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Польша заявила о готовности к переговорам с Россией по миграционному кризису
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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире Польского радио заявил, что Варшава готова к переговорам с Россией на тему миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
«Польша готова к переговорам с Российской Федерацией, однако переговоры, касающиеся Белоруссии и польско-белорусских отношений, белорусского будущего должны вестись, по нашему глубокому убеждению, с белорусской оппозицией», – приводит его слова РИА «Новости».
В минувшее воскресенье Польша приостановила грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте пропуска «Кузница». Польша также допустила возможность полного закрытия границы с Белоруссией, вплоть до прекращения транзита и торговли. Ранее Лукашенко угрожал перекрыть поставки газа в Европу в случае закрытия границы Польшей. В ЕС заявили, что Россия не позволит Лукашенко перекрыть поставки газа в Евросоюз.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов. Тем временем число беженцев на границе Белоруссии и Польши достигло 7 тыс. человек.
В Госдуме выступили против запрета на упоминание национальности преступника в СМИ
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«Подобная идея нарушает 282-ю статью УК РФ, создает напряженность в обществе и препятствует работе правоохранительных органов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин. Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий упоминать в СМИ национальность преступника.
«У любого человека есть родители и национальность, а любая национальность связана с культурой поведения: в одних и тех же ситуациях представители разных культур поступают по-разному. Если бы человек в момент совершения преступления становился инкубаторским цыпленком, тогда подход, предлагаемый этим законопроектом, был бы справедлив. Но преступник до и после злодеяния остается тем же человеком. Поэтому эта инициатива содержательно неправильная», – пояснил депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия – За правду» Михаил Делягин.
Кроме того, по его словам, такой закон создаст проблемы для правоохранительных органов и для профилактики преступлений, в том числе с помощью СМИ, потому что силовики обязаны учитывать стереотипы поведения преступника, исходя в том числе из его культуры и национальности.
«К примеру, ФБР имеет криминалистические данные по всем национальностям, вплоть до пуэрториканской преступности, которую они отличают от мексиканской. Внешне преступников не отличить, но они различаются по типу поведения. Данный законопроект – это способ дезорганизации работы правоохранительных органов. Можно предположить, что продвижение этого закона будет на руку этнической организованной преступности», – подчеркнул парламентарий.
«Кроме того, в случае запрета указания национальности, в обществе цензурные этнонимы будут заменяться нецензурными. Уже сейчас некоторая часть общества вместо слова «кавказцы» использует слово «звери». Согласитесь, кавказцы – не звери, и они сами не хотят, чтоб их так называли», – добавил политик.
Также, по мнению Делягина, внесенный законопроект подпадает под статью 282 Уголовного кодекса о разжигании межнациональной розни, поскольку в общественном сознании создается ощущение того, что преступники пытаются обеспечить себе меньшую опознаваемость. «Думаю, сейчас многие честные и хорошие люди участвуют в провокации, поддерживая этот документ, в силу своих эмоций. И им нужно раскрывать глаза на суть обсуждаемого законопроекта», – сказал депутат.
Имеет ли для вас значение этническая принадлежность человека, обвиняемого в резонансном преступлении?
«Если дело дойдет до обсуждения этого законопроекта в Госдуме, то я постараюсь высказаться против и буду голосовать против», – пообещал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, этот законопроект невыгоден как раз тем малым национальностям, которых традиционно подозревают в повышенной готовности к преступлениям.
«Если перестать указывать национальности преступников, то массовое сознание начнет подозревать именно эти национальности во всех злодеяниях. А если упоминать национальности всех нарушителей закона – от русских до цыган, то реальная картина, скорее всего, покажет отсутствие какой-либо напряженности по этому вопросу», – пояснил парламентарий.
В ЛДПР, вероятно, также выступят против законопроекта. «Я категорически против этой инициативы, в том числе и на фоне того, что наше правительство выступает за все большее привлечение мигрантов. Мы видим, что уровень этнической преступности растет», – считает депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Алексей Журавлев.
«Почему мы не должны знать полной информации о том, кто совершает преступление и из-за чего у нас растет преступность? Насколько я знаю, лидер партии Владимир Жириновский придерживается схожей точки зрения. В этом плане у нас схожие позиции», – заключил Журавлев.
