В России выявили 29,3 тыс. случаев коронавируса за сутки Российские авиакомпании организовали вывозные рейсы из Марокко 9 октября 2021, 13:37 Текст: Наталья Ануфриева

Авиакомпании «Аэрофлот» и S7 в связи с приостановкой прямого авиасообщения между Марокко и Россией организовали вывозные рейсы из Касабланки, сообщает российское посольство. В сообщении посольства России в Facebook говорится, что «в связи с приостановкой прямого авиасообщения между Марокко и Россией авиакомпании «Аэрофлот» и S7 организуют вывозные рейсы из Касабланки по следующему графику: «Аэрофлот»: 9 и 16 октября; S7: 10, 17, 24, 31 октября и 7 ноября». Этими рейсами могут воспользоваться российские граждане, находящиеся на территории Марокко, а также марокканцы, прежде всего студенты, обучающиеся в российских вузах. «По вопросам приобретения билетов, а также подтверждения действия уже купленных билетов просьба обращаться непосредственно в указанные авиакомпании. Проезд до аэропорта Касабланки организуется самостоятельно», – добавили в дипведомстве. Ранее Марокко решило приостановить авиасообщение с Россией из-за возросшего числа случаев заболевания коронавирусом в России. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 29362 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания.

В Италии не исключили признания вакцинации «Спутником V» 8 октября 2021, 18:48

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Итальянские власти не исключают признания цикла вакцинации российским препаратом «Спутник V», заявил представитель Минздрава, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Италии Джанни Рецца. «Изучаются две возможности: одна из них предполагает <...> введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса другого типа тем, кто был вакцинирован в других странах препаратами, которые не признаны Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а также ВОЗ, но в этом случае нужно заключение регулирующего органа», – цитирует представителя ведомства ТАСС. Вторая возможность предполагает признание полных циклов вакцинации, которые были проведены за рубежом такими препаратами. Решение планируется принять в ближайшие несколько дней, заключил он. Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао отмечала, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре. Лавров заявил о продвижении в работе с ЕС по регистрации «Спутника V» 8 октября 2021, 15:29

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Работа по регистрации российской вакцины «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) значительно продвинулась, политики не должны мешать профессиональному диалогу в этом вопросе, а оказывать содействие, заявил глава МИД Сергей Лавров. Лавров заявил на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России, что «мы сейчас сотрудничаем с Европейским агентством по лекарственным средствам для регистрации «Спутника V», и работа у нас достаточно уже продвинулась», мы «находимся на этапе так называемой постепенной экспертизы», передает РИА «Новости». Он отметил, что политики должны не мешать, а оказывать содействие профессиональному диалогу в этих вопросах. «Важно решать все эти вопросы, вопросы с регистрацией, взаимным признанием вакцин, на основе профессионального диалога между специалистами в сфере здравоохранения, санитарии, эпидемиологами. Политики, конечно, должны не мешать, а наоборот, оказывать такому профессиональному диалогу всяческое содействие», – указал министр. При этом он констатировал, что деградация отношений России и ЕС приобретает хронический характер, а последние семь лет стали периодом упущенных возможностей. Единственное за последние месяцы конструктивное предложение – инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона провести срочный саммит России и ЕС – «заблудилось в дебрях совершенно абсурдной логики, когда некоторые члены ЕС посчитали, что такой саммит будет чуть ли не подарком для России». «Нам подарки не нужны, мы ни от кого их не ждем и не ради этого мы существуем и работаем, не строим завышенных ожиданий. Мы понимаем, что сегодняшняя ситуация зашла слишком далеко, и никому в одночасье ее переломить не удастся. Доверие слишком сильно подорвано в результате целой серии односторонних мер со стороны Брюсселя», – добавил Лавров. При этом, отметил глава МИД, в Москве считают важным не усугублять ситуацию и воздерживаться от привнесения новых раздражителей, новых негативных факторов, которые будут наращивать негативную инерцию последних лет. «В идеале мы, конечно же, хотим выйти на нахождение точек соприкосновения в тех сферах, где наши интересы совпадают», – заявил Лавров. Ранее Минздрав опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что российская сторона якобы не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов. Ведомство направило в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID, визит представителей европейского регулятора для сертификации вакцины «Спутник V» может состояться уже в декабре. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Власти Петербурга не исключили ужесточения ограничений по коронавирусу для пожилых 8 октября 2021, 15:46 Текст: Алексей Дегтярев

