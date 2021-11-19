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Путин и Лукашенко второй раз за неделю созвонились по теме мигрантов
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В пятницу состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, они обсудили миграционный кризис на границе со странами Евросоюза (ЕС), передает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля указывается, что в разговоре «продолжено обсуждение миграционной ситуации на границах Белоруссии со странами ЕС», также «выражена серьезная озабоченность в связи с неприемлемыми, жестокими действиями польских пограничников, включая активное использование грубой силы и спецсредств».
Лукашенко рассказал о предпринимаемых Минском шагах по деэскалации кризиса и оказанию гуманитарной помощи мигрантам, а также о проведенной 17 ноября очередной беседе по телефону с исполняющей обязанности ФРГ Ангелой Меркель.
Президенты отметили важность налаживания взаимодействия Минска с ЕС для урегулирования проблемы.
Также были затронуты также некоторые аспекты российско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.
Напомним, во вторник Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, они обсуждали ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства.
В НАТО заявили об отслеживании ситуации на польско-белорусской границе.
Между тем в лагере беженцев умер годовалый ребенок из Сирии, еще три человека нуждаются в помощи. Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом белорусская сторона будет содействовать возвращению беженцев на родину, но без их желания силой выталкивать не станет.
Путин отмечал, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, ночью там минусовая температура.
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Путин: Кризис на Украине далек от разрешения
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Президент России Владимир Путин на коллегии МИД России заявил, что кризис на Украине далек от разрешения, Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.
«Нельзя забывать, что Минские соглашения приняли форму международного права, принято соответствующее решение Совета Безопасности ООН. Но на деле, к сожалению, потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж. Что заводит переговоры и само урегулирование в тупик. Тем не менее посреднические усилия в контактной группе и нормандском формате важно продолжать, поскольку других механизмов воздействия по внутриукраинскому урегулированию не существует. Как нет альтернативы по выполнению самих минских договоренностей в полном объеме», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Киев в нагнетании напряженности в Донбассе с целью отвлечь внимание украинцев от разразившегося в стране энергетического кризиса. В конце октября Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.
В Совфеде отреагировали на резолюцию в Конгрессе США о непризнании Путина президентом после 2024 года
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Внесенный в Конгресс США проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом России в случае, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, является вмешательством во внутренние дела страны в чистом виде, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Косачев написал в Facebook, что «рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России».
«В остальном – ничего нового и ничего неожиданного. Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде», – добавил сенатор.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что принятие Конгрессом США резолюции о непризнании выборов 2024 года, если Путин на них пойдет, приведет к разрыву российско-американских отношений, передает РИА «Новости».
Однако он выразил уверенность, что «этот документ не пройдет», и назвал предложенный документ «циничным и лишенным какого-либо здравого смысла».
Ранее конгрессмены Стив Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли в Палату представителей Конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Документ, в случае принятия, будет носить характер рекомендации.
«Резолюция отмечает нарушения при выборах, благодаря которым Путин находится у власти, и отстаивает позицию, что его дальнейшее пребывание в должности незаконно», – говорится в релизе.
Там также указывается, что поправки в Конституцию России, принятые в 2020 году, якобы «вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств России».
«Любая попытка президента Владимира Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов», – говорится в проекте резолюции.
Представители исполнительной власти США на тему «непризнания» Путина ранее не высказывались. Перспективы принятия резолюции в Палате представителей также неясны.
Ранее Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл заявил, что вопрос о возможном преемнике пока не обсуждался, однако Конституция России позволяет главе государства баллотироваться на новый срок.
Польша согласилась финансировать перелеты мигрантов из Белоруссии в их страны
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности республики участвовать в финансировании перелетов мигрантов из Белоруссии в их страны.
«Я считаю, что мы через солидарную и решительную политику, решительную оборону границы Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией, должны довести до возвращения мигрантов назад домой. Мы можем помочь им в этом, можем помочь им в финансировании перелетов из Белоруссии, из Минска, в Багдад, Стамбул или другие города», – приводит его слова ТАСС.
В четверг стало известно об еще одном лагере беженцев, об этом сообщала польская погранслужба.
Накануне и.о. канцлера Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не исключила косвенной финансовой помощи для строительства приютов для беженцев. Но не уточнялось, на чьей территории они будут построены, и кто получит средства.
Напомним, с прошлой недели на польско-белорусской границе образовался стихийный лагерь, состоящий из беженцев, которые хотят попасть на территорию ЕС. Всего у пункта пропуска «Брузги» находятся около 2 тыс. человек. Во вторник люди предприняли попытку прорваться на территорию Польши, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства. Латвия, Литва и Польша ранее заявляли о росте числа задержаний мигрантов, прибывающих через Белоруссию. Минск обвинили в создании миграционного кризиса.
