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25 ноября, четверг | Последнее обновление — 11:16 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ДНР заявила о бомбежке центра Ясиноватой беспилотником ВСУ
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Полиция в Казани предупредила о недопустимости проведения митинга против QR-кодов
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Управление МВД по Казани предупредило активистов о недопустимости проведения несогласованных с властями публичных мероприятий, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант», такой документ за подписью начальника отдела охраны общественного порядка Александра Царского, в частности, получил глава отделения «Яблока» в Татарстане Руслан Зинатуллин. Об этом изданию сообщил сам партиец. Он связал активность полиции с появившимися в соцсетях сообщениями о митинге против QR-кодов возле казанской мэрии.
Как пишет издание, в предупреждении говорится о том, что при проведении публичных мероприятий необходимо подать уведомление за 10-15 дней до акции.
Вместе с тем из-за пандемии COVID-19 правительство Татарстана приняло постановление, согласно которому с 30 октября «запрещается проведение массовых мероприятий с участием граждан». Ограничения вводились на фоне объявления нерабочих дней в республике. Они завершились 7 ноября, но пикеты, митинги и шествия в Татарстане проводить по-прежнему нельзя.
Напомним, 22 ноября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса, который повлек за собой стычки с контролерами в транспорте.
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Голикова назвала процент умирающих в течение полугода после выздоровления от COVID
Смертность среди пациентов, перенесших коронавирус, в течение шести месяцев после выздоровления превышает 2%, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
«Общая летальность среди наблюдаемых в регистре в течение шести месяцев после выздоровления составила 2,1%, а среди переболевших с сердечно-сосудистыми заболеваниями – 4,4%», – цитирует ее ТАСС.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 33 558 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,4 млн случаев заболевания. Также за сутки зафиксировали 1240 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 267 819 человек.
Инстаграм ограничил подписку на актрису Марию Шукшину за «ложную информацию»
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Социальная сеть «Инстаграм» ограничила возможность подписки на страницу известной актрисы Марии Шукшиной.
Выяснилось, что при попытке подписаться на страницу актрисы соцсеть предупреждает: «В профиле публикуется ложная информация». Причем подобное предостережение действует только в мобильной версии соцсети.
Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.
Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода и главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль осведомлен об идее врачей пригласить противников вакцинации в «красную зону», эту инициативу оценивают очень положительно.
Гузеева открестилась от слов о прививке Гаркалина
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Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева заявила, что не знает, прививался ли от коронавируса народный артист России Валерий Гаркалин. Ранее она писала в соцсетях, что у артиста якобы не было ни одной прививки.
Гузеева написала в Instagram, что «в полемике с беснующимися ковид-диссидентами» она «в пику» ответила, что Гаркалин не прививался, «не зная, привит он или нет на самом деле», но «только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия».
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«Я не стремилась уличить Валерия, а, наоборот, хотела защитить его от своры сумасшедших, которая за счет его имени хотела доказать свою правоту», – подчеркнула актриса.
Гузеева добавила, что они лежали в соседних палатах, но «физически не имели возможности контактировать друг с другом, даже приветы передавали только через медсестру».
«Официально заявляю: я никогда и нигде не говорила, не писала постов о том, что Гаркалин покупал сертификат о вакцинации», – заключила Гузеева.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Ранее Гузеева написала в Facebook, где артисты обсуждали смерть Гаркалина, что у того якобы не было ни одной прививки. При этом телеведущая отказалась уточнить в комментарии газете ВЗГЛЯД информацию об отсутствии прививки у Валерия Гаркалина.
Продюсер Евгений Фридлянд также написал в Facebook, что Гаркалин «не прививался», а у него якобы «был купленный сертификат».
Между тем дочь Гаркалина Ника опровергла слова коллег отца о том, что у него якобы не было вакцинации от COVID-19.
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Напомним, Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. По данным источников СМИ, он скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвал COVID-19.
Врач-пульмонолог объяснил, что Гаркалин относился к числу людей с серьезным износом организма, из-за чего у него после прививки от коронавируса могли не выработаться антитела. Однако антиваксеры начали активно распространять информацию о том, что актеру не помогла вакцина от этого заболевания.
