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Белоруссия обвинила Польшу в возникновении очереди фур на границе
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Очередь из грузовиков в пункте пропуска Бобровники – Берестовица образовалась из-за действий Польши, заявил Госпогранкомитет Белоруссии.
Во вторник Польша закрыла пункт пропуска Кузница – Брузги, машины перенаправили на пункт Бобровники – Берестовица. В Белоруссии заявили, что образование там очередей «связано с невыполнением Польшей договоренностей». Сообщалось об очереди из 250 фур, передает РИА «Новости».
Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что пропускная способность Берестовицы – по 500 грузовиков на выезд и на въезд. Однако «за истекшие сутки польская сторона в нарушение действующих договоренностей о выполнении пропускной способности оформила на выезд из Беларуси лишь 268 грузовиков». При этом белорусская сторона оформила 562 въезжающих на территорию Белоруссии грузовых автомобиля, «перевыполнив нормативную пропускную способность».
Белоруссия также указала на «закрытие в одностороннем порядке по инициативе польской стороны пункта пропуска Кузница Белостоцкая – Брузги». Отмечается, что белорусские службы работают с превышением пропускной способности и готовы в любой момент обеспечить полноценное и безопасное функционирование пункта пропуска Брузги.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Путин отреагировал на угрозы Лукашенко перекрыть газ Европе
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Теоретически президент Белоруссии Александр Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, однако это будет нарушением транзитного контракта, заявил президент России Владимир Путин, выразив надежду, что до этого не дойдет.
Путин сказал, что, теоретически, «Лукашенко как президент транзитной страны может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу, хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдет», следует из сообщения в Telegram-канале «Вести24».
«Ну, с другой стороны, против него все время применяют и грозятся применением новых санкций», – добавил российский лидер.
Это может нанести «большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы», а также не поспособствует развитию отношений России с Белоруссией.
При этом глава государства признался в интервью, что впервые услышал об угрозе Лукашенко по газу: «Я, честно говоря, об этом в первый раз слышу. Потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул».
Путин добавил, что «ничего хорошего в этом нет», отметив, что поговорит с белорусским коллегой на эту тему, «если он просто не в сердцах это сказал».
Российский лидер напомнил, что в 2008 году «мы столкнулись с этим кризисом, когда из-за бесконечных споров по цене на газ и по цене на транзит мы так с украинскими нашими друзьями не смогли договориться по основным параметрам этих контрактов», и в итоге «все дошло до того, что Украина заблокировала наш газ, который предназначен для потребителей в Европе».
По словам президента России, тогда, «условно говоря, вентиль закрутили».
Ранее Европе предрекли новую газовую войну из-за Белоруссии.
Напомним, Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
В ЕС призвали не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко.
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Путин объяснил, как мигранты попадают в ЕС
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Мигранты, оказавшиеся на границе Белоруссии и Польши, могли попасть в Минск чартерными рейсами, там действует безвизовый въезд. Все цепочки по переправке в Евросоюз организуют те, кто уже находится в странах объединения, заявил президент Владимир Путин.
«Да, действуют группы определенные по переправке этих людей в европейские страны. Но они давно действуют. Ключевое звено находится в странах Евросоюза. Вот туда тащат те, которые там находятся. Они организуют все эти цепочки. Вот пускай правоохранительные органы, спецслужбы работают по ним, если они что-то нарушают», – приводит РИА «Новости» слова Путина в эфире канала «Россия 24».
Президент также предположил, что мигранты, оказавшиеся на границе Белоруссии и Польши, могли попасть в Минск чартерными рейсами, там действует безвизовый въезд.
«Чартеры заказывают, безвизовый въезд. Люди покупают билеты и полетели», – заявил Путин.
По его мнению, организаторов цепочек трудно привлечь к ответственности. «Если посмотреть на внутреннее законодательство европейских стран, то они и не нарушают ничего. Чего они нарушают-то? Ну, человек живет в одной стране, хочет переехать в другую по каким-то соображениям. По соображениям безопасности, даже по экономическим соображениям пускай», – считает президент.
