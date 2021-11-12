МИД: Европа «отмолчалась» про состав вещества в биоматериалах Навального

Лондон, Берлин, Париж и Стокгольм отмолчались по поводу состава вещества в биоматериалах блогера Алексея Навального, а также не предоставили информацию, кто сопровождал его на рейсе из Омска в Берлин, сообщается на сайте МИД России.

«Лондон, Берлин, Париж и Стокгольм отмолчались по целому ряду заданных им ключевых вопросов, а именно: какое конкретно по химическому составу токсичное вещество было якобы обнаружено... в биоматериалах российского блогера? Кто был тот человек, который сопровождал А. Навального на борту чартерного медицинского рейса из Омска в Берлин, и какова была его ведомственная принадлежность?», – говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что Лондон так и не предоставил информации об участии в этой истории гражданки Великобритании Марии Певчих.

«Какую роль во всей этой истории сыграла подданная Великобритании М. Певчих, чье участие в ней так тщательно скрывается как немецкими, так и британскими властями? Почему российским правоохранительным органам не дают возможности опросить госпожу М. Певчих?», – отметили в МИД РФ.

В ведомстве также отметили, что действия, последовательно предпринимавшиеся властями ФРГ и их евроатлантическими союзниками, начиная с 20 августа 2020 года, четко указывают на реализацию спланированной провокации, направленной на дискредитацию Российской Федерации в глазах мировой общественности и нанесение ей не только политического, но и через санкции финансово-экономического ущерба.

«Вынуждены констатировать, что полученные документы являются не более чем отписками, сформулированными в жанре «мегафонной дипломатии» и содержащими тезисы в стиле «хайли лайкли». Они явно нацелены на то, чтобы завести усилия по публичному прояснению всех обстоятельств инцидента с блогером в тупик. Это свидетельствует о стремлении британской, германской, французской и шведской сторон, доведя ситуацию до абсурда, по сути, воспрепятствовать обнародованию фактов, раскрывающих истинный характер произошедшего с А.Навальным, а также развернутой властями ФРГ вокруг его фигуры международно-политической кампании», – заявили в МИД.

Ранее посол в Нидерландах и постпред при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что последние действия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу блогера Алексея Навального указывают на то, что она пытается скрыть последствия спланированной западными спецслужбами операции против России.

Шульгин также заявил, что ответы западных стран по делу Навального не дают возможности установить главное: где, как и когда в его организм попало отравляющее вещество. Он назвал ответы четырех стран пустыми отписками. При этом, по его словам, Великобритании, ФРГ, Франции и Швеции получили список вопросов России по инциденту с Навальным.

Напомним, Великобритания, ФРГ, Франция и Швеция представили ответы на запрос России в ОЗХО по ситуации с Навальным: в постпредстве Британии при ОЗХО заявили, что отвергают утверждения России и считают их «попыткой уклониться от ответственности», постпредство Германии также отвергло претензии российской стороны, отметив, что нота России от 7 октября по инциденту «не содержит ответов на множество вопросов, направленных постоянному представительству России группой из 45 стран».

Франция решила не давать ход запросу России об оказании правовой помощи по делу Навального. Швеция заявила, что «действовала в рамках немецкого запроса в отношении анализа биомедицинских образцов господина Навального и потому отсылает вопросы по формуле Германии как запрашивавшей стороне».

Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры в ситуации с «отравлением» Навального перешли все приличия и рамки разумного. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил, что врачи не обнаружили следов яда в организме блогера до вылета из России.