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Путин поддержал продление сертификата после перенесенного COVID до года
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Президент Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить действие сертификата для переболевших коронавирусом до года.
«Мы совместно с нашими учеными, экспертами в области иммунизации, с учетом результатов отечественных и международных исследований, подробно обсуждали вопрос о наиболее оптимальных сроках повторной вакцинации после перенесенной болезни и пришли к выводу о том, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год, сейчас это полгода», – цитирует Голикову РИА «Новости».
По словам вице-премьера, это решение может быть принято, поскольку доля переболевших коронавирусом повторно составляет 0,74%.
«Почему сейчас мы выработали такое решение, почему мы его предлагаем. Мы, как и другие страны, осуществляем мониторинг переболевших и заболевших после вакцинации и иные последствия перенесенного заболевания или вакцинации. Доля переболевших повторно от общего количества переболевших по данным нашего мониторинга составляет 0,74%», – добавила Голикова.
«Так и будем делать», – сказал Путин в ответ на доклад вице-премьера, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что эксперты Минздрава обсуждают увеличение сроков действия ковид-сертификатов для переболевших коронавирусом с шести месяцев до одного года.
Также стало известно, что QR-коды заболевших после прививки россиян будут учитывать только срок болезни, прежний код вакцинации «сгорит».
Путин рассказал о своей ревакцинации назальной вакциной
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Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, что на себе испытал назальную вакцину от коронавируса.
«У меня ничего необычного нет, классический случай абсолютно, ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня защитные титры опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад», – приводит его слова ТАСС.
Путин добавил, что «сначала сделал это в виде укола, а на следующий день после разговора с Денисом Юрьевичем (Логуновым, заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи) он же сам мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно вот этот порошок назальной формы».
«Это тот же шприц, только вместо жидкости он набрал порошок. Попросил меня вздохнуть глубоко – с одной стороны, с другой, 15 минут я посидел, и все на этом закончилось. Никаких ощущений у меня не было, просто 15 минут посидел и пошел. Сегодня с утра уже занимался спортом. Могу засвидетельствовать, что все так и было, как наши ученые и говорят», – рассказал президент подробности ревакцинации назальной вакциной.
Напомним, в воскресенье Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Писатель Лукьяненко предложил ввести обязательную вакцинацию
Автор «Ночного дозора» и «Лабиринта отражений» Сергей Лукьяненко в интервью радиостанции «Говорит Москва» поддержал письмо врачей к антипрививочникам и предложил ввести обязательную вакцинацию.
«Правильно сделали, правильно пригласили, но я сомневаюсь, что кто-то придет. Но идея правильная, позвать стоило. Я уверен, что всю безопасность им обеспечат, костюмы защитные дадут. Антиваксеры мешают выработке иммунитета коллективного, прекращению эпидемии как таковой. По большому счету должно быть принято какое-то централизованное государственное решение, которое сделает вакцинацию обязательной. Либо по меньшей мере должно быть принято решение, которое вынудит людей вакцинироваться», – приводятся его слова в Telegram-канале «Говорит Москва».
Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.
Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода и главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.
В Токио число заражений COVID снизилось до 5 случаев в день
В Токио зафиксировано минимальное число заражений за этот год – пять случаев в сутки, сообщила мэрия в своем микроблоге Twitter.
Всего в стране отмечено 77 случаев заражений, но в большинстве префектур – 31 из 47 – не выявлено ни одного случая. Два человека скончались, 58 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА «Новости».
Ранее власти Японии в рамках мер по подготовке к возможной новой волне заражений коронавирусом этой зимой увеличат число мест в больницах для пациентов с COVID-19 на 30%.
Напомним, в конце сентября власти Японии объявили о полном снятии режима ЧС по коронавирусу. 9 сентября власти Японии продлили режим ЧС в 19 префектурах.
Путин предложил подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет
Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет.
«Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности в Китайской Народной Республике, начали уже работать над вакциной для детей с двух лет. Так?» – цитирует его РИА «Новости».
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила эту информацию.
