В Кремле ответили на обвинения Польши в адрес России в миграционном кризисе

Заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который возложил на Россию ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе, безответственны и неприемлемы, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несет ответственность за эту ситуацию. Это абсолютно безответственное и неприемлемое заявление», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, Европа не показывает приверженность идеалам гуманизма касательно ситуации на границе Белоруссии и Польши. Песков отметил, что европейцы «демонстрировали эту приверженность в отношении разных стран, беженцев из разных стран, говоря о высших идеалах гуманизма, но на этот раз такого желания у них нет».

«Вместе с тем, главное, наверное, во всей этой истории чрезвычайно напряженной – это судьба нескольких тысяч абсолютно беззащитных людей. Мы действительно в этой связи обеспокоены», – подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил уверенность в том, что происходящие на польско-белорусской границе события – часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны. Пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками. Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться.

Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска. Между тем Германия потребовала не участвовать в «бесчеловечной деятельности» президента Белоруссии Александра Лукашенко, имея в виду ситуацию с беженцами.