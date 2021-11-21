Глава МИД Франции назвал Россию «невыносимым соседом»

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21 ноября, воскресенье | Последнее обновление — 16:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль предостерег Запад от сотворения новой беды в Донбассе
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«Левая повестка», выходя за пределы университетов, Голливуда и центров больших городов, имеет значительные сложности и с языком, и с объяснением себя, и с огромной разницей между амбициями и реальными возможностями.
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Роковым моментом были восьмидесятые годы, когда впервые оказалось, что развлекать выгоднее, чем производить, спекулировать цифрами выгоднее, чем торговать товарами, а управлять хаосом выгоднее, чем управлять коллективами. И на том старый мир поехал с ярмарки.
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Экономическое (а впоследствии, вероятно, и политическое) объединение ДНР и ЛНР между собой должно повысить управляемость этих территорий, что, в свою очередь, снизит трудности при интеграции с Россией.
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Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Глава МИД Франции назвал Россию «невыносимым соседом»
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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в эфире RTL, что Россия бывает «порой невыносимым соседом», но с ней необходимо сохранять диалог ради общих интересов.
«Россия – прежде всего, сосед. Это реальность, но география упряма, как вы знаете, а Россия не высказала своего намерения «переезжать». Порой соседи бывают невыносимы, бывают соседи, которые вас раздражают, но они остаются вашими соседями, поэтому нужно искать способы действовать вместе на благо общих интересов... Поэтому в любом случае надо продолжать разговаривать с этим соседом», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, именно по этой причине на прошлой неделе состоялась встреча глав МИД и Минобороны России и Франции в формате «2+2».
Министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания российско-французского Совета в формате «2 + 2» обсудил вопросы стратегической стабильности и европейской безопасности, отметив, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие возле границ России.
Появилось видео с моментом смертельного ДТП с блогером Губденским
В Сети опубликовали видеозапись с видеорегистратора, на которой запечатлено, как BMW на Кутузовском проспекте в Москве, за рулем которого был блогер Саид Губденский, вылетело на встречную полосу.
В ролике BMW на мокрой дороге занесло на большой скорости, машина выехала на «встречку», врезалась сначала в один автомобиль, а затем во второй. Видео опубликовано в Telegram-канале Mash.
Ранее сообщалось, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу движения BMW, погибли водитель и пассажир. После этого выяснилось, что за рулем машины был автоблогер Саид Губденский.
В аварии с блогером Саидом Губденским также погиб президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов, сообщал источник.
Позже источник сообщил, что водитель BMW при езде избыточно перестраивался и превышал скорость, из-за этого и попал в аварию.
Противники вакцинации начали использовать случай Гаркалина в своих целях
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Антиваксеры начали активно распространять информацию о том, что актеру Валерию Гаркалину, привившемуся от коронавируса, не помогла вакцина от этого заболевания.
Смерть Валерия Гаркалина активно используется в сообществах антиваксеров в соцсетях для аргументации их позиции против прививок, несмотря на пояснения врачей и родственников актера. Пользователи соцсетей, выступающие против вакцинации, заявляют, что смерть Гаркалина – доказательство того, что прививка не помогает в выработке антител.
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Между тем, врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, что прививка от коронавируса не спасла Валерия Гаркалина, поскольку вакцина не выработала у актера антитела. По статистике, вероятность такой реакции в 0,01% - 0,001% случаев.
«То, что у него не было антител, подтверждает, что у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку», – объяснил врач.
В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок, и до этого прививался вакциной «КовиВак».
«Но она не подействовала, у отца не выработались антител. Он сдал анализ, хотя его предупредили, что не всегда вырабатываются антитела. И тогда он пошел, сделал еще и «Спутник V». Чтобы уже наверняка...Дело не только в прививке. У отца тяжелые сопутствующие заболевания, у него сердечная недостаточность», – поясняла дочь артиста.
Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.
Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.
Московские власти сообщили, что в городе могут установить памятную табличку артисту.
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Дерипаска припомнил Ходорковскому залоговые аукционы
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Бизнесмен Олег Дерипаска спросил у «бывшего банкира и сегодняшнего общественного деятеля» Михаила Ходорковского, не мешает ли тому спать участие в залоговых аукционах в 1990-х годах.
Дерипаска заявил в Telegram, что для Ходорковского 1990-е годы были «благословенным временем», когда тот «сказочно разбогател». Тогда «каждому дееспособному надо было шустрить, а пока народ массово нищал, забирать в свою роспромовскую корзину сотни предприятий и объектов недвижимости, влиять через депутатов и чиновников на принимаемые законы в собственных корыстных интересах (а это коррупция, как ни крути)».
