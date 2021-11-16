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Минобороны раскрыло подробности по уничтожению спутника на орбите
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Российские Вооруженные силы успешно провели испытание, в ходе него поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», сообщили в Минобороны.
«15 ноября Минобороны успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Также там добавили, что Пентагон разрабатывает и активно испытывает в космосе ударно-боевые средства.
«В свою очередь, Пентагон и до этих официальных шагов, и, тем более, после, активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37», – подчеркнули в ведомстве.
Там указали, что Вашингтон доподлинно знает, что образовавшиеся фрагменты после сбитого спутника «не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности».
Фрагменты внесли в каталог системы контроля космического пространства, они взяты на сопровождение до прекращения их существования. «Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией», – подчеркнули в министерстве.
Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого в космосе появилось более 1,5 тыс. крупных обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, представляющих угрозу для Международной космической станции (МКС). В понедельник экипаж МКС был вынужден укрыться в российском корабле «Союз» из-за пролетавшего мимо станции космического мусора.
Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что Россия в ходе испытания противоспутниковой ракеты якобы уничтожила старый советский спутник.
Минобороны отметило, что заявления США, попытавшихся обвинить Россию в создании «рисков» для МКС, лицемерны.
Военный эксперт Алексей Леонков указал на провокационность заявлений США об уничтожении Россией спутника в космосе.
Россия пообещала ответить США в случае требования отозвать 55 российских дипломатов
Москва намерена ответить, если США продолжат настаивать на отъезде из страны 55 российских дипломатов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Это ну просто ни в какие рамки и каноны не укладывается. И, конечно, мы будем отвечать. Если нам не удастся стабилизировать статус-кво и они станут на этом настаивать, неизбежными будут ответные меры с нашей стороны», – передает его слова ТАСС.
Кроме того, Рябков добавил, что Вашингтон не хочет слышать Россию по теме Украины и ситуации в Черноморском регионе.
«У нас [у РФ] нету даже в первом приближении ощущения того, что [в США] нас вообще хотят послушать и услышать – например, по Украине и всему тому, что происходит сейчас в Черноморском регионе. Там копится негативная энергия, возрастают риски, в том числе потенциальных столкновений, с возможностью эскалации», – сказал замминистра.
По словам Рябкова, политика западных стран, ответственных за действия Киева, становится все более безрассудной и провокационной. «Вообще такая негативная удаль США и их союзников и, соответственно, подопечных в Киеве – она становится все более безбашенной. Все меньше в ней прослеживаются хоть какие-то рациональные зерна. Она пропитана и провокационной по отношению к нам риторикой, и материальным содержанием – тоже весьма и весьма провокационным», – пояснил дипломат.
Он добавил, что участившиеся в последнее время контакты Москвы и Вашингтона – это «имитация бурной деятельности» с американской стороны.
«Все это соответствует заявленной идеологеме о двойной линии на российском направлении. Сочетающей одновременно сдерживание и вовлечение в диалог. Но этот диалог не приводит к нахождению решений реальных проблем», – уточнил Рябков.
«Поэтому никакой оттепели я не вижу вообще. Мы находимся в состоянии даже не таяния вечной мерзлоты, а ее в какой-то мере расширения. Вопреки декларациям, которые временами звучат из Вашингтона», – заключил замминистра.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в намеренном разрушении консульской службы в России. По ее словам, власти США «намеренно не выдают визы» россиянам, а вот Россия американцам выдает визы «как в аптеке».
Захарова указала, что с учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 дипломатов РФ и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы, «обстановка на дипломатическом фронте только усугубится»
Напомним, россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности») – к таким заявителям относят граждан государств, где либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. В посольстве США в России заявили, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Проблемы у посольства, по версии американской стороны, возникли после решения российских властей о запрете американской дипмиссии нанимать местный персонал.
В США «проговорились» о военных США у границ России
Американский конгрессмен Майк Тернер в беседе с телеканалом Fox News рассказал о присутствии военнослужащих США на украинской территории.
«На Украине уже есть наши военные», – приводит его слова РИА «Новости». Так он прокомментировал письмо президенту Джо Байдену, в котором содержался призыв направить корабли в Черное море.
