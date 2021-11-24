Пассажирка маршрутки в Краснодаре ударила ребенка из-за требования надеть маску

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24 ноября, среда | Последнее обновление — 10:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: На Украине призвали Запад ввести против России «адские» санкции
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Вы летите на гребне волны прогресса, уничтожая отставших классиков, Шекспира и Данте, переименовывая мам и пап в родителей номер один и номер два, умножая гендеры и прочее? Флаг вам в руки, а нам спешить некуда.
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Консенсус в медицинской науке – это всегда плод огромного количества компромиссов, традиций, политических интересов, коммерческих каких-то историй, чисто культурных предрассудков. Часто консенсус ко всеобщей пользе, но далеко не обязательно.
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Все разговоры про будущее обычно сводятся к довольно банальной футурологии. Все больше онлайна и удаленной работы, телемедицина, исчезновение национальных государств и все такое прочее. Мы решили говорить только о том русском будущем, которое мы сами хотим видеть для себя.
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Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Пассажирка маршрутки в Краснодаре ударила ребенка из-за требования надеть маску
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Пассажирка маршрутки в Краснодаре устроила скандал и ударила находившегося рядом ребенка после того, как водитель попросил ее надеть маску или выйти из транспорта.
Видео инцидента появилось накануне в соцсетях. На кадрах видно, как женщина грубо выражалась и отказывалась надевать маску. Кроме того, на последних секундах ролика женщина ударяет ребенка, на что водитель делает ей замечание. После этого она вышла из маршрутки, передает RT.
По информации местных СМИ, полиция устанавливает личность женщины, ей грозит административное наказание по статье о мелком хулиганстве.
Ранее в аэропорту Пулково в Петербурге задержали тренера российской пловчихи Виталины Симоновой, его скрутили полицейские за отказ надеть маску.
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Вирусолог не исключил «самоудушения» COVID-19
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«Испанка» три года заражала жителей всего мира, а затем исчезла. При этом какого-то эффективного против нее средства создано не было, болезнь сама пришла и ушла, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов.
В России с 6 ноября сохраняется динамика снижения числа новых заболеваний COVID-19. По данным на 23 ноября, в стране выявлено 33,9 тыс. случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что является минимальным значением с 24 октября.
«Волна заболеваемости сначала поднимается, а потом опускается, и опускаться будет еще достаточно длительное время. Поэтому о прохождении этой волны говорить пока нельзя. Но то, что мы, по-видимому, прошли пик – это уже достаточно очевидно. Хотя если ориентироваться на прошлый год, то пик пришелся на первую декаду декабря, а затем уже началось снижение. В тот раз оно было очень длительным, практически до середины июня», – говорит Чепурнов.
Он напоминает, что несмотря на то, что коронавирусная инфекция – сезонное заболевание, пик предыдущей волны пришелся на середину лета, поэтому окончание последнего подъема может наступить не скоро.
«Поскольку защитные меры, вакцинация по большей части игнорировались населением, то они здесь ни при чем. Данное снижение заболеваемости – это просто такое естественное свойство. В Японии, например, произошел слом, там варианты «дельта» вытеснили все другие штаммы, поскольку они обладают «самоудушением». Может быть, и нас такое счастье посетит, а может быть, этого и не случится в ближайшие годы», – рассуждает вирусолог.
«Самоудушение» вируса – достаточно частое явление, продолжает специалист, приводя в пример испанский грипп («испанку»), который в течение трех лет заражал жителей всего мира, а затем исчез. При этом какого-то эффективного средства против нее создано не было, болезнь сама пришла и ушла.
«Сейчас можно предположить два варианта развития событий. Первый – произойдет некое генетическое самоудушение вируса, что было бы самым оптимальным вариантом. Второй – нам предстоит длительное сотрудничество с коронавирусом, хотим мы этого или не хотим», – полагает Чепурнов.
Есть и третий вариант развития событий, когда человечество создаст вакцины нового поколения, которые, возможно, смогут справиться с пандемией, считает собеседник. Но в противном случае удастся хотя бы минимизировать потери, поскольку уже сегодня показано, что существующие вакцины снижают тяжесть заболевания и смертность от него в десять раз, что является огромным достижением.