В понедельник парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в СМИ сведений о национальности преступника. Документ опубликован в электронной базе данных палаты.
По мнению авторов законопроекта, «распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности».
«В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны», – говорится в сопутствующих документу материалах.
Ранее генерал полиции в отставке Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, что коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности. Ворожцов также выступил за то, чтобы указывать национальность преступника в СМИ, если известно, что данный вид преступлений характерен для криминалитета из определенного этноса.
«Если мы не будем называть национальность преступника, не будем уточнять, что одним видом преступлений занимаются выходцы из Грузии, а другим – приезжие из Узбекистана, мы будем обезоруживать оперативные отделы, следственный аппарат, службы профилактики и местные органы власти в каждом регионе. А мы должны, в том числе и через СМИ, ориентировать их на предмет склонности тех или иных этнических групп и диаспор к преступлениям определенной направленности», – резюмировал собеседник.
Напомним, последним громким делом, после которого в очередной раз в России подняли вопрос об указании национальности подозреваемых в преступлении, стало избиение отца с сыном в Новой Москве.
После него главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в Telegram-канале случай в Новой Москве, написав, что «все эти «приезжие» и «лица кавказской национальности» допрыгаются» до того, что «в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро».
В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что уже устал от обвинений, звучащих в адрес кавказцев по любому поводу. Позднее Кадыров и Симоньян прекратили спор, который возник из-за слов о выходцах с Кавказа.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России решать проблему этнической преступности.
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Лукашенко предупредил «диких политиков Польши» о последствиях закрытия границы
Угрозы польской стороны закрыть границу с Белоруссией будут иметь последствия для Польши, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Это уже, наверное, больше обращение к полякам. Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, «Кузницу» закроют – погранпереход железнодорожный. И так далее, и тому подобное. Я в этом плане только могу сказать: закроют –пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс, а там ребята резкие. Они их быстро отстроят», – передает его слова «БелТА».
По словам Лукашенко, Минск не «перебрасывает» мигрантов в ЕС через границу специально.
«Наша политика как была изначально по отношению к этому миграционному кризису, она такой и остается. Мы умышленно, специально никого через границу не перебрасываем. И это делать не будем», – сказал он.
«Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2 тыс. беженцев. У нас же в этом лагере (в логистическом центре у границы с Польшей – прим. ВЗГЛЯД) около 2 тыс. беженцев. Я просил, чтобы они (Евросоюз и, в частности, Германия – прим. ВЗГЛЯД) их забрали. Они сказали, (и.о. канцлера Германии Ангела – прим. ВЗГЛЯД) Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже», – добавил президент республики.
Лукашенко заявил, что то, что Меркель в телефонном разговоре с ним «пообещала контактные лица – они на контакт даже не выходят». Министр иностранных дел Беларуси [Владимир] Макей им звонит: «Давайте будем работать в этом ключе!» – Да мы там в командировке, еще где-то и прочее», – заявил президент.
По словам главы республики, Минск будет требовать, чтобы Германия забрала этих мигрантов, но при этом белорусская сторона, в принципе, может и сама справиться с этими людьми.
«В этой связи: не надо никого ждать. Отказались, значит, им въезд сюда будет закрыт. Им нечего здесь делать. Потому что это будет то же самое, что с этими вот международными визитерами. Приедут покрасоваться. Мы сами справимся с этими людьми, если их Германия не заберет к себе. А куда деваться? Нам деваться некуда. Но мы должны требовать от немцев, чтобы они их взяли», – подчеркнул Лукашенко.
Ранее в Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
В Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
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Евгений Попов назвал цензурой запрет на упоминание национальности преступника в СМИ
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Межнациональная рознь не характерна для российского общества, поэтому законодателям не нужно придумывать неестественные для нашей страны законопроекты, сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий, депутат Госдумы Евгений Попов. Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий упоминать в СМИ национальность преступников.
«Мы с коллегами в парламенте внимательнейшим образом рассмотрим инициативу парламента Чечни. Естественно, мы видели и будем учитывать негативные отзывы на эту идею со стороны профессионального сообщества, большого количества уважаемых журналистов и Союза журналистов России», – сказал депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Евгений Попов.