По словам Тернера, что для США «стратегически важно» предоставлять Киеву разведданные и летальное оружие.
Ранее Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания российско-французского Совета в формате «2 + 2» обсудил вопросы стратегической стабильности и европейской безопасности, отметив, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие возле границ России.
WSJ заявила об имеющемся у Москвы «опасном компромате» на власти США
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У российской стороны есть опасный для любой из американских партий компромат: из-за него республиканцы и демократы с самого начала подготовки к выборам в 2016 году оказались в глупом положении, заявил обозреватель Wall Street Journal Холман В. Дженкинс-младший.
Дженкинс провел анализ действий руководителя ФБР Джеймса Коми во время предвыборной кампании между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон, передает РИА «Новости».
По его словам, Коми якобы руководствовался российскими разведданными, дискредитировавшими демократов и администрацию Барака Обамы.
«Хотя, по всей видимости, он пытался защитить будущую администрацию Клинтон, выстроив одно странное решение на другом, он вновь открыл дело Хиллари прямо перед днем выборов, что привело к переходу неопределившихся голосов на сторону Трампа», – указал журналист.
Автор отметил, что все тезисы в так называемом рашагейте на самом деле оказываются не такими, как на первый взгляд. Отношения России и США в ходе правления Трампа не улучшались, а это приводилось в качестве аргумента в причастности Москвы к результатам американских выборов.
Все американские президенты – вне зависимости от партий – пытались наладить диалог с российской стороной.
«Не обязательно любить Трампа или (одобрять) то, как он высказался о Путине, или его многочисленные действия и бездействия, чтобы понять, что все они были, по сути, обычными и объяснимыми по мотивам. Все президенты надеются получить политическую выгоду от улучшения отношений. Каждый президент начиная с Джорджа Буша-младшего стремился подружиться с Путиным. Все понимают, что Москва может повлиять на их перспективы переизбрания тем, что она делает или не делает», – подчеркнул он.
Дженкинс заявил, что у России якобы есть на всю властную систему США «опасный компромат». По его утверждению, Москва может перевернуть всю американскую политическую элиту при помощи публикации таких сведений.
«Вся эта неразбериха дает администрации [действующего президента США Джо] Байдена дополнительную причину ходить вокруг [президента России Владимира] Путина на цыпочках. <...> Информационная игра между США и Россией – столько же секретов, которые они хранят друг для друга, сколько секретов, которые они хранят друг от друга. И правда, которая, скорее всего, лучше известна Кремлю, чем американской общественности, никак не может быть хорошей», – отметил автор.
Журналист уверен, что либо демократическая администрация могла скрыть известную России информацию о собственной коррупции, либо Кремль подговорил демократов на действия, которые привели Трампа к власти.
«Судя по его заявлениям, Джеймс Коми больше всего боялся, что российская информация о демократах, настоящая или фальшивая, просочится и навредит министерству юстиции и администрации Хиллари Клинтон. Эта информация по-прежнему грозит выйти наружу; с учетом того, что мы узнали о досье Стила, она по-прежнему грозит взорвать и ФБР, и администрацию демократов, пусть и не так, как представлял себе Коми», – заключил Дженкинс.
Россия не раз опровергала обвинения в причастности к вмешательству в президентские выборы в США 2016 года. ФБР в 2016-2017 годах при президенте-демократе Обаме вело расследование против Трампа. Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. Однако сговора с командой Трампа Мюллер не обнаружил.
Предсказана реакция США на «возможную войну» России и Украины
Вашингтон из-за возможной войны между Киевом и Москвой может и не вступиться за действующие украинские власти, заявил обозреватель 19Fortyfive Дэниэл Дэвис.
«Готовятся ли Соединенные Штаты и НАТО к вооруженному конфликту с Россией из-за Украины? <..> Если Вашингтон и Брюссель опираются в своей политике на реализм и логику – ответ будет нет», – цитирует Дэвиса РИА «Новости».
По его словам, решения, сделанные из-за эмоций и гордыни, значительно увеличивают риск большой войны, перед обменом резкими заявлениями и стрельбой на поле боя стороны постараются снизить напряжение.
