Произошел прорыв, и очень радостно, что он случился именно в этих стенах Школы драматического искусства – театра, освященного именем Гротовского, который делал Анатолий Васильев. Гений места явно помогал участникам в их творческих поисках. Все семь проектов достойны того, чтобы жить и развиваться. И я надеюсь, мы будем продолжать», – сказала во вступительном слове Ольга Егошина – театровед, доктор искусствоведения, профессор Школы-студии МХАТ.
Также в финале «Театра без границ» приняли участие: Олег Билик и его проект о музыке пространства «Архитектура звука»; Мария Зелинская и документальный трэвел-спектакль «Не отпускай меня» о пропавших людях, о работе поисковых отрядов и спасателях; Александра Ловянникова и ее постановка-квест, полная фокусов и чудес, место действия которой – библиотека; Илья Харланов, представивший спектакль на стыке музыкального искусства и видео-мэппинга, – философское размышление о главных вопросах бытия в формате медитативного визуально-звукового перформанса.
Генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов рассказал о значимости проекта для ФКИ: «Театр без границ» дает возможность исследовать и обкатать формат кросс-индустриальных конкурсов-лабораторий. Одно из направлений в работе с креативными индустриями, которое необходимо существенно усилить – развитие практики проектного взаимодействия представителей разных КИ. Этот вектор деятельности для нас так же важен, как взаимодействие с государством и развитие региональной инфраструктуры».
Захарову поразил непрофессионализм министра энергетики США
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Глава минэнерго США Дженнифер Грэнхолм даже приблизительно не знает, сколько нефти страна потребляет ежедневно, однако при этом США вмешиваются в энергетическую политику других государств, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Министр энергетики США не знает, сколько ее страна потребляет нефти в день. Даже примерно», – написала Захаров в своем телеграм-канале.
На видео, которое она прикрепила к записи, у главы ведомства поинтересовались, сколько баррелей нефти страна потребляет ежедневно, на что та сказала, что не владеет такой информацией.
«При этом Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран не своего континента, рассказывая, кому сколько и какой энергии нужно, какие трубопроводы хорошие, а какие нет, и что за участие в проекте «Северный поток – 2» необходимо вводить санкции. Сколько раз Вашингтон пытался поменять и менял власть в нефтегазодобывающих странах, лишь бы «продолжать не знать собственной нужды», – отметила Захарова.
Дипломат заключила, что в США «так во всем». «О себе не владеют базовыми представлениями (от соблюдения прав человека и свободы слова до энергопотребления), а берутся переделывать весь мир», – заключила представитель ведомства.
Ранее президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье.
Газпром согласился не прекращать поставки в Молдавию
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Российская компания «Газпром» согласилась с просьбой правительства Молдавии и не будет прекращать поставки газа в страну, сообщил представитель холдинга.
Он уточнил, что Кишинев обязался полностью осуществить текущие платежи перед Газпромом до 26 ноября, передает ТАСС.
Также холдинг рассчитывает на абсолютное выполнение Молдавией обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок.
Молдавская сторона при этом полностью признает правомерность действий Газпрома.
Напомним, компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.
24 ноября Газпром сообщил, что все еще не получил текущий платеж за газ от Молдавии; 48-часовой срок до остановки поставок истекает в среду.
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица попросила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга в размере 74 млн долларов.
Новый кабмин Германии выступил за частичную отмену виз с Россией
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Новый кабинет министров Германии рассматривает возможность создания безвизовых поездок между Россией и Германией для отдельных групп граждан, говорится в документе, в котором прописаны основные пункты политической повестки будущего правительства.
«Мы хотим создать возможности для безвизовых поездок из России в Германию для особенно важных целевых групп, например для молодых людей младше 25 лет», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ, опубликованный немецкими СМИ.
Ранее сообщалось, что немецкие депутаты раскритиковали введение санкций в против газопровода «Северный поток – 2». Немецкий политолог Александр Рар рассказал газете ВЗГЛЯД, что фракцию «Зеленых» начинает возмущать наглость США, немцы не могут согласиться с ролью вассала. Депутат партии в среду раскритиковал очередные санкции штатов против газопровода, назвав их неприемлемыми даже для противников проекта.
Политолог уточнил, что партия всегда выступала против строительства «Северного потока – 2», они просто не хотят, чтобы в этот вопрос вмешивались США.