При этом Дерипаска решил «еще раз уточнить» у Ходорковского, «бывшего банкира и сегодняшнего «общественного деятеля из Лондона», не мешает ли тому спать «участие в залоговых аукционах». Также Дерипаска спросил, «сколько все-таки пришлось заплатить за ЮКОС» – «176 или 177 миллионов». «И деньги на четырехмесячный кредит государству под залог акций ЮКОСа были взяты со счетов Минфина, предназначенные на зарплаты учителей и врачей, или только учителей?» – заявил он.
Дерипаска указал, что о полугодовых «задержках зарплаты бюджетников в 90-е помнят многие», но «не многие помнят, что в те годы бурной активности» Ходорковского «очень часто министерства небескорыстно размещали свои счета в частных банках, а способные бизнесмены брали эти зарплатные денежки и скупали на них ценные постсоветские активы».
Залоговые аукционы – один из механизмов приватизации в России, серия сделок в форме аукциона, проведенных в 1995 году, в результате которых ряд коммерческих банков получил в собственность государственные пакеты акций нескольких крупных промышленных компаний, включая «ЮКОС».
Напомним, Дерипаска раскритиковал Ходорковского, который выражал намерение управлять Россией «после Путина», за позицию, что сейчас нет смысла работать над решением проблем страны. По словам Дерипаски, «особенность мышления» Ходорковского «и его главный месседж немногочисленным сторонникам звучит как заклинание: все хорошее в жизни начнется потом, в будущем, после Путина», а «сегодняшние проблемы страны – ерунда, как-нибудь переживем, ну даже если переживут их не все».
В 2005 году Ходорковский и бизнесмен Платон Лебедев были приговорены Мещанским судом Москвы к девяти годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Мосгорсуд позднее снизил им срок наказания до восьми лет.
По второму делу 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал их виновными в хищении и легализации средств и назначил 14 лет лишения свободы. Президиум Мосгорсуда затем смягчил приговор до 11 лет.
В декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом России и 20 декабря 2013 года освобожден из колонии. При этом он косвенно признал вину. В январе 2014 года Верховный суд России смягчил приговор Лебедеву до десяти с половиной лет, то есть до фактически отбытого срока наказания, и он тоже вышел на свободу.
Собчак раскритиковала женщин с Рублевки за уроки по «дыханию маткой»
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Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что среди жительниц Рублевки сейчас модно быть не хозяйками галерей и салонов красоты, а «гурессами», которые «учат дышать маткой».
«Довольно быстро пройдя инстаграммные стадии «не насосала, а подарили», «голо***ый философ с цитатами великих» до «хозяйка галереи» и «владелица салона красоты», мы стремительно перешли в удивительный новый мир, где это уже не модно», – заявила Собчак в Instagram.
По ее словам, «женщины «трудной судьбы» с Рублевки теперь учат дышать маткой и раскрывать женскую энергию», а «в процессе «преподавания» сами «преподаватели» и «гурессы» начинают верить в обладание магическими знаниями». «Эффект Даннинга-Крюгера в действии», – говорится в сообщении.
Собчак заявила, что «люди без образования и какой-либо квалификации чувствуют себя увереннее реальных экспертов и склонны считать себя профессионалами, так как лишены сомнений», ведь «действительно, умный человек – это прежде всего человек сомневающийся, дурак же всегда уверен в собственной правоте». «Вот такой вот новый дивный экспертный мир», – заявила она.
Напомним, у Собчак произошел конфликт с супругой миллиардера Кирилла Шамалова Жанной, которая заявила на телеведущую в прокуратуру, обвинив ее в раскрытии личной информации. Собчак в своем шоу якобы раскрыла сведения, составляющие медицинскую тайну, речь идет о медицинских документах с информацией о биоматериале для зачатия ребенка Шамаловых.
Перед этим СМИ сообщили, что на Собчак подали иск на 50 млн рублей. Поводом стал заданный телеведущей на Петербургском международном экономическим форуме вопрос «На какую панель вы пришли?», адресованный юристу Эльнаре Троицкой, которая присутствовала там в качестве участницы. Троицкая заявила, что ее задели слова и намеки Собчак о том, что она «охотница за ВИПами».
Дональда Туска лишили прав за превышение скорости
Бывший руководитель Европейской комиссии и экс-премьер Польши Дональд Туск лишен права управления автомобилем за превышение скорости.
«Есть нарушение правил дорожного движения, есть лишение водительского удостоверения на три месяца плюс 10 штрафных баллов и штраф», – цитирует Туска РИА «Новости».
