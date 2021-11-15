Главврач московской больницы рассказал, как мотивировал людей в магазине привиться

Главный врач московской городской клинической больницы № 15 им. Филатова Валерий Вечорко рассказал, что после беседы в магазине незнакомая ему пара приняла решение привиться от COVID-19.

По его словам, после того, как он снялся в социальном ролике о важности вакцинации, к нему в магазине подошли мужчина и женщина, они сначала уточнили, правда ли он снимался в соцролике.

«У нас состоялся с ними разговор, он занял минут 15 – мне пришлось убеждать эту пару, что вакцинация спасла мир от многих инфекций, в том числе от кори, чумы. Я много использовал слов для убеждения – о нашей повседневной работе, о тяжелых пациентах. В конце разговора я понял, что они приняли решение вакцинироваться после разговора со мной», – рассказал Вечорко в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что часто использует факт об улучшении качества жизни, увеличении продолжительности в разговоре о вакцине. Врач добавил, что избавлению от многих инфекционных заболеваний человечество обязано вакцинации.

«Оспа, холера, чума, полиомиелит – все эти болезни побеждены с помощью прививок. Отрицать это не просто бессмысленно, это безответственно», – заключил эксперт.

Вечорко отметил, что сам уже переболел коронавирусом, как и вся его семья, которая полностью разделяет его отношение к вопросу вакцинации.

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