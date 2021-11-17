Под Калининградом открылся карбоновый полигон для исследования парниковых газов

На торфянике Виттгирренском в Славском районе Калининградской области официально начал работу третий из семи российских карбоновых полигонов. Такие площадки создаются Минобрнауки РФ в рамках национального плана мероприятий адаптации к изменению климата. Их главное назначение – исследование парниковых газов и разработка методики контроля углеродного баланса.

О старте проекта объявили губернатор Антон Алиханов, ректор БФУ им. И. Канта Александр Федоров и директор Атлантического отделения Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук Вадим Сивков. Дистанционно из Москвы к событию присоединился Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

«Рассчитываю, что уже в самое ближайшее время карбоновый полигон в Калининградской области станет точкой притяжения исследователей и, как это задумывалось, будет выполнять важнейшие образовательные функции. То есть наряду с проведением исследований, сосредоточением уникального оборудования, а мы будем и в 2022 году помогать с его приобретением, полигон будет открыт для школьников и студентов, в том числе из других регионов», – заявил Фальков.

Алиханов поблагодарил Минобрнауки России за выбор Калининградской области в числе первых субъектов РФ, где создается сеть карбоновых полигонов. Такие проекты, по его словам, имеют важное практическое значение для жителей и экономики региона.

«Еще один фактор связан с тем, что за рубежом, прежде всего в странах Евросоюза, прорабатывается введение нового трансграничного регулирования со взиманием «углеродных» сборов, уже сегодня действует система торговли углеродными квотами. Это крайне важно для нашего региона, который очень плотно вовлечен в международную торговлю», – отметил он.

Ректор БФУ им. И. Канта назвал новый проект возможностью «для реализации управляемого и желаемого будущего для нашего региона».

Первые тестовые исследования на карбоновом полигоне «Росянка» ученые и студенты БФУ им. И. Канта начали проводить с августа этого года. Болота являются естественными «хранилищами» углерода, это открывает широкие возможности для научной работы. На торфянике Виттгирренском планируется изучать не только климатически активные парниковые газы, но и тестировать технологию вторичного заболачивания осушенной территории.

На участке установлена мобильная лаборатория на солнечных батареях, где ученые могут делать экспресс-тесты проб торфа, воды и воздуха, а также два домика на колёсах и два шатра для проживания сотрудников, работающих вахтовым методом, и проведения научно-образовательных мероприятий. Вместе со специалистами на полигоне работают студенты и аспиранты БФУ – первые исследования по уточнению состава, типа и мощности торфа, а также уточнению карты рельефа и растительности местности они провели ещё в конце августа.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отметил, что в 2021 году уже были открыты два объекта в Тюменской и Свердловской областях. По его словам, важно, что работать на полигоне будут не только ученые и студенты БФУ, но и сотрудники институтов океанологии и лесопользования РАН, а также индустриальные и технологические партнеры. «Всего в рамках программы у нас запланировано создание 14 карбоновых полигонов, охватывающих различные природные экосистемы страны», – приводятся слова Чернышенко на сайте правительства.

Карбоновый полигон в Калининградской области объединяет две площадки. Сухопутная расположена всего в часе езды от Калининграда, на территории торфяника Виттгирренского. Она получила название «Росянка» в честь растения-хищника, распространение которого считается признаком восстановления болот. Морская часть проекта локализована в районе Гданьской впадины в Балтийском море.