Он пояснил, что согласен с наказанием, и принял его, не пытаясь оспорить.
Между тем пресс-секретарь районной комендатуры полиции города Млавы Анна Павловская сообщала, что в населенном пункте Вишнево полиция останавливала 64-летнего водителя Skoda, который превысил скорость более чем на 50 километров в час. Она также подтвердила, что речь идет о Туске.
Напомним, Туск является бывшим председателем Европейского совета, а также экс-премьером Польши. Сейчас он руководит крупнейшей польской оппозиционной Гражданской коалиции (объединение партий).
Китай решил понизить дипломатические отношения с Литвой
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В связи с открытием представительства Тайваня в Литве китайские власти решили понизить дипломатические отношения с балтийской республикой до уровня поверенных в делах, сообщил МИД Китая.
Пекин считает открытие представительства Тайваня в Литве нарушением принципа одного Китая и его территориальной целостности. МИД выразил Литве «острое недовольство и решительный протест». Пекин сообщил, что «принял решение понизить китайско-литовские дипломатические отношения до уровня поверенных в делах», передает ТАСС со сылкой на Центральное телевидение Китая.
Как следует из Венской конвенции, класс поверенного в делах является третьим рангом глав диппредставительств после послов и посланников. МИД считает, что Литва «разрушила основание для дипломатических отношений на уровне послов». В результате Пекину «пришлось понизить» их «для отстаивания своего суверенитета и норм международных отношений». Китай считает, что власти Литвы «должны понести всю полноту вытекающей из этого ответственности».
Отмечается, что китайская сторона неоднократно предупреждала Литву не нарушать своих обязательств, однако Вильнюс не обращает внимание на позицию китайского правительства, не считается с общими интересами двусторонних отношений, игнорирует основные нормы международных отношений, и, разрешив создать в Литве представительство Тайваня, создал «дурной международный прецедент», передает РИА «Новости».
Напомним, сначала Сейм Литвы принял резолюцию, в которой практики КНР в отношении уйгуров названы «геноцидом» и «преступлением против прав человека», а позднее в Литве открылось официальное представительство Тайваня.
Лукашенко припугнул Запад ядерной войной с Россией
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Война в Белоруссии приведет к вмешательству России и НАТО и перерастет в ядерную, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
В интервью Би-би-си он заявил: «Вы же понимаете, что если мы развяжем здесь войну в Беларуси, будет втянуто НАТО и будет втянута Россия. Это – ядерная война». «Вы молиться на нас должны до сих пор. Молиться! Потому что мы воевали против фашизма. Вроде в коалиции с вами. Вы не помните?» – сказал он журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу.
Лукашенко напомнил об Уинстоне Черчилле и Иосифе Сталине: «Помните дядьку, который с сигарой все время ходил и курил, и у нас - с трубкой?». По его мнению, «за Вторую мировую войну с белорусским народом еще не разобрались, не рассчитались за те потери», которые понесли жители Белоруссии. Он подчеркнул, что «еще 100 лет не прошло с начала войны», а страны Запада «уже ворвались опять в этот дом и пытаются новую войнушку развязать», передает БелТА.
В пятницу министр обороны Белоруссии Виктор Хренин усмотрел в наращивании войск НАТО у границы подготовку к войне. Он заявил, что наращивание вдоль западных белорусских границ воинских контингентов, вооружений и техники, напоминает события перед Великой Отечественной войной.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
Друзья погибшего блогера Губденского помешали очевидцам рассказать об аварии
Люди, назвавшие себя «друзьями» блогера Саида Губденского на месте происшествия помешали очевидцам происшествия рассказать прессе подробности случившегося.
На место аварии на Кутузовском проспекте в Москве приехали «друзья Саида», которые принялись мешать журналистам расспрашивать очевидцев, сообщает РИА «Новости» в своем Telegram-канале.
Один из очевидцев все же успел сообщить, что слышал громкий звук.
Ранее сообщалось, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу движения BMW, погибли водитель и пассажир. После этого выяснилось, что за рулем машины был автоблогер Саид Губденский.
В аварии с блогером Саидом Губденским также погиб президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов.
Позже источник сообщал, что водитель BMW при езде избыточно перестраивался и превышал скорость, из-за этого и попал в аварию.
Роснано заявило о накопленном «непропорциональном долге»
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Компания «Роснано» заявила, что хочет «избежать наиболее негативных сценариев» из-за «непропорционального долга». Вопрос о реструктуризации бизнеса обсуждался на встрече с кредиторами и крупными держателями облигаций.
«На повестке дня обсуждались финансовые результаты деятельности общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев», – говорится в сообщении на сайте Роснано.
