Стало известно об исключении из реестра туроператоров компании «Музенидис Трэвел»

Эксперт объяснил правовые сложности в иске России против Украины о евробондах

«Основная сложность этого дела заключается в том, что в правоотношения, помимо двух государств, вовлечены профессиональные частные лица, принимавшие участие в оформлении сделки», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по международному праву Дмитрий Лабин. Ранее британский Верховный суд завершил рассмотрение иска России по делу о евробондах Украины.

«Это действительно весьма сложный и уникальный случай. С одной стороны, речь идет об официальном суверенном займе в размере 3 млрд долларов, предоставленном Россией Украине. Соответственно, спор затрагивает взаимоотношения между двумя государствами, и для его разрешения необходимо руководствоваться нормами международного права. Однако, с другой стороны, поскольку к оформлению этой сделки привлекались профессиональные частные лица, здесь необходимо учитывать и британские нормы права, которые регулируют данный спор», – отметил профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.

«То есть основная сложность заключается в том, что в правоотношения вовлечены субъекты различных правовых систем», – констатировал он. Эксперт также напомнил, что решение суда первой инстанции не удовлетворило ни одну из сторон, в результате чего они обратились в апелляционную инстанцию. «Там дело рассматривалось заново, но с учетом тех доказательств, которые были представлены в суде первой инстанции», – уточнил собеседник.

Согласно его прогнозу, решение суда должно быть вынесено в пользу России. «На мой взгляд, очевидно, что должник должен вернуть сумму, данную ему в долг заимодавцем. Но, конечно, в процессе могут появиться какие-то дополнительные юридические нюансы. В них, вероятно, и собирается более детально разобраться суд Британии. В этой ситуации лучше подождать, чем, поторопившись, принять необоснованное решение», – уверен Лабин.

Он также указал на необоснованность аргументов Украины. «Киев пытается усмотреть в этой ситуации моменты политического характера. Украинская сторона оправдывает свое нежелание выплачивать долг тем, что кредит был выдан практически накануне падения предыдущей власти в стране, – пояснил эксперт. – По логике новых украинских властей, они не отвечают за решения, принятые предыдущим режимом. Но на мой взгляд, международное право не дает им никаких оснований избежать выплаты долга».

В четверг британский Верховный суд закончил рассмотрение дела о неисполнении Украиной обязательств перед Россией по евробондам на 3 млрд долларов. «Это одновременно очень интересный и очень сложный случай. Возможно, мы вступаем тут в определенной степени на неизведанную почву. Сейчас нам потребуется время, чтобы рассмотреть то, что было сказано обеими сторонами», – сказал глава ВС Британии Роберт Джон Рид. Он выразил благодарность обеим сторонам и добавил, что решение будет вынесено в «положенный срок».

В ходе заседания рассматривались апелляции обеих сторон на решения Апелляционного суда Англии и Уэльса. Дело рассматривается с 2016 года. На вынесение решения может потребоваться до девяти месяцев, сообщили в суде.

Напомним, кредит Украине был выдан в декабре 2013 года и оформлен он по всем международным правилам. Украина выпустила на Ирландской фондовой бирже евробонды на 3 млрд долларов со сроком погашения через два года. Российский Фонд национального благосостояния выкупил эти бумаги под крайне низкий процент – 5% годовых.

Изначально существовала договоренность о кредитовании на общую сумму 15 млрд долларов, однако первый транш в три миллиарда оказался и последним. После госпереворота на Украине новая киевская власть долг признала, и в течение двух лет исправно платила проценты по купонам. Однако, когда пришел срок отдавать долг полностью, Киев неожиданно заявил, что не будет выплачивать долг.

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