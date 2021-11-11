Калининградский губернатор подвел промежуточные итоги руководства регионом

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выделил три ключевых направления, подводя промежуточные итоги своей пятилетней работы на посту главы региона в эфире в рамках проекта Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Регионы о главном».

По словам Алиханова, первым ключевым направлением деятельности стали поправки в закон об особой экономической зоне (ОЭЗ). За два года после внесения изменений в ОЭЗ было зарегистрировано в два раза больше резидентов, чем за последние пять лет, а Калининградская территория с особым юридическим статусом вошла в десятку лучших ОЭЗ мира, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Второе направление связано с подготовкой к Чемпионату мира по футболу 2018, в ходе которой были решены многие инфраструктурные вопросы: построены новые дороги, стадион, аэропорт.

Третьим ключевым направлением Алиханов назвал энергетическую безопасность Калининградской области. Губернатор подчеркнул, что по поручению президента России создан комплекс специальной инфраструктуры, который позволяет региону существовать в режиме «энергетического острова».

Алиханов также рассказал об уникальных региональных практиках, реализованных за пятилетний период. Среди них – введение материнского капитала на первого ребенка. Глава региона подчеркнул, что в настоящее время программа индексируется на 15%, потому что «меры должны быть актуальными и способными решать хотя бы часть проблем молодых семей, когда они пополняются детьми».

Еще одна успешная практика – введение «продуктовых карт» в качестве программы социальной помощи наиболее уязвимым категориям граждан. Губернатор отметил, что в следующем году по его инициативе программа будет расширена и включит поддержку многодетных семей и пенсионеров.

Отдельной темой прямого эфира стала коммуникация главы региона с населением. Алиханов поделился опытом общения с молодежью в различных форматах, среди которых чаепития в кафе и TED-лекции с ответами на вопросы. Губернатор отметил, что 80% молодых людей, которые оканчивают региональные университеты, остаются работать в Калининградской области, и задача власти – помочь им найти себя, поэтому регион заинтересован в поддержке их.

Говоря об управленческих планах и перспективах, Алиханов заявил, что один из основных акцентов будет сделан на поддержку регионального бизнеса, создание качественных рабочих мест. «Наш горизонт планирования – десятилетний цикл, на протяжении которого крупные проекты будут вести регион вперед как локомотивы развития», – резюмировал он.