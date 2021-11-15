Суд во Франции вынес решение о принадлежности православного храма в Каннах

Французский суд Граса постановил, что церковь Архангела Михаила в Канне законно принадлежит России, однако это решение может быть обжаловано в Апелляционном суде, сообщил настоятель приходской общины Архангела Михаила, представитель Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви в Канне, иерей Антоний Одайский.

«Суд в Грасе вынес решение в пользу России. Судебный ликвидатор, которой досталось дело в наследство от Русской православной культовой ассоциации (ACOR), намерена обжаловать решение уже в суде в Экс-ан-Прованса. Но трагикомичность дела в том, что у ликвидатора нет права собственности на русский храм и прихрамовую землю и недвижимость, чтобы их ликвидировать (распродать). Право собственности есть только у государства Российская Федерация, что и было подтверждено недавнем судом в городе Грасе», – пояснил иерей Антоний Одайский, передает РИА «Новости».

По его словам, это важная победа, но не окончательная, так как еще возможно решение Апелляционного суда.

«Не знаю, насколько суд в Экс-ан-Провансе будет препятствовать суду низшей инстанции и нашему возвращению в наш родной храм и помогать судебному ликвидатору, но победа России выгодна всем», – добавил Одайский.

Что касается реставрации церкви, это, по его словам, сейчас не первостепенный вопрос.

«Вопрос номер один – чтобы Россия как хозяйка собственности вернула храм себе, как это было с храмом в Ницце в свое время. Когда Россия вернет окончательно его в свою собственность, тогда уже будет стоять вопрос о реставрации и о нормализации приходской жизни. Мы готовы вернуться в наш родной храм хоть завтра», – уточнил отец Антоний.

Храм был построен в Канне в 1894 году на пожертвования русской общины. Три года спустя на территории храма был построен четырехэтажный дом для священников и причта. С одобрения Императора Николая II вся приходская земля и возведенная на ней недвижимость были приняты в собственность и ведение Священного Синода 3 ноября 1897 года, то есть в собственность Российской Империи.

В 2013 году по решению французского суда к руководству храма пришла группа бывших прихожан, решившая подчиняться неканонической религиозной организации с руководством на Украине.

В 2014 году Россия получила от Франции право собственности на Архангело-Михайловский храм. В том же году бывший глава Русской Православной Культовой Ассоциации (ACOR) Владимир Янсен начал судебный процесс против России, пытаясь оспорить право собственности на церковь.