В компании отметили, что планируют продолжить процесс открытого и конструктивного диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами.
Издание «Коммерсант» напомнило, что с 19 ноября Мосбиржа приостановила торги девятью выпусками облигаций Роснано, общий объем их выпусков составляет 71,6 млрд рублей.
АО «Роснано» - российская компания, создана в 2011 году. Целью компании является содействие реализации государственной политики по развитию наноиндустрии с помощью инвестиций в высокотехнологичные проекты. Основные направления инвестирования: ядерная медицина и медицинское приборостроение, инновационная нанобиофармацевтика, наноэлектроника и фотоника, нанопокрытия и модификация поверхности, новые материалы, возобновляемая энергетика и энергоэффективность. С момента создания в 2008 году и до декабря 2020 года компанию возглавлял Анатолий Чубайс.
Вашингтон выразил беспокойство действиями российских военных на границе с Украиной
Американская сторона обеспокоена активностью российских вооруженных сил у украинской границы, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Мы серьезно обеспокоены необычной военной активностью России на границе с Украиной. Мы действительно обеспокоены некоторой риторикой, которую мы также наблюдали и слышали как из России, так и в социальных сетях», – сказал Блинкен, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Блинкен добавил, что европейские партнеры США разделяют опасения Вашингтона по этому вопросу.
«Мы не знаем, каковы намерения президента [России Владимира] Путина. Но мы знаем, что происходило в прошлом. Нам известна стратегия [Москвы], которая заключается в том, чтобы ссылаться на иллюзорные провокации со стороны Украины или другой страны и использовать это в качестве предлога для [осуществления] планов России», – заключил он.
Ранее Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым.
Путин подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В МИД предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Иммунологи рассказали о редком последствии COVID-19
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Люди, перенесшие COVID-19, могут страдать от шума в ушах, инфекция поражает слуховые нервы или головной мозг, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
«При шуме в ушах возможны два момента. Первый – это поражение слуховых нервов. Мы знаем, что обонятельный нерв поражается, то есть, изменяется обоняние и вкус. Если поражается и слуховой нерв, то эффект как для обонятельного нерва. Но есть и второй аспект, когда в принципе наблюдается диссеминированное поражение (патологический процесс, характеризующийся образованием тромбов в сочетании с несвертываемостью крови – прим. ВЗГЛЯД) головного мозга», – цитирует Ura.ru Крючков.
По словам врача, при диссеминированном поражении происходят микротромбозы и системное воспаление, которое приводит к тому, что головной мозг может поражаться.
«То есть может наблюдаться диссеминированная ишемия, не только слуховых областей мозга, не только ядер слухового нерва, не только коры соответствующих участков головного мозга, но и в целом», – добавил иммунолог.
Ранее кардиолог предупредил об опасности антикоагулянтов для профилактики тромбоза при COVID.
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Утвержден новый порядок выплаты пенсий
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Министерство труда и социальной защиты России утвердило новые правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые вступят в силу в России 1 января 2022 года.
Согласно нововведениям, выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше. И независимо от характера ЧС: федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального. Необходимо лишь написать заявление о ситуации и передать его в Пенсионный фонд (ПФР), сообщила «Парламентская газета».
Также россияне теперь смогут выбирать, каким способом получать выплаты: через почту или другую организацию. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что один из главных пунктов новых правил – освобождение от удержаний из пенсий признанных банкротами пожилых людей, сообщила изданию.
По ее словам, это особенно актуально в связи с тем, что пожилые люди все чаще берут кредиты и микрокредиты под влиянием мошенников или рекламы.
«Сейчас из пенсии пенсионеров по судебным листам могут производиться держания. В случае признания пенсионера банкротом, эти держания должны будут немедленно прекратить», – рассказала он.
В свою очередь, пенсию умершего теперь смогут получить его наследники. Для этого также надо только подать заявление в ПФР.
Ранее бюджетный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. Предложение будет рассмотрено на заседании 23 ноября.
Российские экологи призвали Финляндию закрыть АЭС «Ловииса»
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Российские экологические организации, среди которых Социально-экологический союз, «Друзья Балтики» и российское отделение Гринпис, призывают компанию Fortum не продлевать срок эксплуатации атомной станции в городе Ловииса еще на тридцать лет, поскольку это представляет серьезную угрозу для окружающей среды.
