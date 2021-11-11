Сотрудников колоний предложили регулярно проверять у психиатра

Для сотрудников колоний необходимо организовать регулярные проверки у психиатра во избежание тех зверств, которые происходили в саратовской тюремной больнице, считает ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Мельников заявил, что «во избежание такого поведения сотрудников службы исполнения наказания необходимо не только ужесточить кадровый отбор, но и организовать регулярную проверку состояния сотрудников ФСИН у психологов либо психиатров», передает РИА «Новости».

Он указал, что, на его взгляд, «очень остро стоит проблема с низкими зарплатами сотрудников уголовно-исполнительной системы».

Кроме того, по словам правозащитника, сотрудникам колоний необходимо поднять зарплаты, потому что зачастую тех денег, которые они получают, «не хватает даже на аренду жилья». Это, по мнению Мельникова, способствует коррупции в колониях и СИЗО, куда за взятки проносят телефоны и другие запрещенные предметы.

Напомним, в Сети были опубликованы видео с издевательствами якобы над заключенным, который содержался в тюремной больнице. Следователи возбудили четыре уголовных дела после сообщений о пытках в саратовской колонии.

До этого региональное СУ СК возбуждало дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Уголовные дела передали в центральный аппарат Следственного комитета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал дождаться результатов расследования по саратовской колонии, также он сообщил, что Владимиру Путину доложили о случаях пыток в местах заключения.

Руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников уволил четырех сотрудников Саратовского УФСИН после сообщений о насилии в отношении заключенных в саратовской колонии.

После стало известно, что из УФСИН по Саратовской области после истязаний заключенных были уволены 18 сотрудников.

Между тем передавшего видео о пытках Сергея Савельева обвинили по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб или совершенный из корыстной заинтересованности»), его заочно арестовали.

Мужчина попросил убежища во Франции. Он передал видеозаписи с сексуальным насилием и пытками осужденных в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.

Адвокат и доктор юридических наук Александр Арутюнов считает, что Савельеву могут смягчить статью. 10 ноября прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Савельева.