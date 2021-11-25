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25 ноября, четверг | Последнее обновление — 03:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эстония завершила возведение заграждений на границе с Россией
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Им всё сходит с рук: гонки по дорогам общего пользования, подрезания, хамство, нападение на людей, дрифт чуть ли не на Красной площади.
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Эстония завершила возведение заграждений на границе с Россией
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Призванные на учебный сбор резервисты сил обороны Эстонии установили временные заграждения на десяти участках границы с Россией.
Общая длина заграждений – 36,7 километров, их установили в местах якобы наиболее высокого риска незаконного пересечения границы, передает «Интерфакс» со ссылкой на эстонское телевидение.
«Учения прошли очень успешно, резервисты очень довольны тем, что смогли проделать настоящую работу, а не просто потренироваться. Мы на практике доказали эффективность работы нашей модели резервных сил», – заявил командир 27-го пионерского батальона майор Мартен Суур.
Об установке заграждений стало известно 20 ноября. Замгендиректора департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев заявлял, что если миграционное давление на страну увеличится, то «быстрая установка временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной миграции».
Между тем Украина начала финансирование строительства стены на границе с Белоруссией.
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Минобороны Норвегии отреагировало на новую версию гибели «Курска»
Пресс-служба министерства обороны Норвегии, комментируя версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки «Курск» из-за столкновения с подлодкой НАТО, заявила, что причины ЧП установлены российской комиссией.
«Трагическое происшествие с подводной лодкой «Курск» 21 год назад потрясло Норвегию, которая также является морской державой. Гибель 118 человек, как установила российская комиссия, расследовавшая ЧП, произошла из-за взрыва торпеды», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы, где добавивили, что Норвегия в дни ЧП предлагала России помощь в спасательной операции.
Ранее адмирал Вячеслав Попов, который на момент трагедии был командующим Северным флотом, сообщил, что трагическая гибель в 2000 году российской атомной подводной лодки К-141 «Курск» произошла в результате столкновения с субмариной НАТО, следившей за российской АПЛ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки «Курск» из-за столкновения с подлодкой НАТО, он пояснил, что было следствие, которое пришло к окончательному выводу.
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Адмирал объяснил происхождение сигналов SOS при гибели «Курска»
Сигналы SOS 12 августа 2000 года подавала не российская атомная подводная лодка «Курск», а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО, заявил адмирал Вячеслав Попов, который на момент катастрофы занимал должность командующего Северным флотом.
«Курск» затонул в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров – по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса в ходе учений Северного флота. Все 118 членов экипажа погибли.
«Звуки, которые... Стуки, точнее, естественно, нами были записаны, и я отправил их на берег вертолетом в лабораторию акустическую для анализа. Я получил доклад, что стуки эти подаются не рукой человека непосредственно, а подаются механизмом, каким-то автоматом, механизмом. Вот, и подчеркиваю, у нас на наших подводных лодках ни таких механизмов, ни систем для подачи этих, этого сигнала у нас нет. Поэтому подавать его могла только подводная лодка иностранная», – передает РИА «Новости» слова Попова.
По его словам, акустики на крейсере «Петр Великий» обнаружили металлические стуки, которые по чередованию звуков, порядку их передачи обозначали сигнал SOS. После их фиксации корабли направились в этот район, предполагая, что возможно, это подводники «Курска».
По словам Попова, приблизившись к источнику этих звуков, специалисты обнаружили признаки неподвижного подводного объекта на грунте, и последующий анализ показал, что это была иностранная подводная лодка. И неподалеку от нее затем акустические системы обнаружили непосредственно «Курск», отметил адмирал.
«Глубоко убежден, что это была иностранная подводная лодка, которая тоже пострадала, и пострадала в результате двух элементов: в результате столкновения с «Курском» и последующего большого взрыва боезапаса на «Курске». Вот эти два фактора повредили и ее», – сказал Попов.
По его словам, противолодочная авиация ВМФ России обнаружила столкнувшуюся с российской атомной подлодкой «Курск» иностранную субмарину у берегов Норвегии.
«Она (иностранная подлодка) некоторое время находилась на грунте, восстанавливала свою способность двигаться. И когда восстановила, она пошла к себе в базу, что было зафиксировано и нашей противолодочной авиацией уже у берегов Норвегии», – сказал Попов.
Он напомнил, что учения Северного флота в августе 2000 года проходили в том числе в нейтральных водах.