В случае худшего сценария ситуация может обернуться катастрофой: ядерными ударами между великими державами. США нужно существование «свободных, демократичных и суверенных» стран в мире, но лишь одних предпочтений не достаточно для выстраивания внешней политики.
«Нашу стратегию должна формировать холодная и суровая реальность. При рассмотрении вопроса о том, насколько далеко США должны зайти в поддержке Киева, нужно исходить из защиты интересов нашей страны. <...> Холодный расчет заключается в том, что Украина не входит в НАТО и, следовательно, не обладает гарантиями безопасности по пятой статье. Мы не должны предоставлять такие гарантии», – указал Дэвис.
США, по его мнению, должны делать все для исключения ненужной войны с Россией и для сохранения мира в Европе. Москва же рассматривает экспансию НАТО к своим границам как экзистенциальную угрозу, заключил колумнист.
Ранее на Украине заявили о разработанном плане широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай полномасштабного конфликта с Россией.
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
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Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с заявлением, что Россия якобы провела испытания противоспутникового оружия, которые, по мнению Вашингтона, создали угрозу Международной космической станции (МКС).
«Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1,5 тыс. обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран. Испытание значительно увеличит опасность для астронавтов и космонавтов на МКС», – приводит слова Прайса ТАСС.
«США будут работать с союзниками и партнерами», чтобы ответить на эти действия России, заявил представитель Госдепартамента США.
Напомним, в октябре Россия в ходе ГА ООН призвала все страны «не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы». Москва также предложила всем странам взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе, «не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств», «не испытывать и не использовать в военных, в том числе противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли».
В апреле Россия предложила ввести международный запрет на размещение вооружений в космосе, использовать космос только «в созидательных целях, на благо всего человечества». В частности, Москва предложила начать переговоры для создания «международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой». В качестве основы для данного инструмента предлагается «соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году».
В октябре 2020 года Россия обвинила США и Запад в циничной милитаризации космоса под прикрытием международных соглашений. Ранее Китай обвинил США в воспрепятствовании международным переговорам по соглашению о контроле над вооружениями в космическом пространстве. В МИД России подчеркивали, что между Москвой и Вашингтоном сохраняются существенные разногласия по вопросу неразмещения оружия в космосе.
В июне 2020 года Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая. При этом предложение Москвы и Пекина о подготовке международного договора по неразмещению оружия в космосе в Вашингтоне назвали «плохим».
Отметим, в Кремле заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Более того, Россия обвинила в милитаризации космоса США. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как совершенствование российской ПРО срывает американские планы в космосе, а ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России.
Глава Пентагона назвал «основным компонентом стратегии сдерживания» учения в Черном море
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Учения США, Румынии, Турции и Украины в Черном море являются одним из главных компонентов стратегии сдерживания, заявил глава американского минобороны Ллойд Остин.
«Я часто говорю о концепции «интегрированного сдерживания» как способе сдерживания будущих военных угроз. Одним из ключевых компонентов действительно интегрированной стратегии сдерживания является тесное сотрудничество с союзниками и партнерами по всему миру посредством совместных наземных, воздушных и морских учений», – цитирует Остина ТАСС.
Он отметил, что речь идет о прошедших в Черном море учениях США и их союзников.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман «Маунт Уитни» и эсминец «Портер» – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Чувство юмора советских летчиков удивило американцев
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Американских летчиков удивило чувство юмора советских военных, которые поднимали в воздух самолеты МиГ для перехвата истребителей оппонента, говорится в рассказе одного из пилотов, который опубликован в сборнике, посвященном воздушным миссиям Douglas F3D Skyknight (F-10).
«Они нас перехватили и доложили, что мы их фотографируем – у нас действительно были ручные 35-миллиметровые фотоаппараты. <...> Русские сообщили по радиосвязи, что их снимают, и поинтересовались, что им делать. Тогда один из диспетчеров решил пошутить и ответил: «Улыбнитесь». Кто бы мог подумать, что у русских вообще есть чувство юмора», – приводит отрывок из рассказа военного Чака Хаусмана портал Theaviationgeekclub. Как именно он узнал детали переговоров советской стороны, не уточняется, передает РИА «Новости».