«С законодательной точки зрения этот законопроект невозможно принять без того, чтобы не осталось лакун и лазеек для его обхода. Эта идея не может быть выражена настолько четко и ясно, насколько это подобает для закона. Всегда будет оставаться возможность широких трактовок этой нормы. К примеру, в мире существует огромное количество этнических ОПГ с конкретным указанием национальностей, и как нам теперь их называть? Кроме того, как быть со случаями, когда преступление совершает иностранец, а не представитель одного из российских этносов?» – задался вопросом собеседник.
С точки зрения освещения полноты события, если автор считает это необходимым, можно указывать государственную, национальную, гендерную и любую другую принадлежность, подчеркнул собеседник. «Мы живем в многонациональной стране, которой еще со времен СССР не характерны сложности на национальной почве, и не нужно придумывать неестественные для нашего общества законопроекты», – добавил Попов.
По его словам, российские СМИ работают в четкой и регулируемой системе, которая не нуждается в корректировке. «В целом я не вижу в этой идее ничего, кроме ограничения свободы слова. Этот законопроект выглядит, как элемент цензуры, которая запрещена российским законодательством», – резюмировал парламентарий.
Имеет ли для вас значение этническая принадлежность человека, обвиняемого в резонансном преступлении?
В понедельник парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в СМИ сведений о национальности преступника. Документ опубликован в электронной базе данных палаты.
По мнению авторов законопроекта, «распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности».
В то же время депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия – За правду» Михаил Делягин считает, что подобная идея нарушает 282-ю статью УК РФ, создает напряженность в обществе и препятствует работе правоохранительных органов.
«Если дело дойдет до обсуждения этого законопроекта в Госдуме, то я постараюсь высказаться против и буду голосовать против», – пообещал в свою очередь депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, «если перестать указывать национальности преступников, то массовое сознание начнет подозревать именно эти национальности во всех злодеяниях».
В ЛДПР, вероятно, также выступят против законопроекта. «Я категорически против этой инициативы. Почему мы не должны знать полной информации о том, кто совершает преступление и из-за чего у нас растет преступность? Насколько я знаю, лидер партии Владимир Жириновский придерживается схожей точки зрения. В этом плане у нас схожие позиции», – заключил член фракции ЛДПР Алексей Журавлев.
Ранее генерал полиции в отставке Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, что коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности. Ворожцов также выступил за то, чтобы указывать национальность преступника в СМИ, если известно, что данный вид преступлений характерен для криминалитета из определенного этноса.
Напомним, последним громким делом, после которого в очередной раз в России подняли вопрос об указании национальности подозреваемых в преступлении, стало избиение отца с сыном в Новой Москве.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России решать проблему этнической преступности.
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Лукашенко: Вопрос о президенте Союзного государства на повестке дня не стоит
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о едином президенте в Союзном государстве никогда не обсуждался, об этом он рассказал корреспонденту Би-би-си Стиву Розенбергу.
«Союз – это два суверенных государства, которые выстраивают этот союз. Когда вы выстраиваете союз с американцами, речи не идет, что у вас когда-то не будет королевы и парламента. Точно так же и мы свой союз, формируя с середины 90-х, четко определились, что это будут две страны (Белоруссия и Россия), которые выстроят союз и он будет мощнее унитарного государства... А вопрос один президент или два президента мы никогда с Путиным не обсуждали, потому что такого вопроса на повестке дня не стоит», – ответил Лукашенко на вопрос о том, будет ли в Союзном государстве один общий президент.
Отрывок интервью Би-би-си публикуется в Telegram-канале «Пул Первого».
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего совета Союзного государства утвердили Военную доктрину Союзного государства.
Постпред ЕС заявил о невозможности наладить отношения Запада с Минском
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Глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель на онлайн-конференции вашингтонского Центра имени Вудро Вильсона выразил мнение, что страны Запада уже не пойдут на нормализацию отношений с Минском из-за «интернационализации внутреннего конфликта» Белоруссии.
Шубель выступил с утверждением, что в Белоруссии происходит «экстернализация и интернационализация внутреннего конфликта». «Я думаю, это делает невозможным то, что кто-либо в Европе <…> на каком-то этапе вернется к нормальным отношениям [с Минском] и что мы сможем развернуться [для налаживания отношений], как мы это видели в 2010–2011 гг.», – заявил дипломат. По его мнению, то же самое касается не только Европы, но и США, а также «других демократических стран», передает ТАСС.
