Рашкина сравнили с Ефремовым из-за тактики изменения показаний

Тактика депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по изменению своих показаний ставит его на путь осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, которого ложь поставила в еще более худшее положение, считает адвокат Алексей Мельников.

Мельников отметил, что всегда с уважением относился к Рашкину, он казался ему «честным и открытым человеком, но последние события, к сожалению, показали, что я, видимо, ошибался», передает РАПСИ.

«Имеет место обычная ситуация, когда человек в зависимости от того, насколько его действия зафиксированы объективными доказательствами, начинает менять свою позицию. Эта позиция изменилась от начальной, когда депутат говорил, что нашел тушу лося в лесу и вез в полицию, до сегодняшней, также вызывающей улыбку версии, что все же стрелял, но перепутал лося с кабаном. Эта версия еще более странная, чем была ранее, для любого, кто знает, как выглядит лось, и как выглядит кабан. Эти животные совершенно не похожи друг на друга как минимум по размерам», – отметил адвокат.

Кроме того, дополнительная версия о том, что Рашкин якобы думал, будто охота началась, «также не выдерживает серьезной критики, так как настоящий охотник всегда знает по минутам, когда и что началось, а когда закончилось».

Адвокат добавил, что не будет удивлен, если в дальнейшем депутат поменяет и эти показания на какие-то другие, более удобные, исходя из ситуации с привлечением его к уголовной ответственности, например, если экспертиза установит дальность выстрела.

«Что, несомненно, не делает ему чести и компрометирует партию, членом которой он является. Более правильным в его случае и однозначно более честным было признаться в совершенном. А так, получается, он встал на путь печально известного Михаила Ефремова, которого вранье и плохие советы поставили в еще более худшую ситуацию, чем могла быть. Здесь абсолютно то же самое: суета и ложь. Попытки ввести следствие и суд в заблуждение обязательно учитываются при назначении судом наказания», – заключил Мельников.

Ранее Рашкин признался в убийстве дикого лося, тушу которого обнаружили в багажнике его автомобиля. В Госдуму поступило представление на снятие неприкосновенности с депутата.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что «Рашкин сознался в лживости ранее данных им заявлений» и, «пытаясь перевести все в эмоциональную плоскость и говоря о том, что он якобы перепутал лося и кабана, он не объясняет, зачем разделывал тушу убитого животного».