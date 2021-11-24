Пентагон решил по-новому следить за НЛО

Министерство обороны США заявило, что в его структуре будет создано новое подразделение по слежению за воздушными объектами, которое придет на смену нынешней рабочей группе по слежению по НЛО.

Новая структура будет назваться длиннее: группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам, в английской аббревиатуре – AOIMSG.

«Группа будет синхронизировать действия в министерстве обороны и во всем правительстве США по обнаружению, идентификации и атрибуции представляющих интерес объектов в особых зонах воздушного пространства. Она также будет оценивать и снижать любые связанные угрозы для безопасности полетов и национальной безопасности», – передает РИА «Новости» сообщение Пентагона.

«Министерство обороны воспринимает сообщения о вторжениях любых воздушных объектов, опознанных и неопознанных, очень серьезно, и расследует каждое из них», – заверили в Пентагоне.

Ранее экс-президент США Барак Обама в эфире передачи «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» рассказал, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии так называемых летающих тарелок, принцип движения которых не поддается объяснению.

Напомним, в августе 2020 года Пентагон подтвердил решение о создании рабочей группы по изучению неопознанных летающих объектов. Курировать данное направление работы был назначен замглавы Пентагона Дэвид Норквист.