Глава представительства ЕС выразил мнение, что такая ситуация произошла из-за миграционного кризиса на границе с Польшей и вынужденной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Белоруссии. К этому постпред также добавил реакцию Александра Лукашенко на пандемию коронавируса, которая, как считает Шубель, «по сути, была нулевой». «Не было реакции. Она (пандемия) была высмеяна им. Это, по моему убеждению, стоило ему также многих симпатий со стороны тех жителей Белоруссии, которые, возможно, в обычных обстоятельствах не так негативно к нему бы относились», – полагает постпред.
Ранее в администрации США возложили на президента Белоруссии Александра Лукашенко «полную ответственность» за ситуацию на границе с Польшей, пообещав ввести новые санкции против Минска после консультаций с Евросоюзом.
Накануне и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в республике и сложной ситуации на границе с ЕС. При этом сам президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник исключил возможность переговоров с лидерами белорусской оппозиции, в том числе со Светланой Тихановской.
В минувшее воскресенье Польша приостановила грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте пропуска «Кузница». Польша также допустила возможность полного закрытия границы с Белоруссией, вплоть до прекращения транзита и торговли. Ранее Лукашенко угрожал перекрыть поставки газа в Европу в случае закрытия границы Польшей. В ЕС заявили, что Россия не позволит Лукашенко перекрыть поставки газа в Евросоюз.
В прошлый понедельник Госдеп США анонсировал новые санкции против Белоруссии в координации с ЕС из-за ситуации с мигрантами на границе республики с Польшей. В тот же день и. о. главы МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз готов вернуться к диалогу с Минском, если из Белоруссии поступят сигналы об изменении ситуации с мигрантами. Он также сообщил, что страны Евросоюза согласовали критерии для нового санкционного списка. Норвегия выразила готовность поддержать новые санкции Евросоюза против Белоруссии.
Перед этим глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел входящих в ЕС стран на прошедшей в Брюсселе встрече приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого.
Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов.
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Губернатор Подмосковья призвал улучшить условия жизни мигрантов
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Глава Московской области Андрей Воробьев призвал улучшить жилищные условия мигрантов, работающих на территории Подмосковья, чтобы люди «жили цивилизованно».
По словам губернатора, те, кто ведут бизнес и привлекают иностранную рабочую силу, должны обеспечивать комфортные и безопасные условия проживания.
«Я прошу провести соответствующую работу, чтобы... люди, приезжающие из других стран и регионов, жили не в «резиновых» квартирах, а цивилизовано», – цитирует РИА «Новости» Воробьева.
Он также заявил, что предстоит большая работа, которая потребует дополнительных инвестиций, но вопросы безопасности и комфорта жителей региона должны быть в приоритете.
Напомним, власти Москвы готовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов.
Руководитель московского бюро Международной организации по миграции – Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев заявил, что ничего плохого в отказе Москвы от труда мигрантов на стройках нет, однако подобное решение в условиях пандемии вряд ли возможно.
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Меркель обсудила с Тихановской ситуацию в Белоруссии
И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в республике и сложной ситуации на границе с ЕС, сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.
«Канцлер указала на неизменную поддержку белорусского демократического движения и подчеркнула, что политическое руководство страны должно положить конец репрессиям против оппозиции и независимых журналистов, освободить заключенных и начать серьезный диалог с обществом, чтобы разрешить кризис посредством честных и свободных выборов», – приводит слова Зайберта ТАСС.
Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность переговоров с лидерами белорусской оппозиции, в том числе со Светланой Тихановской.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил о начале долгого миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. В прошлый четверг Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов. Тем временем число беженцев на границе Белоруссии и Польши достигло 7 тыс. человек.
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Лукашенко исключил переговоры с Тихановской
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует вести переговоры с лидерами белорусской оппозиции, в том числе со Светланой Тихановской.
«Я могу параллель провести. Вот как только [президент России Владимир] Путин с [блогером Алексеем] Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой [Тихановской] начну вести переговоры», – сказал Лукашенко в интервью британской Би-би-си.