В Петербурге для пожилых жителей могут усилить ограничения по коронавирусу, заявил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец. Доля привитых в возрасте 60+ в городе составляет порядка 40%, из 1,3 млн таких жителей привиты лишь 526 тыс. человек, цитирует главу комитета «Фонтанка». Он пояснил, что этого недостаточно, если учитывать заболеваемость и смертность в этой возрастной группе. Если число привитых не получится увеличить, то ограничения придется усилить. «К сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить ограничительные меры направленные на то чтобы исключить контакты наших пожилых граждан», – сказал Лисовец. За последние сутки в России выявили 27 тыс. 246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания. Глава Минздрава назвал серьезное последствие лекарств от COVID 8 октября 2021, 14:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Препараты, применяемые для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, спасают жизни, но могут привести к токсическому поражению печени, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Врачи отмечают в том числе и токсические поражения печени после лечения новой коронавирусной инфекции. Применяются <...> препараты противовирусные, которые просто необходимо для жизнесбережения использовать, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты», – передает ТАСС заявление Мурашко в ходе посещения Курской областной клинической больницы. По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Курскую область, вакцинация является главным способом защиты от коронавируса. «Сейчас вопрос только по тому, как привлечь людей и вести разъяснительную работу, потому что другого пути, мне кажется, нет. Никому же не нравятся ограничения, и все против этого, ну так есть же один путь - вакцинация», – сказал глава кабмина в беседе с губернатором Курской области Романом Старовойтом и главой Минздрава Михаилом Мурашко. Как отметил Мишустин, регион полностью обеспечен вакциной. В свою очередь Старовойт сообщил премьеру, что область готова к вакцинации, есть все три отечественные вакцины, работают мобильные комплексы. «Ряд районов хорошо проявляет себя в этой части», – отметил глава региона. По его словам, в целом вакцинированы 57%. «А что хорошего?» – переспросил Мишустин. Он напомнил, что по стране этот показатель составляет в среднем больше 60%. «Плохо», – подчеркнул премьер. «Очень важно, чтобы и куряне, и жители всей страны понимали, что наш главный путь защиты от коронавируса – это вакцинация. Все, кто может, и вы призывайте, Роман Владимирович, пусть прививаются в ближайшее время, это очень важно», – указал Мишустин. Мурашко рассказал премьеру, что, по последним данным, в регионе 6 тыс. 200 пациентов с коронавирусной инфекцией, прирост за неделю составил 13%. Напомним, в России выявили 27,2 тыс. случаев коронавируса за сутки. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В EMA указали на возможность новых проверок «Спутник V» при регистрации в Европе 8 октября 2021, 17:15 Текст: Алексей Дегтярев

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V», сообщили в регуляторе. «Вакцина «Спутник V» находится на стадии процедуры постепенной экспертизы ЕМА. Эта процедура будет продолжаться до получения достаточных данных для официального запроса на временное регистрационное удостоверение, который пока не был получен», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Там пояснили, что по мере того, как заявитель представляет новую информацию во время процедуры постепенной экспертизы, могут потребоваться новые инспекции. «Пока оценка вакцины COVID-19 продолжается, мы не можем комментировать планируемые или осуществляемые инспекции», – указали в EMA. Все данные по инспекциям включат в итоговый отчет, его опубликуют на сайте EMA вместе с «рекомендациями по регистрационному удостоверению, если поступит соответствующий запрос». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран. В Белоруссии ввели масочный режим для общественных мест 8 октября 2021, 20:20 Текст: Алексей Дегтярев

В Белоруссии вводится обязательный масочный режим для общественных мест, заявил замминистра здравоохранения республики и главный санитарный врач страны Александр Тарасенко. «С 9 октября наши граждане обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов», – цитирует Тарасенко БелТА. По его словам, Минздрав изменил санитарные нормы и правила по профилактике гриппа и коронавируса. Изменения связаны с тем, что во всех регионах страны и в Минске фиксируется неблагополучная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Эти изменения также вступят с 9 октября. «Внесено существенное дополнение – ответственность физических лиц (граждан). Поэтому ответственность с 9 октября будет возложена и на граждан при посещении организаций, объектов, предприятий», – объяснил главный санитарный врач. Правила необходимо блюсти также и в общественном транспорте всех видов, в том числе в такси. В правилах указывается, что маска должна закрывать нос, рот и подбородок. Контроль за соблюдением требований возложен на санитарно-эпидемиологическую службу, минтранс республики и МВД. «На первом этапе мы будем проводить мониторинги, чтобы посмотреть, как эти правила соблюдаются и субъектами, и гражданами. Будем убеждать население соблюдать дистанцию и носить медицинские маски или марлевые повязки. Затем возможно применение и других мер. Об административных мерах взыскания мы пока не говорим», – заключил Тарасенко. Американца-антипрививочника обвинили в убийстве брата-фармацевта 8 октября 2021, 15:05 Текст: Алексей Дегтярев