«Нам тоже нужно над этим подумать», – сказал глава государства.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела к коронавирусу у подростков после вакцинации вырабатываются лучше, чем у взрослых.
Названы противопоказания к вакцинации «Спутником М»
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Побочные эффекты после вакцинации препаратом от коронавируса для подростков «Спутник М» развиваются на первые-вторые сутки, они преимущественно легкой или средней степени тяжести, следует из инструкции к вакцине.
«Нежелательные явления, характерные для применения вакцины, выявленные в клинических исследованиях, а также исследованиях других вакцин на основе аналогичной технологической платформы, бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней», – говорится в документе, передает ТАСС.
Противопоказаниями к вакцинации являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.
Отмечается, что вследствие недостатка информации вакцинация «Спутником M» может представлять риск для лиц с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями.
Согласно инструкции к вакцине, клеточный иммунитет после вакцинации препаратом «Спутник М» сформирован у 93,2% добровольцев.
«При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ – вакцинацию проводят при нормализации температуры. Возраст до 12 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)», – сказано в инструкции.
Ранее в пресс-службе Минздрава рассказали, что вакцина против коронавируса для подростков «Спутник М» состоит из двух компонентов, их будут вводить с интервалом 21 день. В Москве первый компонент вакцины «Спутник М» уже получили 400 подростков.
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В России выявили 33,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 33 558 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 33 558 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2533, Московской области – 1842, Самарской области – 1387.
Всего в стране выявлено 9 434 393 вирус-положительных пациента в 85 регионах. Также за сутки зафиксировали 1240 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 267 819 человек.
За последние сутки в России полностью выздоровели 36 682 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 126 376 человек.
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Накануне, 23 ноября, в России выявили 33 996 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 438.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Штурмовавших Роспотребнадзор в Волгограде женщин наказали
Участниц штурма волгоградского управления Роспотребнадзора, недовольных введением QR-кодов, оштрафовал суд, сообщают СМИ.
Центральный районный и мировой суды города признали Оксану Барабанову виновной в правонарушении по составленным четырем административным делам, ее приговорили к штрафу в 30 тыс. рублей, передает V1.ru.
Еще одну нарушительницу Наталью Арапину оштрафовали на 3 тыс. рублей.
Напомним, возмущенные местные жители в Волгограде ворвались в кабинет руководителя Роспотребнадзора по региону, они начали без спроса ходить по кабинетам ведомства и требовать QR-коды. После этого охранник вызвал полицию, но нарушители скрылись.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему российские противники прививок перешли от перебранок в соцсетях к действиям, а также о том, кто их направляет.
Толстой поблагодарил врачей за приглашение в «красную зону»
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что понимает тяжесть ситуации с коронавирусом, и поблагодарил врачей за приглашение посетить «красную зону».
«Хочу сказать большое спасибо врачам. За спасенные жизни, за их благородный труд, за исполнение врачебного долга на благо всех граждан. Знаю об этом не понаслышке – многие близкие, друзья и коллеги побывали за это время в больницах. Среди них и те, кто не вакцинировался, и те, кто сделал прививку», – написал он в своем Telegram-канале.
Толстой поблагодарил медиков, которые подписали открытое письмо противникам вакцинации с приглашением посетить «красную зону». «Тяжесть ситуации понятна, страдания и смерть я тоже в своей жизни видел. Поэтому будем заниматься делом. Все вместе. Только так вирус мы сможем победить. А когда все будут здоровы, важно, чтобы не оставался неприятный осадок стыда за то, какими методами боролись», – отметил он.
При этом вице-спикер объяснил свою позицию по вопросу вакцинации. Он добавил, что тема борьбы с вирусом – не только медицинская.
«Я в своей позиции по необходимости вакцинации исхожу из позиции нашего президента В.В. Путина, не раз говорившего о добровольности такого решения для каждого гражданина. Любое решение о здоровье человека должно быть осознанным и свободным. Защита прав граждан, объединение, а не разделение людей – прямая обязанность каждого депутата, и об этом тоже не раз говорил наш президент», – пояснил Толстой.