По его мнению, «Навальный – это продажный человек и Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров». «Он не оппозиционер для Путина, он предатель интересов России», – отметил президент Белоруссии.
Также Лукашенко назвал предателями представителей белорусской оппозиции, отметив, что никаких переговоров вести не планируется.
«Есть беглые, есть предатели, которые сидят в Литве, Польше, Великобритании. Недавно в Литве озвучили цифры: около 400 тысяч евро обходится содержание одной из беглых, которая в Литве сидит». «Это не оппозиция, это предатели», – заявил Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что война в Белоруссии приведет к вмешательству России и НАТО и перерастет в ядерную.
В пятницу министр обороны Белоруссии Виктор Хренин усмотрел в наращивании войск НАТО у границы подготовку к войне. Он заявил, что наращивание вдоль западных белорусских границ воинских контингентов, вооружений и техники, напоминает события перед Великой Отечественной войной.
Украинцев задержали в Литве за перевозку нелегальных мигрантов
Двое граждан Украины задержаны в Литве за незаконную перевозку нелегальных мигрантов, сообщила Служба охраны госграницы при МВД Литвы.
«В Шальчининкском и Вилкавишкском районах во время контрольного рейда на автомагистралях были остановлены автомобили, управляемые гражданами Украины, в которых находились нелегальные мигранты. Перевозившие их водители задержаны», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Отмечается, что в обоих случаях задержанные украинцы перевозили в своих машинах по семь нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, которые проникли в Литву с территории Белоруссии. Их размещают в центрах приема, где ожидают решения по просьбе о предоставлении убежища. До его вынесения беженцы не имеют права свободного передвижения по стране. Задержанным грозит штраф или лишение свободы на срок до шести лет.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Ранее в Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Накануне в Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
Лукашенко подписал указ об обеспечении режима чрезвычайного положения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым утвердил порядок функционирования органов управления при введении режима ЧП на всей территории страны или в отдельных регионах, сообщила президентская пресс-служба.
«Указом утверждено положение об органах управления при введении чрезвычайного положения. Оно объединит, конкретизирует и дополнит ныне действующие аналогичные положения об объединенном оперативном штабе и комендатуре территории, на которой введено чрезвычайное положение», – приводит сообщение ТАСС.
Также Лукашенко подписал указ «О Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом» с целью «усовершенствования законодательства о защите конституционного строя».
«В указе учтены произошедшие в 2021 году изменения законодательства по вопросам функционирования государственной системы реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований и массовые беспорядки, а также практический опыт противодействия экстремистским проявлениям в 2020–2021 годах», – подчеркнули в пресс-службе.
В конце июня белорусский парламент принял законопроект «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя». Документом предусматривается внесение изменений в законы «О Вооруженных силах Республики Беларусь», «О чрезвычайном положении» и «О военном положении», а также имплементация в законы о чрезвычайном и военном положении норм декрета президента «О защите суверенитета и конституционного строя».
Захарова сочла примером информационной войны ситуацию на польской границе
Ситуация на границе Польши и Белоруссии является показательным примером информационной войны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«То, что мы сейчас видим на упомянутой мной белорусско-польской границе, является образцом, показательным примером информационной войны», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Ранее в Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Накануне в Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
США и ЕС собрались ввести новые санкции против Белоруссии
Власти Соединенных Штатов и Евросоюза ясно дают понять, что намерены вводить новые рестрикции против Белоруссии в связи с ситуацией на границе с Польшей, сообщила специальный представитель США по Белоруссии Джули Фишер на онлайн-конференции вашингтонского Центра имени Вудро Вильсона.
Фишер выступила с утверждением, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «несет полную ответственность» за ситуацию на границе с Польшей, передает ТАСС.
«Вот почему Запад остается единым и использует санкционный инструментарий для изменения направления [политики] Минска. И США, и ЕС ясно дают понять, что в ближайшее время будет оказано еще большее санкционное давление [на Белоруссию]», – заявила американский дипломат.
Специальный представитель США выразила мнение, что санкции против Белоруссии окажут эффект со временем. Отвечая на вопрос о рестрикциях против Минска, Фишер сказала: «Я думаю, что это средства, которые требуют времени, будучи элементом давления». «Они (санкции) не предназначены просто для наказания. Они предназначены для достижения результата», – добавила дипломат, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента США.