При этом Путин напомнил, откуда вовзникли миграционные кризисы в Европе.
«Не нужно забывать, откуда возникли-то кризисы, связанные с мигрантами. Что, это Белоруссия является первооткрывателем этих проблем, что ли? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер», – приводит ТАСС слова Путина.
Ранее врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.
Заместитель директора ведомственного департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что Россия считает абсурдными обвинения в свой адрес из-за ситуации с беженцами, сложившейся на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Украина запланировала «инженерное обустройство» границ с Россией и Белоруссией
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В 2022 году планируется «инженерное обустройство» границ с Россией и Белоруссией, сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский.
Монастырский заявил, что настало время «раз и навсегда построить надежную государственную границу Украины». По его словам, «задача МВД – построить наконец настоящий рубеж государства». Министр сообщил, что недавно инспектировал «потенциально опасный» участок границы с Белоруссией. Он заявил, что «там видел все подразделения МВД, но не видел одного – границы», передает РИА «Новости».
Напомним, Монастырский сообщил, что подразделения территориальной обороны Украины проведут учения на границе с Белоруссией в связи с возможным наплывом мигрантов. В Германии предложили размещать мигрантов, стремящихся прорваться в ЕС из Белоруссии, на Украине на время рассмотрения их ходатайств об убежище.
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин выступил с утверждением, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и энергетический кризис в Европе якобы являются «спланированной операцией» Москвы и Минска против Киева с целью тотальной дестабилизации Украины.
Польский солдат погиб на границе с Белоруссией
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На границе с Белоруссией в результате несчастного случая погиб польский солдат, сообщило командование 17-й механизированной бригады Войска польского.
В сообщении говорится, что «в ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады», передает РИА «Новости».
Разбирательство ведет военная жандармерия в сотрудничестве с прокуратурой Белостока. Командование сообщило, что по предварительной информации, «произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата». Подчеркивается, что «в происшествии не участвовали третьи лица».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
В МИД ответили на обвинения в адрес России из-за беженцев в Белоруссии
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Россия считает абсурдными обвинения в свой адрес из-за ситуации с беженцами, сложившейся на белорусско-польской границе, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора ведомственного департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
Лукьянцев указал, что «основное острие этих обвинений напоминает какую-то абсурдную ситуацию, все обвинения в этой связи адресуются одному государству, Белоруссии, хотя уже звучат и обвинения в том, что мы якобы приложили к этому руку, что вообще является абсурдным», передает ТАСС.
«В пятницу (12 ноября) представители Польши (в ООН) и выступавший с общим заявлением от Евросоюза упоминали, что это все вина «преступного режима (президента Белоруссии Александра Лукашенко» и так далее. При этом абсолютно закрываются глаза на то, что творится в отношении самих мигрантов. То, что громко осуждалось в качестве реакции на те или иные сходки и манифестации при разгоне демонстраций мигрантов в каких-то других странах, то здесь действия европейских стран, граничащих с Белоруссией, либо вообще замалчиваются, либо говорится, что все это необходимые меры. Это совершенно откровенный двойной стандарт в оценке соответствующей ситуации», – указал он.
Лукьянцев отметил, что беженцы, находящиеся на границе Белоруссии и Польши, могут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за притеснения со стороны ряда стран Евросоюза (ЕС), так как «совершенно не обязательно быть гражданином соответствующего государства, чтобы подать жалобу на действия того или иного государства».
«Известна ситуация, когда за секретные тюрьмы ЦРУ пострадавшие лица из арабских стран подавали жалобы и на Литву, и на Польшу, и эти жалобы рассматривались. То есть привязка к гражданству не обязательна, главное – место совершения соответствующего нарушения прав человека и участие того или иного государства в соответствующем международном договоре», – указал он.