«Победить вирус мы сможем только вместе, последовательно и открыто отвечая на многочисленные вопросы и сомнения, вызванные зачастую непоследовательной позицией тех, кто убеждает граждан вакцинироваться или не вакцинироваться. По-прежнему не решена проблема медицинских отводов, нет открытых данных о побочных эффектах, не создана система ответственности государства за возможные осложнения. Понятно, что прежде всего нужно спасать жизни людей. Но говорить при этом, что мол сами пусть платят за свое лечение те, кто не привился – это чистый и отвратительный социал-дарвинизм», – продолжил вице-спикер.
Он добавил, что необходимо обсудить предлагаемые правительством меры по введению QR-кодов. «Тут нужен подробный анализ и вдумчивая дискуссия об эффективности подобных мер, а не поиски врагов и взаимные обвинения. Рад, что мою позицию разделяет большинство коллег в Думе, приглашаю к этому обсуждению и уважаемых главных врачей, если это не помешает им спасать больных», – заключил Толстой.
Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.
Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и лавный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.
Путин поручил проанализировать смертность в регионах с высоким уровнем вакцинации от COVID-19
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил провести анализ смертности и продолжительности жизни в регионах, которые добились хороших показателей по вакцинации, а также в тех, которые не достигли соответствующего уровня.
«Все-таки мне кажется, нужно провести, это не сложно сделать, анализ продолжительности жизни и смертности в тех регионах, которые добились хороших показателей по вакцинации, вот вы говорите 80%, и в тех, где пока такого уровня не достигнуто. Мне думается, что это не сложно сделать. И сделать можно довольно быстро», – цитирует его РИА «Новости».
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что мониторинг будет готов по итогам года. «У нас мониторинг есть. Все-таки с учетом того, что показатели продолжительности жизни – это годовые показатели в Российской Федерации, у нас все-таки есть желание дождаться 12 месяцев, и мы готовы будем доложить вам соответствующие результаты», – рассказала она.
Путин попросил отдельно посмотреть, как на это влияет вакцинация.
В ходе совещания Голикова сообщила, что Москва и Липецкая область близки к достижению коллективного иммунитета от COVID в 80%.
«На сегодняшний день в шести регионах уже вакцинированы первым компонентом необходимое число граждан для достижения запланированного коллективного иммунитета в 80%. Мы ожидаем, что в установленные сроки, либо через три недели, либо через две, в зависимости от того, какая вакцина применялась, эти коллеги приблизятся к искомой цифре. ...Близки к этой цели город Москва, совсем небольшое отставание, и Липецкая область», – сказала она.
Ранее Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить действие сертификата для переболевших коронавирусом до года.
Минздрав призвал родителей прививать от COVID детей от 12 до 17 лет
Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко в эфире телеканала «Россия-24» призвал родителей подростков от 12 до 17 лет прививать их от коронавируса.
«Я бы хотел призвать родителей участвовать максимально в этой вакцинации (подростков от 12 до 17 лет), учитывая ее безопасность», – цитирует его ТАСС.
Фисенко отметил, что дети являются основными переносчиками коронавируса и источниками заражения для своих старших родственников.
«Вакцинация позволит нам этот риск значительно снизить и создать дополнительное напряжение популяционного иммунитета и сопротивляемость проживающих на территории России людей к COVID-19», – рассказал он.
Фисенко напомнил, что вакцины против коронавируса для детей применяются более чем в 40 странах мира.
Напомним, вакцина от коронавируса «Спутник» для детей от 12 до 17 лет получила регистрационное удостоверение в России.
В РФПИ назвали сроки прибытия инспекции ВОЗ для признания «Спутника V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что инспекция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетит Россию в декабре в рамках работы по признанию вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.
«Минздрав России сейчас ведет диалог с ВОЗ, ожидаем инспекцию в декабре и видим определенные положительные подвижки», – цитирует его РИА «Новости».
Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что европейский регулятор ЕМА одобрит российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» вскоре после ее признания ВОЗ.
Ранее в Кремле заявили о скорой регистрации «Спутника V» в Европе.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Ранее в EMA указали на возможность новых проверок «Спутник V» при регистрации в Европе.
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