«Северный поток – 2» не упомянули в соглашении новой правящей коалиции ФРГ
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В коалиционном соглашении Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) не идет речь о газопроводе «Северный поток – 2».
Будущее правительство Германии стремится к «расширению сети возобновляемых источников и созданию современных газовых электростанций, чтобы покрыть растущие потребности в электроэнергии в течение ближайших лет по конкурентоспособным ценам».
В документе отмечается, что партии поддерживают выход из угольной энергетики до 2030 года. При этом газовые электростанции должны быть построены по климатически нейтральным технологиям, передает ТАСС.
«Мы будем регулярно перепроверять безопасность снабжения и скорейшее расширение возобновляемых источников», – говорится в соглашении.
Также в тексте документа отражено намерение новой коалиции ФРГ более тесно сотрудничать с Россией по глобальным вопросам.
«Мы хотим теснее сотрудничать с Россией по вопросам будущего, например в вопросе поставок водорода, в здравоохранении, и при преодолении глобальных вызовов, таких как изменение климата и охрана окружающей среды», – сказано в тексте.
При этом три партии утверждают, что «решительно критикуют ограничения гражданских и демократических свобод и ожидают от российского правительства того, что оно предоставит гражданскому обществу беспрепятственный доступ к германским партнерам». Коалиция заявила о том, что «усилит поддержку» российского гражданского общества.
«Мы хотим создать возможность для безвизового перемещения из России в Германию особо важных целевых групп, например молодежи», – отмечается в соглашении.
Помимо этого, коалиция выражает надежду на продолжение стратегических переговоров между РФ и США по разоружению и считает, что к ним нужно привлечь и Китай.
«Нашей целью остается свободный от атомного оружия мир и тем самым свободная от атомного оружия Германия. Мы настоятельно выступаем за заключение соглашения, продлевающего Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, которое бы включало в себя, наряду с новыми стратегическими атомными боевыми системами, и системы малой и средней дальности», – говорится в тексте.
«Мы делаем ставку на переговоры между США и Россией по полному разоружению в субстратегической области. Мы хотим сильнее привлечь к усилиям по атомному разоружению и контролю над вооружениями такие страны, как Китай», – подчеркнули политики.
Ранее депутат фракции «Союз 90/Зеленые» в бундестаге Омид Нурипур раскритиковал новые санкции США в отношении «Северного потока – 2». Он назвал их «неприемлемыми даже для противников» этого проекта. «Именно мы, «зеленые», которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной. Трубопровод был и остается ошибочным германским решением, но не американским», – подчеркнул эксперт «зеленых» по внешнеполитическим вопросам.
«Зеленые» никогда ранее не выступали против ограничительных мер, вводимых в отношении «СП-2». Из всех немецких партий именно они были непримиримыми противниками строительства трубопровода для перекачки российского газа по дну Балтики.
Напомним, в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA).
Украина вышла на третье место в мире по долгам перед МВФ
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По накопленным долгам перед Международным валютным фондом (МВФ) Украина вышла на третье место, заявил сопредседатель фракции в Верховной раде «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко.
Бойко указал, что «зависимость Украины от МВФ только увеличивается, и теперь мы третьи в мире, после Аргентины и Египта, по накопленным долгам перед фондом», передает Sputnik «Ближнее зарубежье».
Он подчеркнул, что когда Киев называет очередной кредит от фонда «достижением» и «свидетельством доверия западных партнеров», то обманывает собственных граждан.
По его словам, такие кредиты только доказывают, что в экономике и социальной сфере у страны огромные проблемы, с которыми эта власть уже не способна справиться.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поступление нового транша от МВФ в размере около 700 млн долларов.
В сентябре виртуальная миссия МВФ начала работу на Украине для продолжения обсуждений по вопросам первого пересмотра программы stand-by.
Замглавы национального банка Украины Сергей Николайчук заявлял, что страна рассчитывает получить более 700 млн долларов транша от МВФ по программе stand-by. До этого Зеленский подверг МВФ критике за то, что фонд относится к его стране так же, как и к другим государствам.
Педофил-трансгендер изнасиловал сокамерницу в женской тюрьме в США
В штате Вашингтон педофила, который назвал себя женщиной, перевели в женскую тюрьму, там он изнасиловал сокамерницу, рассказал бывший охранник исправительного учреждения Скотт Флеминг.