Между тем, указал дипломат, правоохранители из соседних с Белоруссией стран отказываются сотрудничать с Минском по ситуации с мигрантами, передает РИА «Новости».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
Европе предрекли новую газовую войну из-за Белоруссии
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Угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко приостановить транзит газа могут спровоцировать новую газовую войну с Европой, пишут польские СМИ.
Автор статьи на польском портале Defence24 Якуб Веха заявил, что Минск якобы не мог допустить такое высказывание без одобрения Москвы, которая «ответственна» за нынешний энергетический кризис в Европе, передает РИА «Новости».
По его мнению, сложившаяся ситуация на руку России, так как она способствует ускорению ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» и помогает убедить страны Евросоюза (ЕС) впредь заключать долгосрочные контракты на поставку газа.
Журналист также считает, что приостановка транзита газа Минском может послужить для Кремля еще одним аргументом в пользу нового трубопровода, поскольку это покажет «ненадежность транзитных государств».
«Россия уже давно демонстрировала, что она умеет использовать свои энергоресурсы для достижения политических целей. Последний масштабный инцидент такого рода произошел в 2009 году. Тогда россияне, сократив поставки газа через Украину, заставили европейцев использовать стратегические резервы этого топлива», – подчеркнул Веха, отметив, что сегодняшний кризис может привести к повторению событий 12-летней давности.
Ранее Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
В ЕС призвали не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко.
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Минск пригрозил «максимально жестко» ответить на санкции ЕС
Белоруссия готова «максимально жестко ответить на любое санкционное давление со стороны европейских партнеров», заявил глава МИД страны Владимир Макей.
Макей сказал, что «введение санкций абсолютно недопустимо». Комментируя возможность перекрытия поставок газа в Европу, он заявил, что власти страны могут «пойти на любые самые жесткие и крайние меры», передает БелТА.
Он назвал заявления «европейских пока еще партнеров» безумными и сказал, что усиление санкций «ни к чему хорошему не приведет ни для одной, ни для другой стороны». «Хуже нам уже не будет ничего уже сделано», – приводит его слова РИА «Новости».
Минск заявляет о готовности к диалогу по миграционному кризису не из-за «слабости», заверил глава МИДа, добавив, что «никто не сдается и не сдастся». В европейской политике по отношению к Белоруссии он видит только «подкуп» оппозиции и «шантаж», «размахивание топором санкций».
Макей заявил, что страна в рамках мер по сокращению потока нелегальной миграции через свою территорию лишила права приглашать иностранцев в республику 30 туристических фирм. Он отметил, что через Белоруссию в Евросоюз пытаются попасть люди, чьи государства были в свое время разрушены при участии того же ЕС и его союзников. Министр заявил, что Минск готов предоставить ЕС любую информацию по ситуации на границе с беженцами. Макей также сказал, что угрозы Польши закрыть границу с Белоруссией являются проявлением бездумной политики.
Напомним, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
Лукашенко захотел получить у России «Искандеры»
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Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что хотел бы получить от российской стороны несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».
«Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 километров [дальность пуска], потому что наш «Полонез» – до 300 километров. Сейчас тормошу вашего президента [Владимира Путина], мне надо здесь эти 500-километровые ракетные установки», – заявил Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона».
По словам Лукашенко, в 2021 году производились ракетные пуски на учениях «Запад-2021», военные знают, где необходимо наносить ракетный удар, в том числе удар ракетным комплексом «Точка», а также где можно задействовать зенитный ракетный комплекс «Бук-МБ».
«Многое и по бронетехнике сделали, очень важна сейчас мобильность, поэтому мы создали машины на МЗКТ (Минский завод колесных тягачей – прим. ВЗГЛЯД), бронемашины, восемь-девять человек экипаж, как БТР», – рассказал белорусский лидер.
Он выразил мнение, что у республики хорошо подготовленная армия с неплохим вооружением.
