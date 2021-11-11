К защите Медведчука подключился ведущий европейский адвокат

Ведущий европейский адвокат из Берлина Бертран Мальмендье присоединился к команде правовой защиты главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, в частности для представления его интересов в Европейском суде по правам человека, сообщили на пресс-конференции в Киеве адвокаты политика.

По словам одной из адвокатов оппозиционера Ларисы Чередниченко, «чтобы власть не обвинила нас в предубежденности и в том, что мы напрасно клевещем на нее, такую хорошую, именно поэтому к нам присоединился господин Бертран, это ведущий европейский юрист, и кому, как не ему, знать, как нормы европейского законодательства применяются и соблюдаются в Европе, куда мы все стремимся», передает ТАСС.

«Мы будем рады, если господин Бертран поможет нам и при последующих обращениях в Европейский суд по правам человека в интересах Виктора Владимировича (Медведчука)», – добавила она.

Бертран сообщил, что готов бороться с нарушением прав оппозиционера: «Мы будем изучать, насколько является целесообразным уголовное преследование, которое начато против Медведчука, и насколько это все соответствует конституции ЕС и букве закона».

Адвокат добавил, что команда будет представлять интересы Медведчука «на европейской арене, в частности в ЕСПЧ».

Чередниченко напомнила, что на Украине против Медведчука открыты два уголовных дела – так называемое газовое о событиях 2014–2020 годов и угольное о событиях 2014–2015 годов.

Первое дело касается якобы незаконной перерегистрации в Крыму украинского газового месторождения, в рамках него в мае Медведчуку предъявлено обвинение по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны».

По второму делу следствие рассматривает его якобы причастность к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса на сумму более 200 млн гривен (около 7,6 млн долларов). По нему Медведчуку вменяют нарушение статей «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций».

Политик находится под круглосуточным домашним арестом.

Медведчук утверждал, что выдвинутые против него обвинения политически мотивированы, и заявлял о готовности к любому исходу дела, в том числе к своему аресту.