«А задача, одна из задач, а в мирное время ее считать можно одной из главных задач – ведение разведки силами подводных лодок. Там не одна была подводная лодка, по моим данным, их было три подводные лодки, они вели нормальную разведку, заведомо зная, что будет проводиться на Северном флоте большое учение», – сказал адмирал.
Ранее Попов заявил, что «Курск» погиб в результате столкновения с субмариной НАТО, и ее название ему известно «с вероятностью 90%». Однако, по словам адмирала, «чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их», а он этого сделать не может. По его предположению, натовская подлодка следила за «Курском», но слишком сильно приблизилась к нему, «либо маневр «Курска» привел к потере контакта».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала версии гибели подлодки «Курск», в том числе версию с участием иностранной подлодки.
В Госдуме выступили против запрета на упоминание национальности преступника в СМИ
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«Подобная идея нарушает 282-ю статью УК РФ, создает напряженность в обществе и препятствует работе правоохранительных органов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин. Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий упоминать в СМИ национальность преступника.
«У любого человека есть родители и национальность, а любая национальность связана с культурой поведения: в одних и тех же ситуациях представители разных культур поступают по-разному. Если бы человек в момент совершения преступления становился инкубаторским цыпленком, тогда подход, предлагаемый этим законопроектом, был бы справедлив. Но преступник до и после злодеяния остается тем же человеком. Поэтому эта инициатива содержательно неправильная», – пояснил депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия – За правду» Михаил Делягин.
Кроме того, по его словам, такой закон создаст проблемы для правоохранительных органов и для профилактики преступлений, в том числе с помощью СМИ, потому что силовики обязаны учитывать стереотипы поведения преступника, исходя в том числе из его культуры и национальности.
«К примеру, ФБР имеет криминалистические данные по всем национальностям, вплоть до пуэрториканской преступности, которую они отличают от мексиканской. Внешне преступников не отличить, но они различаются по типу поведения. Данный законопроект – это способ дезорганизации работы правоохранительных органов. Можно предположить, что продвижение этого закона будет на руку этнической организованной преступности», – подчеркнул парламентарий.
«Кроме того, в случае запрета указания национальности, в обществе цензурные этнонимы будут заменяться нецензурными. Уже сейчас некоторая часть общества вместо слова «кавказцы» использует слово «звери». Согласитесь, кавказцы – не звери, и они сами не хотят, чтоб их так называли», – добавил политик.
Также, по мнению Делягина, внесенный законопроект подпадает под статью 282 Уголовного кодекса о разжигании межнациональной розни, поскольку в общественном сознании создается ощущение того, что преступники пытаются обеспечить себе меньшую опознаваемость. «Думаю, сейчас многие честные и хорошие люди участвуют в провокации, поддерживая этот документ, в силу своих эмоций. И им нужно раскрывать глаза на суть обсуждаемого законопроекта», – сказал депутат.
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«Если дело дойдет до обсуждения этого законопроекта в Госдуме, то я постараюсь высказаться против и буду голосовать против», – пообещал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, этот законопроект невыгоден как раз тем малым национальностям, которых традиционно подозревают в повышенной готовности к преступлениям.
«Если перестать указывать национальности преступников, то массовое сознание начнет подозревать именно эти национальности во всех злодеяниях. А если упоминать национальности всех нарушителей закона – от русских до цыган, то реальная картина, скорее всего, покажет отсутствие какой-либо напряженности по этому вопросу», – пояснил парламентарий.
В ЛДПР, вероятно, также выступят против законопроекта. «Я категорически против этой инициативы, в том числе и на фоне того, что наше правительство выступает за все большее привлечение мигрантов. Мы видим, что уровень этнической преступности растет», – считает депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Алексей Журавлев.
«Почему мы не должны знать полной информации о том, кто совершает преступление и из-за чего у нас растет преступность? Насколько я знаю, лидер партии Владимир Жириновский придерживается схожей точки зрения. В этом плане у нас схожие позиции», – заключил Журавлев.
В понедельник парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в СМИ сведений о национальности преступника. Документ опубликован в электронной базе данных палаты.
По мнению авторов законопроекта, «распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности».
«В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны», – говорится в сопутствующих документу материалах.
Ранее генерал полиции в отставке Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, что коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности. Ворожцов также выступил за то, чтобы указывать национальность преступника в СМИ, если известно, что данный вид преступлений характерен для криминалитета из определенного этноса.
«Если мы не будем называть национальность преступника, не будем уточнять, что одним видом преступлений занимаются выходцы из Грузии, а другим – приезжие из Узбекистана, мы будем обезоруживать оперативные отделы, следственный аппарат, службы профилактики и местные органы власти в каждом регионе. А мы должны, в том числе и через СМИ, ориентировать их на предмет склонности тех или иных этнических групп и диаспор к преступлениям определенной направленности», – резюмировал собеседник.
Напомним, последним громким делом, после которого в очередной раз в России подняли вопрос об указании национальности подозреваемых в преступлении, стало избиение отца с сыном в Новой Москве.
После него главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в Telegram-канале случай в Новой Москве, написав, что «все эти «приезжие» и «лица кавказской национальности» допрыгаются» до того, что «в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро».
В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что уже устал от обвинений, звучащих в адрес кавказцев по любому поводу. Позднее Кадыров и Симоньян прекратили спор, который возник из-за слов о выходцах с Кавказа.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России решать проблему этнической преступности.
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Литва отказалась вести переговоры с «криминальными» властями Белоруссии
Вильнюс не собирается вести переговоры с Белоруссией по урегулированию миграционного кризиса, заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте.
Билотайте «не представляет, как можно вести какие-то переговоры, политические переговоры с криминальными преступниками». При этом она не исключила консультаций с Минском по техническим вопросам: «Технический уровень в рамках разрешения гуманитарного кризиса – это другое дело, но на политическом уровне таких контактов я не представляю».
Министр возложила вину за сложившуюся ситуацию на президента Белоруссии Александра Лукашенко, который, по ее словам, «должен ответить за гуманитарный кризис, за то, что люди мучаются», передает ТАСС со ссылкой на LRT.
Напомним, Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
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В США гиперзвуковое оружие Китая назвали «преодолевшим ограничения физики»
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Китай во время испытания гиперзвукового оружия в июле запустил ракету с планирующего летательного аппарата – глайдера, который двигался со скоростью в пять раз больше скорости звука, сообщили американские СМИ, заявив, что Пекин «преодолел ограничения физики».
Как пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, ранее ни одна страна не демонстрировала такие технологии. Аппарат, способный нести ядерные боеголовки, якобы сумел запустить ракету во время полета в атмосфере над Южно-Китайским морем. Эксперты Пентагона пока не знают, как Китай «преодолел ограничения физики». Некоторые из них считают, что в ходе испытаний была запущена ракета «воздух-воздух», другие полагают, что это могли быть «средства радиоэлектронной борьбы», которые призваны вывести из строя системы ПРО противника, передает РИА «Новости».
Белый дом отказался комментировать эту информацию, но заявил, что обеспокоен в связи с проведенным в июле испытанием. Посольство Китая в США сообщило изданию, что ему «не известно» об испытании ракеты. Представитель диппредставительства подчеркнул, что КНР «совершенно не заинтересована в гонке вооружений с другими странами».
Газета также отмечает, что американские официальные лица «прекрасно осознают», что Китай опережает Соединенные Штаты в сфере гиперзвукового оружия. Июльское испытание показало, что Ракетные силы КНР «развиваются даже быстрее, чем многие прогнозировали», пишет издание.
Напомним, 16 октября Financial Times со ссылкой на источники сообщало, еще в августе КНР испытала гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд, которая облетела земной шар. Как утверждало издание, ссылаясь на данные двух людей, знакомых с китайскими испытаниями, теоретически это оружие может пролететь над Южным полюсом. Это стало бы большой проблемой для американских военных, потому что их системы ПРО сосредоточены на северном полярном направлении. Китай опроверг испытания гиперзвукового оружия. Эксперты газеты «ВЗГЛЯД» назвали китайскую гиперзвуковую ракету старой советской разработкой.
На Украине обвинили США в стремлении сорвать переговоры с Россией
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Соединенные Штаты целенаправленно нагнетают напряжение вокруг якобы имеющихся у России военных планов в отношении Украины с целью сорвать переговоры Москвы и Киева по Донбассу, заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
По его мнению, Вашингтон пытается «убить двух зайцев сразу»: помешать договоренностям двух сторон и оказать давление на Кремль. «У американцев другая мотивация: они нагнетают напряжение, чтобы помешать сепаратным переговорам Киева и Москвы за спиной США по урегулированию конфликта на Донбассе. Им важно не допустить договорняка о каком-нибудь госсовете (что фактически будет означать федерализацию Украины), «формуле Штайнмайера» или кластерах», – передает РИА «Новости» слова Жданова в статье для издания «Главред».