«Мы четыре раза модернизировали свои вооруженные силы. Но у нас война будет другая, у нас лесисто-болотистая местность. И если против нас будет наземная операция, нам надо уметь воевать на земле», – сказал Лукашенко.
Он признал, что Белоруссия уязвима для ракет, но вражеская наземная операция на территории страны невозможна, поскольку военные будут к этому готовы. Минску важно знать, что Москва поддержит его в трудную минуту, сказал президент страны.
«Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего», – заключил он.
Ранее Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
В ЕС призвали не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко, однако президент России Владимир Путин признал, что у его белорусского коллеги есть теоретически возможность перекрыть поставки российского газа.
Напмоним, «Искандер» – это целое семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК). В него входят «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Главная задача таких комплексов – обнаружение и уничтожение систем противовоздушной и противоракетной обороны противника.
Захарова осудила «заманившие» мигрантов западные страны
Страны Запада не намерены помогать мигрантам на границе Польши и Белоруссии, хотя и «заманивали» их к себе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы видим, что делается со стороны Белоруссии. Где то самое (западное) сообщество, которое заманивало их в свои кущи и гущи, а теперь от них отворачивается?» – заявила Захарова в эфире Youtube-канала «Главный. Тур», передает РИА «Новости».
Она отметила, что необходимо произвести коллективную помощь мигрантам, а не вести «политиканские разговоры».
«Тогда зачем из десятилетия в десятилетие принимаются все эти заявления, конвенции, соглашения и так далее? Грош цена тогда всем этим документам и заявлениям о правах человека», – задалась вопросом дипломат.
«Те, кто бесконечно ставил эту тему во главе угла, просто не имеют права на нее больше рассуждать», – заключила Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
До этого стало известно об увеличении числа беженцев в лагере на границе Белоруссии и Польши.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Польша выразила готовность перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией
Польша готова перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией и лишить ее транзита, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.
Каминьский заявил в эфире радиостанции RMF FM, что Минск знает, что Варшава может «закрыть очередные переходы, равно как и железнодорожное движение», при том, что Белоруссия является важным транзитным государством», передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о том, что Белоруссия в таком случае может лишиться транзита, в том числе из Китая, он ответил, что «мы об этом знаем, обдумываем, все учитываем и направляем соответствующие сигналы режиму, чтобы закончили такого тапа действия, или будут в полной изоляции – не только политической, но и экономической».
Вместе с тем Сейм Польши на следующей неделе рассмотрит закон, ужесточающий правила функционирования пограничных территорий.
«После завершения чрезвычайного положения в конце месяца мы введем новелизацию закона, которое, по сути, продлит то, что сейчас, но эластично, с учетом разного рода замечаний», – сказал Каминьский.
По его словам, «новый порядок уже не будет называться чрезвычайным положением, это будет обновление закона о пограничной охране». Так, в отличие от нынешней ситуации в пограничной зоне смогут находиться журналисты, «но каждый раз предварительно это будет согласовываться с Пограничной стражей (Польши) и на их условиях».
«Можно будет временно на определенной территории ограничить свободное перемещение лиц, которые никак не связаны с этой территорией, но мы хотим учесть право выполнять профессию журналистам и передавать информацию», – добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
До этого стало известно об увеличении числа беженцев в лагере на границе Белоруссии и Польши.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Лукашенко объяснил специфику отношений с Путиным
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В условиях ухудшения отношений с Западом Минску важно знать о готовности России поддерживать белорусскую сторону, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» военному эксперту Игорю Коротченко.
«Возьмите того же Путина. На него накатывают, а не было бы Путина – не было бы нашей цивилизации, Россию раздербанили бы. Время потребовало – сложилось, благодаря, в том числе, и президенту Путину, спасли Россию. Это же тоже на моих глазах было», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, у российских лидеров, у таких, как Путин, многому можно научиться.
«И даже не у него, а у тех людей, которые сегодня осуществляют политику в России. Вот у вашего этого коллективного российского руководителя многому можно научиться», – заявил Лукашенко.
