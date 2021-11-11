Путин и Фернандес договорились об укреплении российско-аргентинского партнерства

Путин поручил навести порядок с перевозками на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин попросил главу Минтранса Виталия Савельева навести порядок с доставкой грузов из Приморья в порты России.

«Обязательно наведите порядок здесь, как можно быстрее, и доложите председателю правительства», – сказал Путин Савельеву на встрече президента с членами кабмина, сообщает РИА «Новости».

О результатах работы Путин поручил доложить главе правительства Михаилу Мишустину, передает ТАСС.

«Вы сказали о том, что нужно определить приоритеты – так вот определите их. Нельзя же без цемента оставлять целые регионы и без других строительных материалов. А за этим, не ровен час, чего-нибудь еще там не будет хватать. Обязательно наведите порядок здесь, и как можно быстрее. И доложите председателю правительства», – сказал Путин.

Как пояснил министр, проблемы с вывозом грузов из портов Дальнего Востока связаны с нехваткой судов. При этом портовых мощностей для обработки товаров, по оценке ведомства, в округе на данный момент достаточно.

По словам главы Минтранса, при отсутствии обстоятельств непреодолимой силы все социально значимые грузы будут вывезены из портов до конца ноября.

«К середине декабря мы планируем выйти на нормы хранения грузов на морских терминалах, не превышающие объем нормальной судовой партии (примерно 2,2 тыс. контейнеров, сейчас у нас в три раза больше их), и нормализовать ситуацию в портах Дальнего Востока», – сказал Савельев.

Ранее в прессе сообщали, что порты Приморья были парализованы резко увеличившимся потоком грузов на фоне увеличения транзита из Китая. Тысячи контейнеров с грузами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области застряли.

Во вторник у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine, судно переломилось пополам.