Обозреватель предположил, что Соединенные Штаты намеренно искажают факты о «российской агрессии», поскольку не хотят «уходить из Украины». В свою очередь, президент Владимир Зеленский использует военную риторику, чтобы «хоть как-то спасти свой рейтинг».
«Американцы занервничали из-за этих переговоров, потому что у них в Украине очень большой интерес – как сказала одна конгрессвумен, Штаты не могут просто встать и уйти из Украины, так как слишком уж много денег в нее вложено», – пояснил автор публикации. Жданов подчеркнул, что Россия – последняя страна, которая заинтересована воевать с Украиной.
Накануне в Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину. Ранее в Госдепартаменте США заявили о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщили о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США заявили также о «тесных контактах» с властями Украины.
Накануне в Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. 13 ноября в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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В России предостерегли США от поставок «Стингеров» Украине
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«Поставка «Стингеров» Киеву спровоцирует всплеск террористических атак в Европе, поскольку коррупционные украинские власти перепродадут оружие преступным группировкам», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее источники CNN сообщили о готовности США отправить на Украину военных советников, ПЗРК «Стингер» и вертолеты Ми-17.
«Это очень опасная поставка, ведь Украина сегодня представляет собой проходной двор для международных преступных группировок, в том числе и для тех, кто занимается незаконным экспортом оружия. В итоге коррупция в администрации Зеленского может привести к тому, что «Стингеры» с помощью сложных схем попадут в руки террористов, которые орудуют на территории Европы и Азии», – пояснил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Таким образом «Стингеры» могут применяться на подлетной территории аэропортов для атак на гражданские авиалайнеры, в том числе – российские. «Но США понимают, что не смогут в достаточной степени проконтролировать условия хранения и возможного применения оружия, поэтому, я думаю, они не будут поставлять ПЗРК Украине», – добавил аналитик.
«США могут поставить Украине «Стингеры» вместо комплексов Patriot, которые официальный Киев неоднократно просил у Вашингтона», – сказал в свою очередь военный эксперт Алексей Леонков. Но область возможного применения таких ПЗРК предположить трудно.
«Возможно, американские инструкторы научат украинских специалистов проникать на территорию республик Донбасса, Белоруссии и России, чтобы те оттуда осуществляли атаки против гражданских самолетов», – допустил собеседник.
«Что касается вертолетов Ми-17, то здесь речь идет, скорее всего, о тех машинах, которые были предназначены для Афганистана. Мы их поставили американцам, когда у нас были более-менее нормальные отношения, потому что их вертолеты Chinook в Афганистане оказались малоприменимы. А теперь США свернули афганскую миссию. И чтобы не утилизировать Ми-17, они могут их передать Украине. Возможно, в кредит», – добавил Леонков.
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Ранее источники CNN сообщили
, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.
Также обсуждается возможность отправки Киеву вертолетов Ми-17, помимо «Стингеров». Кроме того, по словам источников, в пакет военной помощи Украине могут входить новые противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и минометы. При этом в статье CNN указывается, что в администрации Джо Байдена нет консенсуса в этом вопросе. Некоторые политики считают, что отправка «Стингеров» и вертолетов может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта.
Накануне руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Российские саперы решили разминировать закрытый с 1993 года аэропорт Сухума
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Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа прибыли в Абхазию для разминирования территории международного аэропорта в Сухуме, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
По его словам, мероприятия по обнаружению и разминированию неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов организованы на основании обращения премьер-министра Абхазии на имя первого замминистра обороны – начальника генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.
«В соответствии с решением руководства Вооруженных сил России и ЮВО военнослужащие инженерно-саперного подразделения совершили механизированный марш на военной технике из Ханкалы в Гудауту», – передает РИА «Новости» слова Астафьева.
Специалисты размещены на территории военной базы ЮВО в Абхазии, после подготовительных мероприятий они приступят к очистке территории от боеприпасов. Весь личный состав прошел подготовку в специальных учебных центрах Минобороны России и имеет допуск к работам со взрывоопасными предметами.
Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки.
Руководство Абхазии не раз планировало восстановить авиагавань и начать полеты. На прошедшем в мае международном туристическом форуме президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что аэропорт планирует начать принимать первые рейсы к январю 2024 года. На подготовку проекта по запуску аэропорта планируется потратить около 120 миллионов рублей.
Напомним, в феврале глава Росавиации Александр Нерадько встретился в Москве с вице-премьером Абхазии, министром экономики Кристиной Озган и пообещал помочь в восстановлении аэропорта Сухума.
Польша заявила о готовности обсудить с Россией миграционный кризис
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире Польского радио заявил, что Варшава готова к переговорам с Россией на тему миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
«Польша готова к переговорам с Российской Федерацией, однако переговоры, касающиеся Белоруссии и польско-белорусских отношений, белорусского будущего должны вестись, по нашему глубокому убеждению, с белорусской оппозицией», – приводит его слова РИА «Новости».
В минувшее воскресенье Польша приостановила грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте пропуска «Кузница». Польша также допустила возможность полного закрытия границы с Белоруссией, вплоть до прекращения транзита и торговли. Ранее Лукашенко угрожал перекрыть поставки газа в Европу в случае закрытия границы Польшей. В ЕС заявили, что Россия не позволит Лукашенко перекрыть поставки газа в Евросоюз.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов. Тем временем число беженцев на границе Белоруссии и Польши достигло 7 тыс. человек.
Российские военные стали патрулировать границу подконтрольной США части Сирии
Российские военные в Сирии начали патрулирование линии разграничения между территориями, которые контролируют Вооруженные силы России и международная коалиция во главе с США, сообщил представитель Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Кудинов.
«Это граница, разделяющая подконтрольную территорию международной антитеррористической коалиции, зона «Восток», и зона «Запад», контролируемая Вооруженными силами Российской Федерации. На этих территориях до сих пор не было патрулирования российскими военнослужащими. Это территория, на которой возможны спящие ячейки ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в России), на этой территории возможны нарушения законодательства Сирийской Арабской Республики», – передает РИА «Новости» слова Кудинова.
Он добавил, что основная задача работы по патрулированию этой территории состоит в демонстрации присутствия российских Вооруженных сил. Необходимо показать населению, что российские военные здесь есть и готовы оказать помощь. В дальнейшем, при благоприятной обстановке, здесь могут проводиться гуманитарные акции.
«Патрулирование проходило в штатном режиме», – отметил представитель ЦПВС. Сирийские и российские власти неоднократно заявляли, что коалиция находится на территории Сирии незаконно.
Напомним, в конце октября взрыв произошел перед колонной российских военных в Сирии.
Разрабатываемая в России система С-550 оказалась облегченной версией С-500
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Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 является несколько облегченной версией ЗРС С-500 «Прометей», обе системы будут совместно обеспечивать противоракетную и противокосмическую оборону стратегических объектов России, сообщил близкий к российскому военному ведомству источник.
«ЗРС С-550 не придет на замену С-500, потому что она не совершеннее своей предшественницы. По сути, она является ее несколько облегченной версией. Перед новой системой будут стоять несколько другие боевые задачи, чем у «Прометея». И силовые методы воздействия на угрожающие объекты тоже будут отличаться», – приводит слова источника ТАСС.
Он отметил, что ЗРС С-500 и С-550 станут платформой новой системы ПВО и будут вместе прикрывать стратегические объекты страны от гиперзвуковых целей. «Вместе с системой С-350 «Витязь» и комплексами ближнего действия они будут отрабатывать абсолютно все имеющиеся сегодня цели», – добавил он.
По его словам, новая система не является реанимацией советской системы ПРО, но при ее создании был учтен ряд ее нереализованных концепций.
Ранее близкий к Минобороны источник назвал срок постановки на вооружение ВКС России первой мобильной системы стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550. Также стало известно, что разрабатываемая в России мобильная система ПРО С-550 сможет сбивать американские космические аппараты X-37, способные нести ядерные заряды.
Лукашенко предупредил «диких политиков Польши» о последствиях закрытия границы
Угрозы польской стороны закрыть границу с Белоруссией будут иметь последствия для Польши, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Это уже, наверное, больше обращение к полякам. Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, «Кузницу» закроют – погранпереход железнодорожный. И так далее, и тому подобное. Я в этом плане только могу сказать: закроют –пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс, а там ребята резкие. Они их быстро отстроят», – передает его слова «БелТА».