Накануне, 22 ноября, в стране зафиксировали 35 681 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев заболевания сократилось на 1685.
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Казанцы объединились в чаты для поиска попутчиков без QR-кодов
Жители Казани начали объединяться в группы помощи для людей без QR-кодов, они предлагают бесплатно довозить людей без этих меток, сообщают СМИ.
Для опознавания людей без QR-кодов, желающих добраться до работы, используется красный пакет, сообщает ГТРК Татарстан.
В репортаже телеканала ведущая смогла поймать одного из таких водителей, он сообщил, что подвозит людей с красными пакетами бесплатно из сочувствия.
Жители города объединяются в различные чаты в соцсетях, чтобы помочь доехать друг другу без QR-кодов, в одном из таких чатов более 9 тыс. человек.
При этом цены на поездки в такси начали стремительно расти после ввода QR-кодов.
Россияне оценили работу системы здравоохранения во время пандемии
Мнения россиян о том, справляется ли система здравоохранения с нагрузкой во время пандемии, разделились практически поровну: 46% считают, что справляется, 49% – наоборот, следует из данных опроса ВЦИОМ.
«У половины россиян (51%) за время пандемии не изменилось отношение к представителям медицинских профессий (независимо от того, работают они с коронавирусными пациентами или нет). У четверти опрошенных отношение улучшилось (25%), а у 18% – ухудшилось (30% среди 18-24-летних)», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
При этом лишь 17% респондентов знают о практике дистанционной консультации у врача, 42% что-то слышали об этом, а 41% опрошенных россиян не слышали о таком. Однако среди осведомленных о возможности удаленной консультации врача по телефону или через интернет большинство (80%) не пользовались такой услугой, 16% получали консультацию по телефону, а 4% – через интернет.
«Более половины россиян (60%) допускают, что в будущем могут обратиться за консультацией врача через интернет или по телефону, а не при личном визите (66% среди жителей городов-миллионников, 64% среди жителей городов с населением от 500 до 950 тыс. человек), 38% не допускают для себя такую возможность (42% среди жителей сел)», – отмечается в сообщении.
Опрос проведен 8 ноября 2021 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
До этого опрос ВЦИОМ показал, что меры по предотвращению распространения коронавируса поддерживает большинство россиян: в частности, более половины (56%) считают необходимым допуск граждан на массовые мероприятия и другие общественные места только при наличии документа (QR-кода) о вакцинации.
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Дочь Гаркалина опровергла слова Гузеевой об отсутствии прививок у артиста
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Дочь актера Валерия Гаркалина, который умер от коронавируса, Ника опровергла слова коллег отца о том, что у него якобы не было вакцинации от COVID-19.
«Да. Он был вакцинирован», – ответила она на вопрос «Московского комсомольца» о том, был ли вакцинирован актер.
Также она подчеркнула, что у нее «нет возможности и желания что-то в данный момент говорить и комментировать. Я боюсь что-либо сейчас журналистам говорить. Это может быть интерпретировано как угодно».
В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок и до этого прививался вакциной «КовиВак».
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что несмотря на информацию в СМИ о том, что скончавшийся в возрасте 67 лет актер Валерий Гаркалин был вакцинирован от коронавируса, на самом деле у него якобы не было ни одной прививки. Продюсер Евгений Фридлянд также написал в Facebook, что Гаркалин «не прививался», а у него якобы «был купленный сертификат».
Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.
Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.
Алентова похвалила смеявшихся на прощании с Гаркалиным
Актриса Вера Алентова похвалила студентов, которые во время прощания с актером Валерием Гаркалиным смеялись.
На прощание с артистом пришли студенты ГИТИСа, они с балкона очень эмоционально реагировали на истории о Гаркалине, которые рассказывали друзья и коллеги актера, сообщает «Московский комсомолец».
«Редко на похоронах звучит смех. И это очень хорошо, что в зале смеются. Валера был близок нашей семье, хотя встречались мы редко. В нашей среде, если о тебе все хорошо говорят, значит, ни черта ты не стоишь. Но Валера был исключением. У него была Катенька, жена. Не у всех случается такая Катенька. Даже когда смерть ожидаема, ты не можешь сказать человеку, что он исключительный. А Валера был исключительным, и сегодня я ему об этом говорю. Большое спасибо, что ты случился в нашей жизни», – сказала Алентова.
