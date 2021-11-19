Путин и Лукашенко второй раз за неделю созвонились по теме мигрантов

В пятницу состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, они обсудили миграционный кризис на границе со странами Евросоюза (ЕС), передает пресс-служба Кремля.

В сообщении на сайте Кремля указывается, что в разговоре «продолжено обсуждение миграционной ситуации на границах Белоруссии со странами ЕС», также «выражена серьезная озабоченность в связи с неприемлемыми, жестокими действиями польских пограничников, включая активное использование грубой силы и спецсредств».

Лукашенко рассказал о предпринимаемых Минском шагах по деэскалации кризиса и оказанию гуманитарной помощи мигрантам, а также о проведенной 17 ноября очередной беседе по телефону с исполняющей обязанности ФРГ Ангелой Меркель.

Президенты отметили важность налаживания взаимодействия Минска с ЕС для урегулирования проблемы.

Также были затронуты также некоторые аспекты российско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.

Напомним, во вторник Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, они обсуждали ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства.

В НАТО заявили об отслеживании ситуации на польско-белорусской границе.

Между тем в лагере беженцев умер годовалый ребенок из Сирии, еще три человека нуждаются в помощи. Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом белорусская сторона будет содействовать возвращению беженцев на родину, но без их желания силой выталкивать не станет.

Путин отмечал, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, ночью там минусовая температура.

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