По словам Лукашенко, Минск не «перебрасывает» мигрантов в ЕС через границу специально.
«Наша политика как была изначально по отношению к этому миграционному кризису, она такой и остается. Мы умышленно, специально никого через границу не перебрасываем. И это делать не будем», – сказал он.
«Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2 тыс. беженцев. У нас же в этом лагере (в логистическом центре у границы с Польшей – прим. ВЗГЛЯД) около 2 тыс. беженцев. Я просил, чтобы они (Евросоюз и, в частности, Германия – прим. ВЗГЛЯД) их забрали. Они сказали, (и.о. канцлера Германии Ангела – прим. ВЗГЛЯД) Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже», – добавил президент республики.
Лукашенко заявил, что то, что Меркель в телефонном разговоре с ним «пообещала контактные лица – они на контакт даже не выходят». Министр иностранных дел Беларуси [Владимир] Макей им звонит: «Давайте будем работать в этом ключе!» – Да мы там в командировке, еще где-то и прочее», – заявил президент.
По словам главы республики, Минск будет требовать, чтобы Германия забрала этих мигрантов, но при этом белорусская сторона, в принципе, может и сама справиться с этими людьми.
«В этой связи: не надо никого ждать. Отказались, значит, им въезд сюда будет закрыт. Им нечего здесь делать. Потому что это будет то же самое, что с этими вот международными визитерами. Приедут покрасоваться. Мы сами справимся с этими людьми, если их Германия не заберет к себе. А куда деваться? Нам деваться некуда. Но мы должны требовать от немцев, чтобы они их взяли», – подчеркнул Лукашенко.
Ранее в Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
В Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
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Евгений Попов назвал цензурой запрет на упоминание национальности преступника в СМИ
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Межнациональная рознь не характерна для российского общества, поэтому законодателям не нужно придумывать неестественные для нашей страны законопроекты, сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий, депутат Госдумы Евгений Попов. Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий упоминать в СМИ национальность преступников.
«Мы с коллегами в парламенте внимательнейшим образом рассмотрим инициативу парламента Чечни. Естественно, мы видели и будем учитывать негативные отзывы на эту идею со стороны профессионального сообщества, большого количества уважаемых журналистов и Союза журналистов России», – сказал депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Евгений Попов.
«С законодательной точки зрения этот законопроект невозможно принять без того, чтобы не осталось лакун и лазеек для его обхода. Эта идея не может быть выражена настолько четко и ясно, насколько это подобает для закона. Всегда будет оставаться возможность широких трактовок этой нормы. К примеру, в мире существует огромное количество этнических ОПГ с конкретным указанием национальностей, и как нам теперь их называть? Кроме того, как быть со случаями, когда преступление совершает иностранец, а не представитель одного из российских этносов?» – задался вопросом собеседник.
С точки зрения освещения полноты события, если автор считает это необходимым, можно указывать государственную, национальную, гендерную и любую другую принадлежность, подчеркнул собеседник. «Мы живем в многонациональной стране, которой еще со времен СССР не характерны сложности на национальной почве, и не нужно придумывать неестественные для нашего общества законопроекты», – добавил Попов.
По его словам, российские СМИ работают в четкой и регулируемой системе, которая не нуждается в корректировке. «В целом я не вижу в этой идее ничего, кроме ограничения свободы слова. Этот законопроект выглядит, как элемент цензуры, которая запрещена российским законодательством», – резюмировал парламентарий.
Имеет ли для вас значение этническая принадлежность человека, обвиняемого в резонансном преступлении?
В понедельник парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в СМИ сведений о национальности преступника. Документ опубликован в электронной базе данных палаты.
По мнению авторов законопроекта, «распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности».
В то же время депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия – За правду» Михаил Делягин считает, что подобная идея нарушает 282-ю статью УК РФ, создает напряженность в обществе и препятствует работе правоохранительных органов.
«Если дело дойдет до обсуждения этого законопроекта в Госдуме, то я постараюсь высказаться против и буду голосовать против», – пообещал в свою очередь депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, «если перестать указывать национальности преступников, то массовое сознание начнет подозревать именно эти национальности во всех злодеяниях».
В ЛДПР, вероятно, также выступят против законопроекта. «Я категорически против этой инициативы. Почему мы не должны знать полной информации о том, кто совершает преступление и из-за чего у нас растет преступность? Насколько я знаю, лидер партии Владимир Жириновский придерживается схожей точки зрения. В этом плане у нас схожие позиции», – заключил член фракции ЛДПР Алексей Журавлев.