Напомним, церемония прощания с актером и педагогом Валерием Гаркалиным завершилась в Учебном театре ГИТИСа в Москве.
Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.
Мурашко назвал регионы с ростом тяжелых случаев COVID-19
Максимальный рост количества случаев тяжелого течения коронавируса наблюдается в девяти российских регионах, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Максимальный рост за неделю тяжелых пациентов отмечен в следующих регионах: Карелия, Камчатский край, Хабаровский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Кемеровская область, Тверская, Липецкая и Мурманская области», – цитирует Мурашко ТАСС.
По его словам, для активно распространяющегося сейчас штамма «дельта» характерно тяжелое протекание болезни.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 33 тыс. 996 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,4 млн случаев заболевания.
Жительница Северска узнала о призе за прививку от COVID в госпитале
Жительница закрытого города Северск Томской области, которая в прямом эфире местного телевидения на звонок с сообщением о победе в лотерее по вакцинации от COVID-19 сказала, что лежит в ковидном госпитале, чувствует себя хорошо, сообщил Центр управления регионом (ЦУР) Томской области.
Ведомство сообщило в Telegram, что «на северском телевидении в прямом эфире прошел розыгрыш подарков среди вакцинированных первым компонентом вакцины от коронавируса», и «победительница лотереи, которой дозвонились ведущие, сообщила, что лежит в ковидном госпитале».
Это взволновало местных жителей. Заместитель мэра ЗАТО Северск по социальной политике Павел Хрячков заявил «для предотвращения кривотолков», что победительница «привита только первым компонентом, иммунизация не завершена». Она «чувствует себя нормально».
Отмечается, что в качестве приза женщина получит сертификат на посещение спортивного магазина на 3,5 тыс. рублей.
Ранее курский антипрививочник убедился в существовании COVID в реанимации.
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Попова назвала регионы с высокими показателями заболеваемости COVID
Достаточно высокие цифры по заболеваемости коронавирусом сохраняются в России, в 18 регионах идет рост инфицированных, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По ее словам, по России сохраняется высокий уровень заболеваемости.
«Вместе с тем благодаря принимаемым и принятым уже мерам увеличилось почти в 3,6 раза число регионов, где отмечается снижение заболеваемости. И пока стабилизация уровней отмечена в 34 субъектах РФ», – цитирует РИА «Новости» Попову.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о снижении количества болеющих коронавирусом.
В ВОЗ спрогнозировали, что в Европе число жертв коронавируса может превысить 2 млн к марту 2022 года.
За минувшие сутки в России выявили 33 996 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,4 млн случаев заболевания.
В Казани наказали напавшего на кондуктора пассажира
В Казани арестовали на пять суток и оштрафовали на 2 тыс. рублей пассажира автобуса, ударившего кондуктора и брызнувшего в него из перцового баллончика за просьбу предъявить QR-код.
«Для нас важен этот прецедент. Мы видим, что сотрудники полиции не оставляют данные правонарушения ненаказанными. Это важно и для кондукторов, многие из которых сейчас опасаются за свою жизнь и здоровье», - приводит сайт «Бизнес Online» слова председателя Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергея Темлякова.
В понедельник в Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком.
Напомним, 22 ноября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.
В России выявили 33,9 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 33 996 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 33 996 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6% не имели клинических проявлений болезни».
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2749, Московской области – 1871, Самарской области – 1529.
Всего в стране выявлено 9 400 835 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Также за сутки зафиксировали 1243 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 266 579 человек.
За последние сутки в России полностью выздоровел 36 051 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 089 694 человек.
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Накануне, 22 ноября, в России выявили 35 681 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 1685.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Названы сроки поступления препарата от COVID-19 в регионы
Поставки внутривенного препарата для лечения пациентов с коронавирусом планируется осуществить во все регионы России до конца недели, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По его словам, уже закуплены препараты для внутривенного введения пациентам с коронавирусом в стационарах, передает ТАСС.
«Отгрузка идет активно начиная с субботы. Сегодня почти в половине регионов отгрузка осуществлена, идет приемка. До конца недели мы планируем, что отгрузка препарата будет завершена во все субъекты России», – сказал он.
