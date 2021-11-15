Соловьев указал на запредельный уровень русофобии в Госдепе

«Мне, как еврею, вдвойне обидно, что такие пассажи и огульные обвинения против Москвы и Минска позволяет себе именно Блинкен», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Ранее глава Госдепа заявил, что Александр Лукашенко с помощью миграционного кризиса пытается отвлечь внимание от действий России на Украине.

«Обвинения Блинкена в адрес Лукашенко показывают запредельный уровень русофобии у американской политической элиты. Фраза о том, что Минск устроил кризис с мигрантами, чтобы отвлечь внимание от ситуации на границах России и Украины, могла звучать на кухне в разговоре двух русофобов, не имеющих отношения к политике. Но слышать такое от госсекретаря США и главы польского внешнеполитического ведомства крайне неприятно», – указал телеведущий Владимир Соловьев.

По его словам, Запад окончательно взял вектор на совершенно безосновательные обвинения России во всех грехах. «Отдельно отмечу: мне, как еврею, вдвойне обидно, что такие пассажи позволяет себе Блинкен, который должен не понаслышке знать, что такое огульные обвинения в принципе», – подчеркнул собеседник.

Касаясь непосредственно обвинений со стороны главы Госдепа, Соловьев отметил: видимо, Блинкен просто ничего не знает о происходящем в Донбассе. «Вот как раз вчера ВСУ в нарушение Минских соглашений подтянули к линии фронта тяжелую артиллерию для атаки по ополчению. Гремели страшные бои. В Пентагоне должны объяснить Блинкену, что на Украине идет гражданская война, Россия не является стороной конфликта. Потому говорить о том, что Лукашенко является эдаким «прокси» для отвлечения внимания от войны на юго-востоке Украины, попросту нелепо», – заметил телеведущий.

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил , что кризис с мигрантами в Белоруссии – это «попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной».

Двумя днями ранее в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы.

В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».

В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины.

Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Запад предъявил России вину за собственные военные преступления.

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