По словам белорусского лидера, ему важно знать, что в условиях ухудшения отношений с Западом Россия поддержит белорусскую сторону.
«Я Путину говорю: «Главное, чтобы ты не дрогнул. Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего». Больше ничего не надо», – заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии подчеркнул, что в стране «хорошая армия, подготовленная, вооружена она неплохо».
«Мы никогда не преуменьшали в наших отношениях с Россией роль вопросов безопасности и обороны, хоть в СМИ пытались это извратить. Это всегда было святым. Как бы мы ни спорили за нефть, газ, цены на энергоносители, разные были времена, но оборона и безопасность – это святое. Или нам опять придется 30 млн человек положить на алтарь Победы. Не хотелось бы», – заявил он.
По словам Лукашенко, у него очень братские и теплые отношения с российским лидером Владимиром Путиным.
«Мы с ним на «ты» всегда. У нас очень братские, теплые отношения с ним. Мы похожи чем? Мы, когда сидим за столом, я говорю: «Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?». Философским языком говоря… Я говорю: «Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа». Он говорит: «Точно». Ты, говорю, во дворике в этом вырос. Он мне часто рассказывает. А я, говорю, вырос на улице. За мной некогда было кому-то смотреть. Отца не было, мать работала с утра до ночи. Сутками работала. И я на улице фактически вырос. И мы увидели эту жизнь. У нас были одни ценности. И у него, и у меня. Мы на них выросли. Поэтому мы одинаково воспринимаем эту действительность. Да, мы можем где-то по-разному, в силу каких-то обстоятельств, перемалывать эту действительность и делать соответствующие выводы», – заявил он.
Лукашенко не отрицает, что он «пророссийский человек».
«Я же референдум провел по Союзу с Россией. Да, я пророссийский человек. Я не отрицаю это. Я ценю свое прошлое». По его словам, он родился фактически под Смоленском, в Орше, на границе.
«Я историк по своему первому образованию, советскую школу закончил. Это во мне осталось. Я не растоптал коммунистическое прошлое, став президентом», – отметил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просил Министерство обороны России через Владимира Путина, чтобы российские войска подключились к дежурству на границах Союзного государства.
Также Белоруссия заявила о готовности обеспечить безопасность страны с помощью России.
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
До этого стало известно об увеличении числа беженцев в лагере на границе Белоруссии и Польши.
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Россия осудила попытки Запада свести счеты с Белоруссией в ООН
Страны Запада пользуются кризисом с мигрантами, чтобы свести счеты с Белоруссией, хотя сами спровоцировали исход беженцев с Ближнего Востока, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев.
При обсуждении проекта резолюции Белоруссии об улучшении координации усилий по борьбе с торговлей людьми, западные страны стали обвинять Минск в использовании беженцев на границе для дестабилизации ситуации в ЕС, передает РИА «Новости».
Выступая на заседании Третьего комитета ГА ООН, Лукьянцев заявил, что тему борьбы с торговлей людьми «отдельные западные государства решили использовать в своих конъюнктурных целях». Москва осуждает «попытки этих государств свести политические счеты» с Минском, «беспочвенно обвинив его в разжигании миграционного кризиса в Европе», передает ТАСС.
Лукьянцев сказал, что «следовало бы задать вопрос» странам ЕС, «почему они отказываются от предложений Минска о проведении соответствующих консультаций по разрешению миграционной проблемы», но при этом «развернули на границах войска». Как заявил Лукьянцев, «складывается впечатление, что ЕС не стремится урегулировать острый гуманитарный кризис, а пытается использовать сложившуюся ситуацию в борьбе с политическим оппонентом».
Представитель России Степан Кузьменков отметил, что Россия «осуждает оскорбительные и недопустимые высказывания представителей США, Канады, ЕС, которые не соответствуют практике взаимоуважительного диалога в области прав человека». Москва видит «в этих попытках стремление Евросоюза свести политические счеты с автором резолюции, беспочвенно обвинив его в разжигании миграционного кризиса». По его словам, Москва считает недопустимым перекладывание вины за происходящий в Европе миграционный кризис на Минск.