«К настоящему моменту АЭС устарела и морально, и физически. В соответствии с первоначальными планами был установлен срок эксплуатации в 30 лет, энергоблоки должны быть выведены из эксплуатации в 2007 и 2010 годах соответственно. Но этого не случилось. Вместо того, чтобы заняться выводом из эксплуатации, собственник АЭС, финская энергетическая компания Fortum, продолжила эксплуатацию ядерно и радиационно опасных энергоблоков сверх установленных разработчиками сроков. Более того, с целью повышения своей прибыли, тепловая мощность старых реакторов несколько раз повышалась, это привело к повышению нагрузки на значимые для безопасности элементы конструкции, к сокращению заложенных в проекте резервов и запасов по ряду важных параметров», – цитирует обращение экологов Yle.
Защитники природы выступают против продления срока эксплуатации первого и второго блоков АЭС до 2047 и 2050 года соответственно. Решение по этому вопросу пока что не принято.
Компания Fortum направила министерству труда и экономического развития доклад о влиянии на окружающую среду различных вариантов дальнейших решений по станции. В основном рассматривается два сценария: дальнейшее использование или закрытие АЭС.
Ожидается, что ведомство даст собственную оценку докладу в январе следующего года. На его основе Fortum примет решение о дальнейшей судьбе атомной станции.
Экологи называют главной причиной беспокойства концентрацию радиоактивного изотопа цезия-137 в почве и в воде Балтийского моря, что связывается с наличием двух крупных атомных электростанций по обе стороны Финского залива.
«Мы считаем, что риски от продолжения эксплуатации старой и опасной АЭС «Ловииса» велики, и потенциальный ущерб в случае весьма вероятной аварии превышает блага и прибыль, которую может получить компания Fortum от производства и продажи электроэнергии. Мы призываем компанию Fortum отказаться от планов по продлению сроков эксплуатации АЭС «Ловииса» и направить усилия на подготовку к выводу из эксплуатации энергоблоков этой АЭС. Мы призываем правительство и парламент Финляндии трезво оценивать риски и угрозы, к которым неизбежно приведет продолжение эксплуатации морально и физически устаревшей АЭС и предпринять необходимые меры для недопущения подобной деятельности, опасной как для Финляндии, так и для ее соседей, в том числе России», – призывают российские экологи.
АЭС «Ловииса» расположена на острове Хястхолмен в 15 км юго-восточнее города Ловииса. Принадлежит государственному концерну Fortum.
Станция имеет два энергоблока с советскими водо-водяными реакторами ВВЭР-440/213 номинальной электрической мощностью 440 МВт. Первый реактор начал работу в феврале 1977 года, второй – в ноябре 1980 года. В результате модернизации 1997–2002 годов мощность каждого реактора была поднята с первоначальных 440 МВт до 488 МВт, а в 2010-е годы – и до 510 МВт. В 2017–2018 годах была проведена еще одна модернизация: мощность обоих реакторов была увеличена до 531 МВт.
В 2017 году АЭС «Ловииса» произвела более 10% от общего потребления электроэнергии Финляндии. В России по аналогичному проекту ВВЭР-440/В-213 построена Кольская АЭС.
Из багажника попавшего в ДТП автомобиля под Петербургом выпал труп
В результате столкновения с отбойником на трассе А-121 «Петербург – Сортавала» в Ленинградской области из багажника автомобиля Mitsubishi Galant выпало тело мужчины с признаками насильственной смерти.
Инцидент произошел 20 ноября на трассе А-121 «Петербург – Сортавала». В отбойник врезался автомобиль Mitsubishi Galant. Прибывшие на место полицейские обнаружили в десяти метрах от автомобиля тело мужчины с повреждением шеи, передает «Интерфакс».
Отмечается, что водитель и двое пассажиров хотели скрыться с места аварии, но полиция их задержала. Погибшим оказался 50-летний уроженец Еревана, бизнесмен Аркади Казинян, передает РИА «Новости».
Причины его убийства, которое совершили в гаражном кооперативе «Лагуна» в Калининском районе Петербурга, пока не известны. Злоумышленники планировали отвезти труп в лес и закопать: в автомобиле нашли лопату и мешки.
Задержанных допросят следователи.
Накануне после столкновения BMW, Volvo и Mercedes на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека.
Украина возобновила импорт энергии из Белоруссии
Компания «Укрэнерго» сообщила о возобновлении поставок электроэнергии из Белоруссии, к утру воскресенья объемы поставок составляют 415 мегаватт в час.
«Белоруссия. Экспорт: 0 МВт в час. Импорт: 415 МВт в час», – следует из данных на сайте «Укрэнерго».
Напомним, Минэнерго Белоруссии сообщило об остановке с 18 ноября поставок электроэнергии на Украину, отметив, что возможность возобновления будет рассматриваться «с учетом технических возможностей». Перед этим мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможных веерных отключениях электричества.
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