Мурашко пояснил, что данный препарат очень важно применять на ранних сроках заболевания. Министр напомнил, насколько важно, чтобы граждане обращались за помощью в медучреждения как можно раньше.
«Минздрав зарегистрировал инфузионную форму уже ранее использованного препарата против новой коронавирусной инфекции, и сейчас он вносится в методические рекомендации», – заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что лекарства от коронавирусной инфекции будут доступны уже в ближайшее время.
Кроме того, специалисты 27-го Научного центра Минобороны России создали и зарегистрировали эффективную при коронавирусе биологически активную добавку «КовБАД».
Врачи написали открытое письмо противникам вакцинации
Российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги.
Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза, передает РИА «Новости».
В письме говорится, что врачам известна позиция указанных людей по вопросу о вакцинации от COVID-19. «Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», – подчеркивается в письме.
Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и лавный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что страх перед вакцинацией от коронавирусной инфекции лишен логических обоснований.
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Противников QR-кодов в Екатеринбурге наказали
Участников акции против QR-кодов в торговых рядах в Екатеринбурге Андрея Подкидышева и Леонида Привалова приговорили к административному аресту, решение принял Ленинский райсуд города.
«12 суток ареста», – цитирует сообщение суда РИА «Новости».
Там добавили, что обвиняемых признали виновными по административной статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».
Активисты в Екатеринбурге устроили акцию в торговых рядах: они требовали охранников впустить их внутрь и показать их собственные QR-коды о вакцинации, это заканчивалось конфликтами.
Ранее СМИ сообщали, что в Сызрани работницы сферы секс-услуг начали требовать от клиентов QR-коды о вакцинации против коронавируса.
ВОЗ: В Европе число жертв коронавируса может превысить 2 млн к марту 2022 года
Число умерших от последствий заражения коронавирусом в Европе к марту 2022 года при сохранении нынешних тенденций может превысить два млн человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
«К марту 2022 года в Европейском регионе от COVID-19 может погибнуть более двух млн человек. Регион остается в тисках пандемии COVID-19. На прошлой неделе количество зарегистрированных смертей от COVID-19 выросло почти до 4200 в день, вдвое с 2100 в конце сентября. Между тем совокупное зарегистрированное количество смертей от вируса превысило 1,5 миллиона в 53 странах региона», – передает ТАСС.
Также в ВОЗ отметили, что на сегодняшний день «COVID-19 является причиной смерти номер один в Европе и Центральной Азии».
Как уточняют эксперты ВОЗ, есть три основных фактора, способствующих быстрому распространению COVID-19. Во-первых, в Европе доминирует крайне заразный дельта-вариант SARS-CoV-2. Во-вторых, во многих странах отменены ограничения. В-третьих, многие жители еще не вакцинированы.
При этом эксперты предупреждают о том, что страны региона ждет «высокая или экстремальная нагрузка» на систему здравоохранения. Они призывают проводить вакцинацию и ревакцинацию населения, а также принимать профилактические меры: носить маски, мыть руки, проветривать помещения, соблюдать дистанцию между людьми.
«У всех нас есть возможность и ответственность помочь предотвратить ненужные трагедии и гибель людей, а также ограничить дальнейшие потрясения для общества и бизнеса в этот зимний сезон», – приводятся в сообщении ВОЗ слова директора бюро Ханса Клюге. Напомним, ВОЗвыразила обеспокоенность скоростью распространения COVID-19 в Европе. В европейских странах властиужесточают коронавирусные ограничения. В странах Европыпроходят акции протеста в рамках Всемирной демонстрации против коронавирусных ограничений.
В Рязани поддержали законопроекты о QR-кодах в общественных местах
Депутаты Рязанской областной думы поддержали федеральные законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте на заседании, сообщил председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин.
«Закон поддержан», – передает его слова РИА «Новости». Председатель отметил, что «речь идет о биологической безопасности населения, и государство обязано принять решительные меры».
Уточняется, что 25 депутатов Рязанской областной думы поддержали законопроекты, шестеро проголосовали против.
Напомним, 22 ноября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса, который повлек за собой стычки с контролерами в транспорте.
СМИ сообщали, что в Сызрани работницы сферы секс-услуг начали требовать от клиентов QR-коды о вакцинации против коронавируса.
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