Напомним, в Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции, а мигрантов заманивают на рейсы «Белавиа» из Стамбула, Дамаска и Дубая. Большинство из тысяч людей, штурмующих польские границы – это курды из Иракского Курдистана.
Британцы раскритиковали решение Лондона отправить военных на помощь Польше
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Читатели британского издания The Times подвергли критике решение британских властей отправить военных на границу Польши и Белоруссии из-за миграционного кризиса.
«Направление британских войск в Европу – это чье-то глупое решение, но точно не мое. Вспомните Brexit. Вспомните, как началась Вторая мировая война. Я прошел через нее, я не хочу другой войны. Где у нас демократия в односторонней и своевольной отправке наших войск в чужую страну без голоса народа?» – написал alanmowle, передает РИА «Новости».
«150 саперов, конечно, не армия. Но зачем нам так демонстративно ввязываться в серьезный конфликт ни с чем? Что это за глупости?» – добавил Spike.
«Таким образом наше тупое правительство показывает, что Британия – якобы часть Европы. Ну-ну. Это только начало», – отметил Oakley.
«Наше участие в НАТО не имеет никакого отношения к Евросоюзу», – заявил Andrew Tarrant.
«Интересно, эти чинуши из ЕС испытывают хоть какие-то угрызения совести, когда «Брекситная» Британия посылает свои войска им на выручку, чтобы защитить европейские границы? Думаю, эти европейцы ничего подобного не испытывают», – написал attenborough.
Пользователь witne55 счел отправку «глупостью», по его мнению, это может дать повод российскому президенту Владимиру Путину «предлог для того, чтобы задействовать стотысячную армию для вторжения на Украину».
«Скорее всего, эта миссия наших саперных подразделений очень кратковременная. Они пробудут в Польше не более 90 дней, больше не выдержат», – подвели итог читатели.
Напомним, британское минобороны направило на границу Польши и Белоруссии группу военных, которые займутся помощью в укреплении заграждений.
Макрон собрался обсудить с Путиным Украину и Белоруссию
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в ближайшие дни планирует обсудить ситуацию на польско-белорусской границе с главой российского государства Владимиром Путиным.
Макрон сказал, что на днях и.о. канцлера Германии Ангела Меркель «имела возможность переговорить с российским президентом». Сам Макрон собирается обменяться с Путиным «мнениями по многим вопросам в самые ближайшие дни, в том числе по темам Украины и Белоруссии». Кроме того, побеседовать с российским лидером намерен и глава правительства Италии Марио Драги, передает ТАСС.
В пятницу вопросы, которые обсудят лидеры стран, обсуждались на встрече министров иностранных дел и обороны. Париж выступает за «соблюдение Минских соглашений и приверженность нормандскому формату». Макрон сказал, что продолжается «согласованная работа по этим вопросам с одной единственной целью» – обеспечить «безопасность и стабильность в Европе».
Напомним, Меркель попросила Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. В свою очередь российский лидер «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском».
Тело сирийца обнаружили в Польше вблизи границы с Белоруссией
В Польше вблизи границы с Белоруссией обнаружили тело сирийца, причина смерти не установлена, сообщила польская полиция в Twitter.
«Вчера в лесах недалеко от границы под Вулькой Тереховской был обнаружен труп молодого человека сирийской национальности. Проведенные на месте обнаружения тела мероприятия не позволили однозначно установить причину смерти», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
С начала миграционного кризиса на польской территории вблизи границы с Белоруссией уже были обнаружены тела как минимум пяти нелегальных мигрантов.
Ранее сообщалось, что стихийный лагерь беженцев на белорусско-польской границе ежедневно пополняется новыми немногочисленными группами мигрантов, около 100 мигрантов находится в Польше у ее заграждений на границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
В четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.