По ее версии, американские рестрикции не являются «средством, которое в одночасье» сможет принести результат. «Во-вторых, если вы не видите сообщений об этом в Twitter или в The New York Times, то это не значит, что в этой области не наблюдается определенного прогресса», – сказала Фишер.
В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс выступил с утверждением, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «бесчеловечным образом содействует потоку мигрантов через границу». «Как я говорил на прошлой неделе, мы в тесных консультациях с нашими европейскими партнерами готовим новые санкции, чтобы привлечь к ответственности режим Лукашенко за эти гибридные операции, – сказал Прайс. – И, конечно, за продолжающиеся нападки на права человека, на международные нормы <…>».
По словам Прайса, США призывают Минск «немедленно прекратить кампанию по созданию условий для движения потоков мигрантов через границу». «Мы продолжим оказывать давление на режим Лукашенко, и мы не ослабим наши призывы к привлечению к ответственности, а усилим их», – сказал представитель Госдепартамента США.
В минувшее воскресенье Польша приостановила грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте пропуска «Кузница». Польша также допустила возможность полного закрытия границы с Белоруссией, вплоть до прекращения транзита и торговли. Ранее Лукашенко угрожал перекрыть поставки газа в Европу в случае закрытия границы Польшей. В ЕС заявили, что Россия не позволит Лукашенко перекрыть поставки газа в Евросоюз.
В прошлый понедельник Госдеп США анонсировал новые санкции против Белоруссии в координации с ЕС из-за ситуации с мигрантами на границе республики с Польшей. В тот же день и. о. главы МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз готов вернуться к диалогу с Минском, если из Белоруссии поступят сигналы об изменении ситуации с мигрантами. Он также сообщил, что страны Евросоюза согласовали критерии для нового санкционного списка. Норвегия выразила готовность поддержать новые санкции Евросоюза против Белоруссии.
Перед этим глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел входящих в ЕС стран на прошедшей в Брюсселе встрече приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого.
Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов. Тем временем число беженцев на границе Белоруссии и Польши достигло 7 тыс. человек.
Россиянина отдали под суд по делу о причинении вреда нацбезопасности Белоруссии
В Минский горсуд поступило уголовное дело россиянина, обвиняемого в разжигании социальной вражды и призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.
«Прокуратура города Минска направила в Минский городской суд уголовное дело в отношении 21-летнего гражданина Российской Федерации Д., которому инкриминированы разжигание группой лиц социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности, повлекшее иные тяжкие последствия, а также призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет», – сообщается на сайте генпрокуратуры республики.
При этом в ведомстве не называют фамилию фигуранта уголовного дела. Речь в данном случае может идти о гражданине России Егоре Дудникове.
Ранее сообщалось, что задержанному в Белоруссии россиянину Егору Дудникову было предъявлено новое обвинение – в разжигании социальной вражды.
Напомним, что Дудников был задержан в Минске 5 мая. Россиянину предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Срок содержания под стражей Дудникову продлен до 6 августа. В июле Егор Дудников признал вину, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок более двух лет.
ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе
Евросоюз работает над точечными и эффективными мерами реагирования на ситуацию на границе Польши и Белоруссии, они ожидаются на этой неделе, заявил комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи.
«Мы работаем над способами еще больше расширить нашу реакцию (на ситуацию на белорусско-польской границе) точечно и эффективно, этого стоит ожидать уже на текущей неделе», – цитирует РИА «Новости» Вархеи.
По его словам, ЕС уже предоставляет сотни тысяч евро международным организациям, чтобы облегчить гуманитарную ситуацию. Также усилена международная кампания для сдерживания миграционных потоков.
Ранее в Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
В Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
Путин и премьер Италии обсудили кризис на границе Польши и Белоруссии
Премьер-министр Италии Марио Драги обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине и на границе Польши и Белоруссии, сообщает пресс-служба правительственного Дворца Киджи.
«Премьер-министр Марио Драги сегодня провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В центре переговоров были миграционный кризис на границе между Польшей и Белоруссией, динамика цен на энергоносители и ситуация на Украине», – приводит сообщение РИА «Новости».
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что рассчитывает, что президент России Владимир Путин вмешается в ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией и окажет давление на Минск.
Ранее в Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
В Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.