В отрывке из книги также отмечается, что американские летчики, выполняющие сбор разведданных близ территории Дальнего Востока, считали советских пилотов дружелюбными. Встречи в воздухе, по словам автора сборника – эксперта по авиации Джо Копалмана, проходили спокойно: США не нарушали государственных границ и выполняли свои задачи в пределах международного пространства.
Напомним, в минувшую субботу ВКС России зафиксировали и сопроводили четыре американских самолета-разведчика в небе над Черным морем.
Над Черным морем перехватили четыре американских самолета-разведчика
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Российские ВКС зафиксировали и сопроводили четыре американских самолета-разведчика в небе над Черным морем, сообщили в Минобороны.
«Радиолокационными средствами ВКС России и силами Черноморского флота за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались четыре полета разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черноморским регионом», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
Министерство подчеркнуло, что продолжает следить за военной активностью агрессивного характера со стороны США в Черном море.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман «Маунт Уитни» и эсминец «Портер» – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Военный эксперт указал на провокационность заявлений США об уничтожении Россией спутника в космосе
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«У нас в Минобороны не идиоты сидят, чтобы сбивать спутник возле МКС. Космические войска США просто хотят оттяпать побольше денег на слушаниях по бюджету в Конгрессе», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Вашингтон обвинил Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого якобы образовался космический мусор из-за разрушения советского спутника.
«Испытание противоспутникового вооружения сопоставимо со стартом баллистической ракеты, а о таких вещах страны обязательно друг друга заранее извещают. У нас есть соответствующие соглашения. Если о таком не предупредить, другая сторона воспринимает это как акт агрессии, – заявил военный эксперт Алексей Леонков. – Если бы мы действительно испытали такого рода оружие, как об этом говорят в США, то точно уведомили бы их. А если уведомили, то откуда такие визги? Если ничего этого не было, то все заявления американской стороны на этот счет – пропаганда».
В Пентагоне утверждают, что образовавшийся космический мусор – это обломки советского спутника COSMOS-1408. Средняя высота его орбиты превышала 500 километров, свидетельствуют данные сайта n2yo.com, отслеживающего спутники в режиме онлайн. Между тем в начале этого года госкорпорация «Роскосмос» сообщала, что средняя высота орбиты МКС почти достигла 420 километров.
«Понимаете, у нас в Минобороны не идиоты сидят, чтобы брать и сбивать ракетой спутник в сотне километров от МКС. Случись такое в дурном сне, сейчас бы все мировые СМИ трубили: «Станция получила серьезные повреждения, срочно сходит с орбиты...». Нет, у нас понимают, что испытания – испытаниями, а обеспечение безопасности прежде всего», – заявил Леонков, отвергнув предположения американских военных.
Собеседник озвучил свою версию случившегося. «До вчерашних обвинений американцы где-то три месяца накачивали СМИ домыслами: мол, Москва и Пекин работают над космическим вооружением, чтобы милитаризировать космос и угрожать их спутникам. У США, кстати, самая большая группировка спутников. Вот и получается: американцы вывели в космос больше спутников, их нужно защищать. От кого? От русских и китайцев. А тут как из рукава они достают козырь под видом сообщений о том, что Россия якобы испытывает противоспутниковое оружие. Да так испытывает, что МКС чуть не навернулась. Буйная фантазия растет до космических масштабов», – сыронизировал эксперт.
Он уточнил, то в действительности, вероятно, экипажи МКС просто выполнили процедуру тренировки. За некоторое время до того, как Вашингтон выдвинул обвинения в адрес Москвы, российские космонавты решили укрыться на корабле «Союз» на случай, если неизвестный космический мусор пройдет слишком близко к станции. «Скорее всего, космонавты просто аварийно покинули МКС по команде от ЦУП. Это нормальная, обыкновенная тренировка, которую могли притянуть за уши до «испытаний космического оружия», – допустил Леонков.
«Хотя обвинения американцев, на мой взгляд, ни о чем, я их понимаю. Космический мусор, чем бы он раньше не был, хаотичен. И проблема еще в том, что более крупные куски сталкиваются между собой, образуя мелкие, а они несут самую большую угрозу. Летят в разные стороны, могут менять орбиту, а там по дороге вдруг попадется дорогой спутник Илона Маска», – добавил он.
