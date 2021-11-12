Страны НАТО призвали готовиться к длительной борьбе с Россией

Североатлантическому альянсу следует готовиться к длительной борьбе с Россией, при этом нужно вести диалог для недопущения непреднамеренной эскалации, заявил министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос на основной сессии 15-й Ежегодной конференции по обороне Балтии.

«На Востоке действия России, очевидно, обесценивают свободолюбивый международный порядок, который открыто защищает НАТО. Россия, похоже, столкнулась с противником, которого не может победить, и в долгосрочной перспективе ее чрезмерное военное расширение в сочетании со слабой экономикой, вероятно, подорвет ее позиции. Однако как постоянный член Совета Безопасности ООН и одна из крупнейших ядерных держав, Москва останется важным игроком, способным вызвать серьезные осложнения», – приводит мнение греческого министра РИА «Новости».

Как указал Панайотопулос, с одной стороны, альянс должен эффективно использовать ресурсы, чтобы дать «надежный, сбалансированный, пропорциональный» ответ на «агрессию России», поэтому НАТО должна продолжать укреплять свои позиции. «С другой стороны, полное и быстрое выполнение согласованной позиции НАТО по обороне и сдерживанию усилий России … должно дополняться предметным диалогом с Москвой во избежание недоразумений, просчетов и непреднамеренной эскалации. Диалог необходим, особенно во времена напряженности, подобной той, которую мы переживаем, чтобы повысить предсказуемость, а также ослабить давление или предотвратить региональные и международные кризисы», – сказал Панайотопулос.

По его мнению, расширение НАТО, стран Запада и ЕС усилило у России неуверенность, недоверие, что может приводить к «все более агрессивной» позиции. «Мы должны быть в контакте с Москвой, но также четко обозначить Москве наши красные линии, каковы в конечном итоге наши обязательства», – добавил Панайотопулос. Он считает, что соглашение о контроле над вооружениями помогло бы снизить риск столкновения. «В общем, ни один сценарий наших отношений с Россией не является невозможным или неизбежным. В этом случае миссия НАТО должна заключаться в том, чтобы следовать совету известной поговорки «надеяться на лучшее, готовиться к худшему», – полагает он. Министр заявил, что Греция остается надежным союзником в НАТО, вносит вклад в повышение готовности и оперативности альянса, сохраняя оборонные расходы выше порогового уровня 2% ВВП.

Накануне в Кремле обратили внимание на провокации кораблей НАТО у границ России в Черном море. Активист антивоенного движения предупредил НАТО об опасности провокаций против России в Черноморском регионе.

В среду в Минобороны России сообщали, что разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи границ России в Черноморском регионе. В тот же день американский самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе над Черным морем. Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что учения Запада в Черном море – это «подготовка комплексной операции против России с участием Украины».