Журнал National Review пишет, что Управление исполнения наказаний штата установило специальные процедуры «для обеспечения справедливого отношения к трансгендерным, интерсексуальным и (или) гендерно неконформным лицам». Это касается, в частности, условий заключения и распорядка дня и надзора, передает RT в Telegram.
Заключенного ранее звали Хобби Бингем, он отбывал срок за половой контакт с несовершеннолетней. Уже после суда Бингем заявил, что считает себя женщиной по имени Андромеда Лав, а затем добился перевода в женскую тюрьму.
По словам Флеминга, пострадавшая от действий Андромеды заключенная ранее подвергалась сексуальному насилию и лечилась в психиатрическом отделении тюрьмы. Из отчета об инциденте следует, что Андромеда пыталась убедить свою жертву в том, что они «родственные души».
При этом сначала персонал тюрьмы решил скрыть инцидент: офицер, задержавший Андромеду и сохранивший рапорт на рабочем компьютере, через некоторое время обнаружил, что файл был удален.
Андромеда Лав уже вышла из тюрьмы. В день освобождения она коротко постриглась и снова стала называть себя мужчиной.
Ранее МОК решил опубликовать рекомендации по допуску трансгендеров к Олимпиаде. При этом в Техасе ограничили участие трансгендеров в женских спортивных соревнованиях.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как «борьба с трансфобией» стала террористической угрозой.
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Голикова назвала процент умирающих в течение полугода после выздоровления от COVID
Смертность среди пациентов, перенесших коронавирус, в течение шести месяцев после выздоровления превышает 2%, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
«Общая летальность среди наблюдаемых в регистре в течение шести месяцев после выздоровления составила 2,1%, а среди переболевших с сердечно-сосудистыми заболеваниями – 4,4%», – цитирует ее ТАСС.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 33 558 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,4 млн случаев заболевания. Также за сутки зафиксировали 1240 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 267 819 человек.
В Кремле оценили заявление Патрушева о том, что «на Украине может полыхнуть»
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Слова секретаря Совбеза России Николая Патрушева о том, что «на Украине может полыхнуть», являются аргументированной точкой зрения, основанной на анализе данных, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это точка зрения руководителя Совбеза, который обладает очень широким комплексом информации, [представителя] органа, который занимается анализом этой информации и моделированием различных сценариев развития», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, Патрушев высказывает свою аргументированную точку зрения, основанную на анализе данных.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад разрушил экономику Украины, доведя ее общество до бесправия и нищеты, и в любой момент там может полыхнуть так, что миллионы украинцев превратятся в беженцев в поисках приюта.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции.
Инстаграм ограничил подписку на актрису Марию Шукшину за «ложную информацию»
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Социальная сеть «Инстаграм» ограничила возможность подписки на страницу известной актрисы Марии Шукшиной.
Выяснилось, что при попытке подписаться на страницу актрисы соцсеть предупреждает: «В профиле публикуется ложная информация». Причем подобное предостережение действует только в мобильной версии соцсети.
Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.
Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода и главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль осведомлен об идее врачей пригласить противников вакцинации в «красную зону», эту инициативу оценивают очень положительно.
В Германии объяснили резкую критику санкций против «Северного потока – 2»
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«Зеленых» начинает возмущать наглость США. Немцы не могут согласиться с ролью вассала», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал резкую критику американских санкций против «Северного потока-2» со стороны фракции «Зеленых» в Бундестаге. Ранее партия активно выступала против строительства газопровода.
«Войдя в новое правительство Германии, «Зеленые» принимают на себя ответственность за вопросы безопасности страны и Европы, и поэтому должны придерживаться более прагматичного курса. Лидер «зеленой» фракции в Бундестаге Омид Нурипур, скорее всего, станет председателем партии после того, как нынешний лидер партии Анналена Бербок займет пост главы МИД. Так что его заявление отражает не только его личное мнение, но и позицию всей партии», – считает германский политолог Александр Рар.
«Зеленых» начинает возмущать наглость США, с которой они стремятся обеспечить европейскую энергетическую безопасность с помощью санкций против компаний, которые, по мнению Вашингтона, представляют угрозу для Европы, – объяснил собеседник. – Но если согласиться с такой позицией, выходит, что Европа – вассал США и что Вашингтон вправе определять политику Германии и других европейских стран. Однако немцы не могут на это пойти. Это просто нонсенс».