Ранее генерал полиции в отставке Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, что коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности. Ворожцов также выступил за то, чтобы указывать национальность преступника в СМИ, если известно, что данный вид преступлений характерен для криминалитета из определенного этноса.
Напомним, последним громким делом, после которого в очередной раз в России подняли вопрос об указании национальности подозреваемых в преступлении, стало избиение отца с сыном в Новой Москве.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России решать проблему этнической преступности.
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Постпред ЕС заявил о невозможности наладить отношения Запада с Минском
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Глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель на онлайн-конференции вашингтонского Центра имени Вудро Вильсона выразил мнение, что страны Запада уже не пойдут на нормализацию отношений с Минском из-за «интернационализации внутреннего конфликта» Белоруссии.
Шубель выступил с утверждением, что в Белоруссии происходит «экстернализация и интернационализация внутреннего конфликта». «Я думаю, это делает невозможным то, что кто-либо в Европе <…> на каком-то этапе вернется к нормальным отношениям [с Минском] и что мы сможем развернуться [для налаживания отношений], как мы это видели в 2010–2011 гг.», – заявил дипломат. По его мнению, то же самое касается не только Европы, но и США, а также «других демократических стран», передает ТАСС.
Глава представительства ЕС выразил мнение, что такая ситуация произошла из-за миграционного кризиса на границе с Польшей и вынужденной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Белоруссии. К этому постпред также добавил реакцию Александра Лукашенко на пандемию коронавируса, которая, как считает Шубель, «по сути, была нулевой». «Не было реакции. Она (пандемия) была высмеяна им. Это, по моему убеждению, стоило ему также многих симпатий со стороны тех жителей Белоруссии, которые, возможно, в обычных обстоятельствах не так негативно к нему бы относились», – полагает постпред.
Ранее в администрации США возложили на президента Белоруссии Александра Лукашенко «полную ответственность» за ситуацию на границе с Польшей, пообещав ввести новые санкции против Минска после консультаций с Евросоюзом.
Накануне и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в республике и сложной ситуации на границе с ЕС. При этом сам президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник исключил возможность переговоров с лидерами белорусской оппозиции, в том числе со Светланой Тихановской.
В минувшее воскресенье Польша приостановила грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте пропуска «Кузница». Польша также допустила возможность полного закрытия границы с Белоруссией, вплоть до прекращения транзита и торговли. Ранее Лукашенко угрожал перекрыть поставки газа в Европу в случае закрытия границы Польшей. В ЕС заявили, что Россия не позволит Лукашенко перекрыть поставки газа в Евросоюз.
В прошлый понедельник Госдеп США анонсировал новые санкции против Белоруссии в координации с ЕС из-за ситуации с мигрантами на границе республики с Польшей. В тот же день и. о. главы МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз готов вернуться к диалогу с Минском, если из Белоруссии поступят сигналы об изменении ситуации с мигрантами. Он также сообщил, что страны Евросоюза согласовали критерии для нового санкционного списка. Норвегия выразила готовность поддержать новые санкции Евросоюза против Белоруссии.
Перед этим глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел входящих в ЕС стран на прошедшей в Брюсселе встрече приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого.
Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов.
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Губернатор Подмосковья призвал улучшить условия жизни мигрантов
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Глава Московской области Андрей Воробьев призвал улучшить жилищные условия мигрантов, работающих на территории Подмосковья, чтобы люди «жили цивилизованно».
По словам губернатора, те, кто ведут бизнес и привлекают иностранную рабочую силу, должны обеспечивать комфортные и безопасные условия проживания.
«Я прошу провести соответствующую работу, чтобы... люди, приезжающие из других стран и регионов, жили не в «резиновых» квартирах, а цивилизовано», – цитирует РИА «Новости» Воробьева.
Он также заявил, что предстоит большая работа, которая потребует дополнительных инвестиций, но вопросы безопасности и комфорта жителей региона должны быть в приоритете.
Напомним, власти Москвы готовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов.
Руководитель московского бюро Международной организации по миграции – Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев заявил, что ничего плохого в отказе Москвы от труда мигрантов на стройках нет, однако подобное решение в условиях пандемии вряд ли возможно.
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