В Кремле назвали темы будущих переговоров Путина и Байдена
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Украина и НАТО станут темами переговоров во время онлайн-встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее Песков сообщил, что контакты Путина и Байдена могут состояться до конца текущего года.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Путин поручил МИД упростить прием соотечественников в гражданство РФ
Президент России Владимир Путин на коллегии МИД России заявил, что в задачи российского МИД входят вопросы упрощения процедур приема соотечественников в российское гражданство.
«Да, вопрос на стыке нескольких министерств, но и МИД должен им заниматься, чтобы наметить наиболее оптимальные пути реализации созидательного потенциала многомиллионного русского мира», – отметил президент.
Выступление транслирует RT, отрывок опубликован в Telegram-канале «Пул №3».
Ранее Путин в своем выступлении заявил, что действия Североатлантического альянса в Черном море выходят за определенные рамки.
Путин назвал «поверхностным» отношение НАТО к «красным линиям» России
Действия Североатлантического альянса в Черном море выходят за определенные рамки, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД России.
«Что касается Черного моря, то последнее это вообще выходит за определенные рамки. На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики. Они, как известно, несут очень серьезное оружие», – заявил глава государства.
Российская сторона регулярно высказывает озабоченность по этому поводу, говорит о красных линиях, но понимает, что партнеры «своеобразны».
«Как бы сказать помягче, поверхностно очень относятся к нашим предостережениям и разговорам о красных линиях», – заключил Путин.
Ранее командование Шестым флотом ВМС США объявило о завершении морских операций, проводившихся совместно с силами НАТО в акваториях Средиземного и Черного морей.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море заходили для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми. Российские военные следили за их действиями.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Берлин отказался принять мигрантов по предложению Минска
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И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель не согласилась с предложением белорусского лидера Александра Лукашенко принять нелегальных мигрантов, находящихся на границе с Польшей, в Германии, заявив, что это общеевропейская проблема.
«Германия не согласилась с этим [предложением]. Речь идет о европейской проблеме, при решении которой Германия не действует в одиночку», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом белорусская сторона будет содействовать возвращению беженцев на родину, но без их желания силой выталкивать не станет.
Позже стало известно, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Меркель заявила о возможном финансировании приютов для мигрантов в Белоруссии. Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией.
Меркель заявила о возможном финансировании приютов для мигрантов в Белоруссии. Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией.
Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.
До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Между тем еще один стихийный лагерь появился на белорусско-польской границе, его организовала группа мигрантов, которые перемещаются вдоль границы,
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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Путин: ЕС отталкивает Россию санкциями
С сожалением приходится констатировать, что возможности для сотрудничества со странами Евросоюза сужаются, ЕС отталкивает Россию санкциями и голословными обвинениями, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии МИД России.
«Говоря о европейских делах, приходится с сожалением констатировать, что возможности для сотрудничества сужаются, хотя Европейский союз по-прежнему остается нашим ведущим торгово-экономическим партнером. Имевшее место ранее достаточно плодотворное взаимодействие по линии России и ЕС на нынешнем этапе испытывает серьезные трудности. Евросоюз продолжает отталкивать нас санкциями, недружественными действиями и голословными обвинениями, игнорируя очевидную пользу от взаимодействия в политике, экономике и гуманитарной сфере», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Путина, «нельзя забывать, что мы являемся соседями, и как показывает история, разделительные линии на континенте ни к чему хорошему не приводят. Россия конечно же заинтересована в поддержании добрососедских конструктивных отношений с европейскими государствами, но все зависит от встречной готовности партнеров к установлению и развитию равноправного и уважительного сотрудничества».
Ранее в Конгрессе США призвали отказаться от попыток нормализации отношений с Россией.
Путин заявил о повышении МРОТ в 2022 году
В 2022 году вместе с индексацией прожиточного минимума должен вырасти и минимальный размер оплаты, примерно на 8,6%, до 13 890 рублей, заявил президент России Владимир Путин.
«Одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6%, примерно на 1100 рублей, в итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей в месяц», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
Ранее Кабинет министров внес в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года на 825 рублей – до 13 617 рублей.
Семью из пяти нелегалов госпитализировали после штурма границы Польши
Семью из пятерых нелегалов, штурмовавших польскую границу минувшим вечером, пришлось госпитализировать, сообщила официальный представитель пограничной стражи Польши Анна Михальская.
«Около 21.00 (23.00 мск) имела место самая крупная попытка силового пересечения границы. С белорусской стороны собралась группа из около 500 человек. Двумстам удалось пройти в Польшу на несколько десятков метров, их сдержали пограничники с помощью солдат и полиции», – передает РИА «Новости» слова Михальской.