При этом Рар обратил внимание на то, что «Зеленые» не меняют своего отношения к «Северному потоку – 2». «Они всегда выступали против строительства газопровода, и сейчас не поменяли точку зрения. Просто они не хотят, чтобы этот вопрос решали США. К тому же, раньше к их заявлениям не относились столь внимательно, но сейчас они имеют большое значение», – резюмировал политолог.
В среду депутат фракции «Союз 90/Зеленые» в бундестаге Омид Нурипур раскритиковал новые санкции США в отношении «Северного потока – 2». Он назвал их «неприемлемыми даже для противников» этого проекта. «Именно мы, «зеленые», которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной. Трубопровод был и остается ошибочным германским решением, но не американским», – подчеркнул эксперт «зеленых» по внешнеполитическим вопросам.
«Зеленые» никогда ранее не выступали против ограничительных мер, вводимых в отношении СП-2. Из всех немецких партий именно они были непримиримыми противниками строительства трубопровода для перекачки российского газа по дну Балтики.
В среду в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA).
Днем ранее Госдеп предложил Конгрессу в качестве целей для введения санкций против «Северного потока – 2» связанную с Россией компанию Transadria Ltd, которая считается связанной с Россией, а также два судна. Одно из них, «Марлин» принадлежит Transadria Ltd.
По данным Bloomberg, второе судно, выбранное в качестве объекта новых санкций, именуется «Блю шип». Сообщется, что оно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством».
Позднее представитель крупной промышленной ассоциации ФРГ сказал, что если меры против «Блю шип» действительно будут приняты, «это станет роковым сигналом».
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Гузеева открестилась от слов о прививке Гаркалина
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Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева заявила, что не знает, прививался ли от коронавируса народный артист России Валерий Гаркалин. Ранее она писала в соцсетях, что у артиста якобы не было ни одной прививки.
Гузеева написала в Instagram, что «в полемике с беснующимися ковид-диссидентами» она «в пику» ответила, что Гаркалин не прививался, «не зная, привит он или нет на самом деле», но «только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия».
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«Я не стремилась уличить Валерия, а, наоборот, хотела защитить его от своры сумасшедших, которая за счет его имени хотела доказать свою правоту», – подчеркнула актриса.
Гузеева добавила, что они лежали в соседних палатах, но «физически не имели возможности контактировать друг с другом, даже приветы передавали только через медсестру».
«Официально заявляю: я никогда и нигде не говорила, не писала постов о том, что Гаркалин покупал сертификат о вакцинации», – заключила Гузеева.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Ранее Гузеева написала в Facebook, где артисты обсуждали смерть Гаркалина, что у того якобы не было ни одной прививки. При этом телеведущая отказалась уточнить в комментарии газете ВЗГЛЯД информацию об отсутствии прививки у Валерия Гаркалина.
Продюсер Евгений Фридлянд также написал в Facebook, что Гаркалин «не прививался», а у него якобы «был купленный сертификат».
Между тем дочь Гаркалина Ника опровергла слова коллег отца о том, что у него якобы не было вакцинации от COVID-19.
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Напомним, Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. По данным источников СМИ, он скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвал COVID-19.
Врач-пульмонолог объяснил, что Гаркалин относился к числу людей с серьезным износом организма, из-за чего у него после прививки от коронавируса могли не выработаться антитела. Однако антиваксеры начали активно распространять информацию о том, что актеру не помогла вакцина от этого заболевания.
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В России появился новый вид «пенсионного» мошенничества
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Россияне в среду столкнулись с масштабной фишинг-атакой мошенников, рассылающих с почты «Яндекс» уведомления о возврате пенсионных накоплений, говорится в материалах Общероссийского народного фронта.
«В среду, 24 ноября, волонтеры проекта платформы Народного фронта «Мошеловка» стали получать электронные письма с уведомлением о возврате пенсионных накоплений. Позже на платформу «Мошеловка» стали поступать многочисленные сигналы о получении таких писем от граждан из всех уголков страны. Количество сообщений постоянно увеличивается», – передает РИА «Новости» текст материалов ОНФ.
Злоумышленники действуют от имени выдуманной организации – «Службы фин. мониторинга». Ссылаясь на поправки к закону об обязательном пенсионном страховании, они обещают возврат неких «страховых накоплений». Якобы в автоматическом режиме перевод не прошел, и теперь нужно завершить его оформление онлайн.
