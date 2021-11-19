Знакомый Рашкина о подробностях убийства лося: Ружье взял только депутат

Приятель депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который был вместе с ним на охоте в Саратовской области, рассказал подробности инцидента.

По словам приятеля Рашкина Владимира Матросова, все участники поездки планировали отправиться на рыбалку, но только депутат имел при себе ружье, передает телеканал ren.tv.

Матросов сообщил, что Рашкина никогда не волновало наличие разрешения на охоту, он рассчитывал на своих товарищей.

Ранее тактику депутата по изменению своих показаний сравнили со случаем Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП, заявлял адвокат Алексей Мельников, отмечая, что ложь поставила его в еще более худшее положение.

Ранее Рашкин признался в убийстве дикого лося, тушу которого обнаружили в багажнике его машины. В Госдуму было направлено представление с требованием снять неприкосновенность с депутата.

Сам депутат давал спутанные показания, говоря о том, что он якобы перепутал лося и кабана, а также не смог объяснить, почему разделал тушу убитого животного. О том, что Рашкин признался ранее говорил другой депутат Госдумы Александр Хинштейн.