Эксперт напомнил американцам и о том, что они сами часто проводили испытания вооружений, о которых, во-первых, никому не сообщали заранее, а во-вторых, с последствиями для космоса. «Периодически мобильный комплекс THAAD сбивал баллистические ракеты. Не на уровне космоса, конечно, но на достаточно большой высоте, чтобы часть обломков от боеголовки падала на Землю, а часть улетала в космическое пространство. Поэтому я советую американцам здесь начинать с себя», – заключил специалист.
В понедельник российским космонавтам дали указание спрятаться в корабле «Союз МС-19» из-за угрожающего Международной космической станции мусора. «По уточненным данным, у нас следующее время сближения 7.06 (10.06 мск). Поэтому предлагаем вам перейти в «Союз» в 7.00 (10.00 мск), будем ждать вашего доклада, когда будете в «Союзе», – сказал специалист подмосковного Центра управления полетами российскому космонавту Петру Дуброву. Переговоры экипажа МКС с Землей транслировало НАСА.
«Главное, что вы сейчас вот этот раздел пятый посмотрели «нештатные ситуации», потому что, возможно, мы дадим указание укрываться в «Союзе», – добавил сотрудник подмосковного ЦУП, обращаясь к космонавту Антону Шкаплерову.
Американским астронавтам командование также порекомендовало закрыть люки и спрятаться на своем сегменте станции. По словам специалистов США, речь идет об обломках спутника.
Вечером того же дня глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия якобы провела испытания противоспутникового оружия. «В результате появилось более 1,5 тыс. обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран. Испытание значительно увеличит опасность для астронавтов и космонавтов на МКС», – сказал он и добавил, что Вашингтон «будет работать с союзниками и партнерами», чтобы ответить на действия Москвы.
Вскоре к обвинениям присоединился руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон. Он повторил утверждение Госдепа и выразил возмущение «безответственным и дестабилизирующим поступком» России, который, по его мнению, создает угрозу не только для американских астронавтов и их международных партнеров на МКС, но и для российских космонавтов.
«НАСА продолжит следить за обломками в последующие дни, чтобы обеспечить безопасность нашего экипажа на орбите. Все страны имеют обязательства по предотвращению намеренного создания космического мусора от [использования] противоспутникового оружия и поддержанию безопасных и устойчивых» условий в космосе», – отметил Нельсон.
На утро вторника Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что РФ якобы сбила старый советский спутник. «Россия 15 ноября 2021 по московскому времени провела испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту, которая поразила российский спутник (COSMOS 1408, выведен на орбиту в 1982 году), что привело к появлению осколков на низкой околоземной орбите», – подчеркнули в Пентагоне. В ведомстве считают, что Россия «продолжает разработку систем противокосмического оружия, что подрывает стратегическую стабильность и представляет угрозу для всех стран».
Напомним, в октябре Россия в ходе ГА ООН призвала все страны «не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы». Москва также предложила всем странам взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе, «не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств», «не испытывать и не использовать в военных, в том числе противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли».
В апреле Россия предложила ввести международный запрет на размещение вооружений в космосе, использовать космос только «в созидательных целях, на благо всего человечества». В частности, Москва предложила начать переговоры для создания «международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой». В качестве основы для данного инструмента предлагается «соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году».
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Сотрудника колонии наказали за «заносчивость» в отношении осужденного американца Уилана
Руководителю колонии №17, где отбывает срок осужденный за шпионаж американский гражданин Пол Уилан, внесено представление за «заносчивость» сотрудника, сообщили в прокуратуре Мордовии.
«Дубравная прокуратура писала представление на имя начальника 17-й колонии о том, что сотрудник колонии дотронулся до плеча осужденного Уилана и сказал ему, почему он не здоровается. Данный факт был зафиксирован на видеокамеру, была проведена проверка, факт подтвердился. Было направлено представление, и тот сотрудник был привлечен к дисциплинарной ответственности», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Прокуратура также сообщила об инциденте защите американца.
«В ответе Дубравного прокурора адвокату была упомянута фраза о том, что дотронувшись до плеча осужденного и сделав ему замечание, сотрудник колонии проявил заносчивость», – указали в надзорном органе.