Жителя штата Мэриленд заподозрили в убийстве троих человек, включая его брата-фармацевта, мужчина считал, что правительство травит людей вакцинами против коронавируса, сообщают местные телеканалы. Подозреваемого 46-летнего Джеффри Бернхэма задержали в Западной Вирджинии, его обвинили в убийстве брата, 58-летнего Брайана Робинетта и его жены Келли Сью Робинет, а также пожилой женщины Ребекки Рейнольдс в Мэриленде, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC. При этом в поданных в суд документах не значится мотив убийства. «Джеффри заявлял Эвелин (своей матери), что хочет выяснить отношения с братом-фармацевтом о том, что правительство травит людей вакцинами от COVID, он неоднократно утверждал, что Брайан что-то об этом знает», – отмечается в одном из документов. Следователи считают, что мужчина угнал машину убитой пожилой женщины, после чего взял машину брата после убийства. Он остановился у дома одного из местных жителей в Мэриленде, чтобы попросить бензин. Он заявил жильцу дома, что его брат-фармацевт «убивал людей вакцинами от COVID». Правительство Латвии одобрило введение режима ЧС из-за COVID-19 8 октября 2021, 20:59 Текст: Вера Басилая

Правительство Латвии поддержало введение режима чрезвычайной ситуации в стране сроком на три месяца из-за COVID-19, введены ограничения для непривитых граждан. Совет по кризисному управлению Латвии запретил посещение магазинов непривитым жителям, исключение составят только торговые точки с товарами первой необходимости, а также обязал всех учеников и педагогов в школах носить маски в течение всего учебного дня, передает РИА «Новости» . Правительство Латвии поддержало решения совета на внеочередном заседании в пятницу. Ранее было принято принято решение о введении в стране режима чрезвычайной ситуации для ограничения распространения COVID-19. Также введены ряд ограничений, которые по большей части затронут непривитых жителей Латвии. В сентябре правительство Латвии разрешило перевозчикам запустить отдельные рейсы общественного транспорта только для людей с сертификатами о вакцинации от коронавируса или с отрицательным тестом на инфекцию. Голикова заявила о снижении смертности в России в сентябре 8 октября 2021, 19:37 Текст: Вера Басилая

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что по оперативным данным сентября смертность в стране снизилась на 6,1%. «По оперативным данным сентября текущего года, по сравнению с августом текущего года смертность снизилась на 6,1%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19», – привела Голикова данные, передает РИА «Новости». Ранее Голикова заявила, что важнейшим мероприятием по снижению смертности от COVID-19 является вакцинация. На 8 октября численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила 47,8 миллиона человек, полностью вакцинировано 42,4 миллиона человек. В России от коронавируса привили более 42 млн человек 8 октября 2021, 19:09 Текст: Алексей Дегтярев

В России от коронавируса полностью привиты 42,4 млн человек, повторную вакцинацию прошли более 2 млн людей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Важнейшим мероприятием по снижению смертности от COVID-19 является вакцинация. На 8 октября численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила 47,8 миллиона человек, полностью вакцинировано 42,4 миллиона человек», – цитирует Голикову РИА «Новости». Она пояснила, что повторную вакцинацию прошли 2,1 млн человек. Согласно данным Россстата, смертность в августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года возросла на 32,5%, а в январе-августе 2021 года по сравнению с январем-августом 2020 года – на 18,9%. За последние сутки в России выявили 27 тыс. 246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания. В Ростовской области решили разыграть зерно и картошку среди привитых от COVID-19 8 октября 2021, 19:53 Текст: Алексей Дегтярев

В Усть-Донецком районе Ростовской области среди вакцинированных от коронавируса решили разыграть зерно, картошку и бензин, сообщила администрация района. «Жители Усть-Донецкого городского поселения могут принять участие в розыгрыше призов. Условием является впервые пройденная вакцинация во время проведения розыгрыша в мобильном пункте вакцинации», – цитирует сообщение администрации РИА «Новости». Среди участников разыграют 500 кг зерна, 50 литров бензина, подарочные сертификаты, бесплатный шиномонтаж, балансировку, мешки с картошкой и другие призы. В августе правительство России утвердило правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса, победителям достанется по 100 тыс. рублей. Медведев заявил о росте производства вакцин от коронавируса в России 8 октября 2021, 16:52 Текст: Вера Басилая

Россия нарастила производство вакцин от коронавируса, в стране выпущено 94 млн комплектов препаратов, при этом привито чуть более половины населения, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам производства, экспорта и признания за рубежом российских вакцин. «За последние месяцы удалось существенно нарастить производство препаратов, в настоящий момент в гражданский оборот введено около 94 миллиона комплектов вакцин, в том числе в период с 1 августа по 6 октября, за последние два месяца – почти 50 миллионов», – приводит РИА «Новости» слова Медведева. «До конца года планируется произвести еще 150 млн доз «Спутник V», и почти под 300 миллионов доз «Спутник Лайт». При этом в России привито чуть более половины граждан при известном уровне, который был обозначен – не менее 80%. … Сегодня, очевидно, что необходима более масштабная информационная кампания по вакцинации граждан нашей страны, нужно внедрять лучшие практики, которые существуют в регионах», – добавил он. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что работа по регистрации российской вакцины «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) значительно продвинулась. До этого Минздрав опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что российская сторона якобы не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов. Ведомство направило в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID, визит представителей европейского регулятора для сертификации вакцины «Спутник V» может состояться уже в декабре. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Сингапур разрешил въезд вакцинированным жителям ряда стран 9 октября 2021, 08:57 Текст: Наталья Ануфриева

Власти Сингапура открыли вакцинированным туристам из Канады, США и ряда стран Европы свободный въезд, отменив обязательный карантин после прибытия, сообщил министр транспорта С. Исваран. Исваран заявил, что «на фоне вакцинации почти 85% жителей Сингапура и успешного запуска так называемого коридора для вакцинированных путешественников из Брунея и Германии правительство приняло решение о расширении списка стран, с которыми будет облегчен механизм поездок», передает ТАСС. Таким образом, жители Великобритании, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, США и Франции, «привитые вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, смогут прибывать в страну без нахождения на карантине». Также власти сократили с четырех до двух число ПЦР-тестов, которые требуется сдать для въезда в Сингапур, их потребуется делать за 48 часов «до пересечения границы и сразу же после прибытия в республику». «Еще одним условием должно стать непрерывное нахождение в течение последних 14 дней на территории этих стран», – добавил министр. Отмечается, что этот режим «не распространяется на детей, не получивших вакцину, и лиц, которые по медицинским показаниям не могут делать прививку». Накануне Исваран объявил, что коридор для вакцинированных путешественников открывается между Сингапуром и Южной Кореей 15 ноября. В данный момент въезд в республику без обязательного карантина и без вакцинации разрешен только жителям материкового Китая, Гонконга, Макао и Тайваня. Вместе с тем с 13 октября «только полностью вакцинированные жители, а также дети до 12 лет смогут посещать любые места общественного питания, все остальные смогут только приобретать еду навынос», нахождение в общепите «разрешается только двум посетителям за одним столом», заявил министр здравоохранения Он Е Кун. Кроме того, «только при наличии двух прививок можно будет посещать крупные торговые центры, за исключением супермаркетов, а также туристические объекты, парки развлечений и прочее». Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун заявил, что коронавирус для большинства вакцинированных жителей Сингапура больше не опасен, страна достигла одного из самых высоких в мире показателей по вакцинации – 85% жителей полностью привиты. «На сегодняшний день более 98% всех инфицированных или совсем не испытывают никаких симптомов, или же заболевания протекают в легкой форме», – добавил Ли Сянь Лун. По его словам, «только 0,2% находятся в тяжелом состоянии или умерли». Таким образом, подчеркнул премьер, при наличии вакцин COVID-19 «больше не представляет серьезную опасность» для Сингапура. При этом он предупредил о сохраняющейся угрозе из-за «распространения по всему миру штамма «дельта». Одновременно глава правительства отметил, что «нельзя жить со страхом о пандемии и локдауны уже не способны решить данную проблему». Ранее Израиль решил открыть въезд для групп вакцинированных туристов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России выявили 29,3 тыс. случаев коронавируса за сутки 9 октября 2021, 11:59 Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявили 29362 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России 29 362 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6001, Санкт-Петербурге – 2717, Московской области – 1689. Всего в стране выявили 7 746 718 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 840 845 человек, из них вылечились за сутки 21 049 человек. Также за сутки зафиксировано 968 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 215 453 человек. Накануне, 8 октября, в России выявили 27246 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 2116. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Состояние актера Гаркалина оценили как стабильно тяжелое 9 октября 2021, 10:42 Текст: Наталья Ануфриева

Народный артист России Валерий Гаркалин, которого госпитализировали с коронавирусом, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщила его агент Наталья Теплова. Теплова сообщила, что Гаркалин «действительно в реанимации, состояние стабильно тяжелое», передает РИА «Новости». Вместе с тем газета «Комсомольская правда» сообщила со ссылкой на источник, что Гаркалина подключили к аппарату ЭКМО (Экстракорпоральной мембранной оксигенации). У актера на 85% поражено правое легкое и на 75% левое. Напомним, актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию. Валерий Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.