«В результате этого события пять иностранцев попали в больницу. Это семья – женщина, мужчина и трое детей в возрасте 9, 8 и 7 лет. Они в хорошем состоянии. Только женщина жалуется на боль в животе. Проводится диагностика. У детей мелкие царапины», – добавила она.
В четверг Минздрав Белоруссии сообщил, что за сутки на границе с Польшей к специалистам скорой медицинской помощи обратились девять мигрантов, двое из них госпитализированы.
Ранее представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич сообщила, что ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание.
Напомним, в субботу президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, там ночью минусовая температура.
В Госдуме назвали условие для нормализации отношений с Евросоюзом
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Замглавы думского комитета по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова президента Владимира Путина о сужении сотрудничества со странами ЕС, заявил, что Европа на данный момент под влиянием Соединенных Штатов не готова к диалогу с Россией, но когда там созреют, Москва сделает шаг навстречу.
«Смоделирован миграционный кризис на белорусско-польской границе, который... носит откровенно антироссийский характер. Ведь Россию обвиняют чуть ли не в целенаправленной переброске беженцев для обострения ситуации. В общем, на данный момент Евросоюз как геополитическое объединение совершенно не готов к какому-либо диалогу с Россией. Что ж, нам спешить в этом отношении некуда, и пытаться им как-то понравиться мы не собираемся. Пускай наблюдают за нашими учениями, военными маневрами, это им полезно. Когда Европа созреет для возобновления конструктивных контактов с Россией, тогда и мы сделаем шаг навстречу. Чем позже европейские политики поймут необходимость дружбы с Россией, тем хуже только для самой Европы», – передает РИА «Новости» слова Журавлева.
Также он выразил сожаление в связи с тем, что многие руководители нынешнего Евросоюза не знают и не понимают исторической логики взаимоотношений двух стран, «живут в выдуманном мире, где одно из ключевых мест занимает примитивная и агрессивная идеология русофобии».
«Геополитически и экономически Россия и Европа всегда были тесно связаны, это совершенно естественно и понятно. Нашей стране, которая территориально гораздо больше Европы, не раз приходилось буквально спасать наших европейских соседей от порабощения, восстанавливать справедливость силой русского оружия. Но мы всегда стремились к восстановлению мирного баланса сил на континенте, к обеспечению добрососедских и взаимовыгодных связей», – сказал Журавлев.
«И здесь надо отметить, что русофобия – под какими бы лозунгами и знаменами ни появлялась – всегда приводила Европу к катастрофе. А России в конечном итоге приходилось спасать Европу, зачастую очень дорогой для себя ценой, ценой колоссальных жертв», – также отметил парламентарий.
По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно предлагал европейцам выстроить единое экономическое пространство – «Европу от Лиссабона до Владивостока».
«Это было бы всем выгодно! Но евробюрократия, находящаяся под сильным влиянием США, предпочла курс на максимальную политическую конфронтацию с Россией. Специально для этой цели был запущен проект нынешней Украины, а по своей сути – «анти-России», и весь ЕС включился в эту русофобскую борьбу. Евросоюз в угоду американским экономическим и геополитическим интересам фактически похоронил все прежние возможности российско-европейского взаимодействия», – добавил Журавлев.
Вместе с тем ЕС продолжает вести санкционную «войну» против Москвы, пытаться заблокировать «Северный поток – 2», подтягивать к границам «полчища НАТО», отметил депутат Госдумы.
Напомним, в четверг президент Владимир Путин выразил сожаление в связи с тем, что возможности для сотрудничества со странами Евросоюза сужаются, ЕС отталкивает Россию санкциями и голословными обвинениями.
Пограничники Украины заявили о попытке мигрантов попасть в страну из Белоруссии
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Погранслужба Украины сообщила, что 18 ноября пресекла попытку 15 иностранцев с Ближнего Востока нелегально въехать на территорию страны. Якобы беженцы прибыли из Белоруссии.
«15 иностранцев следовали рейсовым автобусом из Минска. Во время пограничного контроля граждане говорили военнослужащим Государственной пограничной службы Украины, что направляются в наше государство с целью туризма», – передает ТАСС со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Отмечается, что среди иностранцев четверо подростков. Несколько недель назад они прилетели в Минск, а затем сразу направились в Гродненскую область.
Напомним, ранее, 12 ноября, несколько мигрантов из стихийного лагеря беженцев, разбитого на польско-белорусской границе, прорвались в Польшу с белорусской территории в пункте пропуска «Брузги». Сообщалось, что они двигались вдоль польского ограждения.