Там пояснили, что сотрудник проявил к осужденному «заносчивость и пренебрежение», но физическую силу не применил.
«По результатам проверок не получено сведений о применении сотрудниками ИК-17 в отношении осужденного Уилана П. Н. недозволенных мер воздействия и физического насилия», – подчеркнули в ведомстве.
У Уилана не нашли телесных повреждений, также были проверены медицинские документы и данные с камер.
«Физическая сила и специальные средства к Уилану П.Н. сотрудниками ИК-17 не применялись. Препятствий для дальнейшего отбывания наказания в ИК-17 не установлено», – заключили в прокуратуре.
Напомним, бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Британии Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США.
У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела велось в закрытом режиме.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездил в Россию с 2007 года. Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
Минобороны указало на смещение активности кораблей США в Черном море
Действия группы кораблей ВМС США и разведывательных полетов НАТО в Черном море переместились, теперь они проводятся в северо-западной части акватории.
«Активные действия корабельной группировки ВМС США и разведывательных полетов авиации НАТО сместились и ведутся в северо-западной части Черного моря», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там указали, что в районе действий американских кораблей зафиксированы разведывательные полеты трех патрульных самолетов P-8А ВМС США.
Контроль их действий проводят ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Эссен» и патрульный корабль «Павел Державин».
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман «Маунт Уитни» и эсминец «Портер» – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
В Госдуме сочли статью WSJ о компромате частью внутренней борьбы в США
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление обозревателя Wall Street Journal о том, что у Москвы есть «опасный компромат» на власти США.
Как заявил Чепа, он «не знает, какой есть компромат на американцев». По его словам, в России «не строят на этом отношения» с США, российская сторона «не вмешивается во внутренние дела Америки, никогда не пыталась вмешиваться», передает РИА «Новости».
Чепа счел заявления в WSJ недальновидными, заявив, что это «крайне опасные и зыбкие позиции». Он полагает, что подобные заявления – «есть внутренняя борьба между демократами и республиканцами, между различными финансовыми и политическими и бизнес-кланами в США, ничто иное». «И попытки разыграть здесь московскую карту неправильны», – заявил депутат.
Напомним, обозреватель Wall Street Journal Холман В. Дженкинс-младший утверждает, что у российской стороны якобы есть опасный для любой из американских партий компромат: из-за него республиканцы и демократы с самого начала подготовки к выборам в 2016 году оказались в глупом положении.
Космонавт нашел возможное место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда»
Космонавт Роскосмоса Петр Дубров, обследуя в выходные промежуточную камеру (ПрК) модуля «Звезда» в российском сегменте МКС, где продолжается утечка воздуха, обнаружил возможное место такой утечки, следует из переговоров с Центром управления полетами (ЦУП).
«Начал готовить периметр для прокладки шнура сегодня. Обнаружилось подозрительное место, занимался его изучением», – передает ТАСС ответ Дуброва на вопрос о работах в ПрК. Трансляцию переговоров ведет НАСА.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда» и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили в Роскосмосе, эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему космонавты пока бессильны в борьбе с трещинами на МКС.
В NASA решили перенести высадку астронавтов на Луне
NASA планирует отложить высадку астронавтов на Луну с конца 2024 года на несколько лет.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее глава НАСА Билл Нельсон официально обновил график программы возвращения американцев на Луну, а также заявил, что США намерены высадиться там раньше, чем Китай.
Напомним, при президентстве Дональда Трампа США обещали осуществить высадку на Луне до 2024 года. Трамп также подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов.
Ракету Falcon 9 запустили с 53 спутниками Starlink
Американская компания SpaceX сообщила о запуске ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 53 спутников Starlink и успешном выводе их на орбиту.
«Подтверждено развертывание 53 спутников Starlink», – говорится в заявлении компании в Twitter, передает РИА «Новости».
Сообщается, что использованная в запуске первая ступень Falcon 9 вскоре после старта совершила посадку на плавучую платформу в Атлантике.
Ранее SpaceX сообщила о запуске ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 51 спутника Starlink и успешном выводе их на орбиту.
Starlink – спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель – обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты.