Основателя группы «Ногу свело» Якомульского обстреляли в центре Москвы

Путин назвал критерии истинного либерализма

Если под либерализмом понимать свободу мысли и выбора, то в России это всегда было, есть и будет; истинный либерализм – это не желание копировать кого-то, заявил президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

«Вот когда у нас говорят: есть ли у нас либералы, и вообще должны ли мы поддерживать либеральную мысль? Надо сначала определиться с понятием, с содержанием этого понятия. Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения – то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет, слава Богу», – ответил он на вопрос, касающийся борьбы западников и славянофилов, передает РИА «Новости».

Путин, комментируя слова журналиста о том, что после речи на Валдайском форуме и посещения Московского музея Достоевского в юбилей писателя, которого приписывают к стану славянофилов, у многих могло сложиться впечатление, что Путин примкнул «к стану славянофилов», заявил, что «это все-таки немножко поверхностная дискуссия».

Также глава государства подчеркнул, что ни одна страна не может претендовать на эффективное развитие, если у нее нет внутреннего позитивного механизма развития – свободы мысли.



Кроме того, по мнению Путина, истинный либерализм – это не желание копировать кого-то.

«Если под этим понимать, что мы должны обязательно кого-то копировать, и под либерализмом понимать только то, что, скажем, в каких-то странах под этим понимают, то это не самый лучший вариант. Вот в этой связи напомню, что Достоевский сказал: «Наши либералы – это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги». Но это не истинный либерализм», – сказал Путин, а также добавил, что в этом смысле и славянофилы, и западники, если они ставят перед собой задачу искать наилучшие способы и пути развития страны, у них общая цель, и если либералы «не уподобляются лакеям», а хотят добра своей стране, они «быстро найдут общее с так называемыми почвенниками, которые ставят перед собой такие же цели».

Напомним, Путин в день 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского посетил музейный центр «Московский дом Достоевского».