Группа людей повредила ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги», польская полиция снимала происходящее на видео, сообщало агентство «Sputnik Беларусь». После одной из попыток прорваться мигранты встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства.
Названы условия строительства новых мечетей в Москве
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«Вопрос строительства новых мечетей должен решаться правительством Москвы по итогам диалога между представителями конфессий и местными жителями», – сказал газете ВЗГЛЯД член президентского Совета по межнациональным отношениям Владимир Зорин. Ранее московский муфтий заявил о нехватке мечетей.
«В целом российская государственная политика исходит не из численности представителей конфессии, а из их права на отправление религиозных культов. А чтобы точно сказать, сколько в Москве жителей, традиционно исповедующих ислам, надо дождаться результатов переписи населения», – пояснил член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель общественного совета московского Дома национальностей Владимир Зорин.
Вопрос по поводу возведения новых мечетей должен быть решен правительством Москвы на основании итогов диалога между представителями конфессии и жителями тех районов столицы, где предполагается строительство, добавил собеседник.
«У меня нет сомнений, что в некоторых районах Москвы приемлемое для всех решение будет выработано, и место для мечети найдется – у нас уже есть опыт подобной работы. Но могу точно сказать, что мечети помогают социальной адаптации мигрантов», – подчеркнул Зорин.
Ранее муфтий Духовного управления мусульман России, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявил о нехватке мечетей в столице. По его словам, в Москве проживают 3-3,5 млн мусульман, из них два миллиона – местные жители, остальные – мигранты, на всех приходится четыре мечети.
«Мечети в столице не строятся, наверное, в связи с тем, что правительство Москвы прислушивается к мнению горожан, которых это напрягает. Возможно, люди не готовы видеть рядом со своим домом, например, толпу бородатых мужчин, а кого-то, к сожалению, раздражает и сам вид мечети. Если город, горожане сегодня не готовы строить мечети, можно открывать мусульманские культурные центры, где верующие могли бы получить воспитание и образование. На мой взгляд, такие центры – это выход из положения, решение проблемы нехватки пространств для мусульман», – сказал Аляутдинов.
По его словам, здания культурных центров, в отличие от мечетей, «никого из местных жителей не напрягают», при этом «там можно организовать всю необходимую для мусульманской общины деятельность». «Если в каждом районе Москвы откроется местная религиозная организация мусульман и она создаст такой центр, это во многом облегчит ситуацию в городе», – отметил муфтий.
При этом в ноябре руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков заявил, что «строительство мечетей в Москве – это длительный и сложный процесс, но при нехватке мест, где можно помолиться, никто не запрещает открывать молельные комнаты».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как избежать превращения московских окраин в гетто с мигрантами, почему в СК РФ предложили обязать мигрантов проходить геномную регистрацию и как России решать проблему этнической преступности.
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Генпрокуратура Белоруссии: Польша применила против мигрантов пестициды
Судебно-медицинская экспертиза показала, что польская сторона применила против мигрантов ядовитые химические вещества, в том числе пестицид, заявил белорусский генпрокурор Андрей Швед.
«Полученные накануне предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на использование польскими должностными лицами сильнодействующих ядовитых химических веществ токсического и раздражающего действия, в том числе ОСИ, дельтаметрина, он же пестицид и иных, которые вызвали не менее чем у 30 потерпевших телесные повреждения в виде ожогов, отравлений, ссадин, ушибов», – цитирует главу ведомства БелТА.
Он подчеркнул, что в числе пострадавших есть несовершеннолетние, а также женщины, в том числе беременные.
Польские силовики применяли против мирных беззащитных мигрантов пытки, пытались их ослепить ярким светом в ночное время, напугать демонстрационными выстрелами в воздух и взрывами.
«Только 15-16 ноября зафиксированы и задокументированы многочисленные факты незаконной депортации беженцев с территории Польши, применение в отношении них водометов, содержащих химические примеси при температуре окружающей среды не более 4 градусов, светошумовых гранат и газа с токсическими веществами», – добавил генпрокурор.
Ранее стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей. Кроме того, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Путин заявил о проработке в правительстве индексации пенсий
Правительство в скором времени намерено вернуться к конкретным параметрам индексации пенсий, заявил президент Владимир Путин на совещании по социальным вопросам.
«Предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются и в правительстве, и в администрации [президента], и депутаты над этим думают. Вернемся к ним в ближайшее время, посмотрим на то, как сложатся макроэкономические показатели», – цитирует Путина ТАСС.
В октябре министр финансов Антон Силуанов отмечал, что приоритетом для правительства является поддержка пенсионеров, которые не имеют дополнительных источников доходов.