В письмо встроена кнопка «Оформить возврат» и указан «уникальный номер перевода». В конце – предложение обратиться в многофункциональный центр, если с онлайн-оформлением возникают проблемы. Упоминание госорганизации повышает доверие пользователей к письму. Если абонент кликнет на кнопку, он окажется на фишинговом сайте, который попросит ввести данные карты. Вместо ожидаемого перевода средств человек лишится денег, указали эксперты.
Кроме того, при соблюдении алгоритма, предлагаемого в рассылке, абонентам предлагается оплатить комиссию за возврат средств в размере 459 рубле на сайте с подключенным SSL-сертификатом. «Судя по масштабности рассылки, мы полагаем, что многие беспечные граждане, получившие эти письма, оплатят комиссии и потеряют свои данные, пытаясь получить этот возврат», – заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
По данным ОНФ, все письма приходят с электронных адресов «Яндекса». «Также по ссылке открываются «Яндекс.Формы» с полями для заполнения. Хотя мы не исключаем, что в этой атаке будут задействованы и другие сервисы. Само оформление письма, отсылка к «службе фин. мониторинга», и указание имени сотрудника без должности говорит о том, что это мошенническая атака», – заявила Лазарева.
По ее словам, команда «Мошеловки» уведомила «Яндекс» о выявленной атаке, сотрудники компании уже работают над решением этой проблемы.
Ранее эксперт описал новую схему обмана пользователей сервисов объявлений.
ВСУ пожаловались на отсутствие топлива для военной техники в Донбассе
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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующие в силовой операции в Донбассе, испытывают острый дефицит топлива для военной техники, сообщил главный редактор украинского издания «Цензор» Юрий Бутусов.
«Критическая ситуация с обеспечением горючим в некоторых частях на фронте. Мне написал заместитель командира одного из наших батальонов с просьбой поднять вопрос, который не решается», – написал он в Facebook.
Бутусов приводит текст письма офицера, в котором тот сообщает, что в зону силовой операции в Донбассе его подразделение прибыло 4 ноября.
«До сих пор на жизнедеятельность не получили ни одного литра горючего. Подвозим техническую воду для мытья личного состава, продукты, хлеб, дрова и тому подобное из оставшегося в баках при выезде. Это уже край. Военнослужащие вынуждены из своих денег покупать. А нам командование заявляет одно: «Пишите заявку», – говорится в письме.
Также замкомандира батальона подчеркнул, что «с 2015 года первый раз видит подобное». При этом, напомнил он, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов недавно говорил о наступлении, которое якобы готовит Россия.
Накануне главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отработали в Николаевской области новую тактику использования разведывательно-ударных комплексов «Байрактар» и противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».
В понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства.
В прошлую субботу Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения. В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
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Газпром не получил платеж Молдавии
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Газпром все еще не получил текущий платеж за газ от Молдавии; 48-часовой срок до остановки поставок истекает в среду, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
«Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня», – цитирует ТАСС Куприянова.
Ранее компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.
До этого представитель Газпрома заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии стопроцентной оплаты текущих платежей за газ, Газпром уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов прекратит поставки, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Власти Молдавии опровергли получение предупреждений о прекращении поставок газа. В «Молдовагазе» заявили, что в компании «возник особый [кассовый] разрыв», потому что в октябре газ населению продавали по 150 долларов, а покупали по 800 долларов.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать
в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается
.
При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Газпром начал жестко наказывать неплательщиков за рубежом.
ДНР заявила о бомбежке центра Ясиноватой беспилотником ВСУ
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Украинские военные сбросили три взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата в центре Ясиноватой Донецкой народной республики (ДНР), сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.
«Сегодня утром на центральную часть города Ясиноватая с БПЛА вооруженных сил Украины сброшены взрывные устройства в количестве трех штук», – цитирует Донецкое агентство новостей Шевченко.
По его словам, в результате был поврежден легковой автомобиль, пострадавших нет. Также он отметил, что накануне вечером украинские войска обстреляли школу в поселке Красный Партизан возле Ясиноватой.
«В результате обстрела поселка Красный Партизан зафиксировано попадание в школу. По счастливой случайности никто не пострадал», – отметил Шевченко.
Ранее подразделения украинских силовиков обстреляли из минометов село Ленинское на юге Донецкой народной республики (ДНР).
В понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.
Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил об отказе Киева от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском формате» договоренностей. Ранее в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций со стороны Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.
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